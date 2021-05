مایکروسافت بالاخره می‌خواهد آیکون‌های مربوط به دوران ویندوز ۹۵ را کنار بگذارد. این کمپانی ماه‌ها قبل از برنامه‌های خود برای تغییر ظاهر ویندوز ۱۰ خبر داد و در راستای همین موضوع، در حال بهبود آیکون‌های این سیستم‌عامل است. این شرکت مدتی قبل از آیکون‌های جدید مربوط به بخش‌هایی مانند پوشه‌ها، هارد درایو و فایل اکسپلورر رونمایی کرد و حالا قرار است آیکون‌های قدیمی مربوط به سال‌ها قبل را هم به‌روزرسانی کند.

از بین آیکون‌های جدید می‌توانیم به حالت hibernation، شبکه، مموری و بسیاری از موارد دیگر اشاره کنیم که به عنوان بخشی از فایل shell32.dll به پیش‌نمایش نسخه‌ی جدید ویندوز ۱۰ راه پیدا کرده‌اند. یکی از دلایل ناهماهنگی آیکون‌های ویندوز، به به‌روزرسانی برخی از آن‌ها و رها کردن بخشی دیگر برمی‌گردد که حالا قرار است تا حد زیادی این مشکل برطرف شود.

امیدواریم با تغییر ظاهر این آیکون‌ها، هنگام مراجعه به Device Manager برای آپدیت یک درایور دیگر با آیکون مربوط به فلاپی دیسک مواجه نشویم. دوران این آیکون‌ها بیش از یک دهه است که به پایان رسیده ولی بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار قرار است از دست آن‌ها خلاص شویم.

مایکروسافت فعلا در حال آزمایش این آیکون‌ها و دیگر تغییرات بصری در ویندوز ۱۰ است ولی در آپدیت ماه اکتبر (مهر-آبان) این تغییرات برای عموم کاربران ارائه خواهند شد. همچنین احتمالا در ماه جاری میلادی در جریان کنفرانس مایکروسافت Build بخش دیگری از این تغییرات بصری ویندوز ۱۰ اعلام خواهد شد.

The Verge

