مایکروسافت بیش از ۱۰ سال است که می‌خواهد نسخه‌ی سبک‌تر ویندوز را با موفقیت توسعه دهد. در این زمینه، جدیدترین تلاش این شرکت منجر به معرفی ویندوز ۱۰X شد که حالا طبق یک گزارش جدید کنار گذاشته است.

سایت معتبر Petri به نقل از منابع آگاه گزارش داده که ویندوز ۱۰X در سال جاری میلادی منتشر نمی‌شود و به احتمال زیاد هیچوقت به شکل فعلی به دست کاربران نمی‌رسد. مایکروسافت در ابتدا قصد داشت این سیستم‌عامل را همراه با گجت‌های دو نمایشگره مانند سرفیس نئو عرضه کند. اما با آغاز همه‌گیری کرونا این شرکت اعلام کرد که برای توسعه‌ی این محصول لپ‌تاپ‌های معمولی در اولویت قرار گرفته‌اند.

مایکروسافت با این کار می‌خواست ویندوز ۱۰X را به عنوان رقیب ChromeOS آماده کند. هدف نهایی مایکروسافت از توسعه‌ی ویندوز ۱۰X، ارائه‌ی نسخه‌ی ساده، سبک و مدرن ویندوز بود. مایکروسافت همواره کروم‌بوک‌ها را تهدید مهمی برای بازار مربوط به کسب‌وکارها و مدارس در نظر می‌گیرد اما طی یک سال گذشته، تقاضا برای لپ‌تاپ‌های ویندوزی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

با وجود مشکل کمبود جهانی تراشه، بازار کامپیوترها طی ماه‌های گذشته به رشد خود ادامه داده و مایکروسافت هم به طور مستقیم از این افزایش آمار فروش کامپیوترها بهره‌مند شده است. بنا به اعلام مایکروسافت، در حال حاضر بیش از ۱٫۳ میلیارد گجت مبتنی بر ویندوز ۱۰ در حال فعالیت هستند. با توجه به این آمار حیرت‌انگیز، ظاهرا مایکروسافت تصمیم گرفته به جای عرضه‌ی نسخه‌ی جدیدی از ویندوز، بر روی بهبود خود ویندوز تمرکز کند. در همین زمینه می‌توانیم به تغییرات ظاهری ویندوز هم اشاره کنیم که قرار است به زودی عموم کاربران از این تغییرات بهره‌مند شوند.

تمام این تغییرات بصری بخشی از یک پروژه‌ی بزرگ‌تر به نام Sun Valley هستند. مایکروسافت هنوز به طور رسمی جزئیات این پروژه را فاش نکرده ولی گفته می‌شود در آپدیت اکتبر ویندوز ۱۰، کاربران با تغییرات ظاهری گسترده‌ای روبرو خواهند شد.

از طرف دیگر، مایکروسافت قصد دارد تجربه‌ی کاربری ویندوز را برای کاربران مختلف بهبود ببخشد و در این زمینه طی چند ماه گذشته مشکلات مختلفی را برطرف کرده است. روی هم رفته روشن است که مایکروسافت پس از سال‌ها تلاش برای ساده‌سازی ویندوز، تصمیم گرفته بنیان و اساس این سیستم‌عامل محبوب را بهتر کند.

ویندوز RT در سال ۲۰۱۲ منتشر شد و ویندوز ۱۰S هم در سال ۲۰۱۷ از راه رسید ولی هر دو نتایج قابل توجهی کسب نکردند و شکست خوردند. بعد از شکست این دو نسخه، مایکروسافت با ویندوز ۱۰X تلاش کرد که بار دیگر شانس خود را امتحان کند که حالا این نسخه هم کنار گذاشته شده است؛ اما بدون شک بخشی‌های از ویژگی‌های جذاب این نسخه به ویندوز ۱۰ راه پیدا می‌کند.

