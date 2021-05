۵ قابلیتی که انتظار داریم در One UI 4 سامسونگ ببینیم

در حال حاضر جدیدترین رابط کاربری سامسونگ One UI 3.1 است و خب انتظار داریم خیلی زود شاهد انتشار نسخه‌ی بعدی یعنی One UI 4 مبتنی بر اندروید ۱۲ هم باشیم. حال سوال اینجاست با توجه به این همه قابلیت خوبی که نسخه‌ی کنونی رابط کاربری سامسونگ دارد، شرکت کره‌ای چه برنامه‌ای برای رابط مورد انتظار خود در سر دارد؟ در این مطلب به ۵ قابلیتی می‌پردازیم که انتظار داریم در رابط کاربری One UI 4 سامسونگ ببینیم.

وقتی در رابطه با اندروید صحبت می‌کنیم، ذهن کاربران ناخودآگاه شکل‌های مختلفی را متصور می‌شود چرا که کم هستند کاربرانی که این سیستم‌عامل را به شکل خالصی که دارد تجربه کرده باشند. شرکت‌های زیادی به ساخت گوشی‌های اندرویدی مشغول هستند و هر کدام از آن‌ها نیز سلیقه‌ی خاص خود را در شخصی‌سازی آن دارند. اینطور شد که اکنون اندروید را سوار بر رابط کاربری‌های مختلفی می‌بینیم که هر یک از قابلیت‌ها و امکانات متعددی بهره می‌برند. یکی از این رابط‌ها، One UI سامسونگ است که شاید بتوان گفت از لحاظ قابلیت، بهترین بوده اما از لحاظ سبک بودن و مصرف انرژی، وضعیت فوق‌العاده‌ای ندارد.

این رابط کاربری اکنون در نسخه‌ی ۳.۱ خود برای بسیاری از گوشی‌های سامسونگ در دسترس قرار دارد و از قابلیت‌های فوق‌العاده زیادی هم بهره می‌برد. از تاچ‌ویز تا کنون، سامسونگ مسیر درازی را پشت سر گذاشت تا در نهایت به رابطی دست پیدا کند که ترکیبی از امکانات خوب و مصرف بهینه‌ی انرژی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. اما خب نمی‌توان منکر این شد که هنوز هم این رابط یکی از سنگین‌ترین‌هاست و منابع سخت‌افزاری قدرتمندی را برای ارائه‌ی یک تجربه‌ی لذت‌بخش به کاربر می‌طلبد.

اما خب همیشه فضا برای بهتر شدن وجود دارد و اگر شرکتی که راجع به آن صحبت می‌کنیم سامسونگ باشد، قطعا از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده خواهد کرد. چون دیدیم که تا چه اندازه به رابط‌های خود بها می‌دهد. جایگاه غول کره‌ای به عنوان برترین تولیدکننده‌ی گوشی هوشمند در جهان باعث شده انتظارات از آن بسیار بالا باشد. خصوصا اکنون که پشتیبانی نرم‌افزاری از بسیاری از گوشی‌های این شرکت سه‌ساله شده و کاربر انتظار دارد در تمام این مدت، قابلیت‌های بسیار جدید و خوبی را شاهد باشد.

بعد از گذشت حدودا سه سال، اکنون به رونمایی از One UI 4 نزدیک شده‌ایم و تصمیم گرفتیم به ۵ قابلیتی بپردازیم که در نسخه‌ی کنونی آن وجود ندارد و انتظار داریم سامسونگ در راستای گنجاندن آن‌ها در رابط جدید خود تلاش کند.

۱. حذف کامل تبلیغات

در برخی مناطق خصوصا ایالات متحده‌ی آمریکا، گوشی‌های سامسونگ به خاطر نمایش تبلیغات آزاردهنده شهره هستند. دارندگان گوشی‌های سامسونگ اغلب تبلیغاتی را به شکل یک اعلان مشاهده می‌کنند که خب اگرچه می‌توان آن را غیرفعال کرد اما نیازمند این است که کاربر وارد تنظیمات مربوطه شده و فرایند زیادی را پشت سر بگذارد. حتی بعد از انجام این کار هم گهگاهی پیغام‌هایی دریافت می‌شود. حتی در اپلیکیشن‌های اصلی نظیر Weather هم می‌بینیم که تبلیغاتی ویدیویی از شریک تجاری سامسونگ یعنی Weather.com به نمایش در می‌آید که خب راهی هم برای بستن آن وجود ندارد.

بهترین و قدرتمندترین گوشی‌های سامسونگ در محدوده‌ی قیمتی ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار قرار دارند و خب طبیعی است کاربران اصلا نمی‌خواهند با پرداخت این مبلغ، گوشی که در اختیار دارند تبلیغات به نمایش بگذارد؛ حال مهم نیست تا چه اندازه قرار است این تبلیغات آزاردهنده باشند. بنابراین یکی از مهم‌ترین مواردی که سامسونگ باید در One UI 4 به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد، حذف تبلیغات آزاردهنده است.

۲. بهبود شرایط اعلانات

یکی از تغییرات بزرگ اندروید طی سال‌های اخیر مربوط به بخش اعلانات است. اما سامسونگ هر سال قبل از اضافه شدن قابلیت‌های جدید به اندروید، خود آن ویژگی‌های خوب را زودتر از هر شرکت دیگری به رابط کاربری و گوشی‌های خود اضافه می‌کرد تا کاربران از آن بهره‌مند باشند. اعلانات هم اصلا از این قاعده مستثنی نیست.

در این چند سال سامسونگ در بخش اعلانات پیشرفت چشمگیری داشته. اعلانات در این روزها که ارتباطات بسیار بیشتر شده، بخش جداناپذیری از گوشی‌های هوشمند شده‌اند. بنابراین خب طبیعی است که می‌بینیم توجه به این بخش بسیار بیشتر از قبل شده. اما خب هنوز هم One UI در این بخش به نسبت برخی دیگر از رابط‌های اندرویدی ضعیف‌تر عمل می‌کند. تنظیمات پیش‌فرض مربوط به اعلانات در گوشی‌های سامسونگ به گونه‌ای است که اعلانات پاپ‌آپ را به خلاصه‌ترین شکل ممکن مشاهده خواهید کرد بدون اینکه گزینه‌ای برای «نشان‌دار کردن به عنوان خوانده شده» یا «ریپلای کردن» وجود داشته باشد.

اما خوشبختانه این مشکل قابل حل هست چون همانطور که گفته شد، فقط تنظیمات پیش‌فرض اینگونه است و کاربر می‌تواند با وارد شدن به تنظیمات مربوطه وضعیت نمایش اعلانات پاپ‌آپ را تغییر داده و گزینه‌های مورد نظر را فعال کند. اما خب مشکلی که وجود دارد این است که در این حالت نمی‌توان از قابلیت Edge lighting استفاده کرد. بدین ترتیب وقتی صفحه‌ی گوشی خاموش باشد، نمی‌توانید متن کامل پیام را بخوانید. در مقایسه با رابط گوشی‌های وان‌پلاس که بسیار نزدیک به اندروید استوک هست یا گوشی‌های پیکسل و بسیاری از گوشی‌های اندرویدی دیگر، روشی که سامسونگ برای نمایش اعلانات در پیش گرفته طوری نیست که بتوانید بدون انجام کار خاص و فقط به یک نگاه متن پیام را بخوانید.

روش‌های زیادی برای نمایش اعلانات وجود دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به سبک خاصی که گوشی‌های پیکسل از آن بهره می‌برند اشاره کرد یا نمایش متن پیام در نمایشگر همیشه روشن، که خب به نظر می‌رسد در این زمینه One UI هنوز جا برای بهتر شدن دارد.

۳. منوی پاور کاربردی‌تر

کلید پاور در گوشی‌های سامسونگ یا به عبارتی همان Side Key (آنطور که سامسونگ این کلید را نام‌گذاری کرده)، دو کار را در گوشی‌های گلکسی انجام می‌دهد. یکی از آن‌ها طبق معمول همان خاموش یا روشن کردن دستگاه است که گزینه‌های مربوط به خود را دارد، دیگری هم برای کنترل بیکسبی. مشکلی که وجود دارد این است که شرکت کره‌ای قابلیت‌های محدودی را برای این کلید در نظر گرفته که می‌توانست بیشتر هم باشد. مثلا کنترل لوازم خانگی هوشمند، همانطور که سایر شرکت‌های رقیب برای گوشی‌های خود چنین قابلیتی را در نظر گرفتند.

البته نه که سامسونگ این گزینه‌ها را در گوشی خود نداشته باشد؛ اما کاربر باید از طریق کلید میان‌بر Devices در نوار اعلانات به آن دسترسی داشته باشد که خب اندکی کنترل آن را سخت‌تر می‌کند؛ خصوصا اگر جز آن دسته از کاربرانی باشید که دائما لوازم هوشمند خود را از طریق گوشی کنترل می‌کنید.

بدیهی است در نظر گرفتن یک کلید فقط برای فعال‌سازی بیکسبی که آن هم بسیاری از کاربران از آن استفاده نمی‌کنند و روشن یا خاموش کردن گوشی یا در بهترین حالت اجرای یک سری اپلیکیشن خاص با دوبار فشردن یا نگه‌داشتن روی این کلید، اقدام جالبی نیست و سامسونگ باید از تمام پتانسیل این کلید به بهترین شکل ممکن بهره ببرد. همانطور که شرکت‌های رقیب این کار را انجام داده‌اند.

فرقی نمی‌کند از گوگل هوم استفاده می‌کنید یا اکوسیستم خود سامسونگ یعنی SmartThing، قطعا کارهای زیادی هست که می‌توان با کلید پاور انجام داد تا کاربر به شکل موثرتر و بهتری گوشی خود را کنترل کند. این یکی از قابلیت‌های خوبی است که افرادی با لوازم خانگی هوشمند قطعا از اضافه شدن آن به One UI 4 سامسونگ استقبال می‌کنند.

۴. منوی اپلیکیشن عمودی

سامسونگ اولین شرکتی بود که تصمیم گرفت ریسک بزرگی را انجام دهد و در دورانی که شرکت‌ها بیشتر روی ساخت گوشی‌های کوچک تمرکز داشتند، از گوشی‌های سری نوت رونمایی کرد. پافشاری این شرکت در ساخت گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ و همچنین کاربرانی که به این نتیجه رسیدند نمایشگرهای بزرگ واقعا کاربردی‌تر و لذت‌بخش‌تر هستند باعث شد این روزها گوشی‌هایی با نمایشگر کوچک طرفداران زیادی نداشته باشند.

اما مزیت کار با گوشی‌های بزرگ این است که می‌توان چندین کار را در آن به صورت همزمان انجام داد. One UI هم دقیقا به این صورت طراحی شده که صفحه به دو قسمت تقسیم شود؛ یکی به عنوان نمایشگر و دیگری برای تعامل با گوشی. با بزرگ‌تر شدن نمایشگرها، کار با گوشی با یک دست بسیار سخت شد و به همین خاطر شرکت کره‌ای تصمیم گرفت طراحی کلی رابط خود را به گونه‌ای تغییر دهد که برای کاربرانی با دست‌های کوچک هم کار کردن با گوشی‌های بزرگ لذت‌بخش‌تر باشد.

اما خب مشکلی که وجود دارد و One UI هنوز هم نتوانسته آن را حل کند، منوی برنامه‌های افقی است. به گونه‌ای که کاربر نمی‌تواند به شکل عمودی (بالا به پایین و برعکس) بین برنامه‌ها گشت و گذار کند و باید حتما آن‌ها را از چپ به راست یا برعکس سوایپ کند. بدین ترتیب باز هم دسترسی به برنامه‌هایی که در بخش بالایی صفحه قرار دارند سخت است. این نحوه‌ی گشت و گذار بین اپلیکیشن‌ها را در بسیاری از گوشی‌های اندرویدی دیگر شاهد هستیم اما متاسفانه منوی اپلیکیشن افقی به نوعی به امضای کار سامسونگ تبدیل شده و سال‌هاست که چنین طراحی را در گوشی‌های این شرکت شاهد بودیم.

موضوع جالب‌تر اینکه سامسونگ نوار اکشن‌سنتر را در One UI به گونه‌ای طراحی کرد که وقتی آن را از بالا به پایین می‌کشید، کمی به سمت پایین هدایت می‌شود تا به گزینه‌های مختلف موجود در آن دسترسی داشته باشید. اما وقتی به منوی برنامه‌ها می‌رسد، نوار جست‌و‌جو در همان قسمت بالای نمایشگر وجود دارد و باعث می‌شود در گوشی‌هایی که نمایشگر بزرگ دارند مثل گلکسی S21 اولترا، دسترسی به آن بخش بسیار سخت باشد.

البته این روزها طراحی رابط کاربری‌ها به گونه‌ای شده که کمتر کسی اصلا به منوی برنامه مراجعه می‌کند و به تمام آنچه که نیاز دارد در پوشه‌هایی در صفحه‌ی هوم دسترسی خواهد داشت. منتها همیشه بودن یک ویژگی خوب درون گوشی مورد استقبال کاربران قرار خواهد گرفت و امیدوار هم هستیم در One UI 4 شاهد منوی اپلیکیشن عمودی به عنوان گزینه‌ای در کنار شکل افقی آن باشیم.

منوی برنامه‌های اخیر

منوی برنامه‌های اخیر در گوشی‌های سامسونگ خوب است. اما در اندروید ۱۲، دیدیم که گوگل یک سری قابلیت‌های جدید و کاربردی را به این صفحه اضافه کرد. مثلا اسکرین‌شات، ترجمه‌ی مستقیم متن و گوگل لنز. در مایسه، در گوشی‌های سامسونگ که مجهز به رابط کاربری One UI هستند، می‌بینیم که هیچ چیزی وجود ندارد و کاربر تنها به ۴ اپلیکیشن پر استفاده‌ی خود در بخش زیرین صفحه دسترسی خواهد داشت. اما خب وقتی می‌بینیم شرکت‌هایی نظیر اوپو هم این روزها صفحه‌ی مربوط به برنامه‌های اخیر را با اضافه کردن قابلیت‌ها و گزینه‌های جذاب شخصی‌سازی می‌کنند، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که سامسونگ هم کاری انجام دهد.

یک منوی برنامه‌ی بهبود یافته با طراحی جدید نه تنها باعث تنوع می‌شود بلکه کاربران می‌توانند از طریق آن به گزینه‌هایی دسترسی داشته باشند که در حال حاضر برای یافتن آن باید مسیر زیادی را طی کنند.

سامسونگ چه زمانی One UI 4 را عرضه می‌کند؟

در حال حاضر صحبت خاصی در رابطه با برنامه‌های سامسونگ برای عرضه‌ی یک رابط جدید به میان نیامده و خب نمی‌دانیم آیا اصلا قرار است این رابط جدید One UI نام‌گذاری شود یا خیر. اما با در نظر گرفتن برنامه‌های قبل سامسونگ، اگر قرار به معرفی رابط جدیدی باشد، این اتفاق باید در فصل پاییز پیش رو رخ دهد. با نگاهی به سیاست سال‌های گذشته‌ی سامسونگ، باید انتظار داشته باشیم نسخه‌ی بتای این رابط هم حوالی ماه‌های سپتامبر یا اکتبر، یعنی زمانی که اپل از گوشی‌های جدید خود رونمایی می‌کند، راهی گوشی‌های گلکسی شود.

بدیهی است سامسونگ مثل همیشه برنامه‌های زیادی برای رابط جدید خود در سر دارد و قطعا آن را با بهبودی‌های فراوانی شاهد خواهیم بود. اما خب انتظار داریم به این ۵ مورد هم توجه ویژه‌ای شود چون اگرچه جزئی هستند اما می‌توانند به شرکت کره‌ای در راستای تولید گوشی‌هایی با کیفیت نرم‌افزاری بی‌نظیر کمک کنند.

به نظر شما چه قابلیت‌های دیگری وجود دارد که تمایل دارید در رابط کاربری One UI 4 سامسونگ شاهد آن باشید؟

