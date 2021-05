هفته‌ی گذشته، کلاب‌هاوس (ClubHouse) اعلام کرد قصد دارد اپلیکیشن خود را برای اندروید هم عرضه کند و حالا می‌بینیم که این اتفاق افتاده و کاربران می‌توانند این برنامه را از پلی‌استور دانلود کنند.

کلاب‌هاوس یک اپلیکیشن چت صوتی به حساب می‌آید که برای عضویت در آن باید یک دعوت‌نامه از سمت کسی که پیش از شما در آن ثبت نام کرده دریافت کنید. در ابتدا فقط کاربران آیفون که از سیستم‌عامل iOS بهره می‌برد می‌توانستند از این اپلیکیشن استفاده کنند اما خب امروز شاهد عرضه‌ی آن در پلی‌استور هم بودیم تا بدین ترتیب کاربران اندروید هم بتوانند از آن استفاده کنند.

کلاب‌هاوس اگرچه اپلیکیشن نوپایی است و در اواخر سال ۲۰۲۰ طراحی شد، اما توانسته در همین مدت کم به بیش از ۱۰ میلیون کاربر هفتگی دست پیدا کند که رقم شگفت‌انگیزی است. البته دلیل اصلی محبوبیت این اپلیکیشن، استفاده‌ی افراد مشهور نظیر ایلان ماسک، کوین هارت، مارک زاکربرگ و … از آن است و خب وقتی چنین افرادی وارد اپلیکیشنی می‌شوند که می‌توان در آن به صورت صوتی چت کرد، قطعا تعداد زیادی از طرفدارانشان هم در آن حضور پیدا می‌‌کنند.

کلاب‌هاوس اما اگر فقط به iOS محدود می‌شد قطعا نمی‌توانست به رشد خوب خود ادامه دهد و خب تصمیم برای عرضه‌ی نسخه‌ی اندرویدی اپلیکیشن بسیار هوشمندانه بود تا بدین ترتیب کاربران جدیدی وارد آن شوند. کلاب‌هاوس در شرایطی نسخه‌ی اندرویدی خود را عرضه کرده که اپلیکیشن‌های قدرتمند و مشهوری چون فیسبوک، توییتر، دیسکورد، اسپاتیفای، ردیت و لینکدین هم یا قابلیت مشابه آن را اضافه کرده‌اند یا از برنامه‌های خود برای اضافه کردن چنین قابلیتی گفته‌اند.

مثلا مورد مشابه کلاب‌هاوس برای توییتر، Spaces نام دارد و کاربران اندروید هم می‌توانند از آن استفاده کنند. Spaces که توسط یک استارت‌آپ مشهور هندی میزبانی می‌شود توانسته ظرف مدت چند دقیقه، صدها مخاطب جذب کند. بنابراین به نظر می‌رسد کلاب‌هاوس مسیر سختی پیش رو داشته باشد. چرا که همچنان ضعف‌هایی درون آن دیده می‌شود که باید برطرف شوند.

با این حال عرضه برای اندروید یعنی برنامه‌های ویژه‌ای برای این اپلیکیشن تدارک دیده شده که حالا باید دید طی ماه‌ها یا سال‌های آینده، آیا این برنامه‌ها موفقیت آمیز خواهند بود یا خیر. شما عزیزان می‌توانید از طریق لینک زیر، به پلی‌استور هدایت شده و این اپلیکیشن را دانلود کنید.

