۱۰ اپلیکیشن تدوین ویدیو برتر برای سیستم عامل اندروید

تدوین ویدیو یکی از سنگین‌ترین وظایفی است که از هر دیوایس هوشمند و کامپیوتری می‌توان طلب کرد. روی کامپیوترها برای تدوین ویدیو نیازمند مشخصات سخت‌افزاری قابل قبول، انبوهی حافظه رم، انبوهی فضای ذخیره‌سازی و دانشی نسبی راجع به نرم‌افزارهایی نظیر Adobe Premier هستید. اما موبایل‌های هوشمند مشخصات سخت‌افزاری یا قدرت لازم برای شبیه‌سازی تجربه کار با نرم‌افزارهای Adobe Premier یا Final Cut Pro را ندارند. در عوض اپلیکیشن‌هایی را روی موبایل‌ می‌یابید که به شکلی ساده طراحی شده‌اند و اگر اندکی صبوری به خرج دهید، برخی از آن‌ها برای تدوین نیمه حرفه‌ای ویدیو مناسب به حساب می‌آیند. در این مقاله به معرفی برخی از بهترین اپلیکیشن‌های تدوین ویدیو برای سیستم عامل اندروید می‌پردازیم.

Movavi Video Editor Plus

قیمت: ۳۹.۹۵ دلار اشتراک سالانه / ۵۹.۹۵ دلار اشتراک مادام‌العمر

اپلیکیشن Video Editor Plus شرکت Movavi، یک نرم‌افزار تدوین ویدیوی بسیار قدرتمند است که هم امکان تدوین اتوماتیک و هم تدوین دستی را برایتان فراهم می آورد. در پروسه‌ای بسیار کوتاه که گاهی فراتر از ۵ گام نمی‌رود، در این اپلیکیشن قادر به تدوین هسته‌ی اصلی ویدیوی خود یا تنظیم یک تم کلی برای آن هستید. Video Editor Plus انبوهی از گزینه‌های مختلف برای تنظیم ترنزیشن در اختیارتان می‌گذارد و حتی قادر به ادیت صوت نیز خواهید بود. Movavi ضمنا به ارائه افکت Chroma Key نیز پرداخته که وقتی پروسه تدوین را آغاز می‌کنید، ابزاری ضروری به حساب خواهد آمد. اگر تدوین ویدیو را در حال حرکت ترجیح می‌دهید، می‌توانید به دانلود Movavi Clips بپردازید که انبوهی از گزینه‌های کنترل مورد نیازتان را با فرمت درگ و دراپ ترکیب می‌کند.

ActionDirector Video Editor

قیمت: رایگان / ۳.۹۹ دلار

ActionDirector یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های تدوین ویدیو روی کامپیوترهای شخصی است که روی اندروید هم در دسترس قرار گرفته. این اپلیکیشن اساسی‌ترین نیازهای شما را برطرف خواهد کرد؛ می‌توانید کلیپ‌های ویدیویی را ایمپورت و تدوین کنید و سپس به رندر ویدیو بپردازید. در این بین می‌توانید موسیقی خودتان را به ویدیو اضافه کنید، ویدیو را برش بزنید، متن اضافه کنید، از افکت اسلو موشن بهره ببرید و چیزهایی از این دست. این ضمنا یکی از معدود اپلیکیشن‌های تدوین ویدیو است که از رزولوشن ۴K هم پشتیبانی می‌کند. اما این امکان تنها در صورتی در دسترستان قرار می‌گیرد که موبایلتان از آن پشتیبانی کند. و در نهایت از دیگر نکات برجسته راجع به اپلیکیشن می‌توان به به‌روزرسانی مداوم آن از سوی توسعه‌دهندگان اشاره کرد.

Adobe Premiere Rush

قیمت: رایگان / تا سقف ۵۳.۹۹ دلار ماهانه

Adobe Premiere Rush یکی از دو اپلیکیشن تدوین ویدیویی است که عملکردی فراتر از اپلیکیشن‌های معمولی ارائه می‌کند. اپلیکیشن دوم هم Adobe Premiere Clip است که تجربه‌ای نزدیک‌تر به تدوین‌گرهای ویدیوی موبایل استاندارد دارد. در هر صورت Adobe Premiere Rush یکی از جدیدترین اپلیکیشن‌های تدوین ویدیوی این لیست است و عملکردی بسیار خوب دارد. این نرم‌افزار همراه با قابلیت‌های کلیدی مانند تایم‌لاین چند ترکه، همگام‌سازی ابری و چند ابزار تدوین پیشرفته از راه می‌رسد. البته ادوبی هنوز باید دستی به سر و روی رابط کاربری کشیده و برخی باگ‌ها را برطرف کند، اما پتانسیل‌ها بی‌شمارند. علاوه بر این، اگر پیش‌تر اشتراک Adobe Creative Cloud را خریده باشید دلایل بیشتری برای استفاده از این اپلیکیشن دارید.

FilmoraGo

قیمت: رایگان / ۷.۹۹ دلار

FilmoraGo اپلیکیشنی است که توسط شرکت سرشناس Wondershare توسعه یافته و به راحتی یکی از بهترین تدوین‌گرهای ویدیو روی موبایل‌های هوشمند به حساب می‌آید. در این اپ انبوهی قابلیت‌ مختلف می‌یابید. می‌توانید به کارهای ساده مانند بریدن ویدیو و رندر گرفتن بپردازید و در عین حال می‌توانید ویدیوها را معکوس و ابعادشان را به صورت خاص برای اینستاگرام یا یوتیوب تنظیم کنید. از چیزهایی مانند اسلو موشن، ترنزیشن‌های گوناگون، افزودن موسیقی و افزودن لایه هم پشتیبانی می‌شود. اساسا آنچه گیرتان می‌آید واقعا کارآمد است و اگر حاضر به پرداخت هزینه در ازای قابلیت‌های بیشتر باشید، شرایط از قبل هم بهتر خواهد شد. اما اکثر قابلیت‌ها کاملا رایگان در دسترس قرار گرفته‌اند.

Funimate Video Editor

قیمت: رایگان با خرید درون برنامه‌ای

Funimate اگرچه به شکلی غافلگیرکننده محبوب است، اما اپلیکیشنی آنقدرها قدرتمند برای تدوین ویدیو به حساب نمی‌آید. این اپلیکیشن در واقع قرار است به ساده‌ترین کارهای ممکن مانند ساخت موزیک ویدیو رسیدگی کند و کارکردی فراتر از این ندارد. Funimate بالغ بر ۱۵ فیلتر ویدیو دارد که می‌توانید با آن‌ها سر و کله بزنید و پروسه تولید ویدیو را به شکلی بسیار بی‌دردسر پشت سر بگذارید، اما هیچوقت برای کارهای ویدیویی جدی روی آن حساب نکنید. در مجموع اگر اپلیکیشنی سبک و دم دستی می‌خواهید که پست‌هایتان در شبکه‌های اجتماعی را اندکی پر زرق و برق‌تر می‌کند، می‌توانید به سراغ Funimate بروید.

InShot

قیمت: رایگان / ۲.۹۹ دلار ماهانه / ۹.۹۹ دلار سالانه / ۲۹.۹۹ دلار اشتراک مادام‌العمر

InShot یک اپلیکیشن تدوین ویدیوی بسیار ساده با تمرکز بر چیزهایی نظیر فیلترها، برش زدن ویدیو و ساخت ویدیوهای کوتاه است. یک تایم‌لاین بسیار ساده را درون اپلیکیشن می‌یابید و پشتیبانی از چند کانال ویدیو و صوت نیز فراهم آورده شده است. در کنار این‌ها به ابزارهایی ابتدایی برای برش، انتخاب موسیقی و ترنزیشن‌های دم دستی دسترسی خواهید داشت. به همین ترتیب، امکان تعبیه استیکر روی ویدیو و کنترل سرعت هم مهیا شده است تا ویدیوهایی جالب برای یوتیوب، تیک‌تاک و پلتفرم‌های مشابه بسازید. ضمنا بخش اعظمی از این قابلیت‌ها به صورت رایگان در دسترس قرار گرفته‌اند و برخی دیگر را هم با مشاهده تبلیغ می‌توانید موقتا رایگان کنید.

KineMaster

قیمت: رایگان / ۴.۹۹ دلار ماهانه

KineMaster نه‌تنها یکی از نخستین تدوین‌گرهای ویدیو برای پلتفرم‌های موبایل است، بلکه یکی از قدرتمندترین‌ها نیز به حساب می‌آید. مثل تمام گزینه‌های موجود در این لیست، KineMaster نیازهای ابتدایی شما را برطرف می‌کند، اما در عین حال شامل چندین لایه افکت برای ویدیو و تصویر می‌شود. افزون بر این، فیلترهای صوتی، کروما کی (برای طرفداران پرده سبز)، افکت‌های ویدیویی متنوع و انبوهی از ترنزیشن‌های مختلف را در آن خواهید یافت. طبیعتا این اپلیکیشن به اندازه همتایان دسکتاپی قدرتمند نیست، اما نزدیک‌ترین تجربه ممکن را به آن‌ها فراهم آورده است. اگر می‌خواهید به تولید ویدیوهای جدی و حرفه‌ای بپردازید، به نظرمان تنها به سراغ این گزینه بروید. اما در جریان باشید که اپلیکیشن تنها در یک فاز آزمایشی کوتاه‌مدت رایگان است و سپس باید اشتراک ماهانه‌اش را خریداری کنید.

Movie Maker Filmmaker

قیمت: رایگان

Movie Maker Fimmaker بهترین اپلیکیشن تدوین ویدیوی رایگانی است که اکنون می‌توانید در بازار بیابید. این اپلیکیشن امکان بریدن و بازچینی محتوای ویدیویی را مهیا می‌کند و گسترده وسیعی از افکت‌های ویدیویی دارید. جالب‌تر اینکه می‌توانید فیلترهای شخصی‌سازی شده خودتان را هم طراحی کنید، اما این قابلیت آنقدر که به نظر می‌رسد هیجان‌انگیز و قدرتمند نیست. این اپلیکیشن بعد از اینکه یک‌بار به کلی بازطراحی شد با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده، اما همچنان یکی از جالب توجه اپلیکیشن‌های تدوین ویدیو روی موبایل به حساب می‌آید. بهتر از همه اینکه Movie Maker Filmmaker کاملا رایگان است و صرفا تبلیغ مقابل چشمتان می‌گذارد.

Quik

قیمت: رایگان

Quik یک اپلیکیشن‌ تدوین ویدیوی نسل جدید است و اگر به دنبال گزینه‌ای قابل قبول باشید، به کارتان خواهد آمد. کارکرد اپلیکیشن این‌طور است که تا سقف ۵۰ تصویر و ویدیو را داخل آن اد می‌کنید. سپس اپلیکیشن تمام آن‌ها را تحلیل کرده و تبدیل‌شان می‌کند به ویدیویی کوتاه. Quik حدودا دوجین استایل ویدیویی مختلف دارد و می‌توانید قبل از اکسپورت گرفتن، خروجی را به صورت دستی هم تدوین کنید. طبیعتا با گزینه‌ای به اندازه Adobe Premiere Clip یا PowerDirector روبه‌رو نیستیم، اما در عین حال هرکسی هم به یک تدوین‌گر ویدیوی بسیار حرفه‌ای نیاز ندارد. Quik را می‌توانید به صورت رایگان دانلود کنید و خبری از خریدهای درون برنامه‌ای هم نیست.

VivaVideo

قیمت: رایگان / ۳.۹۹ دلار

VivaVideo هم طی سال‌های اخیر به محبوبیت فراوانی میان کاربران اندرویدی رسیده است. در عمل اما با اپلیکیشنی روبه‌رو هستیم که نه بسیار قدرتمند ظاهر می‌شود و نه ضعیف. این اپ به صورت خاص به درد کلیپ‌های کوتاهی می‌خورد که برای شبکه‌های اجتماعی خواهید ساخت. تدوین در این ویدیو با استایل استوری‌برد انجام می‌شود، یعنی کلیپ‌ها را بارگذاری می‌کنید، برش می‌زنید و سپس به سراغ بخش بعدی می‌روید. VivaVideo بیش از ۲۰۰ فیلتر ویدیویی دارد، امکان تعبیه متن روی کلیپ را مهیا می‌سازد و از فست موشن یا اسلو موشن پشتیبانی می‌کند. این اپلیکیشن یک ورژن رایگان دارد که همراه با واترمارک روی ویدیوها و محدودیت زمانی از راه می‌رسد، اما با خرید ورژن Pro می‌توانید این محدودیت‌ها را کنار بزنید.

۱۴ اپلیکیشن تناسب اندام عالی برای رسیدن به فرم ایدئال

منبع: Android Authority

The post ۱۰ اپلیکیشن تدوین ویدیو برتر برای سیستم عامل اندروید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala