امروزه حفظ حریم خصوصی و موضوعات مربوط به آن به یکی از موضوعات مهم برای کاربران تبدیل شده است. همان‌گونه که می‌دانید اپل در هفته‌های گذشته نسخه‌ی نهایی iOS 14.5 را منتشر کرد که دارای قابلیت‌های بیشتری برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران است.

بدون شک وجود این قابلیت جدید در نسخه‌ی نهایی iOS 14.5 باعث می‌شود که کاربران آیفون از این موضوع رضایت بیشتری را داشته باشند. البته باید گفت که رخ دادن این اتفاق به مذاق شرکت‌هایی مانند فیسبوک خوش نیامده و این شرکت‌ها نسبت به اضافه شدن این قابلیت به سیستم عامل iOS اعتراض کرده‌اند.

همان‌گونه که در خبر مربوط به انتشار نسخه‌ی نهایی iOS 14.5 گفتیم اپل در این نسخه قابلیتی به نام App Tracking Transparency را به سیستم عامل iOS اضافه کرده است. برای اطلاع باید بگوییم که بسیاری اپ‌هایی که از آن‌ها استفاده می‌کنید تنها در زمانی که در حال استفاده از آن اپ هستید به ردیابی شما نمی‌پردازند.

تنها ۱۲% کاربران آیفون به اپ‌ها اجازه‌ی ردیابی داده‌اند

در واقع اپ‌های مختلف حتی زمانی که از آن‌ها استفاده نمی‌کنید و از اپ دیگری استفاده می‌کنید یا در محیط اینترنت در حال جست‌وجو هستید هم به ردیابی شما می‌پردازند. به همین دلیل است که شما زمانی که یک کالا را به عنوان نمونه در سایت آمازون جست‌وجو کنید، تبلیغات مربوط به همان کالا را در فیسبوک یا اپ‌های دیگر هم خواهید دید.

تا قبل از منتشر شدن نسخه‌ی نهایی iOS 14.5 کاربران برای جلوگیری از ردیابی شدن توسط اپ‌های مختلف مجبور بودند که با رفتن به Settings و سپس انتخاب Privacy و بعد Tracking گزینه‌ی Allow Apps To Request to Track را خاموش کنند.

بعد از منتشر شدن iOS 14.5 کاربران می‌توانند که این کار را به صورت مشخص‌تری انجام دهند. به صورت ساده‌تر باید گفت زمانی که اپ جدیدی را نصب و آن را اجرا کنید به صورت خودکار پیغامی ظاهر خواهد شد که از شما می‌پرسد آیا می‌خواهید به این اپ اجازه‌ی ردیابیتان را بدهید یا نه.

اگر می‌خواهید ببینید که کدام اپ‌ها تاکنون این سوال را درباره‌ی ردیابی از شما پرسیده‌اند یا اگر می‌خواهید که تنظیمات مربوط به ردیابی اپ خاصی را تغییر دهید، باید به صفحه‌ی Tracking در Settings مراجعه کنید. با مراجعه به این قسمت همچنین می‌توانید که به اپ خاصی اجازه‌ی ردیابی بدهید یا اجازه‌ی ردیابی را از آن اپ بگیرید. برای رفتن به قسمت گفته شده مراحل زیر را انجام دهید.

به قسمت Settings آیفون بروید و سپس Privacy و بعد Tracking را انتخاب کنید.

در زیر عبارت Allow Apps to Request to Track شما لیست اپ‌هایی را خواهید دید که تاکنون از شما برای ردیابی کردن سوال پرسیده‌اند. شما در این قسمت می‌توانید به اپ خاصی اجازه‌ی ردیابی بدهید یا اجازه‌ی ردیابی را از اپ خاصی بگیرید.

همچنین شما می‌توانید با استفاده از خاموش و روشن کردن گزینه‌ی قرار گرفته در جلوی عبارت Allow Apps to Request to Track گرفتن اجازه‌ برای ردیابی را برای تمامی‌ اپ‌های فعلی و اپ‌هایی که در آینده‌ نصب می‌کنید، غیر فعال کنید.

گفتن یک نکته در اینجا ضروری است. گویا بعد از منتشر شدن نسخه‌ی نهایی iOS 14.5 در ابتدا ویژگی App Tracking Transparency برای بعضی از کاربران به‌درستی کار نمی‌کرده و این کاربران بعد از مراجعه به تنظیمات مربوط به Tracking با دکمه‌ی خاموش در جلوی عبارت Allow Apps to Request to Track مواجه می‌شدند که نمی‌توانستند آن را روشن کنند.

در روز سوم ماه می (۱۳ اردیبهشت) اپل نسخه‌ی جدیدی از سیستم عامل iOS 14.5.1 را منتشر کرد که انتظار می‌رفت این مشکل در این نسخه‌ی جدید حل شده باشد. با این وجود به نظر می‌رسد که این مشکل هنوز برای برخی از افراد حل نشده است.

