به گفته‌ی یکی از توسعه‌دهندگان با نام الساندرو پالوزی، اینستاگرام احتمالا در حال کار روی روشی است که به کاربران این اجازه را می‌دهد تا از طریق مرورگر کامپیوتر یا لپ‌تاپ، پست‌‌های مد نظر خود را بسازند.

اینستاگرام اپلیکیشنی است که در حال حاضر در گوشی‌های هوشمند و البته کامپیوترهای شخصی هم در دسترس قرار دارد اما خب رابط کاربری و گزینه‌های مختلف آن به گونه‌ای هستند که به شکل فوق‌العاده‌ای فقط برای گوشی‌ها بهینه شده‌اند و در کامپیوتر کار با آن سخت است.

معمولا کار با کامپیوتر برای بسیاری از کاربران ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر از این است که با گوشی همان کار را انجام دهند. اما خب وقتی به اینستاگرام می‌رسیم اوضاع به گونه‌ای است که گوشی استفاده‌ی بسیار بیشتر و البته راحت‌تری دارد. اما خب ظاهرا اینستاگرام قصد دارد این محدودیت را برطرف کرده و در حال آزمایش روشی است که کاربران بتوانند از طریق مرورگر کامپیوتر یا لپ‌تاپ هم به ساخت پست‌های مد نظر خود بپردازند.

امکان ساخت پست اینستاگرام از طریق کامپیوتر درخواستی بود که کاربران مدت‌ها مطرح کرده بودند اما تا به این لحظه شاهد آن نبودیم و نیستیم. حال به گفته‌ی این توسعه‌دهنده اینستاگرام در حال آزمایش این قابلیت هست تا در صورت نبود هیچ مشکلی، هرچه سریع‌تر آن را عرضه کند.

این توسعه دهنده اما تصاویری هم از این قابلیت جدید که فعلا در حال بررسی قرار دارد منتشر کرد که فرایند ساخت پست از طریق کامپیوتر را نشان می‌دهد. همانطور که در تصاویر زیر مشخص است، به نظر می‌رسد هیچ تفاوتی هم بین ساخت پست با گوشی و کامپیوتر وجود ندارد. حتی تمام گزینه‌ها و آیکون‌ها هم مشابه آن چیزی هستند که در اپلیکیشن گوشی اینستاگرام شاهد هستیم. گفته می‌شود قبل از اینکه این قابلیت رسما عرضه شود، یک سری تغییرات هم روی اینستاگرام اعمال خواهد شد که خب فعلا نمی‌دانیم این تغییرات در چه محدوده‌ای هستند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، نحوه‌ی ساخت پست به گونه‌ای است که کاربر محتوای مربوطه را کشیده و در کادر موجود رها می‌کند یا از طریق گزینه‌ی موجود، فایل مورد نظر را در کامپیوتر خود یافته و آن را آپلود می‌کند. امکان تگ افراد هم وجود دارد، قابلیت فیلتر و برش هم در دسترس قرار دارد و حتی می‌توان کامنت‌ها را هم غیرفعال کرد.

توسعه دهنده‌ی یاد شده در رابطه با تاریخ دقیق انتشار این قابلیت جدید اینستاگرام اطلاعات زیادی نداده اما خب به نظر می‌رسد قصد اینستاگرام برای انجام این کار جدی است چون تعداد زیادی از کاربران درخواست چنین قابلیتی را به فیسبوک داده بودند. با در نظر گرفتن این موارد، به نظر می‌رسد این قابلیت جدید طی یکی دو ماه آینده به اینستاگرام اضافه شود.

