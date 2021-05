فایرفاکس در برابر مایکروسافت اج؛ کدام مرورگر بهتر است؟

در حالی که فایرفاکس با تمرکز گسترده بر حفظ حریم خصوصی توانسته بار دیگر توجهات زیادی را جلب کند، مایکروسافت اج هم به لطف بهره‌گیری از کرومیوم-که همان قلب تپنده‌ی مرورگر کروم است-موفق شده سروصدای زیادی راه بیندازد. در ادامه این دو مرورگر را از نظر ویژگی‌هایی مانند طراحی، حریم خصوصی و پرتابل بودن را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بتوانید بین این دو، بهترین مرورگر موردنظر خود را انتخاب کنید.

طراحی

اول از همه باید به ظاهر فایرفاکس و مایکروسافت اج بپردازیم. مانند دیگر مرورگرها، در هر دو مرورگر بخش نوار آدرس در قسمت فوقانی قرار دارد و آیکون‌های مربوط به افزونه‌ها هم در سمت راست بخش فوقانی دیده می‌شوند. از طرف دیگر، آیکون‌های فایرفاکس بیشتر به چشم می‌آیند ولی رابط کاربری اج مینیمال‌تر است. روی هم رفته اگر از فایرفاکس به اج سر بزنید، تفاوت ظاهری بین آن‌ها را به سرعت تشخیص خواهید داد.

در رابطه با بخش جستجو هم باید بگوییم که در فایرفاکس موتور جستجوی پیش‌فرض، گوگل است ولی در اج کاربران به صورت پیشفرض با موتور جستجوی بینگ مواجه می‌شوند. البته در هر دو مرورگر می‌توانید موتور جستجوی موردنظر خود را تعیین کنید. در رابطه با شخصی‌سازی ظاهر مرورگر هم باید بگوییم که در هر دو محیط به امکانات چندانی دسترسی ندارید ولی تا حد محدودی می‌توانید ظاهر آن‌ها را تغییر دهید.

عملکرد و سازگاری

برخی مرورگرها سرعت بیشتری نسبت به رقبای خود دارند و این یک موضوع ثابت شده محسوب می‌شود. برای بررسی سازگاری فایرفاکس و مایکروسافت اج، از سایت HTML5Test کردیم که بیشترین امتیاز ثبت شده در این سایت ۵۵۵ است. در این سایت سازگاری مرورگرها با استانداردهای فعلی دنیای وب مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تست مایکروسافت اج موفق به دریافت امتیاز ۵۲۸ شد اما فایرفاکس با کسب امتیاز ۵۰۸ فاصله‌ی چندانی با آن ندارد.

حالا بعد از بررسی سازگاری، نوبت مقایسه‌ی عملکرد این دو مرورگر است. برای این منظور، از ابزار بنچمارک WebXPRT 3 استفاده کردیم. در این ابزار در مجموع ۴۲ تست برای ارزیابی HTML، مدیریت جاوااسکریپت، دستکاری عکس و تشخیص چهره انجام می‌شود. در این آزمایش فایرفاکس با اخذ امتیاز ۱۲۱ در مقام اول قرار گرفت و اج هم توانست امتیاز ۱۱۱ را کسب کند.

برای تست بعدی، سرعت این دو مرورگر با ابزار تحت وب JetStream مورد بررسی قرار گرفتند که روی هم رفته یکی از جامع‌ترین ابزارهای بنچمارک مرورگر به حساب می‌آید. در آزمایش مربوط به سرعت، اج با کسب امتیاز ۶۷ مقام اول را از آن خود کرد و فایرفاکس هم با امتیاز ۴۸ فاصله‌ی قابل توجهی با آن دارد.

باید خاطرنشان کنیم برخی از این تست‌ها به سخت‌افزار مربوطه هم بستگی دارد و بنابراین در سیستم‌های مختلف احتمالا با نتایج متفاوتی روبرو خواهید شد. روی هم رفته طی بررسی‌های صورت گرفته، مایکروسافت اج در زمینه‌ی مدیریت منابع رم و پردازنده عملکرد بهتری دارد. اگرچه فایرفاکس هم فشار زیادی بر روی سیستم وارد نمی‌کند، اما مایکروسافت اج برای کامپیوترهای ضعیف‌تر گزینه‌ی بهتری محسوب می‌شود.

۱۲ کار که نمی‌دانستید در فایرفاکس می‌توانید انجام دهید

ویژگی‌ها و افزونه‌ها

مهاجرت از این دو مرورگر به یکدیگر کار بسیار راحتی محسوب می‌شود. زیرا بعد از نصب آن‌ها، به راحتی می‌توانید مواردی مانند بوکمارک‌ها، پسوردها و دیگر داده‌های مهم را منتقل کنید.

در زمینه‌ی ابزارهای مفید، فایرفاکس از امکاناتی بهره می‌برد که اج فاقد آن‌ها است. به عنوان مثال می‌توانیم به ابزار داخلی Pocket اشاره کنیم که به کاربران اجازه می‌دهد صفحات مختلف وب را در اکانت این سرویس ذخیره کنند. از طرف دیگر، کاربران اج برای چنین کاری باید از یک سرویس جداگانه استفاده کنند.

یکی از ویژگی‌های جذاب اج Collections نام دارد که امیدواریم به دیگر مرورگرها راه پیدا کند. این ابزار به کاربران اجازه می‌دهد که صفحات وب مشابه را گروه‌بندی و نامگذاری کنند تا برای کارهای پژوهشی به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

امکان ثبت اسکرین‌شات از صفحه، حالت مطالعه برای تمرکز بر مطلب و قابلیت خواندن متون، از جمله ویژگی‌هایی هستند که در هر دو مرورگر وجود دارد. از دیگر قابلیت‌های مشترک بین آن‌ها می‌توانیم به امکان ارسال صفحات وب از کامپیوتر به گوشی اشاره کنیم که قابلیت مفیدی محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مرورگرهای مدرن، بحث پشتیبانی از افزونه‌های متنوع است. در این زمینه مایکروسافت اج حرف بیشتری برای گفتن دارد زیرا در کنار افزونه‌های موجود در ویندوز استور، می‌تواند افزونه‌های کروم را هم نصب کند. از طرف دیگر، تقریبا تمام افزونه‌های مهمی که برای کروم عرضه شده، در دسترس کاربران فایرفاکس هم قرار گرفته‌اند و این مرورگر در این زمینه مشکل خاصی ندارد.

حریم خصوصی و امنیت

در عصر اینترنت، حفاظت از اطلاعات شخصی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بیشتر مرورگرهای مدرن از استانداردهای مرسوم برای رمزگذاری داده‌ها و ابزارهای مربوط به مسدودسازی ردیاب‌های ثالث استفاده می‌کنند. در حالت ناشناس هر دو مرورگر نیز تمام اطلاعات مانند پسوردها، کوکی‌ها و تاریخچه‌ی فعالیت بعد از خروج از این حالت حذف می‌شوند.

در فایرفاکس و مایکروسافت اج از سه حالت برای جلوگیری از ردیابی می‌توانید بهره ببرید که هرکدام از این حالت‌ها مزایای و معایب خود را دارند. برای حالت ناشناس مایکروسافت اج توصیه می‌کنیم گزینه‌ی Always use Strict tracking prevention when browsing InPrivate را برای بهبود حریم خصوصی فعال کنید.

در مرورگر اج، قابلیت Microsoft Defender SmartScreen می‌تواند از کاربران در برابر سایت‌ها و دانلودهای مخرب محافظت کند و همچنین اپلیکیشن‌های مربوط به منابع نامطمئن را مسدود می‌کند. قابلیت Deceptive Content and Dangerous Software Protection موجود در فایرفاکس هم کارکرد مشابهی دارد و به صورت پیش‌فرض فعال است. در هر دو مرورگر می‌توانید این ابزار را به صورت دستی فعال یا غیرفعال کنید.

نتیجه‌ی نهایی

فایرفاکس طی چند سال گذشته توجه زیادی به حریم خصوصی نشان داده و بنابراین اگر این موضوع برای شما اهمیت زیادی دارد، بهتر است از فایرفاکس بهره ببرید. علاوه بر این، باید خاطرنشان کنیم که فایرفاکس یک پروژه‌ی متن‌باز محسوب می‌شود که توسط یک سازمان غیرانتفاعی توسعه یافته است. از طرف دیگر، مایکروسافت اج به لطف بهره‌گیری از کرومیوم امکانات بسیار جذابی را پیدا کرده و بنابراین کاربرانی که از کروم استفاده می‌کنند، احتمالا با مرورگر اج راحت‌تر خواهند بود.

روی هم رفته مایکروسافت با افزودن ویژگی‌های جذاب به مرورگر خود، روزبه‌روز جذابیت آن را افزایش می‌دهد. اگرچه هر دو مرورگر از امکانات عالی، پشتیبانی از افزونه‌های متنوع و امکانات خیلی خوب برای حریم خصوصی بهره می‌برند، اما به نظر می‌رسد در بلندمدت مایکروسافت اج می‌تواند فایرفاکس و گوگل کروم را پشت سر بگذارد.

چرا باید مایکروسافت اج را جایگزین گوگل کروم کنید؟

منبع: MakeUseOf

نوشته فایرفاکس در برابر مایکروسافت اج؛ کدام مرورگر بهتر است؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala