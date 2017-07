اگر می‌خواهید وارد حساب کاربری اینستاگرام خود شوید و به نظر می‌رسد حساب شما پاک شده ممکن است با یک باگ نرم‌افزاری مواجه شده باشید. در ۲۴ ساعت گذشته بعضی کاربران اینستاگرام در توییتر در مورد حذف حساب کاربری‌شان از اینستاگرام توضیح خواسته بودند.

البته همان‌طور که گفتیم احتمال دارد مشکل شما تنها یک باگ نرم‌افزاری باشد. اینستاگرام در مصاحبه با Verge گفته از این مشکل کاربران باخبر است و در تلاش‌اند تا این مشکل را برطرف کنند. «مطلعیم که به خاطر یک باگ نرم‌افزاری بعضی کاربران اینستاگرام از حساب کاربری‌شان خارج‌شده‌اند. ما در تلاش هستیم این مسئله را در کمترین زمان ممکن حل کنیم»

کسانی که با این باگ مواجه می‌شوند هنگام ورود به حساب کاربری‌شان پیغام «Sorry, this page isn’t available» را دریافت می‌کنند. پیامی که معمولا اینستاگرام برای حساب‌های کاربری حذف شده می‌فرستد. بعضی کاربران هم گفته‌اند که پیغام «our account has been disabled for violating our terms.» را دریافت کرده‌اند.

هنوز نمی‌دانیم این باگ چند حساب کاربری را به این مشکل دچار کرده ولی نگران نباشید. اگر شما هم از کاربرانی هستید که حساب کاربری‌تان دچار مشکل شده است، به‌زودی بازیابی می‌شود.

منبع: Ubergizmo

منبع متن: digikala