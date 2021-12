اکثر برنامه‌های آیفون شما برای دسترسی به هر چیزی، زودتر از شما اجازه می‌خواهند. ممکن است که شما بدون فکر کردن به آن مجوز داده باشید و سپس تعجب کنید که فلان برنامه به همه موارد تلفن همراه شما دسترسی دارد. حال ما دقیقا در این مقاله از دیجی‌کالا مگ قصد داریم تا Permission در آیفون و آیپد را برای شما از صفر تا صد بررسی کنیم تا شما از این پس هر مجوزی را در دستگاه اپلی خود دیدید، بدانید که چطور با آن برخورد کنید. پس اگر شما هم دستگاهی اپلی دارید یا قصد دارید که یک دستگاه اپلی بخرید، ما را تا انتهای این مقاله جذاب همراهی کنید.

مجوزهای آیفون چیست؟

مجوزها سیستمی هستند که در iOS و iPadOS (سیستم‌عاملی که آیفون یا آیپد شما اجرا می‌کند) تعبیه شده‌اند. آن‌ها دسترسی برنامه‌ها به اطلاعات حساس دستگاه شما را کنترل می‌کنند و به شما امکان می‌دهند، تا داده‌ای را که برنامه‌ها می‌توانند استفاده کنند، کنترل کنید. مجوزها بسیار مهم هستند، زیرا شما را در کنترل اطلاعات خود همراهی می‌کنند. به لطف آن‌ها، می‌توانید با استفاده از یک برنامه بدون دسترسی به انواع محتوای شخصی در تلفن همراه خود، لذت ببرید.

مجوزهای آیفون چگونه کار می کنند؟

اولین باری که اپلیکیشنی می‌خواهد به موردی حساس در آیفون شما دسترسی پیدا کند، از شما اجازه می‌خواهد. در آن زمان، اعلانی را مشاهده می‌کنید، که از شما می‌خواهد درخواست را تایید کنید. در حالت ایده‌آل، برنامه‌ها باید دلیل نیاز به این مجوز را داشته باشند تا کورکورانه از شما درخواست نکنند. اگر مجوز را بدهید، تا زمانی که مجوز را لغو نکنید، برنامه می‌تواند به آن داده‌ها دسترسی داشته باشد، که در ادامه به آن می‌پردازیم. همچنین اگر آن را رد کنید، برنامه نمی‌تواند به آن داده‌ها دسترسی داشته باشد، مگر اینکه بعداً اجازه دهید.

برخی از مجوزها دارای گزینه‌های خاصی هستند که ما آن‌ها را برای شما بررسی می‌کنیم. به این نکته نیز دقت کنید که در بعضی موارد، اگر مجوز را رد کنید، برنامه همچنان اجرا خواهد شد، اما ممکن است به درستی کار نکند. عملکرد آن برنامه، بستگی به اهمیت آن مجوز برای کارکرد برنامه دارد. برای مثال، اگر اجازه استفاده از موقعیت مکانی خود را در Google Maps رد کنید، نمی‌تواند مسیرهای دقیقی را به شما نشان دهد، بنابراین فایده چندانی ندارد. همچنین رد کردن اجازه استفاده از میکروفون واتساپ روی چت عادی تاثیری نخواهد داشت، اما نمی‌توانید پیام‌های صوتی را ضبط و ارسال کنید.

چگونه مجوزهای آیفون خود را مدیریت کنیم؟

به راحتی می‌توانید به دسته‌های مجوز آیفون خود نگاهی بیندازید و ببینید چه مجوز‌هایی را به برنامه‌های مختلف داده‌اید و چه مجوزهای را رد کرده‌اید. برای انجام این کار، برنامه Settings را باز کنید، سپس به پایین بروید و روی Privacy کلیک کنید. در ادامه، تمام مجوزهایی که می‌‌توانید به برنامه‌های مختلف بدهید را لیست کرده‌ایم و برای هر کدام که نیاز به توضیح دارند، یک توضیح کوتاه ارائه کردیم. این مجوزها عبارتند از:

موقعیت مکانی

Tracking (به برنامه‌ها اجازه می‌دهد تا فعالیت شما را در بین برنامه‌ها و سایت بررسی کنند)

مخاطبین (شماره‌های تماس)

تقویم

یادآوری

عکس‌ها

بلوتوث

Local Network (به برنامه اجازه می‌دهد تا با دستگاه‌های دیگر در شبکه فعلی شما ارتباط برقرار کند)

Nearby Interactions (به برنامه‌ها اجازه می‌دهد تا فاصله دقیق بین تلفن شما و سایر اشیا را اندازه‌گیری کنند)

میکروفون

تشخیص گفتار (به برنامه اجازه می‌دهد تا داده‌های صوتی را به سرورهای اپل ارسال کند تا آن چه که گفته‌اید، پردازش شود)

دوربین

برنامه سلامت

Research Sensor & Usage Data (جمع‌آوری داده‌ها را در مورد نحوه تعامل شما با دستگاهتان فعال می‌کند تا بعداً به اشتراک بگذارید)

HomeKit

اپل موزیک

فایل‌ها و پوشه‌ها

حرکت و تناسب اندام (می‌تواند حرکات بدن شما را برای تخمین تعداد قدم‌ها و موارد مشابه اندازه‌گیری کند)

فوکوس (به برنامه‌ها می‌گوید که اعلان‌ها را با استفاده از فوکوس در آیفون خود، بی‌صدا کرده‌اید)

روی یکی از آن‌ها در تلفن همراه خود، ضربه بزنید و همه برنامه‌هایی را که درخواست دسترسی به آن مجوز کرده‌اند را مشاهده کنید. نوار سبز به این معنی است که برنامه به آن مورد دسترسی دارد، در حالی که یک نوار خاکستری به این معنی است که برنامه اجازه دسترسی به این مورد را ندارد. برای برخی از مجوزها، ممکن است هنوز هیچ برنامه‌ای را نبینید.

مجوزها با Granular Controls

در حالی که Permission در آیفون و آیپد را تنها با یک کلید روشن یا خاموش ساده به کاربران ارائه می‌کنند، برخی از دسته‌ها به شما کنترل بیشتری نیز می‌دهند. پس در ادامه، با هم تعدادی از آن‌ها را بررسی می‌کنیم. این موارد عبارتند از:

۱) موقعیت مکانی

خدمات موقعیت مکانی، به شما این امکان را می‌دهد تا انتخاب کنید که آیا برنامه‌ها می‌توانند همیشه از موقعیت مکانی شما استفاده کنند و یا خیر. همچنین می‌توانید حالتی را فعال کنید تا دفعه بعدی که موقعیت مکانی خود را به اشتراک می‌گذارید، دوباره در مورد مجوزها از شما سوال شود. در نهایت، این منو به شما امکان می‌دهد تا تشخیص مکان دقیق را برای هر برنامه غیرفعال کنید.

همچنینی اگر نوار Allow Apps to Request to Track را در Tracking غیرفعال کنید، هر درخواستی برای ردیابی فعالیت شما در بین برنامه‌ها، به طور خودکار رد می‌شود. این یک راه عالی برای افزایش حریم خصوصی در آیفون و آیپد شما است.

۲) عکس‌ها

Photos یا همان برنامه عکس‌ها در آیفون، به شما امکان می‌دهد تا انتخاب کنید که آیا به برنامه‌ها اجازه دهید به همه عکس‌ها دسترسی داشته باشند و یا خیر و یا فقط به عکس‌هایی که شما انتخاب می‌کنید، دسترسی داشته باشند. این مورد، به شما امکان می‌دهد تا فقط چند عکس را از گالری خود در اختیار آن برنامه بگذارید.

۳) برنامه سلامتی

برنامه Health شامل انواع مختلفی از داده‌ها است. بنابراین مطمئن شوید که همه آن‌ها را بررسی کرده‌اید و به این برنامه دسترسی‌هایی را که مورد نظر خودتان است، داده‌اید.

مجوزهای تبلیغاتی

در پایین لیست حریم خصوصی، چند ورودی اضافی را مشاهده خواهید کرد. اول، Analytics & Improvements است که به شما امکان می‌دهد تا تصمیم بگیرید که آیا داده‌های تحلیلی را به طور خودکار به اپل ارسال کنید و یا خیر. روی Analytics Data در این بخش ضربه بزنید تا آن چه جمع‌آوری شده را، نگاه کنید. منوی تبلیغات اپل شامل یک کلید تبلیغاتی شخصی است. برای جلوگیری از نمایش تبلیغات اپل (مرتبط با علایق شما در سرویس‌هایی مانند اپ استور) این مورد را غیرفعال کنید.

در نهایت، اگر علاقه‌مند هستید که بدانید برنامه‌ها چقدر از مجوزهایی که به آن‌ها اعطا می‌کنید، استفاده می‌کنند، نوار Record App Activity را در این منو فعال کنید. پس از هفت روز، روی Save App Activity ضربه بزنید تا یک فایل JSON حاوی اطلاعات صادر شود. این فایل، قابل خواندن توسط انسان نیست، بنابراین برای پاک کردن آن هم باید از فرمت‌کننده JSON استفاده کنید! پس این مورد نیز کمی دردسر دارد.

مشاهده مجوزها توسط برنامه

منوی بالا به شما امکان می‌دهد تا تمام برنامه‌هایی را که نوع خاصی از مجوز را درخواست کرده‌اند، ببینید. با استفاده از این روش، دیدن همه مجوزهایی که یک برنامه درخواست استفاده از آ‌ن‌ها را کرده، آسان است. برای انجام این کار، در صفحه اصلی برنامه تنظیمات، به پایین اسکرول کنید تا به لیست برنامه‌های نصب شده خود، برسید. روی یک برنامه ضربه بزنید تا مجوزهایی را که در حال حاضر دارد، بررسی کنید،. حال شما می‌توانید مجوزی را به این برنامه بدهید و یا از آن پس بگیرید.

برای دادن مجوز به برنامه‌ها، صبور و عاقل باشید

هیچ پاسخ یکسانی در مورد مجوزها برای برنامه‌ها، در آیفون و آیپد وجود ندارد. باید از تفکر محتاطانه‌ای استفاده کنید، تا تصمیم بگیرید که چه مجوزی را باید به هر برنامه اعطا یا رد کنید.

به عنوان مثال، به این فکر کنید که هر برنامه برای انجام آن چیزی که ارائه می‌کند، به چه مجوزهایی نیاز دارد. منطقی است که Google Duo درخواست دسترسی به میکروفون را از شما بخواهد، زیرا از آن برای تماس‌های ویدیویی استفاده می‌شود. با این حال، دلیل خوبی وجود ندارد که یک بازی شطرنج نیاز به استفاده از میکروفون شما داشته باشد، بنابراین شما نباید این مجوز را به آن بدهید.

گاهی اوقات، اعطای مجوز به برخی از برنامه‌ها، به معنای کنار گذاشتن حریم خصوصی در ازای راحتی است. به عنوان مثال، اعطای موقعیت مکانی شما به برنامه یک فروشگاه خرده‌فروشی، ممکن است که نزدیک‌ترین فروشگاه را به‌عنوان پیش‌فرض برای تحویل سفارش تعیین کند و هنگام ورود به فروشگاه به شما از پیشنهادات ویژه هشدار دهد، اما آیا واقعا بدون وجود این دسترسی، کار شما انجام نمی‌شود! در نتیجه اعطای مجوزهای مختلف به برنامه‌های متفاوت، باید با صبر و حوصله و فکر طولانی انجام شود.

جمع‌بندی

ما مجوزهایی را که iOS و iPadOS برای برنامه‌های آیفون و یا آیپد شما در دسترس قرار می‌دهند، بررسی کردیم. مجوزهای برنامه‌ها به شما کمک می‌کند تا دقیقاً اجازه دسترسی به بخش‌های مختلف تلفن همراه خود را کنترل نمایید. بنابراین می‌توانید بدون ارائه اطلاعات شخصی بیش از حد، از آن‌ها استفاده کنید. حال امیدوارم که اطلاعات زیادی در مورد Permission در آیفون و آیپد داشته‌باشید و از آن‌ها به درستی استفاده کنید.

آیا شما برای مجوزهای مختلف برنامه‌های تلفن همراه خود محدودیت قائل می‌شوید و یا به آن‌ها توجه نمی‌کنید؟ تجربیات و نظرات خود را در این زمینه برای ما و دیگر کاربران دیجی‌کالا مگ بنویسید.

