۱. کلش رویال (Clash Royale)

واقعا نیازی به معرفی ندارد. یکی از بهترین بازی‌های کارتی که برای سیستم‌عامل اندروید و iOS در دسترس قرار دارد Clash Royale است. بازی Clash Royale از کمپانی معروف سوپرسل، یکی از محبوب‌ترین بازی‌ها در میان بازی‌های کارتی است که رکوردهای میلیونی جابجا کرده و روزانه صدها هزار نفر مشغول انجام آن هستند. این بازی یک جنگ تن به تن واقعی است و در یک میدان نبرد رخ می‌دهد. بازی کلش رویال به شما این امکان را می‌دهد که برای خود یک میدان نبرد خلق کنید و سپس با حریفان خود به رقابت بپردازید. در حین مبارزه و نبرد شما با کارت بازی می‌کنید و مبارزان، سربازان و… را به انتخاب خود به صحنه نبرد وارد می‌کنید.

۲. Eternal Card Game

بازی کارتی Eternal Card Game، یک بازی کارتی استراتژیک است که روندی داستانی را دنبال می‌کند. در هر بخش، داستان خاصی روایت می‌شود که شامل چند مرحله است. در مرحله‌ی اول کارت‌های شما به صورت پیش‌فرض قرار داده شده‌اند و در ادامه بازی این امکان را به شما می‌دهد تا با ترکیب کردن کارت‌های خود وارد جنگ‌های سرعتی شوید. کارت‌های شما انواع مختلفی دارند. دسته‌ی اول کاملا تهاجمی بوده که برای حمله به حریف استفاده می‌شود و دسته دوم هم دفاعی و هم تهاجمی هستند. همچنین شما می‌توانید هر کارت بازی را با انجام بازی به دست آورید و پولی هم پرداخت نکنید که باعث می‌شود رقابت در سطح پایانی به صورت رایگان برای بازیکنان در دسترس باشد.

۳. گوئنت (Gwent: The Witcher Card Game)

بازی The Witcher Card Game، بک بازی در سبک کارتی است که به صورت رایگان در درسترس است. این بازی در ابتدا در سری بازی‌های فوق‌العاده محبوب ویچر معرفی شد اما بعد از مدتی به قدری مورد توجه قرار گرفت که به صورت یک بازی مستقل برای پلتفرم موبایل توسعه و نشر یافت. بازیکنان در این بازی عرشه‌ی کارتی خود را می‌سازند و با حریفان خود به صورت آنلاین وارد نبرد می‌شوند تا بتوانند کارت‌های بیش‌تری کسب کنند و رتبه‌ی خود را بالاتر ببرند. مراحل این بازی در سه راند برگذار می‌شود که بازیکن باید دو راند را پیروز شود. در هر راند ده کارت به بازیکن تعلق می‌گیرد و باید در هر نوبت از یکی از آن‌ها استفاده کند که هر یک از کارت‌ها هم ویژگی‌های خاص خود را دارد.

۴. قلب سنگی (Hearthstone)

یک بازی مهیج، جذاب، با روندی سریع و هیجان انگیز را با Hearthstone تجربه کنید. در این بازی محبوب استودیوی نام‌آشنای بلیزارد، کارت‌های مورد نظر خود را انتخاب می‌کنید و حریفان خود را به مبارزه فرا می‌خوانید. گیم‌پلی بازی آنقدری جذاب و دلنشین است که شما را قطعا به وجد می‌آورد. با توجه به کارت‌های زیادی که در پلت‌فرم بازی است، گزینه‌های بسیار زیادی برای ساخت عرشه‌ی کارتی مد نظر شما وجود دارد. کارت‌ها در انواع متنفاوتی وجود دارند که هر یک از آن‌ها ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و بازیکن با رو کردن آن‌ها و چیدن استراتژی درست، می‌تواند حریفانش را شکست داده و پیروز شود. گرافیک بالای این بازی و همچنین وجود کلاس‌های متنوع آشنا برای شیفتگان دنیای وارکرافت‌ جذابیت این بازی را دو چندان کرده است.

۵. پوکمون (Pokémon TCG Online)

طرفداران دنیای پوکمون بازی کارتی مخصوص به خودشان را دارند. بازی آنلاین و محبوب Pokémon TCG Online، یکی از بهترین و محبوب‌ترین بازی‌های کارتی اندروید و iOS است که با گرافیک بالا و گیم‌پلی بسیار سرگرم کننده‌ای که دارد می‌تواند شما را ساعت‌ها به خود مشغول کند. بازی یاد شده به شما این امکان را می دهد که بین آتش یا آب یکی را انتخاب کنید و سپس وارد بازی شوید. در روند بازی کارت‌های متفاوتی به بازیکن داده می‌شود که با توجه به قوانین حاکم بر بازی می‌توانید از آن‌ها به صورت هوشمندانه استفاده کنید و حریفان خود را شکست دهید. نکته قابل ذکر این است که باید توجه داشته باشید از سلاح‌های خود که همان کارت‌‌ها هستند، بیهوده استفاده نکنید چراکه اگر هدر بروند رقبای شما با زیرکی می‌توانند از آن فرصت استفاده کرده و شما را شکست دهند.

۶. Legends of Runeterra

بازی مهیج Legends of Runeterra، اندکی مشابه به Hearthstone است که در آن عرشه کارتی می‌سازید و در هر نوبت کارت‌های مورد نظر خود را با هم ترکیب کرده و سپس سعی می‌کنید حریف خود را مغلوب کنید. سرنوشت نبرد شما تماما بستگی به انتخاب‌هایی دارد که شما در طول انجام بازی انجام می‌دهید. در این بازی شما ۲۴ کارت قهرمان را از میان کارت‌های مورد نظر خود انتخاب می‌کنید که هر کدام یک از آن‌ها توانایی و قابلیت‌های خاص خودشان را دارند که اگر هوشمندانه انتخاب شوند نتیجه‌ی بازی به سود شما خواهد بود. در این بازی باید سطح تیم خود را بالا برده و قدرت را در دست بگیرید و با یک ترکیب عالی کارتی پیروز میدان نبرد شوید، حتی اگر مجبور باشید که قوانین را زیر پا بگذارید.

۷. The Fox in the Forest

بازی The Fox in the Forest که یک بازی کارتی در دسته‌ی بازی‌های دونفره بسیار جذاب است که می‌توانید به صورت انفرادی نیز به انجام آن بپردازید. علاوه بر نسخه‌ی آنلاین این بازی، شما می‌توانید به طور فیزیکی نیز با کارت‌ها بازی کنید (می‌توانید در صورت دسترسی آن را از فروشگاه‌ها خریداری کرده و با دوستان خود بازی کنید). به هر دو از بازیکنان ۱۳ عدد کارت داده می‌شود. در این بازی شما با کارت‌های خود بازی می‌کنید و در انتها در پایان راند، به تعداد ترفندهایی که در حین بازی استفاده کردید امتیاز می‌گیرید. نکته‌ی قابل ذکر و جذاب این بازی این است که پیروز شدن با ترفند درست در یک راند به شما این امکان را می‌دهد که راند بعدی را رهبری کنید و حریف خود را مجبور کنید چیز دیگری بازی کند. توجه داشته باشید که این بازی رایگان نیست و باید بابت خرید آن هزینه بپردازید.

۸. The Elder Scrolls: Legends

اگر گیمر حرفه‌ای باشید، احتمالا با سری Elder Scrolls آشنا هستید. یکی از بهترین بازی‌های کارتی که برای سیستم‌عامل اندروید و iOS ارائه شده، The Elder Scrolls: Legends از همین فرنچایز است که طرفداران بسیار زیادی در سراسر دنیا دارد.

این بازی که توسط استودیوی نام‌آشنای Bethesda طراحی شده به صورت رایگان برای دانلود در دسترس قرار دارد و میلیون‌ها بار توسط کاربران نصب شده است. این بازی شما را وارد دنیای پر از قهرمان و شخصیت‌های دوست‌داشتنی Skyrim می‌کند. در این بازی شما باید به صورت آنلاین با رقبای خود به مبارزه بپردازید تا در نهایت پیروز شوید. این بازی همچنین از حالت‌های مختلف نظیر یک‌نفره و چندنفره نیز پشتیبانی می‌کند که در تمامی آن‌ها هدف جمع‌آوری کارت بیشتر و در نهایت پیروزی است. در حالت انفرادی کاربر برای بدست آوردن کارت‌های بیشتر تلاش می‌کند تا بتواند وارد نبرد چند نفره شود و در آن‌جا برای رسیدن به رتبه‌ی نخست با رقبا به مبارزه بپردازد.

