لیست اپلیکیشن‌هایی که قرار است در ادامه به آن‌ها بپردازیم به شرح زیر است:

اپلیکیشن Overcast

اپلیکیشن Widgetsmith

اپلیکیشن Carrot Weather

اپلیکیشن Strike

اپلیکیشن Vinegar

اپلیکیشن Weather on the Way

اپلیکیشن Spike

اپلیکیشن Spark

اپلیکیشن ۱Password

اپلیکیشن Fantastical

اپلیکیشن Deliveries

اپلیکیشن Todoist

قبل از بررسی این اپ‌های کاربردی توصیه می‌کنیم که اگر از سیستم‌ عامل‌های قدیمی iOS استفاده می‌کنید، حتما آن را به جدیدترین نسخه ارتقاء دهید تا به بهترین شکل ممکن این اپ‌ها روی آیفون یا آیپد شما اجرا شود. در ادامه به معرفی و بررسی این اپ‌ها خواهیم پرداخت.

اپلیکیشن Overcast

پادکست‌ها راهی عالی برای یادگیری، سرگرم شدن و همچنین کسب اطلاعات برای شما کاربران هستند. Overcast یک اپ بسیار قدرتمند برای گوش دادن به انواع پادکست‌ها است و روی آیفون، آیپد و مک با همگام‌سازی یکپارچه اجرا می‌شود. این یک اپ رایگان است که شما می‌توانید با نصب آن از انواع پادکست‌ها در موضوعات مختلف بهره‌مند شوید. از قابلیت‌های کاربردی این اپلیکیشن می‌توان به امکان ساخت لیست پخش پادکست‌ها، دانلود اپیزودها بدون نیاز به عضویت در کانال‌های پادکست و امکان تنظیم تایمر خواب اشاره کرد. با اینکه این اپ رایگان است، اما نسخه‌ی پرمیوم آن نیز در دسترس است و قابلیت‌های اضافه مانند امکان تغییر هوشمند سرعت پخش پادکست و تنظیمات خودکار صدا شامل Normalize و Voice Boost را به این اپلیکیشن اضافه می‌کند. اگر اپ پادکست اپل مورد پسند شما نیست، پیشنهاد می‌کنیم که اپلیکیشن Overcast را از دست ندهید. شما می‌توانید این اپ را از لینک زیر دانلود کنید.

اپلیکیشن Widgetsmith

اگر به دنبال سفارشی کردن صفحه اصلی سیستم عامل iOS خود هستید، به هیچ اپی جز Widgetsmith نیاز ندارید. DavidSmith برنامه‌ای ساخته است که به شما امکان می‌دهد ویجت‌های باورنکردنی بسازید و همه چیز را در صفحه اصلی خود منحصر به فرد کنید. با کمک Widgetsmith، نه تنها می‌توانید ویجت‌های دلخواه خود را در زمینه‌های مختلف نظیر گزارش آب و هوا، تاریخ و ساعت، آلبوم تصاویر، تقویم، یادآور، بخش مربوط به فعالیت‌های بدنی و… طراحی کنید، بلکه امکان شخصی‌سازی بسیار بالایی هم در اختیارتان قرار می‌گیرد.

شما در این اپلیکیشن حتی قادر خواهید بود تا زمان‌بندی را انجام دهید و ویجت‌ها در زمان خاصی به شما نشان داده شوند. همچنین می‌توانید ویجت‌های مربوط به تاریخ، زمان، تقویم، عکس‌ها را اضافه کنید و سپس رنگ آن‌ها را تغییر دهید. این اپلیکیشن کم‌حجم اما بسیار قدرتمند امکانات گسترده‌ای را روبه‌رویتان قرار می‌دهد، بنابراین اگر به فکر تنوع در ظاهر سیستم عاملتان هستید اپلیکیشن کاربردی Widgetsmith را به هیچ عنوان از دست ندهید. شما می‌توانید این اپ کاربردی از لینک زیر دانلود کنید.

اپلیکیشن Carrot Weather

اگر اپلیکیشن آب و هوای اپل عملکرد کافی و مناسبی به شما ارائه نمی‌دهد، پس باید اپلیکیشن قدرتمند و کاربردی Carrot Weather را امتحان کنید. اپلیکیشن Carrot Weather در آیتونز بین پنج اپلیکیشن برتر هواشناسی قرار گرفته است. این موضوع به معنی قدرت خوب این اپلیکیشن در ارائه‌ی آخرین اخبار راجع به آب و هواست، بنابراین می‌توانید از دقت هواشناسی این اپلیکیشن تا حد قابل توجهی اطمینان داشته باشید. سیستم گزارش‌ خلاقانه‌ی موجود در این اپ سعی می‌کند تا برای ارائه‌ی گزارش‌های هواشناسی تمامی آن‌ها را با طعنه و لحنی طنز آمیز بیان نماید. بر خلاف بسیاری از اپلیکیشن‌های مشابه آب و هوا، تیم توسعه‌دهنده‌ی این اپ تلاش کرده تا تمامی قابلیت‌ها و امکانات این اپ را تنها در یک صفحه جای دهد و شما بتوانید در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را بیابید.

رابط کاربری این اپ را می‌توان طوری تنظیم کرد که دقیقاً همان طور که می خواهید به نظر برسد و تجربه‌ی بهتری را در اپل واچ به شما ارائه دهد. در این برنامه ۳۲ سوال پرسیده می‌شود که می‌توانید با پاسخ دادن به آن‌ها دانش جغرافیایی خودتان را به چالش بکشید، اما جدا از این موارد، سیستم پیش‌بینی این اپلیکیشن بسیار قدرتمند است و دقت بالایی دارد. یک نکته‌ی قابل توجه در این اپلیکیشن این است که گزارش‌های موجود در این نرم افزار با تغییر اوضاع سیاسی تغییر کرده و تجربه‌ای جالب را به کاربران ارائه می‌دهد. شما می‌توانید این اپ کاربردی را از لینک زیر دانلود کنید.

اپلیکیشن Strike

اپلیکیشن Strike، یکی از ساده‌ترین اپ‌های موجود برای سرویس جدید پرداخت پاداش‌های درون‌‌برنامه‌ای توییتر است که امکان خرید بیت‌کوین را برای شما فراهم می‌کند. با این اپلیکیشن تمامی‌کاربران در سراسر جهان می‌توانند از بیت‌کوین برای پرداخت‌های مربوط به پاداش و یا انعام به سایر کاربران استفاده کنند. Strike همچنین ارسال پول را در هر نقطه از جهان از طریق شبکه‌ی بیت‌کوین، سپس تبدیل خودکار آن به ارز محلی و دریافت بیت‌کوین از کارفرما را بسیار راحت‌تر از گذشته خواهد کرد.

اپ Strike، اطلاعات حساب بانکی (شماره حساب) کاربران را می‌خواهد. بعد از لینک شدن به حساب بانکی، شما تعیین می‌کنید که چه درصدی از حقوق خود را به بیت‌کوین یا دلار می‌خواهید. به طور کلی، این یک اپ کاربردی برای ارسال سریع پول یا خرید بیت‌کوین است که در دسترس کاربران قرار دارد. Strike همچنین انتقال بیت‌کوین را به کیف پول سخت افزاری آسان می‌کند. شما می‌توانید این اپلیکیشن کاربردی را از لینک زیر دانلود کنید.

اپلیکیشن Vinegar

بیان این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که استفاده از یوتیوب در مرورگر آیفون یا آیپد شما یک تجربه‌ی نسبتاً ناخوشایند است و از بسیاری جهات، اپلیکیشن اصلی یوتیوب چندان برای کاربران راضی‌کننده نیست. اینجاست که یک افزونه جدید سافاری به نام «Vinegar» برای گشت و گذار در یوتیوب به شما پیشنهاد می‌شود. Vinegar یک افزونه‌ی سافاری برای آیفون، آیپد و مک است که در ماه نوامبر با هدف جایگزینی پخش‌کننده یوتیوب منتشر شد. این افزونه علاوه بر امکان مشاهده ویدیوها با کیفیت مختلف از ۱۴۰ تا ۱۴۴۰ امکان پخش تصویر در تصویر ویدیو با کیفیت ۴K را نیز برای شما فراهم می‌کند. از برخی از قابلیت‌های کاربردی این افزونه می‌توان به امکان حذف تبلیغات داخل ویدیو، امکان تنظیم ویدیوها به صورت پخش صوتی و عدم توقف ویدیو پس از تغییر به تب دیگر اشاره کرد که قطعا کاربران با استفاده از این افزونه، رضایت بیشتری نسبت به اپ اصلی یوتیوب خواهند داشت. شما می‌توانید این اپ کاربردی را از لینک زیر دانلود بفرمایید.

اپلیکیشن Weather on Way

Weather on the Way یک اپلیکیشن عالی برای پیش‌بینی آب و هوا در زمانی که قصد سفر دارید است. اگر هنوز این برنامه را امتحان نکرده‌اید، می‌تواند در تصمیم‌گیری برای زمان سفر کاری، سفر به سواحل و غیره از پیشنهاد‌ها و توصیه‌های این اپلیکیشن بهره ببرید تا سفر بسیار لذت‌بخشی را تجربه کنید. با دسترسی دادن به این اپلیکیشن برای پیش‌بینی و بررسی آب و هوا در طول مسیر خود، می‌توانید تصمیم بگیرید که در صورت نامناسب بودن شرایط جوی مسیر فعلی، به عنوان مثال مسیر دیگری را انتخاب کنید، در زمان دیگری حرکت کنید و راهکارهای بسیار مفیدی را به شما ارائه می‌دهد تا در کوتاه‌ترین و امن‌ترین حالت ممکن به مقصد برسید. شما می‌توانید اپلیکیشن کاربردی Weather on the Way از لینک زیر دانلود کنید.

اپلیکیشن Spike

Spike یک اپلیکیشن همه جانبه برای ترکیب ایمیل، تماس‌های ویدیویی، تماس‌های صوتی، چت گروهی (مشابه Slack) و یادداشت‌برداری است. این برنامه‌ی کاربردی به ایمیل شما متصل می‌شود، اما رابط کاربری را حول محتوای مد نظر شما متمرکز می‌کند و آن را به یک برنامه‌ی چت فوق‌العاده تبدیل می‌کند. در این اپلیکیشن به راحتی می‌توانید به صندوق ورودی دسترسی داشته باشید و فایل‌ها را مدیریت نمائید. همچنین می‌توانید با چندین حساب ایمیل خود کار کنید و تمام آدرس‌های ایمیل خود را ادغام نمائید.

یکی از قابلیت‌های جالب این اپلیکیشن این است که شما می‌توانید با ارسال فایل‌های گیف (Gif) به ایمیل‌های خود پاسخ دهید. اگر ایمیل‌های بی‌اهمیت زیادی در طول روز دریافت می‌کنید، ویژگی صندوق ورودی اولویتی این اپلیکیشن واقعاً مفید است زیرا می‌تواند آن‌ها را از صندوق ورودی اصلی شما فیلتر کند. در کنار امکاناتی نظیر ایجاد، کنترل و دسترسی به ایمیل‌ها، Spark از ویجت‌های بسیار متنوعی هم بهره می‌برد که می‌توانید آن‌ها را به صفحه‌ی هوم گوشی خود اضافه کنید. حتی این امکان هم وجود دارد که تقویم و ایمیل را در یک ویجت ادغام کرده و در کنار هم از آن‌ها استفاده کنید. این اپ کاربردی همه‌ی ایمیل‌های شما را به صورت پیشرفته رمزگذاری می‌کند و همچنین امکان جستجو بر اساس کلمه کلیدی و یا تماس نیز برای کاربران مهیا است. اپلیکیشن Spike، تجربه‌ی بی‌روح کار با اپ ایمیل را به تجربه‌ای لذت‌بخش برای شما تبدیل می‌کند. شما می‌توانید این اپ کاربردی را از لینک زیر دانلود کنید.

اپلیکیشن Spark

اگر شما جزو آن دسته از کاربرانی هستید که دوست دارید تجربه‌ی قدیمی و سنتی‌تری از اپلیکیشن ایمیل خود داشته باشید، اپلیکیشن Spark مخصوص شما است. اپ Spark ایمیل‌های شخصی، اعلانات و خبرنامه‌ها را از یکدیگر تشخیص می‌دهد و البته اگر ایمیل مهمی دریافت کنید که نیازمند پاسخگوییتان باشد، سریعا آن را به شما اطلاع خواهد داد. تیم توسعه‌دهنده‌ی برنامه‌ی Spark، همان تیم توسعه‌دهنده‌ی برنامه‌های محبوب macOS و iOS مانند PDF Expert، Documents و غیره است. این اپلیکیشن می‌تواند تمام ایمیل‌ها را براساس میزان اهمیت‌شان دسته‌بندی کند و از تمام ویژگی‌های جدید که انتظار دارید مانند به تعویق انداختن، ارسال برنامه‌ریزی‌شده و غیره پشتیبانی می‌کند. اپلیکیشن Spark‌ همچنین از اغلب سرویس‌های میل نظیر جیمیل، اوت لوک، Exchange، یاهو، آی‎کلود و IMAP پشتیانی می‌کند و شما می‌توانید چند حساب کاربری از چند سرویس مختلف را به ‌صورت هم‌زمان مدیریت کنید. دسته‌بندی ایمیل یک امر فوق‌العاده کاربردی و مهم برای افراد شاغل محسوب می‌شود که آن‌ها می‌توانند در کمترین زمان به ایمیل‌های فرستاده شده پاسخ دهند. شما می‌توانید این اپ کاربردی را از لینک زیر دانلود کنید.

اپلیکیشن ۱Password

اپلیکیشن ۱Password، بیش از یک دهه است که در بین کاربران iOS و مک طرفداران زیادی پیدا کرده است. همانطور که می‌دانید، ما در طول روز از حساب‌های کاربری مختلفی استفاده می‌کنیم که هر کدام از آن‌ها برای ورود نیازمند ثبت یک پسورد هستند. گاهی اوقات به دلیل زیاد بودن این حساب‌های کاربری، پسورد‌هایی را که انتخاب کردیم فراموش می‌کنیم و مجبوریم برای دسترسی به آن‌ها، از فراموشی رمز عبور استفاده کنیم که پروسه‌ای بسیار وقت‌گیر است. اما اپلیکیشن ۱Password، یک اپ ذخیره‌ی پسورد است که شما می‌توانید رمز‌های عبور مربوط به حساب‌های کاربری مختلف در این اپ یادداشت کرده و دیگر نگرانی از این بابت نداشته باشید.

اپلیکیشن ۱Password، همانند بسیاری از اپ‌ها در دو نسخه‌ی رایگان و پرمیوم منتشر شده که به غیر از مدیریت پسوردها، ویژگی‌های کاربردی زیادی دارد که ارزش خرید نسخه‌ی پرمیوم آن را دارد (در مقایسه با ویژگی‌های رایگان Safari). از این قابلیت‌ها می‌توان به پشتیبانی از یادداشت‌های ایمن با پیوست‌ها، اطلاعات شخصی مانند شماره‌ تامین اجتماعی و شماره ملی، اطلاعات کارت اعتباری، اطلاعات پاسپورت و موارد دیگر اشاره کرد. باید خاطرنشان کنیم که امینت این اپ بسیار بالاست و نمی‌توان به صورت معمول به رمز‌های نوشته شده در آن دسترسی پیدا کرد. همچنین یکی از بهترین ویژگی‌های اپلیکیشن ۱Password، پشتیبانی از یکپارچه‌سازی با دستگاه‌های مختلف است که این خبر بسیار خوبی برای کاربران است تا به راحتی بتوانند از هر گجتی به لیست رمز‌های خود دسترسی پیدا کرده و از آن استفاده کنند. شما می‌توانید این اپ کاربردی را از لینک زیر دانلود کنید.

اپلیکیشن Fantastical

اگر به دنبال ارتقای تجربه‌ی تقویم سیستم عامل iOS خود به سطح جدیدی هستید، هیچ جایگزینی بهتر از اپلیکیشن Fantastical برای اپ اصلی تقویم خود پیدا نخواهید کرد. با استفاده از این تقویم می توانید تمامی تاریخ‌های مهم و مواردی که باید در یک روز خاص انجام دهید را یادداشت کنید. این اپلیکیشن با برنامه‌ی اصلی تقویم، Google Calendar، یاهو، iCloud و… یکپارچگی بسیاری دارد و به همین جهت می‌توانید بیشترین استفاده را از آن داشته باشید. این اپ کاربردی در ایجاد رویدادهای جدید بسیار سریع عمل می‌کند، به شما امکان می‌دهد به سرعت به جلسات ویدیویی بپیوندید، وضعیت آب و هوا و بسیاری موارد دیگر را نیز پشتیبانی می‌کند. همچنین امکان یاداوری رویداد‌های مختلف با آلارم‌های جدید و خاص وجود دارد که کاربران می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند. از قابلیت‌های کاربردی دیگر این اپ می‌توان به ویجت‌های بسیار خوب آن نیز اشاره کرد. شما کاربران می‌توانید اپلیکیشن محبوب تقویم Fantastical را از لینک زیر دانلود کنید.

اپلیکیشن Deliveries

در حالی که فصل خرید کریسمس به پایان رسیده، اما در طول سال کاربران زیادی از فروشگاه آمازون خریدهایی را انجام می‌دهند که اپلیکیشن Deliveries می‌تواند برای آن‌ها بسیار کاربردی باشد. این اپلیکیشن با برخورداری از امکاناتی کاربردی به کاربران کمک می‌کند تا بدون هیچ گونه مشکلی بتوانند بسته‌های سفارشی خود را مورد بررسی قرار دهند و از وضعیت آن‌ها اطلاع داشته باشند. اپلیکیشن Deliveries ردیابی محموله‌های شما را با ارسال نوتیفیکیشن‌های مختلف به شما آسان می‌کند. با یک اشتراک اختیاری، شما می‌توانید ایمیل خود را برای دریافت ایمیل‌های ردیابی سفارشتان ثبت کنید. لینک دریافت این اپلیکیشن برای دانلود در دسترس شما قرار دارد.

اپلیکیشن Todoist اگر شما هم قصد دارید تا در سال جدید به لیست کارهای روزانه‌تان سر و سامانی بدهید، اپلیکیشن محبوب Todoist پیشنهاد مناسبی برای شماست. با استفاده از این اپ به راحتی می‌توانید امور و وظایف روزهای مختلف خود را در دسته‌بندی‌های گوناگون مرتب کرده تا اپلیکیشن آن‌ها را در زمان مقرر به شما یادآوری کند. این اپ سازماندهی همه‌ی وظایف شما، از جمله (فایل‌ها، یادداشت‌ها، نظرات، URL‌ها و غیره) را آسان می‌کند. اپلیکیشن Todoist قادر است تا علاوه بر امر ساده‌ی یادآوری، دستورات پیچیده‌تری را نیز برایتان انجام دهد. برای مثال می‌توانید ایمیل‌ها و پیام‌های مشخصی را برای این اپلیکیشن تعیین کنید تا در زمان مورد نظر، اقدام به ارسال آن‌ها کند. تعامل این اپلیکیشن با ساعت‌های هوشمند نیز در جای خود قابل تقدیر است و می‌توانید امر یادآوری را توسط ساعت هوشمند خود نیز انجام بدهید.

از قابلیت‌های کاربردی اپلیکیشن Todoist می‌توان به همگام سازی اطلاعات، امکان اطلاع رسانی از وظایف با دریافت SMS یا ایمیل یا زنگ گوشی، دارا بودن به ویجت اختصاصی و امکان شخصی‌سازی آن اشاره کرد. این اپلیکیشن بسیار کاربردی را می‌توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

در این مقاله به بررسی ۱۲ تا از بهترین اپلیکیشن‌هایی که شما می‌توانید بر روی آیفون و آیپد جدید خود نصب کنید پرداختیم و قابلیت‌های جالب توجه و کاربردی هر کدام را به صورت مختصر و مفید در اختیار شما قرار دادیم تا شما آن‌ها را نصب کرده و از کار با این اپ‌های محبوب لذت ببرید. امیدواریم از خواندن این مطلب لذت برده باشید. اگر شما هم از اپلیکیشن محبوب و کاربردی استفاده می‌کنید، در بخش نظرات آن را با ما به اشتراک بگذارید.

