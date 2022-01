در حالی که اعداد و ارقام جدید نشان می‌دهد که اپ استور همچنان یک منبع پول‌ساز بزرگ به شمار می‌آید، نارضایتی توسعه‌دهندگان از اپ استور در حال حاضر زیاد شده است. بسیاری از توسعه‌دهندگان با آنچه به عنوان سیاست‌های محدودکننده اپ استور تلقی می‌شود به ویژه کاهش ۳۰ درصدی اپل از بسیاری از تراکنش‌ها، مشکل دارند. اپل هنوز درگیر اختلاف حقوقی با شرگت اپیک گیمز بر سر اپ استور است.

اپل با موفقیت در حکمی که مجبور بود تغییرات گسترده‌ای را در سیاست‌های اپ استور تا ۹ دسامبر (۱۸ آذر) انجام دهد، برنده شد و اجرای این حکم به تعویق افتاد؛ به این معنی که اپل در حال حاضر مجبور نخواهد بود به توسعه‌دهندگان اجازه دهد مشتریان را به سیستم‌های پرداخت جایگزین خارج از اپ استور هدایت کنند. همان‌طور که می‌دانید، اپل قانون سفت و سختی در اپ استور خود دارد و آن هم ندادن اجازه به توسعه‌دهندگان به استفاده از درگاه پرداخت خودشان در اپلیکیشن یا بازی‌هاست. البته این فقط یک نمونه از سخت‌گیری‌های اپل بوده چون محدودیت‌های بسیار زیاد دیگر هم وجود دارد که اگر از کاربران آیفون باشید قطعا آن‌ها را می‌شناسید.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، دادگاه درخواست تجدیدنظر اپل را برای به تأخیر انداختن اجرای قوانین جدید که به توسعه‌دهندگان اپ استور اجازه می‌دهد کاربران را با دور زدن پلتفرم پرداخت اپل به سیستم‌های پرداخت جایگزین هدایت کنند، موافقت کرد. این شرکت بیان کرد که اگر به توسعه‌دهندگان اجازه استفاده از درگاه پرداخت خودشان را بدهد، نمی‌تواند امنیت کاربران خود در برابر کلاهبرداری‌های احتمالی را تضمین کند.

کوپرتینویی‌ها معتقدند که فعال کردن این گزینه برای کاربران، بار بیشتری را بر دوش شرکت خواهد گذاشت و به طور بالقوه به صدها هزار گزارشی که قبلا از کاربران دریافت می‌کردند اضافه خواهد شد. در همین راستا و در آخرین بیانیه‌ای که اواخر ماه گذشته توسط اپل ارائه شد، این شرکت اعلام کرد که اجرا کردن حکم قاضی گونزالس رودریگز میلیون‌ها کاربر را با خطرات جدی در سیستم پرداخت اپ استور روبه‌رو خواهد کرد.

بیانیه‌ی مطبوعاتی روز دوشنبه همچنین شامل آماری در مورد درآمد ماه اکتبر اپ استور ارائه کرد که برای اولین بار به اشتراک گذاشته شد: بیش از ۷۴۵ میلیون اشتراک پرداختی برای خدمات از توسعه‌دهندگان و اپل وجود دارد. در سال‌های اخیر، اپل خدمات پریمیوم جدیدی مانند News Plus ،Fitness Plus و Apple TV Plus را به فهرست خدمات ارائه‌شده خود اضافه کرده است. به نظر می‌رسد که این استراتژی با توجه به درآمد ماه اکتبر اپ استور که به بالاترین سطح درآمد در ماه‌های اخیر رسیده، جواب می‌دهد. در واقع ۷۴۵ میلیون اشتراک پرداخت شده برای خدمات شامل همه‌ی اشتراک‌های توسعه‌دهندگان و اپل است.

