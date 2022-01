معرفی بهترین بازی های مبارزه ای برای موبایل (اندروید و iOS)

سبک مبارزه‌ای شاید در حال حاضر برای گیمرهای کنونی ژانر مورد علاقه و محبوب نباشد اما کاربرانی که به سبک و سیاق بازی‌های گذشته علاقه دارند قطعا از این نوع بازی‌ها استقبال خواهند کرد. بازی‌های مبارزه‌ای روی سیستم‌عامل موبایل به اندازه‌ای که در سیستم‌عامل‌های دیگر موفق هستند نتوانستند محبوبیت پیدا کنند. هرچند طی سال‌های اخیر یک سری عناوین معروف رونمایی و منتشر شده‌اند و از آن زمان تاکنون هم بازی‌های نسبتا جذابی برای موبایل در دسترس قرار گرفتند اما با این حال هنوز هم یک سری بازی هستند که قطعا می‌توانند نظر مثبت شما را جلب کنند. در این مطلب به معرفی ۱۵ بازی معروف مبارزه‌ای برای اندروید و iOS خواهیم پرداخت.

بهترین بازی‌های مبارزه‌ای برای اندروید و iOS

۱. Astracraft

سازنده: NetEase Games / ناشر: NetEase Games

سال انتشار: ۲۰۲۱ / قیمت: رایگان

یکی از محبوب‌ترین بازی های مبارزه ای برای iOS و اندروید، Astracraft نام دارد؛ یک بازی در سبک بتل‌آرنا (سندباکس) اما با المان‌های مبارزه‌ای مختلف و متنوع که شما را کاملا سرگرم خواهد کرد. در این بازی کاربران باید ماشین‌هایی را با استفاده از قطعاتی که در جریان بازی پیدا می‌کنند ساخته و از آن برای نبرد با سایر کاربران استفاده کنند. در واقع باید Astracraft را یک بازی آنلاین با مادهای مختلف توصیف کرد. از جمله قابلیت‌های جذاب این بازی می‌توان امکان ساخت و شخصی‌سازی کامل کاراکتر شخصیت خودتان در بازی اشاره کرد که روی آن کنترل کامل خواهید داشت. المان‌های مبارزه‌ای هم واقعا جالب و جذاب هستند که البته قبل از آن باید از بازی‌های سبک بتل‌آرنا خوشتان بیاید.

۲. Brawl Stars

سازنده: سوپرسل / ناشر: سوپرسل

سال انتشار: ۲۰۱۷ / قیمت: رایگان

یکی از بازی های نسبتا خوب در سبک مبارزه ای برای iOS و اندروید، Brawl Stars نام دارد. گیم‌پلی این بازی خیلی دشوار نیست و برای کسانی که به دنبال یک نبرد واقعی می‌گردند شاید این بازی اصلا مناسب نباشد. اگر هم مرحله‌ی دشواری قرار است داشته باشد، در جریان گیم‌پلی بارها با صحنه‌هایی با شدت سختی مشابه برخورد خواهید داشت. برای تجربه‌ی این بازی اما نیاز دارید دو کاربر دیگر هم کنارتان داشته باشید تا در مجموع در مقابل سه نفر دیگر بازی کنید. باید این سه نفر را در مبارزه شکست دهید و ماموریت خود را به پایان برسانید. البته این بازی یک حالت تک به تک هم دارد که کاربران باید در این ماد تا لحظه‌ی مرگ با یکدیگر مبارزه کنند. Brawl Stars شاید یک بازی پر از المان‌های جذاب و جزئیات خیره‌کننده نباشد، اما فکر می‌کنیم صرفا جهت سرگرم‌کردن مخاطب می‌تواند عنوان خوبی باشد.

۳. Brawlhalla

سازنده: Blue Mammoth Games / ناشر: Blue Mammoth Games، یوبی‌سافت

سال انتشار: ۲۰۱۴ / قیمت: رایگان

Brawlhalla یک بازی فوق‌العاده جذاب و همچنین یکی از بهترین بازی های سبک مبارزه ای برای iOS و اندروید است که گیم‌پلی آن شباهت عجیبی به بازی معروف Super Smash Bros دارد. کاربران در این بازی روی پلتفرم کوچکی که امکان افتادن از روی آن هم وجود دارد با یکدیگر مبارزه می‌کنند. کاراکترهای مختلف این بازی، قابلیت‌ها و توانایی‌های متعددی دارند و دقیقا همین المان است که آن را خیلی شبیه به Super Smash Bros می‌کند. به علاوه، کنترل‌های روی صفحه هم کاملا قابل شخصی‌سازی هستند تا کاربر آن‌ها را مطابق سلیقه‌ی خود تنظیم کند. Brawlhalla از حالت‌های مختلف هم بهره می‌برد تا کاربر در جریان بازی کسل نشود. این بازی در حال حاضر ۵۰ کاراکتر دارد که ظاهرا در طول زمان به این تعداد اضافه هم خواهد شد.

۴. EA Sports UFC

سازنده: EA Vancouver, SkyBox Labs / ناشر: EA Originals

سال انتشار: ۲۰۱۴ / قیمت: رایگان

UFC هم یکی از بازی های معروف و محبوب سبک مبارزه ای است که در حال حاضر برای کاربران iOS و اندروید در دسترس قرار دارد. گرافیک این بازی فوق‌العاده است که همین مورد باعث می‌شود این بازی از سایر عناوین در این سبک متمایز شود. همچنین در این بازی ۷۰ مبارز اعم از زن و مرد وجود دارند که می‌توانید از طریق آن‌ها مبارزه کنید.

شاید یکی از نقاط ضعف این بازی جذاب، سیستم کنترل آن باشد که واقعا بد است چرا که بخش بزرگی از آن یا ضربه زدن است یا سوایپ کردن. در واقع فضایی برای خلاقیت خود کاربر وجود ندارد چرا که از این حیث کاملا محدود خواهید بود. با این حال روزی چند دقیقه وقت گذاشتن برای آن می‌تواند کاملا شما را سرگرم کند. این بازی خرید درون برنامه‌ای هم دارد که اگر از کاربران بازی‌های EA Sports باشید می‌دانید روند آن چگونه خواهد بود.

۵. شبیه‌سازها

اگر شما هم جز آن دسته از کاربرانی هستید که از کنسول‌های قدیمی استفاده می‌کردید، به احتمال بسیار زیاد تمایل شما به بازی‌های مبارزه‌ای باید بیشتر از سایر کاربران باشد چرا که اکثر گیمرها اگر خاطره‌ای با بازی‌های مبارزه‌ای داشته باشند روی همین کنسول‌های قدیمی بوده است. با استفاده از اپلیکیشن شبیه‌ساز این امکان برای شما وجود دارد که بتوانید به بسیاری از این بازی‌ها دسترسی داشته باشید. برای مثال می‌توانید بازی کلاسیک Street Fighter را با شبیه‌ساز SNES، بازی Soul Calibur را روی شبیه‌ساز پلی‌استیشن و یا King of Fighters را روی شبیه‌ساز SEGA تجربه کنید. به صورت کلی تعداد این شبیه‌سازها و بازی‌های پشتیبانی شده در آن‌ها بسیار زیاد است که بسیاری از آن‌ها حتی از کنترلر هم پشتیبانی می‌کنند. امکان ذخیره و بارگذاری مجدد، پشتیبانی از کد تقلب و بسیاری از قابلیت‌های دیگر هم در این شبیه‌سازها وجود دارد.

پشتیبانی از کنترلر به کاربران این اجازه را می‌دهد تا به‌راحتی بتوانند کاراکتر خود را کنترل کنند چرا که کنترلرهای موبایل بسیار ساده هستند و کاربرانی که به آن‌ها عادت دارند می‌توانند تجربه‌ی لذت‌بخش‌تری از انجام بازی داشته باشند. شبیه‌سازی که لینک دانلود آن در زیر قرار گرفته، John NESS است (SNES و NES) که بازی‌های زیادی را هم پشتیبانی می‌کند اما باید حتما فایل بازی‌ها را هم در اختیار داشته باشید. با سرچ ROM در مرورگر می‌توانید فایل‌های بازی‌های قدیمی را از وبسایت‌های مختلف دانلود کنید.

۶. Injustice: God Among Us 2

سازنده: NetherRealm Studios, High Voltage Software, Armature Games / ناشر: Warner Bros, ak tronic Software & Services GmbH

سال انتشار: ۲۰۱۳ / قیمت: رایگان

ششمین بازی این لیست، Injustice: Gods Among Us 1 and 2 هستند که در واقع دو بازی مجزا به حساب می‌آیند. این دو بازی در بین بازی‌های مبارزه‌ای از محبوب‌ترین‌ها هستند اما مانند بسیاری از بازی‌ها در سبک مشابه، مکانیک بازی خیلی واقعی و جذاب نیست. یعنی کاربر باید آنقدر روی صفحه ضربه بزند تا در نهایت برنده شود. سوا از این نقطه ضعف بزرگ، این بازی با بهره‌مندی از قهرمان‌های DC، امکان انجام کلی کار مختلف در جریان بازی و حالت آنلاین چند نفره، قطعا می‌تواند شما را سرگرم کند. در سبک مشابه، مورتال کامبت هم وجود دارد که توسط استودیو Warner Bros منتشر شده است. هیچ یک از این سه بازی فوق‌العاده و حیرت‌انگیز نیستند اما می‌توانند شما را برای مدتی سرگرم کنند.

۷. The King of Fighters ALLSTAR

سازنده: Netmarble / ناشر: Netmarble, SNK

سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان

The King of Fighters ALLSTAR یک بازی جدید در لیست بهترین بازی های مبارزه ای iOS و اندروید به حساب می‌آید که سبک آن مشابه سبک بازی‌های معرفی شده در بالاست. جریان این بازی در جهان KoF اتفاق می‌افتد و کاربر با تعداد زیادی شخصیت از بازی‌های مختلف روبرو می‌شود. اگرچه تعداد کنترل‌های این بازی هم محدود هستند اما در مقایسه با بازی‌هایی نظیر مورتال کامبت ایکس یا Injustice 2، واقعا این بازی گزینه‌های بیشتری در اختیارتان قرار می‌دهد. همچنین از حالت‌های PvP، کمپین و Co-op نیز در آن پشتیبانی می‌شود تا کاربر بتواند تنوع بالایی از حالت‌های مختلف را تجربه کند. البته حالت PvP اندکی باگ دارد که شاید شما را مجاب کند حالت‌های دیگر را امتحان کنید اما در مجموع شما را کاملا راضی نگه خواهد داشت. The King of Fighters ALLSTAR یکی از بهترین بازی‌های رایگان در سبک مبارزه‌ای برای iOS و اندروید به حساب می‌آید.

۸. Punch Boxing 3D

سازنده: CanaryDroid / ناشر: CanaryDroid

سال انتشار: ۲۰۱۴ / قیمت: رایگان

Punch Boxing 3D اولین بازی در سبک بکس در لیست ما به حساب می‌آید. درست مانند بسیاری از بازی‌های دیگر در این سبک، گیم‌پلی این بازی اندکی از مبارزان کمبو آهسته‌تر است و کاربر باید بیشتر روی دفع ضربات و ضربه‌های ناگهانی تمرکز کند تا سرعت حرکت. گرافیک بازی خوب است و می‌تواند شما را راضی نگه دارد. سیستم کنترل هم تقریبا همان چیزی است که انتظار می‌رفت؛ محدود به دفع ضربات و مشت زدن اما این دقیقا کاری است که باید در بازی انجام دهید. جلوه‌های صوتی بازی هم واقعا بد هستند و شاید مجبورتان کند بازی را بدون صدا تجربه کنید. در Punch Boxing 3D، هدف، افزایش سطح شخصیت اصلی از طریق نبردهای مختلف و همچنین آزادسازی لوازم جانبی مختلف است.

۹. Real Boxing 2

سازنده: Vivid Games, QubicGames / ناشر: Vivid Games, QubicGames

سال انتشار: ۲۰۲۱ / قیمت: رایگان

Real Boxing 2 که پیش‌تر از آن به عنوان Real Boxing 2 Rocky یاد می‌شد یک نسخه از بهترین سری بازی‌های سبک مبارزه‌ای است. در جریان این بازی کاربر باید هم به عنوان یک کاراکتر معروف داستانی و هم علیه آن به مبارزه بپردازد. کلی کارهای مختلف هم وجود دارد که می‌توان انجام داد. برای مثال می‌توانید سایر مبارزان را به چالش بکشید، در مینی‌گیم‌ها شرکت کنید، با باس‌ها بجنگید و حتی شخصیت مخصوص خود را بسازید. دسته‌ای از آیتم‌های افزایش قدرت هم وجود دارد که می‌توانند سرنوشت یک مبارزه را تغییر دهند. کنترل و گرافیک این بازی فوق‌العاده است و قطعا می‌تواند تجربه‌ی لذت‌بخشی را از انجام یک بازی مبارزه‌ای برایتان به ارمغان بیاورد.

۱۰. Real Steel

سازنده: Reliance Games / ناشر: Reliance Games

سال انتشار: ۲۰۱۳ / قیمت: رایگان

یکی دیگر از بازی های سبک مبارزه ای برای iOS و اندروید Real Steel است؛ یکی از سری بازی‌های رباتیک از استودیو Reliance Games که برخلاف بسیاری از بازی‌ها در سبک مشابه، از سیستم کنترل مبارزات سبک آرکید بهره می‌برد. این یعنی کاربر باید خودش تمام کارها را انجام دهد. در این سری بازی رباتی، چهار بازی وجود دارد که هر یک از آن‌ها از مکانیک، جلوه‌های بصری و کارهای مختلف مخصوص به خود بهره می‌برند. معروف‌ترین آن‌ها اما Real Steel World Robot Boxing است که شامل شخصی‌سازی، بخش چند نفره و تعدادی دیگر از حالت‌های مختلف می‌شود. آخرین بازی از این سری، World Robot Boxing 2 است که نظرات مثبت زیادی هم برای آن ثبت شده است. این بازی‌ها از لحاظ سبک مبارزه، یکی از بهترین‌ها به حساب می‌آیند.

۱۱. Prizefighters

سازنده: Koality Game / ناشر: Koality Game

سال انتشار: ۲۰۱۷ / قیمت: رایگان

Prizefighters یکی دیگر از بازی‌های جدید سبک مبارزه‌ای است که برای iOS و اندروید در دسترس قرار دارد. این بازی بکس مانند در سبک بازی‌های رترو و شبیه به عناوینی است که در دوران ۱۹۹۰ در بازار وجود داشتند. بهره‌مندی از کنترل‌های ساده، شخصی‌سازی‌های متعدد، سیستم پیشرفت، قابلیت‌های اجتماعی و… از امکانات خوبی است که در این بازی به چشم می‌خورد. توسعه‌دهندگان بازی همچنین اعلام کرده‌اند حالت چند نفره هم به‌زودی به آن اضافه می‌شود که قطعا تجربه‌ی کاربری را بالاتر از حد متوسط می‌برد که این خبر خوبی برای طرفداران بازی‌های رترو به حساب می‌آید. لازم به ذکر است این بازی از خرید درون برنامه‌ای بهره می‌برد که مشابه سیستم پرداخت رقبا است.

۱۲. Shadow Fight Arena

سازنده: Nekki, Banzai Games / ناشر: Nekki

سال انتشار: ۲۰۲۰ / قیمت: رایگان

Shadow Fight Arena در بین بهترین بازی‌های مبارزه‌ای برای iOS و اندروید یکی از قدیمی‌ترین‌ها به حساب می‌آید اما به نسبت عناوین قبلی اندکی متفاوت‌تر است. البته کاربران تجربه‌ی لذت‌بخشی از انجام آن خواهند داشت. در این بازی باید شخصیت خود را در مقابل هوش مصنوعی و سایر بازیکنان هدایت کنید تا در مبارزات مختلف پیروز شوید. کنترل بازی ساده است و به همین خاطر عاشقان بازی‌های مبارزه‌ای شاید آن را کسل‌کننده به حساب بیاورند. با این حال برای کاربران عادی، قابلیت‌هایی فراتر از انتظار را شاهد هستیم. بازی‌های قدیمی‌تر از این فرانچایز هم بسیار خوب هستند البته اگر به تجربه‌ی بازی‌های قدیمی علاقه داشته باشید.

۱۳. Skullgirls

سازنده: Reverge Labs, M2 / ناشر: .Autumn Games, Marvelous Inc

سال انتشار: ۲۰۱۲ / قیمت: رایگان

Skullgirls یک بازی با پتانسیل بالا و قابلیت‌های خوب است که شاید نتوان آن را با بازی‌هایی نظیر Street Fighter و KoF مقایسه کرد اما همچنان طرفداران زیادی دارد. این بازی از گیم‌پلی دو بعدی RPG با المان‌هایی از هر دو ژانر بهره می‌برد. در Skullgirls کاربران می‌توانند شخصیت‌های مختلف را جمع‌آوری کنند، سطح آن‌ها را افزایش دهند و سپس از آن‌ها برای شکست دادن سایر کاربران استفاده کنند. با این حال سبک بازی بیشتر از اینکه مبارزه‌ای باشد، از المان‌های RPG بهره می‌برد که همین شاید برای برخی‌ها جذابیت بازی را افزایش دهد. هرچند در این حالت هم کنترل‌های فراوانی وجود دارند که کاربر می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد. البته حالت PvP، اندکی مشکل دارد که انتظار می‌رود به مرور زمان حل می‌شود اما به صورت کلی، این بازی به عنوان بازی در سبک RPG مبارزه‌ای، می‌تواند رضایت‌بخش باشد.

۱۴. Stickman Heroes Fight

سازنده: Onegame Studio Global / ناشر: Onegame Studio Global

سال انتشار: ۲۰۲۱ / قیمت: رایگان

Stickman Heroes Fight یک بازی آرکید مبارزه‌ای فوق‌العاده است. اگرچه کنترلرهای بازی و گرافیک آن ساده هستند اما کاملا با گیم‌پلی بازی هماهنگ شده‌اند تا همه چیز به کاربردی‌ترین شکل ممکن وجود داشته باشد. کاراکترهای موجود در بازی به شکل ابرقهرمان‌های مارول طراحی شده‌اند تا بدین ترتیب حس و حال فیلم‌های مارول هم به کاربر حین بازی القا شود. در این بازی چهار حالت مختلف وجود دارد که شامل بخش داستانی، حالت آنلاین PvP، حالت Survival و تورنومنت می‌شود. این بازی بهترین در سبک خود نیست اما می‌تواند قطعا شما را راضی کند.

۱۵. Street IV Champion Edition

سازنده: Capcom, Dimps / ناشر: Capcom

سال انتشار: ۲۰۰۸ / قیمت: رایگان / ۴٫۹۹ دلار)

Street Fighter IV Champion Edition اگرچه آخرین مورد لیست ماست اما یکی از بهترین و محبوب‌ترین بازی‌های سبک مبارزه‌ای برای اندروید و iOS به حساب می‌آید که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. اگرچه این بازی ضعف‌هایی نیز دارد اما نسخه‌ی کامل آن که باید برایش هزینه هم پرداخت کنید پر است از کاراکترهای مختلف و مکانیزم‌های مبارزه‌ای گوناگون که می‌تواند شما را غرق در خود کند. از جمله قابلیت‌های این بازی می‌توان به پشتیبانی از کنترلرهای بلوتوثی و حالت PvP آنلاین اشاره کرد. صادقانه بخواهیم بگوییم این بازی هنوز برای بهتر شدن زمان نیاز دارد کپکام کمی ظاهرا قصد دارد آپدیت‌هایی را هم برای آن عرضه کند. بسیاری از مشکلات بازی با آپدیت‌های متعدد در همان سال نخست حل شدند و امتیازی هم که در فروشگاه گوگل‌پلی برای این بازی ثبت شده بود بار دیگر افزایش پیدا کرده. بنابراین به نظر می‌رسد همه چیز در حال بازگشت به شرایط خوب گذشته است.

قطعا این لیست می‌توانست بازی‌های دیگری را هم شامل شود. اما تلاش کردیم در آن بهترین بازی‌ها را بگنجانیم. با این حال اگر تصور می‌کنید یک بازی از قلم افتاده حتما در بخش نظرات نام آن را با ما در میان بگذارید.

