روز گذشته یکی از افشاگران که با نام الساندرو پالوزی شناخته می‌شود و یک طراح اپلیکیشن و مهندس معکوس نیز به حساب می‌آید، طی پستی در توییتر مدعی شد که اینستاگرام به‌زودی ۵ قابلیت جدید دریافت خواهد کرد. این قابلیت‌های جدید عبارت‌اند از:

گزینه‌ای برای اشتراک‌گذاری مستقیم ریلز در فیسبوک

بهبود راهنمای ویراستار استوری و ریلز

امکان ترک پیام در شرایطی که کاربر نمی‌تواند به تماس ویدیویی یا تصویری پاسخ دهد

کاربران بیزینسی می‌توانند بدون نمایش شماره تلفن، تماس صوتی دریافت کنند

امکان اشتراک‌گذاری ویدیوهای زنده به عنوان استوری و در خارج از اینستاگرام

با توجه به توییت الساندرو پالوزی، می‌توان متوجه شد گزینه‌ای جدید تحت عنوان «اشتراک‌گذاری در فیسبوک» قرار است به گزینه‌های اشتراک‌گذاری موجود در ریلزهای اینستاگرام اضافه شود. کاربرانی که همچنان در فیسبوک حضور دارند می‌توانند با لمس این گزینه، ویدیوی خود را به صورت مستقیم در این اپلیکیشن هم بارگذاری کنند. بدون اینکه نیازی به انجام کار اضافه باشد.

البته در حال حاضر هم این قابلیت به‌نوعی در اینستاگرام وجود دارد با این تفاوت که در ابتدا باید گزینه‌ی «Recommend on Facebook» فعال باشد. سپس باید روی گزینه‌ی «Turn on for this Reel» کلیک کرده تا بتوان ریلزها را در فیسبوک به اشتراک گذاشت.

بهبود راهنمای ویراستار استوری و ریلز





اینستاگرام می‌خواهد استفاده از پلتفرمش تا جایی که امکان دارد ساده باشد. آنچه که از توییت پالوزی متوجه شدیم این است که این شرکت ظاهرا مشغول کار روی بهبود راهنمای ادیتور در ریلز و استوری است. وقتی کاربر مثلا سعی می‌کند نوشته‌ای را به آیکون سطل زباله منتقل کند، یک راهنما ظاهر شده و به او می‌گوید که چگونه یک متن را حذف کنند.

امکان ترک پیام در شرایطی که کاربر نمی‌تواند به تماس ویدیویی یا تصویری پاسخ دهد





اینستاگرام به احتمال زیاد گزینه‌ی «پاسخ» یا همان «Reply» را هم به اپلیکیشن خود اضافه خواهد کرد. این گزینه در کنار دو گزینه‌ی «پذیرفتن» (Accept) و «رد کردن» (Decline) ظاهر خواهد شد و در زمان‌هایی که کاربر امکان پاسخ‌دهی به تماس ویدیویی یا صوتی را ندارد می‌تواند روی گزینه‌ی پاسخ کلیک کرده و یک سری پیام‌های از پیش مشخص شده را برای مخاطب خود ارسال کند. همچنین گزینه‌ای برای ارسال پیام دلخواه هم در نظر گرفته شده است. این دقیقا مشابه همان پاسخ سریع است که کاربران می‌توانند هنگام رد تماس در حالت عادی می‌توانند برای مخاطبین خود ارسال کنند.

کاربران بیزینسی می‌توانند بدون نمایش شماره تلفن، تماس صوتی دریافت کنند

در حال حاضر کاربرانی که با هدف کسب و کار در اینستاگرام حساب کاربری دارند و می‌خواهند کاربران از طریق تماس صوتی در این شبکه‌ی اجتماعی با آن‌ها ارتباط برقرار کنند، حتما باید شماره تلفن خود را هم وارد کنند که این شماره تلفن بعدها به کاربران دیگر نمایش داده خواهد شد. این باعث می‌شد حریم خصوصی کاربران اندکی به خطر بیفتد. در نتیجه شرکت تصمیم گرفت روی بهبود آن کار کند. پالوزی می‌گوید اینستاگرام می‌خواهد به کاربران این امکان را بدهد تا بدون اینکه شماره‌شان برای کاربران دیگر نمایش داده شود، بتوانند از آن‌ها تماس دریافت کنند.

امکان اشتراک‌گذاری ویدیوهای زنده به عنوان استوری و در خارج از اینستاگرام

اگر شما هم تاکنون می‌خواستید یک ویدیوی زنده را به عنوان استوری در اینستاگرام به اشتراک بگذارید اما امکان آن وجود نداشت، به نظر می‌رسد اینستاگرام مشغول کار روی قابلیتی است که این قابلیت را به اپلیکیشن خود اضافه کند. با توجه به توییتی که پالوزی منتشر کرد، می‌توان گفت قرار است دو گزینه‌ی جدید برای اشتراک‌گذاری ویدیوی زنده به اینستاگرام اضافه شود: «اشتراک‌گذاری در استوری» (share to Story) و «اشتراک‌گذاری خارجی» (share externally). گزینه‌ی share externally احتمالا به کاربر این امکان را می‌دهد تا ویدیوهای زنده را در خارج از اینستاگرام هم به اشتراک بگذارند اما در حال حاضر اطلاعات بیشتری در رابطه با آن در دسترس نیست.

ظاهرا این ۵ قابلیت جدید واقعا به اینستاگرام اضافه خواهند شد و با توجه به توضیحات آن‌ها، می‌توان حدس زد که چیز سخت و پیچیده‌ای هم نیستند که بگوییم اینستاگرام برای آماده‌سازی آن‌ها به زمان زیادی نیاز دارد. بنابراین خیلی زود باید خبر اضافه شدن آن‌ها را به یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های اجتماعی دنیا شاهد باشیم.

آنچه که از بابت آن اطمینان داریم، اضافه شدن آواتار مجازی به پروفایل است تا کاربر در پیام‌های دایرکت یا استوری‌ها خود را از طریق این آواتارها به کاربران دیگر معرفی کند. این قابلیت برای کاربران آمریکا، کانادا و مکزیک هم در دسترس قرار دارد اما در ماه‌های آتی برای تمام کاربران منتشر خواهد شد. دلیل اصلی استفاده از آواتار این است که آواتارها در متاورس، پروژه‌ی جاه‌طلبانه‌ی متا (فیسبوک) نقشی اساسی خواهد داشت و شرکت آمریکایی هم از همین حالا قصد دارد بخشی از آن را به واقعیت تبدیل کند.

