نقد و بررسی رابط کاربری One UI 4؛ تغییرات جزئی اما مهم

در بین شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی‌های هوشمند، سامسونگ تنها شرکتی است که زودتر از همه (البته نه گوگل)، گوشی‌های خود را به اندروید ۱۲ به‌روزرسانی کرد. اگرچه شرکت‌های دیگر هم تلاش کردند این آپدیت را برای گوشی‌های خود عرضه کنند اما هربار مشکلات ریز و درشت باعث می‌شد روند انتشار به‌روزرسانی متوقف شود. فقط سامسونگ بود که توانست بدون هیچ مشکل خاصی، تمام گوشی‌های پرچم‌دار و حتی برخی از میان‌رده‌هایش را نیز به اندروید ۱۲ به‌روزرسانی کند.

اندروید ۱۲ سوار بر رابط کاربری One UI 4 راهی گوشی‌های سامسونگ شد. اتفاقی که قرار بود یکی دو ماه بعد رخ دهد اما خوشبختانه به واسطه‌ی تغییر سیاست شرکت کره‌ای در عرضه‌ی آپدیت، این‌بار خیلی زودتر از انتظار توانستیم اندروید جدید را تجربه کنیم. تمام این‌ها در حالی است که در میان شرکت‌های اندرویدی، سامسونگ تنها شرکتی است که رابط کاربری آن بیشترین تفاوت را به اندروید خالص دارد و طبیعتا آماده‌سازی آن باید زمان‌بر می‌شد. اما درست ۴۱ روز بعد از انتشار این سیستم‌عامل، شاهد عرضه‌ی آن برای سری گلکسی S21 بودیم.

گفته می‌شود سامسونگ در طراحی اندروید ۱۲ با گوگل وارد همکاری شد و به همین خاطر هم بوده که گوشی‌های این شرکت خیلی زود آپدیت‌ها را دریافت کردند. این حرف خیلی هم بی‌راه نیست چرا که دو شرکت آمریکایی و کره‌ای بر سر طراحی سیستم‌عامل Wear OS 3 که در ساعت‌های هوشمند سری گلکسی واچ ۴ بکار گرفته شده است نیز با یکدیگر همکاری کردند.

اما می‌پردازیم به بررسی این رابط کاربری بسیار غنی از قابلیت تا ببینیم آیا سامسونگ توانسته با موفقیت اندروید ۱۲ را با آن ترکیب کند یا خیر. در این مطلب به صورت کلی به قابلیت‌های One UI 4 خواهیم پرداخت و فقط به مهم‌ترین‌ها اشاره خواهیم کرد.

One UI 4؛ نگاه اولیه

بعد از اینکه پیغام آپدیت به اندروید ۱۲ در اعلانات گوشی شما دیده شد شاید هیجان‌زده شدید اما به احتمال بسیار زیاد بعد از نصب این به‌روزرسانی متوجه شدید که هیچ تغییر خاصی پدید نیامده است. همینطور هم هست. خبرهای زیادی شنیدیم مبنی براینکه از لحاظ قابلیت‌های ظاهری، اندروید ۱۲ بیشترین تغییر را طی چند سال اخیر نسبت به نسخه‌های مختلف اندروید داشته است اما بعد از آپدیت گوشی‌های سامسونگ حداقل در نگاه اول چیز خاصی مشاهده نشد.

اگرچه تغییرات بین اندروید ۱۱ و ۱۲ در نسخه‌ی استوک بسیار زیاد است اما سامسونگ تصمیم گرفت زبان طراحی One UI را حفظ کرده و تلاش کرد هر تغییری را که قصد داشت روی رابط جدید اعمال کند، تا جای ممکن ساده باشد. مثلا نهایتا نوار کاهش یا افزایش نور صفحه اکنون پهن‌تر شده و برخی از آیکون‌ها هم تغییر کرده‌اند. اما اگر طی چند سال اخیر از گوشی‌های سامسونگ استفاده کرده باشید دقیقا می‌دانید که منظورمان از تغییرات کم و آشنا با زبان طراحی One UI چیست.

اگر یک گوشی دیگر از سامسونگ با آپدیت قدیمی در اختیار نداشته باشید، قطعا شگفت‌زده می‌شوید اما در غیر این صورت باید در تنظیمات مختلف به دنبال این باشید که چه تغییراتی در راستای سیستم‌عامل جدید به گوشی اضافه شده است. در گوشی‌های شرکت کره‌ای که اندروید ۱۲ را دریافت کرده‌اند خبری از زبان طراحی گوگل یعنی Material You نیست. جای تعجب هم نداشت چرا که انتظار نداشتیم سامسونگ طراحی مخصوص به خود را که چند سال است در گوشی‌هایش بکار گرفته می‌شود کنار بگذارد و از زبان طراحی گوگل استفاده کند. بنابراین از نگاه یک کاربر سامسونگ، تغییرات صورت گرفته‌ی ظاهری خوب و عالی ارزیابی می‌شوند.

سوا از تغییرات ظاهری، One UI 4 یکی از بهترین و شاید بتوان گفت بهترین رابط کاربری است که سامسونگ تاکنون تولید کرده است. به نظر می‌رسد دوران تاچ‌ویز دیگر به سر آمده و کسی هم دلتنگ سامسونگ اکسپرینس با آن ظاهر خسته‌کننده و بی‌روحش نیست. One UI به تدریج تبدیل به یک استاندارد برای رابط‌های کاربری اندروید تبدیل شد و حتی شاید بتوان آن را بهترین نمونه‌ی موجود هم به حساب آورد؛ حتی بهتر از رابط گوگل. One UI اکنون نه تنها یوزر فرندلی‌تر شده بلکه از قابلیت‌های شخصی‌سازی فراوانی هم بهره می‌برد که پیش‌تر اینطور نبود. بدین ترتیب کاربران روز به روز علاقه‌ی بیشتری به آن پیدا می‌کنند.

قابلیت‌ها و تغییرات جدید در رابط کاربری جدید سامسونگ

اول از همه باید به تنظیمات تم اندروید ۱۲ اشاره کنیم که به بهترین شکل ممکن با One UI 4 ادغام شده است. منوی تصویر زمینه اکنون Wallpaper and style نام دارد که به کاربر این امکان را می‌دهد تا الگوبرداری از رنگ اصلی تصویر زمینه، تمام آیکون‌ها را به آن رنگ در بیاورد. بدین ترتیب تصویر زمینه‌ای که انتخاب می‌کنید روی رنگ کلی گوشی تأثیر می‌گذارد. این قسمت جدید در بخش Wallpaper and style، تحت عنوان color palettes شناخته می‌شود که با انتخاب آن می‌توانید رنگ آیکون‌ها را به رنگ اصلی تصویر زمینه‌ی خود در بیاورید.

نکته‌ای که در رابطه با این تغییر جدید وجود دارد، تغییر رنگ آیکون‌هاست. اگرچه در قسمت Color palette امکان تغییر رنگ پنل اعلانات و حتی گزینه‌های مختلف آن وجود دارد و می‌توانید جلوه‌ی زیبایی با توجه به تصویر زمینه‌ی گوشی خود به آن ببخشید اما بر اساس رنگ‌های موجود درون تصویر زمینه، یک سری رنگ‌ها برایتان در نظر گرفته می‌شود. یعنی شما در انتخاب رنگ پنل تنظیمات سریع و اعلانات دستتان باز نیست و فقط به رنگ‌هایی محدود می‌شوید که بر اساس تصویر زمینه انتخاب می‌شود.

حال این رنگ‌ها روی آیکون‌ها نیز اعمال می‌شود اما نه هر آیکونی. بلکه فقط آیکون اپلیکشن‌های سامسونگ. همین موضوع باعث می‌شود اگر از اپلیکیشن‌های دیگر روی گوشی استفاده می‌کنید که قطعا هم همینطور هست، رنگ‌بندی آن‌ها با رنگ‌های یک‌دست اپلیکیشن‌های سامسونگ ترکیب شده و جلوه‌ی نسبتا بدی به گوشی بدهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه‌های متفرقه را تا جایی که امکان دارد درون یک پوشه قرار دهید. البته اگر قصد استفاده از color palette را دارید.

علاوه بر این تغییرات، یک بخش ویجت هم در نظر گرفته شده که به نسبت گذشته بسیار بهتر و کاربردی‌تر شده است. قبلا با ورود به بخش ویجت با تعداد زیادی ویجت روبرو می‌شدیم که باید بین آن‌ها، ویجت مخصوص اپلیکیشن مورد نظر را پیدا می‌کردیم. اما اکنون با ورود به بخش جدید فقط نام اپلیکیشن‌ها را می‌بینیم که با لمس هر یک از آن‌ها،‌ ویجت‌های مخصوص آن اپلیکیشن هم به نمایش در می‌آید. متاسفانه بخش color palette روی ویجت‌ها کار نمی‌کند یعنی رنگ آن‌ها را تغییر نمی‌دهد که به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، متن‌باز نبودن موتور تغییر تم Monet هنگام توسعه‌ی One UI 4 بوده باشد.

در نهایت هم می‌رسیم به یکی از جالب‌ترین قابلیت‌های ظاهری که از ورود آن به One UI 4 بسیار خوشحال هستیم. احتمالا می‌دانید وقتی در آیفون در یک منو اسکرول می‌کنید و به انتها می‌رسید چه اتفاقی می‌افتد. اینطور به نظر می‌رسد که گویا منو وقتی به انتها می‌رسد کش می‌آید که به طور کلی حس خوبی هم دارد. از آن جایی که تاریخ حق اختراع این قابلیت که توسط اپل به ثبت رسیده بود سال گذشته منقضی شد، شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های اندرویدی مانعی برای استفاده از آن در گوشی‌های خود نداشتند و اولین شرکتی هم که تصمیم گرفت چنین قابلیتی را روی گوشی‌هایش پیاده کند سامسونگ بود. در نتیجه در رابط کاربری One UI 4 وقتی به انتهای یک منو می‌رسید، حالت خاصی را شاهد خواهید بود که حس خوبی را القا می‌کند. در اپلیکیشن‌های گوگل و سامسونگ نظیر پیام‌رسان، مخاطبین، گالری و … می‌توانید این قابلیت را مشاهده کنید.

تغییرات کاربردی One UI 4

اما از تغییرات ظاهری که بگذریم می‌رسیم به یک سری از تغییراتی که در راستای بهبود تجربه‌ی کاربری در رابط کاربری جدید سامسونگ بکار گرفته شده‌اند. یکی از این قابلیت‌ها Device care است که در نسخه‌های قبلی اندروید با نام‌های دیگر شاهد حضور آن بودیم. البته نام این قابلیت به نسبت قبل تغییری نداشته است اما در درون آن یک سری تغییرات رخ داده که از جمله این وارد می‌توان به جایگزینی درصد با ایموجی اشاره کرد. در واقع اکنون به‌جای اینکه سلامت گوشی با درصد نشان داده شود، با ایموجی در حالت‌های مختلف (ناراحت، شاد و …) به نمایش در می‌آید.

همچنین یک سری تغییرات ریز اما مهم دیگر هم در اپلیکیشن دوربین بوجود آمده است تا این اپلیکیشن اندکی از قبل کاربردی‌تر شود. قبل از این چند درخت برای زوم روی اجسام قرار داشتند که با انتخاب آن‌ها از کوچک به بزرگ، سطح بزرگ‌نمایی کمتر یا بیشتر می‌شد. اما اکنون به‌جای این درختان، یک سری اعداد قرار گرفته‌اند که میزان زوم را به نمایش می‌گذارند تا کاربر دقیقا متوجه شود تا چه اندازه روی سوژه‌ای زوم کرده است. این تغییر جزئی اما بسیار مهم به حساب می‌آید که باید خیلی وقت پیش در رابط کاربری سامسونگ قرار می‌گرفت.

اما از لحاظ امنیتی، بسیاری از قابلیت‌هایی که گوگل در اندروید ۱۲ قرار داد در One UI 4 هم گنجانده شده است. موضوعی که این روزها بسیار مورد توجه قرار دارد و سامسونگ هم با علم بر اهمیت بالای آن، تصمیم گرفت هر کاری را که باید در این راستا انجام دهد. برای مثال اکنون وقتی اپلیکیشنی از میکروفون یا دوربین گوشی شما استفاده کند، یک نشانگر به رنگ سبز در قسمت راست-بالای نمایشگر به نمایش در خواهد آمد که به شما این موضوع را اطلاع می‌دهد تا اگر اطلاعی نداشتید، به بستن آن برنامه یا قطع دسترسی میکروفون و دوربین اقدام کنید.

همچنین بخش حریم خصوصی جدیدی هم که در One UI 4 وجود دارد بسیار عالی است و تقریبا ریزترین اطلاعات را هم در رابطه با اینکه کدام اپلیکیشن چه دسترسی‌هایی را داشته است به شما می‌دهد. نکته‌ی مثبت اینجاست که رابط این بخش آنقدر یوزر فرندلی است که حتی اگر کاربر جدید گوشی‌های سامسونگ هم باشید می‌دانید چه اتفاقی در حال افتادن است و چه کاری باید انجام دهید.

علاوه بر این‌ها، یک سری قابلیت‌ها در اندروید ۱۲ وجود داشت که به نسبت نسل قبل به‌نوعی عقب‌گرد محسوب می‌شدند. خوشبختانه سامسونگ این تغییرات را در رابط کاربری خود اعمال نکرد. برای مثال به‌جای وضعیت بسیار محدود باتری که در نسخه‌ی جدید اندروید وجود دارد و فقط آخرین روز استفاده از باتری را نشان می‌دهد، در One UI 4 شما می‌توانید جزئی‌ترین اطلاعات باتری را از زمانی که گوشی را به طور کامل شارژ کردید به بعد مشاهده کنید تا دقیقا متوجه شوید چه روزی و چه اپلیکیشنی بیشترین استفاده را از باتری داشته است.

بهبود عملکرد و پایداری

یکی از بهترین قابلیت‌هایی که همزمان با عرضه‌ی رابط کاربری One UI 4 و اندروید ۱۲ برای پرچم‌دارهای سامسونگ، شاهد آن بودیم، قابلیت رم‌پلاس است. یکی از قابلیت‌های فوق‌العاده کاربردی که ۴ گیگابایت از فضای حافظه‌ی داخلی را به صورت مجازی به میزان رم واقعی سیستم اضافه می‌کند تا بدین ترتیب در بوت اولیه یا مولتی تسکینگ، سرعت گوشی افزایش پیدا کند. این قابلیت قرار نیست زمانی که گوشی توانایی انجام کاری را به خاطر محدودیت رم ندارد معجزه کند اما سرعت آن را قطعا به شکلی که بتوانید متوجه شوید افزایش می‌دهد. اگرچه این قابلیت بیشتر برای کسانی که استفاده‌ی سنگین از گوشی دارند در نظر گرفته شده است اما پیشنهاد می‌شود از آن استفاده کنید چون فشاری به گوشی وارد نمی‌کند که هیچ باعث بهبود عملکرد آن هم می‌شود.

متاسفانه قابلیت رم‌پلاس امکان شخصی‌سازی را ندارد. به این معنا که نمی‌توانید مشخص کنید چه میزان از حافظه‌ی داخلی گوشی به عنوان رم مجازی اختصاص داده شود. از آن جایی که سامسونگ به خاطر پردازش‌های سنگین پس‌زمینه معروف است شاید ۴ گیگابایت خیلی تأثیر خاصی روی عملکرد گوشی نداشته باشد اما قطعا فعال کردن آن بهتر از غیرفعال بودن آن است.

از قابلیت‌های این‌چنینی گذشته، One UI 4 واقعا سریع، واکنش‌پذیر و پایدار به نظر می‌رسد. البته که یک سری ضعف‌هایی در آن وجود دارد. برای مثال وقتی روی نام مخاطبین اسکرول می‌کنید، در سمت راست دیگر حروف انگلیسی برایتان به نمایش در نمی‌آید و فقط به‌جای آن نقطه قرار دارد که به نظر می‌رسد یک باگ نرم‌افزاری باشد که در آپدیت‌های بعدی درست می‌شود. همچنین اندکی لگ در سراسر رابط کاربری دیده می‌شود که گاه و بیگاه شاید آن را تجربه کنید اما اینطور نیست که آزاردهنده باشد. هرچند در مقایسه با شرکت‌های دیگر، عملکرد سامسونگ در پایدارسازی این رابط فوق‌العاده عالی بوده است.

نتیجه؛ One UI 4 یک آپدیت موفق برای سامسونگ بوده است

رابط کاربری One UI 4 از لحاظ عملکرد، قابلیت‌های نرم‌افزاری و امنیتی، ظاهری و … یک رابط فوق‌العاده عالی، جذاب و غنی به حساب می‌آید که می‌توان آن را به نسبت One UI 3.1 یک آپدیت موفق به حساب آورد. به نظر می‌رسد رمز موفقیت سامسونگ حفظ همان زبان طراحی همیشگی One UI و اضافه کردن یک سری قابلیت‌های جزئی اما کاربردی به آن بود تا هم کاربران سردرگم نشوند و هم اینکه تجربه‌ی کاربری‌شان بهبود پیدا کند.

شاید عدم تغییرات چشمگیر ظاهری باعث شود فکر کنید One UI 4 یک آپدیت کسل‌کننده باشد و در برخی مواقع این ادعا را رد نمی‌کنیم. اما به صورت کلی با عملکرد خوب، سرعت بالا و قابلیت‌های خوبی که دارد اصلا شما را ناامید نمی‌کند. بنابراین می‌توان عدم تغییرات ظاهری چشمگیر را به فال نیک گرفت چرا که سامسونگ قصد دارد در این زمینه تدریجی عمل کند.

آیا رابط کاربری One UI 4 و اندروید ۱۲ را دریافت کرده‌اید؟ نظر شما در رابطه با این آپدیت نرم‌افزاری چیست؟

چرا نبرد اگزینوس و اسنپدراگون انقدر جدی شده است؟

سامسونگ با استراتژی «ببر» فاصله‌ی خود را با اپل کاهش می‌دهد

سامسونگ تاکنون این محصولات را به اندروید ۱۲ آپدیت کرده است

بر اساس یک تحقیق ۴۴٪ از خریداران سری S22 به خرید مدل اولترا علاقه دارند

منبع: PhoneArena

نوشته نقد و بررسی رابط کاربری One UI 4؛ تغییرات جزئی اما مهم اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala