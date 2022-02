جیمیل به‌تازگی با ظاهری کاملا جدید به‌روزرسانی شد و گوگل هم از امروز فرایند انتشار نسخه‌ی جدید آن را برای کاربران آغاز کرد. بیشتر هدف گوگل از این بازطراحی، ادغام خدمات و سرویس‌های دیگر نظیر گوگل Meet، گوگل Spaces و گوگل Chat با آن بود تا کاربران بتوانند راحت‌تر از طریق یک اپلیکیشن به تمام آن‌ها دسترسی داشته باشند و در نتیجه اکنون جیمیل بسیار کاربردی‌تر از قبل شده است.

تاکنون جیمیل از یک سری تب‌های مختلف بهره می‌برد که همه و همه برای بهتر استفاده کردن از خود اپلیکیشن بود. تب‌هایی نظیر ایمیل‌های ارسال شده، ایمیل‌های دریافتی، اسپم و …، اما اکنون این اپلیکیشن منظم‌تر شده تا بدین ترتیب کاربران بتوانند به‌راحتی حجم زیاد پیام‌ها و جلسات خود را کنترل کنند.

در حال حاضر اگر پیغامی از این سرویس‌ها داشته باشید، به صورت خیلی منظم فقط اعداد نشان‌دهنده‌ی تعداد پیام‌ها روی آیکون هر اپلیکیشن به نمایش در می‌آید تا کاربر بداند چه تعداد پیغام از کاربران دیگر دارد. این منو اکنون در سمت چپ جیمیل (بستگی به زبان شما) و در کنار تب‌های کنونی جیمیل به نمایش می‌آید.

چگونه این قابلیت جدید اپلیکیشن جیمیل را فعال کنیم؟

طراحی جدید جیمیل در حال حاضر از طریق یک آپدیت قرار است برای تمام کاربران عرضه شود. بنابراین شاید هنوز نتوانسته باشید به آن دسترسی پیدا کنید. اگر هم جدیدترین آپدیت جیمیل را دریافت کرده‌اید، می‌توانید با ورود به بخش تنظیمات، در منوی سمت راست-بالا، در قسمت Quick Settings، روی گزینه‌ی Try out the new Gmail View کلیک کنید. سپس جیمیل را یک‌بار بسته و باز کنید تا تغییرات جدید روی آن اعمال شود.

یک منوی همبرگری در سمت چپ وجود دارد که با لمس آن می‌توانید پنل مربوط به اپلیکیشن‌های اضافه شده را پنهان کنید تا از شلوغی بکاهید. یک حباب مخصوص اعلانات هم وجود دارد تا بدین ترتیب کاربر برای مطلع شدن از پیام‌های دریافتی مجبور نباشد حتما منوی جدید را باز کند. همچنین امکان پاسخ سریع به این پیام‌ها از طریق همان حباب‌ها وجود دارد.

این تغییرات استفاده از خود جیمیل را تأثیر نداده اما آن را بسیار کاربردی‌تر از قبل کرده است تا بدین ترتیب در دورانی که حجم پیام‌های الکترونیکی بسیار زیاد شده، کاربران به صورت سازماندهی‌تری به انجام کارهای خود بپردازند.

