اپلیکیشن Yummly در واقع یک شبکه‌ی اجتماعی است که در آن همه‌ی افراد، چه سرآشپزهای حرفه‌ای‌، چه آشپزهای تازه کار و حتی افرادی که سر رشته‌ای از آشپزی ندارند می‌توانند دستور پخت‌های خود را در آن به اشتراک بگذارند؛ دستورهای پختی که بسیار کاربردی‌اند و می‌توانید بدون صرف زمان زیادی، غذای مرتبط با آن‌ها را در منزل درست کنید.

بنابراین اگر تا حالا برای یافتن دستور پخت‌های جدید و متنوع تنها متکی به موتور جست‌وجوی گوگل و اپلیکیشن‌هایی چون اینستاگرام و پینترست بودید، دیگر می‌توانید با خیال راحت آن‌ها را کنار بگذارید، چون که اپلیکیشن Yummly با داشتن لیستی متنوع از دستورالعمل‌های غذاهای محبوب جهان می‌تواند پاسخگوی تمامی نیازهای شما باشد.

معرفی اپلیکیشن Alarmy؛ هرگز خواب نمانید!

برای وارد شدن به برنامه در ابتدا باید با انتخاب ورود با جیمیل، ایمیل و یا حساب فیسبوک در برنامه ثبت نام کنید. پس از ورود به برنامه، شما با دسته بندی‌های مختلف غذا مربوط به کشور‌های مختلف رو به رو می‌شوید که اگر مایل باشید می‌توانید کشورهای مورد علاقه خود را انتخاب کنید تا در صفحه اصلی برنامه با پیشنهاد‌های غذا از همان کشورها بیشتر مواجه شوید.

در قسمت بالایی صفحه‌ی اصلی سه گزینه وجود دارد. گزینه اول از سمت چپ Just for you است. در این قسمت همانطور که گفته شد شما با غذاهای کشورهای مورد علاقه خود مواجه می‌شوید و با انتخاب هر کدام می‌توانید به دستور پخت و مواد مورد نیاز تهیه غذا دسترسی پیدا کنید.

گزینه وسطی در صفحه اصلی Explore نام دارد. شاید اوج هنرنمایی اپلیکیشن Yummly همینجا باشد. در این قسمت شما با دسته بندی‌های مختلف غذاها مواجه می‌شوید. از غذاهای ترند گرفته تا غذاهای فصلی و رژیم‌های مختلف غذایی. اما شخصا فکر می‌کنم بهترین قسمت در Explore که به صورت رایگان در دسترس مشترکین معمولی برنامه قرار می‌گیرد Seconds است. در این قسمت شما با طیف عظیمی از غذا‌ها و دستور پخت‌های مختلفی که پختن ‌آنها تنها در پانزده دقیقه انجام می‌شود مواجه می‌شوید. نکته جالب‌تر این که برای هر غذا ویدیو‌های ۱۵ دقیقه‌ای وجود دارد که طرز تهیه غذا را قدم به قدم به شما توضیح می‌دهد.

گزینه‌ی دیگری که در صفحه اصلی برنامه تعبیه شده Pro نام دارد. در این قسمت رسپی‌های معروف‌ترین آشپز‌ها به همراه ویدیوهای طولانی طرز تهیه آن‌ها قرار گرفته است. البته این بخش تنها برای افرادی که پرداخت‌های درون برنامه‌ای انجام داده‌اند در دسترس است و کاربران معمولی نمی‌توانند از امکانات این قسمت بهره ببرند.

اپلیکیشن Yummly فقط برای ایده گرفتن و جست‌وجوی دستور پخت غذا نیست. کاربران این اپ می‌توانند دستورهای پخت مخصوص خود را هم در برنامه به اشتراک بگذارند. برای این کار شما فقط باید یک عکس زیبا از ظرف غذایتان بگیرید و پس از تعیین نام، در قسمت جزئیات، مواد لازم و دستورالعمل پخت غذا را ذکر کنید.

حتما برای شما هم پیش آمده که قصد تهیه‌ی غذای خاصی را داشته باشید ولی اسم غذا را بنا به دلایلی به‌خاطر نیاورید. همان‌طور که بالاتر گفتیم،اپلیکیشن Yummly طیف وسیعی از غذا‌ها و دستور پخت‌ها را در خود جای داده است. برای حل این مشکل شما می‌توانید با تایپ کردن نام مواد اولیه‌ی به کار گرفته شده برای تهیه‌ی آن غذا در قسمت جست‌وجو، با لیستی از غذا‌هایی مواجه شوید که مواد غذایی وارد شده در آن‌ها استفاده شده‌ تا بدین ترتیب به‌راحتی به نام و دستورالعمل غذای مد نظر خود دسترسی پیدا کنند.

در کل Yummly با داشتن رابط کاربری و تصاویر و ویدیوهای جذاب، طیف گسترده‌ای از غذاها به همراه دستور پخت (از غذاهای اروپایی گرفته تا غذاهای جنوب شرق آسیا)، توجه ویژه به رژیم‌های غذایی (رژیم‌های لاغری، گیاهخواری و…) و البته شبکه‌ی اجتماعی قدرتمند یک اپلیکیشن همه‌چیز تمام آشپزی است که می‌تواند هر کسی که به آشپزی علاقه‌مند نیست را هم شیفته‌ی این کار کند.

اگر شما هم علاقه‌مند به دانلود و نصب اپلیکیشن Yummly هستید می‌توانید از طریق لینک‌های زیر به دانلود آن برای سیستم‌ عامل‌های اندروید و iOS اقدام کنید.

دانلود از گوگل پلی

دانلود از اپ استور

نوشته معرفی اپلیکیشن Yummly؛ با بهترین سر‌آشپزهای دنیا همراه شوید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala