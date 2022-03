بازی‌های سبک شوتر جزء بهترین و پرطرفدارترین عناوینی هستند که برای پلتفرم‌های مختلف در دسترس قرار دارند. چه سوم شخص و چه اول شخص، مادامی که المان اکشن و تیراندازی در یک بازی وجود داشته باشد، کاربران زیادی به آن تمایل پیدا می‌کنند. در این سبک بازی‌ها کاربران معمولا خود را در یک میدان جنگ پر از اسلحه، گلوله، انفجار و… می‌بینند و خیلی سریع باید به اتفاقات اطراف واکنش نشان دهند تا بتوانند جان سالم به در ببرند. به همین خاطر به طور کلی بازی‌هایی با این سبک بسیار سخت و مهیج هستند.

از آن‌جایی که بازی‌های سبک شوتر به واکنش سریع نیاز دارند، برخی کاربران معتقدند که انجام آن‌ها روی گوشی‌های موبایل بسیار سخت است. در نتیجه ترجیح می‌دهند روی کامپیوتر، لپ‌تاپ، کنسول یا به طور کلی محصولی با نمایشگر بزرگ‌تر آن را تجربه کنند. اما باید بدانید سودی که شرکت‌های تولیدکننده‌ی بازی‌های شوتر از طراحی بازی روی گوشی‌های هوشمند طی این چند سال کسب کرده‌اند بسیار بیشتر از حد تصور بوده است. این یعنی علاقه‌مندان به انجام این بازی حتی روی نمایشگر کوچک گوشی‌های هوشمند هم مشکلی از بابت تجربه‌ی عناوین دلخواه خود ندارند.

در نتیجه تصمیم گرفتیم در این مطلب ۱۵ بازی شوتر برتر برای موبایل یعنی پلتفرم‌های اندروید و iOS را به شما معرفی کنیم که می‌توانند با گیم‌پلی جذاب و گاها داستان‌های مهیج شما را سرگرم نگه دارند. توجه داشته باشید در مطلبی جداگانه، به معرفی بهترین بازی‌های شوتر اول شخص پرداختیم که با این مطلب متفاوت است. در این مطلب، ترکیبی از هر دو سبک را خواهیم داشت که جامع‌تر از لیست قبلی است.

بهترین بازی‌های شوتر برای اندروید و iOS

۱. Ailment و Endurance

سازنده: Ivan Panasenko / ناشر: Ivan Panasenko ،EpiXR Games

سال انتشار: ۲۰۱۹ / قیمت: رایگان، خرید درون برنامه‌ای

اولین بازی در لیست بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ برای اندروید و iOS، عنوان Ailment است که باید آن را ترکیبی از بازی شوتر و RPG یا همان نقش‌آفرینی دانست. بازیکنان در طول این بازی آزاد هستند در دنیای اطراف خود گشت و گذار کرده و موارد مختلفی نظیر ابزارآلات و تجهیزات مختلف را کشف (لوت) کنند تا بتوانند با افراد شرور مبارزه کنند.

سبک مبارزه‌ی این بازی فوق‌العاده خشن و مهیج است به گونه‌ای که توانایی شما را حسابی به چالش می‌کشد. البته سبک گرافیکی بازی رترو است به همین خاطر از این حیث، Ailment را نمی‌توان محبوب‌ترین بازی موجود در سبک شوتر دانست. با این حال کنترل‌های بازی ساده هستند و به‌راحتی می‌توانید به آن‌ها مسلط شوید.

بازی دوم اما Endurance نام دارد که در سال ۲۰۲۰ به عنوان دنباله‌ای برای بازی Ailment رونمایی و عرضه شد که به همان اندازه خوب و جذاب است. البته شاید بتوان آن را اندکی از Ailment بهتر هم دانست. در مجموع این دو بازی یکی از بهترین بازی‌های سبک شوتر هستند که در حال حاضر در دسترس قرار دارند و پیشنهاد می‌شود آن‌ها را تجربه کنید.

۲. AirAttack 2

سازنده: .Art In Games Ltd / ناشر: Colya

سال انتشار: ۲۰۱۵ / قیمت: رایگان، خرید درون برنامه‌ای

اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های سبک هواپیمایی هستید، AirAttack 2 یک بازی فوق‌العاده برای شماست که گیم‌پلی بسیار اعتیادآوری دارد. این بازی همانطور که از نامش پیداست، تشکیل شده از المان‌های مبارزه‌ هواپیماهای جنگی در آسمان به این صورت که شما کنترل هواپیماهای مختلف را در طول بازی در اختیار می‌گیرید و با پایگاه‌های نظامی دشمن درگیر می‌شوید. مثل بسیاری از بازی‌ها، در این عنوان هم شما با باس‌های قدرتمندی مواجه خواهید شد که باید مهارت بسیار بالایی در شکست دادن آن‌ها داشته باشید.

بیش از ۲۰ مأموریت و چالش‌های متنوع و جذاب روبروی شما قرار خواهد گرفت که باید با استفاده از هواپیماها و توپ های قدرتمند، آن‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشته و سطح خود را ارتقاء دهید. کنترل بازی علاوه بر اینکه ساده است، بسیار عالی طراحی شده به این صورت که می‌توانید به‌راحتی با هواپیمای خود مانور دهید و تیراندازی کنید.

از جمله قابلیت‌های خوب این بازی می‌توان به پشتیبانی از سرویس اندروید TV با پشتیبانی از گیم‌پدهای اکسترنال، میکروفون و حتی صفحه کلید اشاره کرد. لازم به ذکر است برای تجربه‌ی این بازی نیاز به پرداخت هزینه‌ی اولیه هم ندارید اما خرید درون برنامه‌ای برای ارتقای سطح و دسترسی به امکانات مختلف نیاز خواهد بود.

۳. Bullet Hell Monday

سازنده: Masayuki Ito / ناشر: Masayuki Ito

سال انتشار: ۲۰۲۰ / قیمت: رایگان، خرید درون برنامه‌ای

سومین بازی در لیست بهترین بازی‌های سبک شوتر برای اندروید و iOS، عنوان Bullet Hell Monday است که اگر فکر می‌کنید در بازی‌های شوتر، خیلی خشونت نمی‌بینید، پیشنهاد می‌شود یک‌بار هم که شده آن را تجربه کنید. این دقیقا همان چیزی است که عاشقان گلوله را ساعت‌ها سرگرم نگه می‌دارد.

این بازی که در بین کاربران ایرانی به دوشنبه‌ی جهنمی گلوله‌ها هم معروف شده به سبک بازی‌های آرکید و با گرافیک رترو طراحی شده و در آن، المان‌هایی از بازی‌های دهه‌های اخیر هم دیده می‌شود. اگر از کاربران کنسول‌های قدیمی باشید، با تجربه‌ی این بازی قطعا آن حس و حال به شما باز خواهد گشت.

در این بازی کاربران کنترل یک سفینه‌ی جنگی بسیار پیشرفته را بر عهده دارند و باید با دشمنان سرسخت خود در دنیایی خشن به رقابت بپردازند. البته یک حالت آسان هم برای افراد مبتدی در نظر گرفته شده که از لذت انجام بازی محروم نباشند. از جمله ویژگی‌های خوب این بازی می‌توان به گرافیک رنگارنگ و جالب، حالت فصلی، کنترل‌های ساده و رایگان بودن اشاره کرد.

۴. Call of Duty: Mobile

سازنده: TiMi Studio Group ،Tencent Games / ناشر: Activision

سال انتشار: ۲۰۱۹ / قیمت: رایگان

Call of Duty: Mobile، یکی از بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ است که کاربران بسیار زیادی هم از سراسر دنیا دارد. اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های Call of Duty باشید، قطعا از انجام این بازی لذت خواهید برد. خصوصا اینکه تمام المان‌های بازی به گونه‌ای کاملا استاندارد طراحی شده‌اند و کاربر اصلا احساس خستگی نمی‌کند. البته شاید تجربه‌ی آن روی گوشی در مقایسه با کامپیوتر یا کنسول خیلی جذاب نباشد اما برای کسانی که روی موبایل گیمینگ انجام می‌دهند، قطعا Call of Duty: Mobile یکی از بهترین‌ها خواهد بود.

Call of Duty: Mobile یک بازی شوتر کاملا استاندارد با حالت‌های بازی‌ متنوع نظیر PvP و بتل رویال با ۱۰۰ بازیکن به صورت همزمان است که هیجان بسیار بالایی هم دارد. گرافیک بازی بی‌نظیر است به گونه‌ای که شاید بتوانیم ادعا کنیم بهتر از آن در بازی‌های موبایل سبک شوتر وجود ندارد. توجه داشته باشید که این بازی به صورت آنلاین قابل تجربه است.

۵. Critical Ops

سازنده: .Critical Force Ltd / ناشر: .Critical Force Ltd

سال انتشار: ۲۰۱۵ / قیمت: رایگان

Critical Ops یکی دیگر از بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ در سبک اول شخص است که برای پلتفرم موبایل در دسترس قرار دارد. اگرچه تجربه‌ی این بازی روی نمایشگر گوشی شاید سخت باشد اما اگر به آن عادت کنید، می‌فهمید که نمی‌توانید از آن دست بکشید. این بازی کاملا شبیه به بازی محبوب کانتر است. به این صورت که می‌توانید انتخاب کنید یا در دسته‌ی پلیس قرار بگیرید یا تروریست‌ها تا یکی از این کارها را انجام دهید: یا بمب را منفجر کنید، یا بمب را خنثی کنید. این بازی از حالت مولتی پلیر آنلاین هم برخوردار است که به جذابیت آن اضافه می‌کند.

Critical Ops به نسبت دوران اولیه‌ی عرضه‌ی خود پیشرفت زیادی هم از لحاظ گرافیکی و هم از لحاظ عملکردی داشته و در حال حاضر در دسته‌ی بهترین‌های شوتر اول شخص قرار می‌گیرد. چرا که هم گرافیک خیره‌کننده‌ای دارد، هم امکانات شخصی‌سازی فراوانی به شما می‌دهد و هم کنترل‌های آن ساده و به دور از پیچیدگی هستند. از لحاظ دریافت آپدیت‌های متعدد هم خیال‌تان راحت باشد، توسعه‌دهندگان مرتب آن را پشتیبانی می‌کنند تا مشکل خاصی وجود نداشته باشد.

۶. Fortnite

سازنده: Epic Games / ناشر: Epic Games

سال انتشار: ۲۰۱۷ / قیمت: رایگان

ششمین بازی این لیست، یکی از پرطرفدارترین و در عین حال بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ به حساب می‌آید که البته به خاطر دعوای بین اپل و اپیک‌گیمز، از دسترس کاربران اپ استور خارج شده. این بازی به لطف رایگان بودن و همچنین بهره‌مندی از تقریبا تمام کرکترهای معروف و محبوبی که در بازی‌های مختلف دیگر وجود دارند، توانست در همان ابتدای کار نظر مثبت بسیاری از کاربران را به خود جلب کند و به سرعت به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های شوتر در سبک بتل رویال تبدیل شود.

در این بازی کاربر باید از هواپیمای در حال پرواز به همراه تعداد زیادی از کاربران دیگر به پایین بپرد و با دستان خالی، درون خانه‌های مختلف به دنبال اسلحه بگردد تا بتواند سایر دشمنان را از پیش رو برداشته و پیروز شود. در این بازی فقط یک نفر می‌تواند زنده بماند و برای اینکه آن یک نفر شما باشید، مهارت‌تان باید فوق‌العاده بالا باشد. البته یکی از نقاط ضعف‌های اصلی این بازی، کنترل‌های زیاد هستند که شاید باعث شود روی صفحه‌ی کوچک گوشی خیلی نتوانید آنطور که باید توانایی‌های خود را به رخ دشمنان بکشید که انتظار می‌رود در طول زمان این مشکل حل شود.

خوشبختانه امکان همگام‌سازی بازی با نسخه‌ی مخصوص پلتفرم‌های مختلف هم وجود دارد تا بدین ترتیب کاربر دستاورد خود را در تمام پلتفرم‌ها محفوظ نگه دارد. این بازی در فروشگاه سوم شخص اپیک‌گیمز در دسترس قرار دارد و نصب آن هم طبیعتا روش‌های خاص خود را دارد که با جست‌و‌جوی در وب می‌توانید به آن‌ها برسید. (نصب لانچر اپیک‌گیمز).

۷. Garena Free Fire Max

سازنده: Garena ،۱۱۱dots Studio / ناشر: Garena

سال انتشار: ۲۰۲۱ / قیمت: رایگان

Garena Free Fire Max یا همان فری‌فایر یکی دیگر از بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ در سبک بتل رویال است که کاربران بسیار زیادی خصوصا در بین گیمرهای کشور ما دارد. سبک بازی کاملا مشابه تمام بازی‌های بتل رویالی است که در حال حاضر در دسترس قرار دارند با این تفاوت که تعداد بازیکنان به ۵۰ نفر می‌رسد.

شما و ۴۹ بازیکن دیگر درون یک جزیره‌ی دورافتاده فرود می‌آیید و با یکدیگر به رقابت می‌پردازید تا زمانی که بالاخره به جز یک نفر، سایر بازیکنان از بازی حذف شوند. اگر با این سبک بازی‌ها آشنایی داشته باشید می‌دانید که میدان نبرد بعد از زمان مشخصی کوچک‌تر می‌شود تا بازیکنان مجبور شوند به سمت مرکز زمین حرکت کنند. گرافیک این بازی عالی است و این اجازه را هم به کاربران می‌دهد که در اسکوادهای ۴ نفره به مبارزه بپردازند.

بازی کاملا رایگان است اما خرید درون برنامه‌ای آن هم بیشتر جنبه‌ی زینتی دارد. با این حال هرچه که نیاز داشته باشید در اختیارتان قرار دارد تا بتوانید یک تجربه‌ی لذت‌بخش از انجام یک بازی بتل رویال مهیج و جذاب داشته باشید.

۸. Into the Dead 2

سازنده: PikPok / ناشر: Versus Evil ،Prodigy Design

سال انتشار: ۲۰۱۷ / قیمت: رایگان

عاشق بازی‌های ترسناک و مهیج هستید؟ Into the Dead 2 دقیقا آن چیزی است که به دنبال آن می‌گردید. در این بازی که می‌توان آن را یک بازی شوتر هیبریدی جالب هم به حساب آورد، باید با زامبی‌ها مبارزه کنید. به این صورت که در هر مأموریت معمولا در وسط یک میدان پر از زامبی هستید و باید آن‌ها را با سلاح‌هایی که در طول بازی آزاد می‌کنید و ارتقا می‌دهید از بین ببرید.

البته تصور نکنید کشتن زامبی‌ها می‌تواند خیلی ساده باشد. باید از استراتژی‌های بسیار خوبی استفاده کنید تا بتوانید بدون زحمت اضافه آن‌ها را از میان بردارید. از جمله ویژگی‌های بازی می‌توان به گرافیک عالی، انواع و اقسام اسلحه‌ها، یک سگ که همراه شماست، برجک‌های دفاعی و… اشاره کرد. حتی پایان‌بندی‌های مختلفی هم بر اساس اتفاقات داخل داستان برای آن وجود دارد که به جذابیت آن اضافه می‌کند. تمام این‌ها در کنار گرافیک بالاتر از متوسطی که این بازی دارد باعث شده با یکی از بهترین بازی‌های سبک شوتر – زامبی طرف باشیم.

۹. بازی‌های شوتینگ MADFINGER Games

شماره‌ی نه لیست، یک بازی نیست، بلکه توسعه‌دهنده‌ی بازی‌های شوتینگ به حساب می‌آید که تاکنون بازی‌های فوق‌العاده پرطرفداری هم طراحی کرده است. از جمله این موارد می‌توان به بازی‌های بی‌نظیری مثل سری Shadowgun، بازی Unkilled، سری Dead Trigger (1 & 2) و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

در بین بازی‌های این توسعه‌دهنده Unkilled و Dead Trigger در سبک زامبی هستند و کاربران باید در آن با زامبی‌های متعددی مبارزه کرده و آن‌ها را از بین ببرند. حتی باس‌های ترسناکی هم در بازی وجود دارند که باید با جمع‌آوری سلاح‌های مختلف آن‌ها را از میان بردارید. گرافیک این بازی‌ها هم فوق‌العاده است.

Shadowgun اما یک بازی شبیه به عناوین شوتر کلاسیک است که از حالت داستانی و آنلاین چند نفره بهره می‌برد. Shadowgun War هم یک بازی بسیار شبیه به اورواچ است که جدیدترین عنوان ساخته شده توسط MADFINGER Games نیز به حساب می‌آید و اگر به اورواچ علاقه‌مند باشید قطعا از آن استقبال خواهید کرد.

برخی از بازی‌های این توسعه‌دهنده رایگان هستند اما برخی دیگر از خرید درون برنامه‌ای نیز بهره می‌برند. البته یک سری عناوین هم هستند که فقط یک‌بار باید برای آزادسازی قابلیت‌های آن‌ها مبلغی را پرداخت کنید تا آن بازی برای همیشه برای شما باشد. پیشنهاد می‌شود حتما به مجموعه بازی‌های این توسعه‌دهنده سر بزنید چون به نظر نمی‌رسد میل به انجام بازی‌های شوتر درون شما با عناوین گسترده‌ای که توسط MADFINGER Games طراحی می‌شوند ارضا نشود.

۱۰. Modern Combat 5: eSports

سازنده: Gameloft / ناشر: Gameloft

سال انتشار: ۲۰۱۴ / قیمت: رایگان

Modern Combat 5: eSports یک بازی قدیمی اما فوق‌العاده مهیج و جذاب است که در سال ۲۰۱۴ عرضه شد اما هنوز هم آپدیت می‌شود و می‌توان آن را در بین محبوب‌ترین بازی‌های سبک شوتر موبایل دسته‌بندی کرد. در ابتدا برای تجربه‌ی این بازی نیاز بود یک‌بار برای همیشه مبلغی را پرداخت کنید اما شرکت سازنده یعنی Gameloft تصمیم گرفت خرید درون‌برنامه‌ای را به آن اضافه کرده و بازی را در عوض رایگان کند. با این کار تعداد کاربران بازی هم افزایش پیدا کرد و هنوز هم استقبال خوبی از آن می‌شود.

این بازی از گرافیک بی‌نظیر، محتوای غنی، حالت‌های مختلف از جمله مولتی‌پلیر آنلاین و بسیاری چیزهای دیگر بهره می‌برد که در بازی آنلاین تضمین می‌کنیم همیشه حداقل یک‌نفر وجود دارد که در حالت آنلاین با شما بازی کند. همچنین حالت داستانی هم برای این بازی در نظر گرفته شده که در آن شش کلاس مختلف برای انتخاب وجود دارد که البته هر کلاس نقاط ضعف و قوت خود را دارد.

Modern Combat Versus را می‌توان جدیدترین بازی در این سبک به حساب آورد اما هنوز برای تبدیل شدن به عنوانی شبیه به ۵ Modern Combat از لحاظ میزان کاربر و محبوبیت، فاصله‌ی زیادی دارد.

۱۱. NOVA Legacy

سازنده: Gameloft / ناشر: Gameloft

سال انتشار: ۲۰۱۷ / قیمت: رایگان

NOVA Legacy را می‌توان در بین بهترین و موفق‌ترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ دسته‌بندی کرد. یک عنوان در سبک شوتر علمی تخیلی با یک حالت داستانی بسیار غنی، گرافیک فوق‌العاده بالا، حالت مولتی پلیر آنلاین و بسیاری موارد دیگر که می‌تواند ساعت‌ها شما را مجذوب خود کند. اگر این بازی و Modern Combat را تجربه کرده باشید، احتمالا متوجه‌ سبک مشابه آن‌ها با یکدیگر شده‌اید. اما این بازی بیشتر سبک علمی تخیلی دارد تا جایی که بعضی گیمرها آن را هیلوی موبایل می‌نامند.

NOVA Legacy قابلیت‌های بسیار خوبی دارد که از جمله این موارد می‌توان به امکان ساخت و شخصی‌سازی سلاح مخصوص خود و همچنین شرکت در رویدادهای متعدد و انجام مأموریت‌های مختلف اشاره کرد. این بازی حجم کمی دارد و شاید به همین خاطر دلسرد شوید اما وقتی آن را تجربه کنید متوجه خواهید شد که محتوای آن بسیار بیشتر از آن چیزی بوده که تصور می‌کردید.

۱۲. PUBG: New State

سازنده: KRAFTON ،PUBG Corporation / ناشر: KRAFTON

سال انتشار: ۲۰۲۱ / قیمت: رایگان

PUBG: New State یکی از بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ و همچنین جدیدترین دنباله‌ی بازی PUBG به حساب می‌آید که مثل همان نسخه‌ی اولیه توانست نظر مثبت تعداد زیادی از کاربران را به خود جلب کند. این بازی داستان وقایع بعد PUBG Mobile را روایت می‌کند به همین خاطر دقیقا صفت «دنباله» برای آن مناسب است.

بسیاری از مکانیزم‌های این بازی مشابه همان چیزی است که در نسخه‌ی اولیه شاهد بودیم با این تفاوت که نقشه به شکل محسوسی کوچک‌تر شده و تعداد بازیکنان هم از ۱۰۰ به ۶۴ نفر کاهش پیدا کرده است. البته در این بازی امکان جاخالی دادن هم وجود دارد که در نسخه‌ی اولیه شاهد نبودیم.

بهترین قابلیت PUBG: New State به نسبت نسل گذشته، گرافیک بهبود یافته‌ی آن است چون جز این، تقریبا می‌توان گفت در اکثر بخش‌های باقی‌مانده تفاوتی بین دو نسخه وجود ندارد و چیزی حدود ۸۰٪ المان‌ها مشابه همدیگر هستند. البته این بازی جدید برای اینکه به خوبی روی گوشی شما اجرا شود باید قدرت سخت‌افزاری مطلوبی داشته باشد. خصوصا اینکه این بازی هنوز به صورت کامل بهینه هم نشده و برای اینکه این اتفاق رخ دهد به زمان هم نیاز خواهیم داشت. با این حال اگر عاشق تجربه‌ی PUBG هستید، این بازی را از دست ندهید.

۱۳. Sky Force Reloaded

سازنده: Infinite Dreams / ناشر: Infinite Dreams

سال انتشار: ۲۰۰۶ / قیمت: رایگان

یک بازی دیگر شبیه به AirAttack 2 که در آن کاربران می‌بایست با هواپیما به دشمنان خود حمله کنند. مانند بسیاری از بازی‌های مشابه در این سبک، کاربر کنترل یک هواپیمای جنگی را بدست گرفته و با دشمنان سرسخت خود مبارزه کند.

در این بازی امکان ارتقای سطح سلاح و زره هم وجود دارد تا کاربر بتواند به کمک آن‌ها، با دشمنان قدرتمندتری بجنگد. در هر سطح، چالش‌هایی وجود دارد که با کامل کردن آن می‌توانید وارد سطح بعدی شوید. گرافیک بازی عالی است و مسلط شدن به مکانیزم بازی هم اصلا زمان زیادی از شما نمی‌گیرد. البته یک سری موارد نظیر کارت شانس هم وجود دارد که به کمک آن می‌توانید شانس موفقیت خود را در انجام کارهای مختلف افزایش دهید. به صورت کلی بازی تجربه‌ی فوق‌العاده لذت‌بخشی را برای شما به ارمغان می‌آورد و می‌تواند گزینه‌ی خوبی برای گذراندن وقت باشد.

۱۴. Xenowerk

سازنده: Pixelbite Games / ناشر: Pixelbite Games

سال انتشار: ۲۰۱۵ / قیمت: رایگان

Xenowerk یکی از بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ در سبک سوم شخص به حساب می‌آید که نه تنها گیم‌پلی جذاب و سرگرم‌کننده بلکه طراحی بسیار منحصر به‌فردی هم دارد. در این بازی کاربران با جمع‌آوری سلاح‌های مختلف و قدرتمند باید با دشمنان مبارزه کنند و به عنوان تنها امید نجات دنیا به مبارزه ادامه دهند.

در این بازی در مجموع بیش از ۵۰ مأموریت چالش‌برانگیز پیش روی شما قرار می‌گیرد که می‌توانید با انجام دادن هر یک از آن‌ها می‌توانید مهارت خود را افزایش داده تا در مراحل سخت‌تر، کار ساده‌تری داشته باشید. بازی امکان کنترل با دو استیک را به شما می‌دهد تا بتوانید کرکتر خود را به‌سادگی هدایت کنید.

گرافیک Xenowerk عالی است که در کنار موارد خوبی نظیر آیتم‌های مختلف، قدرت‌های خاص و دستاوردهای گوگل‌پلی، جذابیت آن دوچندان می‌شود. علاوه بر این‌ها، بازی با انواع و اقسام کنترلرهای سخت‌افزاری هم سازگاری دارد تا در صورت تمایل، از آن‌ها استفاده کنید.

به صورت کلی خود بازی مشکل خاصی ندارد. البته اندکی قدیمی است و همین موضوع باعث می‌شود کنترل‌ها خیلی مدرن به نظر نرسند. البته این در شرایطی است که بخواهید بازی را با کنترلرهای لمسی تجربه کنید. در غیر این صورت، بازی تجربه‌ی لذت‌بخشی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

۱۵. Zombie Gunship Survival

سازنده: Flaregames ،Flaregames GmbH / ناشر: Flaregames ،Flaregames GmbH

سال انتشار: ۲۰۲۱ / قیمت: رایگان

می‌رسیم به آخرین بازی این لیست که البته اگر بخواهیم بگوییم آخرین بازی در بین بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ است اشتباه کرده‌ایم چرا که قطعا بازی‌های دیگری هم وجود دارند که می‌توانند در این لیست جای بگیرند. با این حال این مطلب با معرفی ۱۵ بازی به پایان می‌رسد که مورد آخر هم Zombie Gunship Survival است.

این بازی مثل همه‌ی بازی‌های سبک زامبی، مهارت شما را در از بین بردن زامبی‌ها به چالش می‌کشد با این تفاوت که این‌بار روی یک هلیکوپتر، بازی را کنترل می‌کنید و با یک مسلسل، موشک و هرآنچه که بازی به شما می‌دهد، زامبی‌ها را نابود می‌کنید.

گرافیک سیاه و سفید بازی به گونه‌ای است که گویا از طریق کامپیوتر هلیکوپتر به جریانات نگاه می‌کند و بدین ترتیب یک طراحی خاص و جذاب دارد که گیم‌پلی را هم در نوع خود مهیج و می‌کند. از جمله قابلیت‌های خوب این بازی می‌توان به انواع و اقسام زامبی، یک برج دفاعی و همچنین المان‌های استراتژی اشاره کرد که باعث می‌شود از بین بردن زامبی‌ها فقط یک کار تکراری کسل‌کننده نباشد. اگرچه در اوایل عرضه این بازی خیلی عملکرد خوبی نداشت اما الان اوضاع تغییر کرده و با یکی از بهترین بازی‌های شوتر سبک زامبی طرف هستیم.

همان‌طور که گفته شد قطعا بازی‌های شوتر اول شخص خوب شامل همین ۱۰ عنوان نمی‌شوند اما تلاش بر این بود که بهترین‌ها انتخاب و در این لیست قرار داده شوند. اگر شما هم با بازی‌های شوتر اول شخص خوب و باکیفیت آشنایی دارید می‌توانید آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

