پس ما به شما نشان می‌دهیم که چگونه سایر رایانه‌های مک خود را از راه دور کنترل کنید، از دوستان کمک بگیرید و صفحه نمایش مک خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.



هنگامی که بتوانید صفحه نمایش خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، دریافت پشتیبانی برای حل مشکلات رایانه شما بسیار آسان‌تر خواهد شد. این کار در مقایسه با توصیف مشکل رایانه خود از طریق تلفن، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. دستگاه مک شما همراه با نرم‌افزار مورد نیاز برای انجام این کار (بین دو کاربر) ارائه شده است. پس شما می‌توانید صفحه نمایش مک خود را در مک‌های دیگر نیز به اشتراک بگذارید و اگر از طرف شخصی که ویندوز یا لینوکس را اجرا می‌کند نیاز به پشتیبانی دارید، اصلا نگران نباشید زیرا در این مورد نیز صحبت خواهیم کرد.

در این مقاله از دیجی‌کالا مگ با هم به سراغ بررسی راه‌های مختلف اشتراک‌گذاری صفحه نمایش مک‌بوک می‌رویم و بهترین روش‌های ممکن در این حیطه را بررسی می‌‎کنیم. پس اگر شما هم به این موضوع علاقه دارید، ما را تا انتهای این مقاله جذاب همراهی نمایید.

از برنامه Messages برای اشتراک‌گذاری صفحه در مک استفاده کنید

ساده‌ترین راه برای اشتراک‌گذاری صفحه نمایش یا درخواست مشاهده صفحه نمایش یک کاربر دیگر، استفاده از برنامه پیام‌رسان اپل است. از طریق برنامه Messages در macOS می‌توانید صفحه‌نمایش خود را با شخص دیگری به اشتراک بگذارید. با این حال دقت داشته باشید که آن‌ها باید از مک استفاده کنند و با اپل آیدی به iMessage وارد شده‌ باشند.

هنگام اشتراک‌گذاری صفحه نمایش، طرف مقابل این فرصت را خواهد داشت که با ارسال درخواست دسترسی، رایانه شما را به صورت کامل کنترل کند. این امر مستلزم ارائه مجوز مستقیم از طریق شماست. پس هرگز نباید کنترل مک خود را به کسی که کاملاً نمی‌شناسید یا به او اعتماد کامل ندارید، واگذار کنید.

برای شروع برنامه Messages را راه‌اندازی کنید و مطمئن شوید که در قسمت Messages و در بخش Preferences به اپل آیدی خود وارد شده‌اید. برای اشتراک‌گذاری یا درخواست اشتراک‌گذاری صفحه نمایش در مک باید چندین مرحله را طی کنید. این مراحل عبارتند از:

۱) یک چت جدید با شخصی که می‌خواهید با او وارد پروسه اشتراک‌گذاری شوید، شروع کنید.

۲) روی نماد Info در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.

۳) حال دکمه Share را انتخاب نمایید.

۴) گزینه Invite to share my screen برای اشتراک‌گذاری صفحه شخصی شما است. همچنین گزینه Ask to share screen برای درخواست مشاهده صفحه نمایش شخص مقابل می‌باشد.

۵) در این مرحله طرف مقابل باید با درخواست شما موافقت کند. هنگامی که آن را تأیید کند، یک تماس صوتی در کنار اشتراک‌گذاری صفحه شروع می‌شود. سپس می‌توانید با طرف مقابل چت کنید و در مورد مشکل و در واقع هر چیزی که به اشتراک می‌گذارید به خوبی بحث کنید.

۶) شما می‌توانید از طریق نماد اشتراک‌گذاری در نوار منو به طرف مقابل اجازه دهید تا صفحه نمایش شما را کنترل کند. در گوشه سمت راست بالای صفحه مک خود به دو مستطیل روی هم افتاده نگاه کنید. روی آن کلیک کنید و سپس گزینه Allow [contact] to control my screen را انتخاب نمایید.

۷) اگر از تصمیم خود منصرف شده‌اید و دیگر دوست ندارید که طرف مقابل به دستگاه مک شما دسترسی داشته باشد، دوباره روی نماد نوار منوی اشتراک‌گذاری کلیک کنید و تیک این گزینه را بردارید. به همین سادگی و بدون هیچ نگرانی‌ای می‌توانید به صورت کامل دسترسی را از طرف مقابل خود بگیرید و دیگر اجازه ندهید که به سیستم شما دسترسی داشته باشد.

از طریق Local Network به سایر رایانه‌های اپل دسترسی پیدا کنید

راه دیگر برای اشتراک‌گذاری صفحه نمایش بین دو دستگاه مک استفاده از یک ویژگی یکپارچه به نام Screen Sharing است. در واقع تا زمانی که هر دو دستگاه macOS از یک شبکه محلی (وای‌فای) استفاده نکنند، استفاده از این ویژگی غیرممکن خواهد بود.

اشتراک‌گذاری صفحه به این روش همچنین امکان کنترل کامل بر روی مک اشتراکی را نیز فراهم می‌کند. قبل از این که بتوانید از آن استفاده کنید، باید Screen Sharing را در هر مکی که می‌خواهید به آن دسترسی داشته باشید و کنترل کنید، فعال کنید. پس ما نحوه‌ی تنظیم این ویژگی در مکی که می‌خواهید کنترل نمایید را به شما آموزش می‌دهیم. مراحل انجام این کار عبارتند از:

۱) منوی اپل را باز کنید و گزینه System Preferences را انتخاب کنید.

۲) دسته‌بندی یا برچسب Sharing را انتخاب نمایید.

۳) تیک کنار Screen Sharing را علامت بزنید و حتما آدرس IP یا نام میزبان مک را یادداشت کنید.

سپس می‌توانید با انجام مراحل زیر به دستگاه macOS دیگری در همان شبکه محلی با مک خود دسترسی پیدا کنید. این مراحل عبارتند از:

۱) برنامه Screen Sharing را با جستجوی آن از طریق Spotlight باز کنید و یا Cmd + Space را فشار دهید.

۲) آدرس IP یا نام میزبان مک را وارد کرده و Connect را انتخاب نمایید.

۳) حال باید جزئیات حساب مک را وارد کنید و روی گزینه Sign In کلیک کنید.

به زودی صفحه رایانه‌ی مورد نظر خود را در پنجره جدیدی روی دسکتاپ خود خواهید دید. به محض برقراری ارتباط می‌توانید این رایانه را کنترل کنید. اگر در اتصال به مک مشکل دارید، مطمئن شوید که هر دو دستگاه در یک شبکه‌ی محلی هستند و در واقع به یک وای‌فای وصل شده‌اند. حال دوباره این مراحل را تکرار نمایید. این روش بسیار مرسوم و پرطرفدار است.

از SharePlay برای اشتراک‌گذاری صفحه در تماس‌های FaceTime استفاده کنید

اگر از مک با MacOS Monterey یا سیستم جدیدتر از آن استفاده می‌کنید، می‌توانید از قابلیتی به نام SharePlay برای اشتراک‌گذاری صفحه نمایش خود در طول تماس‌های FaceTime با سایر دستگاه‌های iOS و iPadOS و macOS استفاده کنید.

SharePlay به بینندگان از راه دور این امکان را نمی‌دهد که مک شما را کنترل کنند، اما راهی عالی برای به اشتراک گذاشتن عملکرد صفحه نمایش خود با دیگران است. در این بخش با هم نحوه استفاده از این ویژگی را بررسی خواهیم نمود.

۱) تماس FaceTime را شروع کنید.

۲) نماد FaceTime را در نوار منو انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.

۳) برای اشتراک‌گذاری صفحه انتخابی، آن صفحه را انتخاب نمایید. همچنین می‌توانید Screen را انتخاب کرده تا کل صفحه مک خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. به همین سادگی!

اشتراک‌گذاری صفحه نمایش مک با استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف

اگر می خواهید صفحه نمایش مک خود را با شخصی که از iMessage استفاده نمی‌کند یا شخصی که مک ندارد به اشتراک بگذارید، باید برای انجام این کار به برنامه‌های مختلف در این حوزه اعتماد کنید.

یکی از ساده‌ترین ابزارها در این حوزه TeamViewer است. از مزایای آن باید به این مورد اشاره کرد که برای استفاده از TeamViewer نیازی به حساب کاربری ندارید. برای شروع فقط برنامه کنترل از راه دور Team Viewer را دانلود کنید. این تنها چیزی است که برای دریافت پشتیبانی یا ارائه پشتیبانی به افراد دیگری که از این سرویس استفاده می‌کنند، نیاز دارید. این اپلیکیشن به صورت کاملا یکپارچه در ویندوز، لینوکس، آیفون و اندروید کار می‌کند.

هنگامی که برنامه کنترل از راه دور را دریافت کرده‌اید، یک شناسه کاربری و یک رمز عبور خواهید داشت. شناسه کاربری و رمز عبور خود را به شخص دیگری بدهید تا آن‌ها بتوانند صفحه نمایش شما را ببینند و مک شما را به صورت کامل کنترل کنند. توصیه‌های معمول مثل همیشه در این مورد نیز صادق است:

مراقب باشید به چه کسی اعتماد می‌کنید!

جمع‌بندی

با استفاده از توضیحات این مقاله شما به راحتی می‌توانید پشتیبانی دریافت کنید و از راه دور در مک کار کنید. ساده‌ترین راه برای دریافت کمک در مورد مشکل کامپیوتر مک، این است که صفحه نمایش خود را از طریق iMessage به اشتراک بگذارید. همچنین SharePlay در FaceTime نیز به شما در این زمینه کمک می‌کند.

در نهایت اگر واقعا به این ویژگی نیاز دارید و هیچ راه‌حلی را نمی‌شناسید، همیشه می‌توانید از طریق TeamViewer یا یک برنامه دسترسی از راه دور دیگر از یک کاربر ویندوز، آیفون یا اندروید پشتیبانی رایانه را دریافت کنید. پس نگران هیچ چیزی نباشید و یکی از راه‌های بالا را تست کنید.

آیا شما راه دیگری را برای اشتراک‌گذاری صفحه نمایش مک‌بوک می‌شناسید؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما و دیگر کاربران دیجی‌کالا مگ به اشتراک بگذارید.

