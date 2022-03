۱۵ بازی موبایل چندنفره برتر برای اندروید و iOS

بازی‌های موبایل روز به روز در حال کسب محبوبیت بیشتر در نزد کاربران هستند و توسعه‌دهندگان زیادی هم در همین راستا، عناوین محبوبی را برای این پلتفرم بزرگ و پرکاربر طراحی می‌کنند. از زمانی که گرافیک بازی‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد و موبایل‌ها هم سخت‌افزار لازم را برای اجرای بی‌نقص این عناوین بدست آوردند تاکنون، بازی‌های بسیار زیادی در دسته‌های مختلف توسعه پیدا کرده که از جمله این دسته‌ها می‌توان به چند نفره یا همان مولتی پلیر اشاره کرد.

بازی‌های سبک مولتی پلیر غالبا آنلاین هستند و جذابیت، حساسیت و به طور کلی میزان سرگرمی بیشتری به نسبت بازی‌های تک نفره دارند چرا که شما در این بازی‌ها وارد یک نبرد با اشخاص واقعی می‌شوید و اینجاست که باید مهارت خود را نشان دهید تا بتوانید بر آن‌ها پیروز شوید. شکست در این سبک بازی‌ها به معنای شکست در دنیای واقعی است و آنقدر برای‌تان مهم می‌شود که تمام کارها را رها کرده و به انجام آن می‌پردازید تا بتوانید دشمنان را نابود کنید.

اما اگر در ایام عید به دنبال یک بازی سرگرم‌کننده هستید که بتواند شما را از دنیای شلوغ اطراف نجات دهد، در این مطلب به معرفی ۱۵ بازی موبایل چندنفره برای اندروید و iOS می‌پردازیم که با المان‌های جذاب و قابلیت‌های فراوانی که دارند قطعا می‌توانند شما را مجذوب خود کنند.

۱. AdventureQuest 3D

سازنده: Artix Entertainment ،LLC / ناشر: Artix Entertainment ،LLC

سال انتشار: ۲۰۱۱ / قیمت: رایگان

اولین بازی این لیست که یکی از محبوب‌ترین بازی‌های موبایل در سبک چندنفره به حساب می‌آید، AdventureQuest 3D نام دارد. این بازی المان‌های نقش‌آفرینی و ماجراجویی را به بهترین شکل با سبک چندنفره ادغام کرده و بسیار سرگرم‌کننده و جذاب است. در این بازی شما باید قهرمان‌های مختلف را بدست آورده و با استفاده از آن‌ها، در نبردهای مختلف پیروز شوید.

یکی از قابلیت‌های جذاب AdventureQuest 3D دنیای وسیع و متنوع آن است که بعد از چندین ساعت بازی اصلا برایتان خسته‌کننده و تکراری نمی‌شود و هر بار هم با چیز جدیدی مواجه خواهید شد. تمام آنچه که باید انجام دهید، گشت و گذار در دنیایی بزرگ و مبارزه با دشمنات مختلف است که به لطف بهره‌مندی از قدرت‌های خاصی که در اختیار دارید، کار دشواری هم نخواهد بود.

از جمله قابلیت‌های این بازی می‌توان به حالت PvP، امکان گفت‌و‌گو با دوستان و رقبا، گیم‌پلی جذاب و دوست‌داشتنی، گرافیک نسبتا بالا و … اشاره کرد. این بازی به صورت رایگان برای دو پلتفرم اندروید و iOS در دسترس قرار دارد.

۲. Among Us

سازنده و ناشر: InnerSloth LLC ،PlayEveryWare ،Schell Games LLC

سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان، خرید درون برنامه‌ای

یکی از جذاب‌ترین و اعتیادآورترین بازی‌های این لیست، Among US است که اگرچه در نگاه اول خیلی ساده به نظر می‌رسد اما آنقدر رقابتی و ماهرانه طراحی شده که از انجام آن خسته نمی‌شوید. از همان بدو ورود به این بازی که به صورت رایگان با خرید درون برنامه‌ای قابل تجربه است، متوجه می‌شوید که Among US اصلا یک عنوان معمولی نیست و دقیقا برعکس، با یک ایده‌ی بسیار عالی طراحی شده تا بتواند بهترین تجربه را برای شما به ارمغان بیاورد.

داستان این بازی درباره‌ی سفینه‌ای فضایی است که در میان کهکشان‌ها قرار دارد اما خدمه‌ی آن متوجه می‌شوند که این سفینه یک سری مشکلات عجیب دارد. همه‌ی این افراد برای تعمیر سفینه دست به کار می‌شوند غافل از اینکه یکی در میان آن‌ها خائن است. نقش خائن به یکی از افرادی که در حال انجام این بازی است داده می‌شود اما به صورت کلی هیچ یک از کاربران نباید نقش خود را برای شخص دیگری بازگو کنند. هر کس متناسب با نقشی که به او محول می‌شود، باید کارهای مختص به آن را انجام دهد. مثلا اگر از خدمه‌ی اصلی باشید باید سفینه را تعمیر کنید اما اگر شخص خائن یا همان Impostor باشید باید خراب‌کاری به بار بیاورید.

به همین سادگی، Among US به یک بازی هیجان‌انگیزی تبدیل شد که توانست در همان ابتدای عرضه بی‌نظیر عمل کند و کاربران بسیار زیادی پیدا کند. فقط برای اینکه درک درستی از محبوبیت این بازی داشته باشید باید بگوییم این عنوان فقط در گوگل پلی توانست بعد از مدتی، ۱۰۰ میلیون نصب داشته باشد. از قابلیت‌های این بازی می‌توان به حالت آنلاین و آفلاین بهره می‌برد که برای تجربه‌ی حالت آنلاین باید از اپلیکیشن‌های تغییر IP استفاده کنید.

۳. Asphalt 9: Legends

سازنده و ناشر: Gameloft

سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان

اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های مسابقه‌ای باشید، با سری بازی‌های آسفالت قطعا آشنایی دارید. در بین بازی‌های مسابقه‌ای اتومبیل‌رانی که در دسته‌ی بازی چندنفره هم قرار می‌گیرند، آسفالت‌ها همیشه جز بهترین عناوین بوده‌اند که با گرافیک خارق‌العاده و مکانیزم عالی، هیجان زیادی را برای کاربران به ارمغان می‌آوردند.

آسفالت ۹ هم دقیقا همین مسیر موفقیت‌آمیز نسخه‌های دیگر را ادامه داد و با بهره‌مندی از گرافیک بالا، گیم‌پلی مثال‌زدنی و محتوای وسیع نظیر ۸۰۰ رویداد مختلف، رویدادهای ماهانه و هفتگی، حالت آنلاین PvP و… توانست نظر مثبت گیمرهای موبایل را جلب کند. همچنین در این بازی امکان آزاد کردن ۵۰ ماشین و ارتقای آن‌ها نیز وجود دارد.

اگرچه شاید سیستم پرداخت درون‌برنامه‌ای بازی آن طور که دوست داریم نباشد اما به طور کلی آسفالت ۹ یکی از بهترین بازی‌های مسابقه‌ای آرکید به حساب می‌آید که می‌توانید آن را تجربه کنید. بازی‌هایی نظیر آسفالت ۸ و آسفالت اکستریم (نسخه‌ای از این بازی با ماشین‌های آف‌رود) هم در دسته‌ی بازی‌های مسابقه‌ای فوق‌العاده هستند که می‌توانید آن‌ها را تجربه کنید.

۴. Call of Duty: Mobile

سازنده: TiMi Studio Group ،Tencent Games / ناشر: Activision

سال انتشار: ۲۰۱۹ / قیمت: رایگان

Call of Duty: Mobile، یکی از بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ است که کاربران بسیار زیادی هم از سراسر دنیا دارد. اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های Call of Duty باشید، قطعا از انجام این بازی لذت خواهید برد. خصوصا اینکه تمام المان‌های بازی به گونه‌ای کاملا استاندارد طراحی شده‌اند و کاربر اصلا احساس خستگی نمی‌کند. البته شاید تجربه‌ی آن روی گوشی در مقایسه با کامپیوتر یا کنسول خیلی جذاب نباشد اما برای کسانی که روی موبایل گیمینگ انجام می‌دهند، قطعا Call of Duty: Mobile یکی از بهترین‌ها خواهد بود.

Call of Duty: Mobile یک بازی شوتر کاملا استاندارد و در عین حال چند نفره و آنلاین برای موبایل با حالت‌های بازی‌ متنوع نظیر PvP و بتل رویال با ۱۰۰ بازیکن به صورت همزمان است که هیجان بسیار بالایی هم دارد. گرافیک بازی بی‌نظیر است به گونه‌ای که شاید بتوانیم ادعا کنیم بهتر از آن در بازی‌های موبایل سبک شوتر وجود ندارد. توجه داشته باشید که این بازی به صورت آنلاین قابل تجربه است.

۵. Crossy Road

سازنده: Hipster Whale / ناشر: Hipster Whale ،Yodo1

سال انتشار: ۲۰۱۴ / قیمت: رایگان

یک بازی قدیمی اما همچنان جالب و سرگرم‌کننده که در سبک چندنفره برای موبایل با گرافیک منحصر بفرد پیکسلی و گیم‌پلی جذابی که دارد توانسته از همان دوران تاکنون، کاربران زیادی را مجذوب خود کند. Crossy Road رایگان است و بدون نیاز به پرداخت مبلغ خاصی می‌توانید آن را تجربه کنید. اما داستان آن از چه قرار است؟

در Crossy Road شما باید به کرکترهای کوچک و پیکسلی کمک کنید تا از جاده‌های بسیار شلوغ و پرخطر عبور کنند. وظیفه‌ی شما در واقع مراقبت از آن‌هاست تا اتفاقی برای‌شان رخ ندهد. این بازی پایان خاصی ندارد و شاید در طول زمان برای‌تان خسته‌کننده شود اما برخی‌ها این موضوع را عامل جذابیت آن می‌دانند چون هرچه در انجام کارها موفق‌تر عمل کنید، امتیاز بیشتری می‌گیرید و با کاربران سراسر دنیا از این حیث رقابت خواهید کرد. اصلا فکر نکنید این بازی ساده است چون واقعا اینطور نیست و نیاز به تمرکز بالا و عکس‌العمل‌های بسیار سریع دارد.

از جمله قابلیت‌های خوب این بازی می‌توان به تنوع کرکترها، جاده‌های گوناگون (ریلی، رودخانه و …)، امکان بازی در حالت افقی و عمودی، امکان تغییر مصرف منابع سیستم برای کاهش مصرف انرژی و … اشاره کرد.

۶. Legends of Runeterra

سازنده: Riot Games / ناشر: Riot Games ،VNG

سال انتشار: ۲۰۲۰ / قیمت: رایگان

بازی مهیج Legends of Runeterra، اندکی مشابه به Hearthstone است که در آن عرشه کارتی می‌سازید و در هر نوبت کارت‌های مورد نظر خود را با هم ترکیب کرده و سپس سعی می‌کنید حریف خود را مغلوب کنید. سرنوشت نبرد شما تماما بستگی به انتخاب‌هایی دارد که شما در طول انجام بازی انجام می‌دهید. در این بازی شما ۲۴ کارت قهرمان را از میان کارت‌های مورد نظر خود انتخاب می‌کنید که هر کدام یک از آن‌ها توانایی و قابلیت‌های خاص خودشان را دارند که اگر هوشمندانه انتخاب شوند نتیجه‌ی بازی به سود شما خواهد بود. در این بازی باید سطح تیم خود را بالا برده و قدرت را در دست بگیرید و با یک ترکیب عالی کارتی پیروز میدان نبرد شوید، حتی اگر مجبور باشید که قوانین را زیر پا بگذارید.

۷. Minecraft

سازنده و ناشر: Mojang Studios ،Xbox Game Studios ،Sony Interactive Entertainment ،Telltale Games

سال انتشار: ۲۰۱۱ / قیمت: ۷ دلار با خرید درون برنامه‌ای

حتی اگر علاقه‌مند به بازی‌های ویدئویی نباشید، احتمال زیادی وجود دارد که اسم ماینکرفت به گوشتان خورده باشد. اگر تاکنون موفق به تجربه این بازی نشده‌اید، باید بگوییم ماینکرفت شما را وارد دنیای بزرگ و وسیعی می‌کند که در آن باید معدن‌کاوی کنید، ساخت و ساز کنید، دشمنان را از سر راه خود کنار بزنید و به طور کلی هر کاری را که دلتان بخواهد انجام دهید.

در این بازی حالت‌های متنوعی گنجانده شده که می‌توانند به خوبی کاربران را سرگرم کنند. همچنین بروزرسانی‌های متعددی که برای این بازی منتشر شده، امکانات و محتویات زیادی را به آن افزوده که تقریبا آن را مشابه بازی‌های کامپیوتر و کنسول‌ها کرده است.

لازم به ذکر است این بازی علاوه بر قیمت ۷ دلاری که دارد، بیش از چندین میلیون‌بار دانلود شده که برای یک بازی با چنین قیمتی رکوردی خارق‌العاده به حساب می‌آید. همچنین این بازی از خرید درون برنامه‌ای نیز پشتیبانی می‌کند که البته اکثر آیتم‌های موجود در آن صرفا شامل پوسته‌های مختلف است. کاربر در این بازی می‌تواند روی چندین سرور مختلف با پلتفرم‌های گوناگون بازی کند.

۸. Old School Runescape

سازنده و ناشر: Jagex

سال انتشار: ۲۰۱۳ / قیمت: رایگان – اشتراک ماهانه ۱۱ دلار و سالانه ۱۰۰ دلار

بازی Old School RuneScape یکی از قدیمی‌ترین عناوینی است که در حال حاضر در سبک چند نفره برای موبایل در دسترس قرار دارد. این بازی در سال ۲۰۰۱ برای کامپیوتر عرضه شد اما چندین سال بعد برای گوشی نیز در دسترس قرار گرفت و توانست ظرف مدت کوتاهی، طرفداران خود را به بیش از ۱ میلیون نفر برساند و به صورت کلی هم بیش از ۲۵۰ میلیون کاربر دارد.

Old School RuneScape را باید یکی از محدود بازی‌های MMORPG تحت شبکه به حساب بیاوریم که توسط خود بازیکنانش شکل می‌گیرد. یعنی در واقع محیط اطراف آن توسط کسانی که آن را بازی می‌کنند شکل می‌گیرد و توسعه‌دهندگان نیز مرتبا بر اساس نظر همین بازی‌کنان، قابلیت‌های جدید را در قالب آپدیت‌های نرم‌افزاری ارائه می‌کنند.

از جمله قابلیت‌های این بازی می‌توان به ماجراجویی در یک دنیای بسیار وسیع و در عین حال در حال گسترش، امکان اجرای بازی روی کامپیوتر، تبلت و گوشی با یک جساب کاربری، امکان اضافه شدن قابلیت‌های جدید با رای گیری بازی‌کنان، گرافیک ساده و در عین حال سرگرم‌کننده و بسیاری موارد خوب دیگر اشاره کرد.

۹. Pokemon Go

سازنده: Niantic ،The Pokémon Company ،Nintendo / ناشر: Niantic

سال انتشار: ۲۰۱۶ / قیمت: رایگان

پوکمون گو محصولی است که با همکاری چندین توسعه‌دهنده طراحی و توسط Niantic منتشر شد. این بازی اگرچه حدودا ۶ سال قبل عرضه شد اما هنوز هم در بین بهترین بازی‌های موبایل در سبک چندنفره به حساب می‌آید. در همان ابتدای عرضه، پوکمون گو توانست در آمریکا عنوان محبوب‌ترین بازی را از آن خود کند چرا که کاربران بی‌وقفه مشغول انجام آن بودند.

این بازی گیم‌پلی بسیار جذاب و منحصر بفرد دارد و مکانیزم آن مبتنی بر واقعیت افزوده است. به این صورت که از دوربین گوشی، سنسورها و حتی GPS و اینترنت شما استفاده می‌کند تا بتوانید به دنبال پوکمون‌ها بگردید. پوکمون‌ها هم فقط داخل خانه قرار ندارند بلکه شما را مجبور می‌کنند برای یافتن‌شان از جای‌تان بلند شده و حتی از خانه خارج شوید چون پوکمون‌ها در سطح شهر پراکنده شده‌اند.

بعد از یافتن پوکمون‌ها، بازی تازه آغاز می‌شود. حال شما باید آن‌ها را آموزش دهید و یک مبارز قدرتمند از آن‌ها بسازید. یعنی درواقع یافتن پوکمون‌ها برای این است که در نهایت آن‌ها را به جان پوکمون‌های دیگر بیاندازید. بنابراین باید مراقب باشید کسی این پوکمون‌ها را از شما نگیرد.

۱۰. PUBG: New State

سازنده: KRAFTON ،PUBG Corporation / ناشر: KRAFTON

سال انتشار: ۲۰۲۱ / قیمت: رایگان

PUBG: New State یکی از بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ و همچنین جدیدترین دنباله‌ی بازی PUBG به حساب می‌آید که مثل همان نسخه‌ی اولیه توانست نظر مثبت تعداد زیادی از کاربران را به خود جلب کند. این بازی داستان وقایع بعد PUBG Mobile را روایت می‌کند به همین خاطر دقیقا صفت «دنباله» برای آن مناسب است.

بسیاری از مکانیزم‌های این بازی مشابه همان چیزی است که در نسخه‌ی اولیه شاهد بودیم با این تفاوت که نقشه به شکل محسوسی کوچک‌تر شده و تعداد بازیکنان هم از ۱۰۰ به ۶۴ نفر کاهش پیدا کرده است. البته در این بازی امکان جاخالی دادن هم وجود دارد که در نسخه‌ی اولیه شاهد نبودیم.

بهترین قابلیت PUBG: New State به نسبت نسل گذشته، گرافیک بهبود یافته‌ی آن است چون جز این، تقریبا می‌توان گفت در اکثر بخش‌های باقی‌مانده تفاوتی بین دو نسخه وجود ندارد و چیزی حدود ۸۰٪ المان‌ها مشابه همدیگر هستند. البته این بازی جدید برای اینکه به خوبی روی گوشی شما اجرا شود باید قدرت سخت‌افزاری مطلوبی داشته باشد. خصوصا اینکه این بازی هنوز به صورت کامل بهینه هم نشده و برای اینکه این اتفاق رخ دهد به زمان هم نیاز خواهیم داشت. با این حال اگر عاشق تجربه‌ی PUBG هستید، این بازی را از دست ندهید. از جمله بازی‌ها در سبک مشابه می‌توان به فورتنایت و نسخه‌های قدیمی‌تر خود PUBG Mobile اشاره کرد.

۱۱. Riptide GP: Renegade

سازنده و ناشر: Vector Unit

سال انتشار: ۲۰۱۶ / قیمت: ۳ دلار

سری بازی‌های The Riptide GP در بین بازی‌های موبایل مسابقات هیدرو جت، یکی از بهترین‌ها به حساب می‌آید که نسخه‌ی اول آن با نام Riptide GP: Renegade عرضه شد. در این بازی کاربران سوار بر یک هیدرو جت شده و با رقبا مسابقه می‌دهند و در این مسیر هم موانعی نظیر آبشارهای خطرناک و مرگ‌بار، پلیس‌ها و… را روبروی خود خواهند دید که باید با مهارت بالا آن‌ها را پشت سر بگذارند.

از آن‌جایی که در این بازی به صورت غیرقانونی مسابقه می‌دهید، موانعی که سر راهتان قرار می‌گیرد و فعالیت‌هایی هم که باید انجام دهید بسیار هیجان‌انگیز و خاص می‌شوند و بدین ترتیب تجربه‌ی Riptide GP: Renegade برای‌تان فوق‌العاده جذاب خواهد بود. در بین بازی‌های این سری، Beach Buggy Blitz و Riptide GP 2 هم واقعا عالی هستند که نشان از توانایی بالای استودیوی سازنده یعنی Vector Unit دارد.

۱۲. Supercell games

سازنده و ناشر: Supercell

سال انتشار: متفاوت بر اساس بازی / قیمت: رابگان

سوپرسل یک شرکت معروف توسعه‌دهنده‌ی بازی‌های موبایل است که تاکنون بازی‌های بسیار جذاب و پرطرفداری را هم راهی بازار کرده است. این شرکت فنلاندی که در سال ۲۰۱۰ فعالیت خود را آغاز کرد، سازنده‌ی یک بازی چندنفره آنلاین فوق‌العاده محبوب یعنی کلش آو کلنز برای موبایل است که در همان ابتدای عرضه توانست نظر مثبت میلیون‌ها کاربر را جلب کند. در حال حاضر هم این بازی ۵۰۰ میلیون کاربر فعال دارد که بی‌نظیر است.

البته سوپرسل بازی‌های معروف و محبوب دیگری هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بازی کارتی کلش رویال، هی‌دی، کلش کوئست، براول استارز، کلش مینی، بوم بیچ و … اشاره کرد. معروف‌ترین بازی در این بین اما همان کلش آو کلنز است که اگر بگوییم پرطرفدارترین بازی چندنفره برای موبایل است اغراق نکرده‌ایم. در این بازی کاربر ریاست یک دهکده را بر عهده می‌گیرد و به مرور زمان، آن را تقویت می‌کند. همچنین با آموزش نیروهای مختلف با توانایی‌های گوناگون، به دهکده‌های دیگر حمله کرده و منابع آن‌ها را غارت می‌کند تا بتواند با استفاده از آن‌ها، دهکده‌ی خود را تقویت کند.

به صورت کلی تمام بازی‌های سوپرسل بسیار عالی و سرگرم‌کننده هستند و می‌توانند نظر مثبت شما را جلب کنند. اما به خاطر داشته باشید خیلی خود را درگیر آن‌ها نکنید چون قطعا شما را از انجام کارهای دیگر باز می‌دارند.

۱۳. Teamfight Tactics

سازنده: Riot Games / ناشر: Riot Games ،Garena

سال انتشار: ۲۰۱۹ / قیمت: رابگان

Teamfight Tactics یک بازی فوق العاده مهیج در سبک چندنفره برای موبایل است که گیم‌پلی بسیار ساده اما جالبی دارد. نکته‌ی مثبت اینجاست که به‌سادگی می‌توانید به این بازی و نحوه‌ی انجام آن مسلط شوید. به صورت کلی قانون بازی هم ساده است. گروهی از قهرمان‌ها را آماده‌ی نبرد کرده و آن‌ها را در میدان مبارزه قرار می‌دهید تا بتوانید رقبای خود را از پیش رو بردارید.

این بازی از قهرمان‌های بسیار زیادی بهره می‌برد تا از یکنواختی خارج شود و شما هر بار بتوانید تجربه‌ی جدیدی از مبارزه داشته باشید. این بازی را می‌توان اسپین‌آف League of Legends در نظر گرفت که در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین بازی‌های استراتژیک دنیا به حساب می‌آید. شما در انجام این بازی به قهرمان‌های League of Legends برای مبارزات خود دسترسی خواهید داشت که اگر از علاقه‌مندان به آن باشید، قطعا می‌توانید تجربه‌ی لذت‌بخش‌تر و مهیج‌تری خواهید داشت.

این بازی از آن‌حایی که از نوع Round-Based است، در واقع شما را خیلی آزاد نمی‌گذارد. یعنی باید منتظر بمانید تا نوبت شما شود. تا آن زمان باید نیروی خود را ساخته و برای حمله یا دفاع در برابر دشمنان خود که آن‌ها هم افرادی دیگر از سراسر جهان هستند آماده باشید. این رقبا گاها خیلی سرسخت هستند بنابراین باید استراتژی‌های فوق‌العاده‌ای را برای سرکوب آن‌ها برگزینید.

به خاطر داشته باشید این بازی چون کاملا آنلاین است برای سرورهای ایران در دسترس قرار ندارد، نیاز دارید از اپلیکیشن‌های تغییر آی‌پی استفاده کنید.

۱۴. UNKILLED

سازنده و ناشر: Madfinger Games

سال انتشار: ۲۰۱۵ / قیمت: رابگان

اگر از عاشقان بازی‌های ترسناک، خصوصا سبک زامبی هستید، پیشنهاد می‌شود UNKILLED را حتما امتحان کنید چرا که یکی از بهترین بازی‌های سبک چندنفره برای موبایل به حساب می‌آید. این بازی در سبک شوتر اول شخص است که در آن باید تا جایی که می‌توانید زامبی بکشید. البته کشتن زامبی‌ها باید با استراتژی‌های خوبی از سوی شما همراه باشد در غیر این صورت مغلوب خواهید شد.

در این بازی کاربر به اسلحه‌های متنوعی دسترسی خواهید داشت که باید آن‌ها را ارتقا دهید تا بتوانید در مراحل بالاتر، باس‌های بزرگ‌تر و سرسخت‌تری را از میان بردارید. این بازی اگرچه چند نفره و آنلاین است اما باید بدانید این حالت اخیرا به آن اضافه شده و در واقع این بازی یکی از جدیدترین بازی‌هایی است که در لیست ما قرار می‌گیرد. هرچند نسخه‌ی اصلی آن حدودا ۷ سال قبل در دسترس قرار گرفت.

از قابلیت‌های جذاب این بازی امکان ساخت گروهی از زامبی‌هاست که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به زمین زقبای خود حمله کنید. در واقع باید آن را ترکیبی از بازی Kill Shot Virus و کلش آو کلنز دانست که کاربران برای بقا به دیگران حمله می‌کنند. مکانیک بازی سرگرم‌کننده و گرافیک آن هم در سطح عالی قرار دارد تا کاربر بتواند تجربه‌ی خوبی از انجام آن داشته باشد.

۱۵. Zynga

سازنده و ناشر: Zynga

سال انتشار: متفاوت بر اساس نوع بازی / قیمت: رابگان

مورد آخر این لیست اما باز هم یک استویدیو سازنده‌ی بازی به حساب می‌آید که عناوین بسیار سرگرم‌کننده و جذابی در سبک چندنفره آنلاین برای موبایل دارد. از جمله این بازی‌ها می‌توان به Words With Friends ،Draw Something ،Chess With FriendsGems With Friends ،Crosswords With Friends و در نهایت Words With Friends 2 اشاره کرد که جدیدترین در بین عناوین ساخت این استودیو به حساب می‌آید.

همانطور که از اسم‌شان پیداست، هر بازی به شما این اجازه را می‌دهد تا بتوانید با دوستان یا خود یا یک غریبه همراه شده و در رقابتی آنلاین به انجام بازی بپردازید. هیچ یک از بازی‌های ساخت این توسعه‌دهنده سخت نیستند. یعنی فراگیری آن‌ها بسیار آسان است و به‌راحتی می‌توانید به مکانیزم‌های آن مسلط شوید. اما در عین حال، کاملا برای بازی به همراه اعضای خانواده یا دوستان مناسب است.

از آن‌جایی که این بازی‌ها باید به همراه یک نفر دیگر تجربه شوند، در نتیجه به شما اجازه می‌دهند به‌راحتی به فیسبوک متصل شده و دوستان جدید پیدا کنید. بازی‌های ساخت استودیو Zynga بی عیب و نقص یا عالی نیستند اما قطعا می‌توانند شما را سرگرم کنند.

این بود لیستی از ۱۵ بازی برتر چندنفره برای موبایل که می‌توانند شما را در ایام تعطیلات سرگرم کنند. قطعا بازی‌های دیگری هم می‌توانستند در این لیست قرار بگیرند اما هدف این بود که بهترین عناوین با بیشترین تعداد کاربر و بیشترین میزان امتیاز لیست شوند. اگر شما هم بازی یا بازی‌های خوب و جذاب چندنفره برای موبایل می‌شناسید، نام آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

