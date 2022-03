۸ راهکار برای رفع مشکل عدم شناسایی پورت USB در ویندوز ۱۱

برای مثال زمانی که شما قصد دارید گوشی هوشمند اندرویدی یا آیفون خود را برای انتقال اطلاعات به کامپیوتر خود وصل کنید، با پیغام عدم شناسایی دیوایس روبرو می‌شوید و همین عامل باعث می‌شود که شما نتوانید کار خود را به درستی انجام دهید. اما نگران نباشید، زیرا ما در این مقاله قصد داریم تا ۸ روش کاربردی و بسیار موثر را برای حل مشکل عدم شناسایی دیوایس‌های USB‌دار در ویندوز ۱۱ را به شما معرفی کنیم تا به راحتی بتوانید این مشکل را مرتفع نمایید. پس خواندن تا انتهای این مطلب را از دست ندهید.

۱. قفل دیوایس خود را باز کرده و آن را به سیستم معرفی کنید

برخی از دیوایس‌های هوشمند مانند گوشی‌های آیفون هنگامی که برای اولین بار به سیستم یا کامپیوتری از طریق پورت USB وصل می‌شوند، یک لایه‌ی امنیتی جدید را برای تأیید هویت کاربر به همراه دارند که کاربران باید با تأیید این موضوع، گوشی را به کامپیوتر خود به عنوان یک دیوایس کاملاً امن معرفی کنند. همچنین هنگامی که برای اولین بار آیفون خود را به کامپیوتر وصل می‌کنید باید قفل گوشی باز باشد تا گوشی شناخته شود.

سیستم عامل iOS از شما می‌خواهد که گوشی خود را به کامپیوتر معرفی کنید. هنگامی که شما این کار را انجام می‌دهید، محتوای پیام زیر برای شما به نمایش درمی‌آید.

اما در گوشی‌های اندرویدی این موضوع به شکل دیگر نمایان می‌شود. باید خاطر نشان کنیم زمانی که شما گوشی یا تبلت اندرویدی خود را به کامپیوتر خود از طریق پورت USB در ویندوز ۱۱ وصل می‌کنید، دیوایس شما به حالت شارژ می‌رود. شما برای انتقال فایل‌های خود بین دیوایس اندرویدی و سیستم نیاز دارید تا آن از حال شارژ به حالت Transfer Files تغییر وضعیت دهید که این کار را می‌توانید به راحتی از طریق منوی تنظیمات دیوایس اندرویدی خود انجام دهید تا امکان انتقال اطلاعات بین دو دستگاه به راحتی برای شما میسر شود.

۲. پورت USB دیوایس و کامپیوتر خود را تمیز کنید

با گذر زمان، درون پورت‌های USB دیوایس و کامپیوتر شما گرد و غبار زیادی جمع می‌شود. ممکن است خیلی از کاربران نسبت به این موضوع هیچ آگاهی نداشته باشند، اما باید بدانید که این گرد و غبار‌ها می‌توانند یکی اصلی‌ترین عامل عدم شناسایی دیوایس‌های USB‌دار شما باشند. برای همین پیشنهاد می‌کنیم که هر چند وقت یک‌بار با استفاده از یک پارچه‌ی میکروفایبر و یا برس نقاشی درون پورت‌های USB سیستم و دیوایس خود را تمیز کرده و خواهید دید که چطور مشکل عدم شناسایی دیوایس‌های USB‌دار به راحتی مرتفع خواهد شد.

۳. از پورت USB دیگری استفاده کنید

در حالی که این روز‌ها روی بدنه‌ی لپ‌تاپ‌ها ۲ الی ۳ پورت USB دیده می‌شود، اما تعداد این پورت‌ها روی بدنه‌ی کیس‌های کامپیوتر شما به ۳ الی ۴ عدد می‌رسد. اگر با وصل کردن یک دیوایس USB‌دار به کامپیوتر خود با مشکل عدم شناسایی آن مواجه شدید، پس پیشنهاد می‌کنیم که این کار را با دیگر پورت‌های سیستم امتحان کنید.

اگر شما با پورت USB-C روی لپ‌تاپ خود مواجه هستید، می‌توانید از یک دانگل استفاده کرده و دیوایس خود را به آن وصل کنید. همچنین باید خاطر نشان کنیم که اگر کامپیوتر یا لپ‌تاپ شما نتوانست از طریق پورت USB موس بی‌سیم شما را شناسایی کند، می‌توانید از هاب USB استفاده کرده تا این اتصال به راحتی انجام شود. برای آن دسته از کاربرانی که نمی‌دانند باید بگوییم که هاب USB، یک توسعه‌دهنده USB است که با استفاده از یک پورت USB کامپیوتر یا لپ‌تاپ شما، چندین پورت USB دیگر را به شما ارائه می‌دهد. اگر به فروشگاه‌های لوازم جانبی کامپیوتر و فروشگاه‌های اینترنتی سری زده باشید، بسیاری از هاب USBها را در اندازه و شکل و قیمت‌های متفاوت می‌بینید.

۴. تنظیمات مدیریت انرژی سیستم را تغییر دهید

ویندوز ۱۱ در اقدامی به صورت پیش‌فرض فرآیند شناسایی دیوایس‌های USB‌دار را به‌ویژه در لپ‌تاپ‌ها در پس‌زمینه متوقف می‌کند تا در مصرف نیرو و باتری صرفه‌جویی شود. شما می‌توانید با تغییر تنظیمات سیستم، این قابلیت را برای شناسایی بهتر دیوایس‌های خود غیر فعال کنید. برای انجام دادن این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

گام اول: روی کلید ویندوز راست کلیک کرده و منوی «Device Manager» را باز کنید.

گام دوم: دیوایس متصل به سیستم خود را از روی لیست نمایش داده شده انتخاب کرده و روی آن راست کلیک کنید.

گام سوم: سپس گزینه‌ی «Properties» را انتخاب کنید.

گام چهارم: از منوی نمایان شده روی گزینه‌ی «Power» کلیک کنید.

گام پنجم: سپس گزینه‌ی «Allow the computer to turn off this device to save power» را غیرفعال کنید.

با زدن گزینه‌ی OK، اکنون سیستم یا کامپیوتر شما می‌تواند به راحتی دیوایس‌های USB‌دار شما را شناسایی کند.

۵. درایور‌های USB را مجدداً نصب کنید

گاهی اوقات این درایورهای دارای اشکال USBها هستند که اجازه‌ی شناسایی دیوایس‌ها را به سیستم یا لپ‌تاپ شما نمی‌دهند. شما می‌توانید این درایور‌ها را از طریق منوی Device Manager پاک و مجدداً نصب کنید. برای انجام دادن این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

گام اول: روی کلید ویندوز راست کلیک کرده و منوی Device Manager را باز کنید.

گام دوم: پس از باز شدن این منو بخش «Universal Serial Bus Controllers» را پیدا کرده و سپس قسمت «USB Root Hub device» را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک کنید.

گام سوم: گزینه‌ی «Uninstall Drivers» را انتخاب کرده و سپس Yes را بزنید.

پس از حذف این درایور‌ها، سیستم یا لپ‌تاپ خود را ری‌استارت کرده و سپس دیوایس USB‌دار خود را به آن وصل کنید تا به صورت خودکار درایور‌های USB مجدداً روی سیستم شما نصب شوند. با این کار احتمالاً مشکل عدم شناسایی دیوایس‌های USB‌دار سیستم شما به راحتی حل خواهد شد.

۶. تنظیمات تعلیق USB را غیرفعال کنید

علاوه بر تنظیمات اشاره شده‌ی بالایی، تنظیمات دیگری نیز در ویندوز ۱۱ وجود دارد که می‌تواند روی فرآیند شناسایی دیوایس‌های USB‌دار تأثیر بگذارد و بد نیست آن‌ها را هم غیرفعال کنیم. باید خاطر نشان کرد که در ویندوز ۱۱ برای کاهش مصرف باتری و پس از مدتی، سیستم فرآیندهای مربوط به دیوایس‌های USB‌دار را متوقف می‌کند که شما می‌توانید با دنبال کردن مراحل زیر به‌ راحتی آن را غیرفعال کنید:

گام اول: کلید ویندوز را فشار دهید و عبارت «edit power plan» را تایپ کنید و وارد آن بخش شوید. سیستم شما را به بخش Power در Control Panel خواهد برد.

گام دوم: در این بخش گزینه‌ی «Change advanced power settings» را انتخاب کنید.

گام سوم: به بخش تنظیمات USB بروید و گزینه‌ی «USB selective suspend setting» یا تنظیمات تعلیق انتخابی USB را انتخاب کنید.

گام چهارم: این سرویس را از طریق منوی کشویی باز شده غیر فعال کرده و سپس گزینه‌ی OK را بزنید. با این کار احتمالاً مشکل عدم شناسایی دیوایس‌های USB‌دار سیستم شما به راحتی حل خواهد شد.

۷. سیستم ویندوز ۱۱ خود را اسکن کنید

یکی از عوامل مهم در عدم شناسایی دیوایس‌های USB‌دار، وجود فایل‌های مخرب و ویروسی درون سیستم است که نمی‌گذارند فرآیند شناسایی دیوایس‌های USB‌دار به درستی صورت بگیرد. شما می‌توانید ابزار امنیتی ویندوز را برای پیدا شدن چنین فایل‌هایی اجرا کرده و با پیدا کردن آن‌ها، آن را شناسایی کنید. برای انجام دادن این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

گام اول: کلید ویندوز را فشار دهید، Windows Security را تایپ کرده و سپس Enter را بزنید تا برنامه‌ی مد نظر شما باز شود.

گام دوم: به منوی «Virus & threat protection» بروید.

گام سوم: سپس گزینه‌ی «Quick scan» را اجرا کنید. شما می‌توانید به کار خود در سیستم در حین اسکن کردن ادامه دهید. پس از شناسایی و حذف فایل‌ها مخرب، احتمالاً مشکل عدم شناسایی دیوایس‌های USBدار سیستم شما به راحتی حل خواهد شد.

۸. ویندوز ۱۱ خود را به‌روزرسانی کنید

مشکل عدم شناسایی دیوایس‌های USBدار در ویندوز ۱۱ ممکن است از خود سیستم عامل ویندوز باشد. اگر تمامی روش‌های مذکور را امتحان کرده و مشکل شما حل نشد به عنوان آخرین راه‌حل به شما پیشنهاد می‌شود که سیستم عامل ویندوز ۱۱ خود را به‌روزرسانی کنید. شما می‌توانید به تنظیمات ویندوز بروید (از کلید‌های ویندوز + I استفاده کنید) و منوی ویندوز را باز کنید. سپس جدیدترین نسخه‌ی ویندوز را دانلود و نصب کنید. در نهایت برای اتمام فرآیند نصب ویندوز، سیستم خود را ری‌استارت کنید. با این کار احتمالاً مشکل عدم شناسایی دیوایس‌های USBدار سیستم شما به راحتی حل خواهد شد.

در این مقاله به بررسی و معرفی ۸ تا از بهترین روش‌ها برای حل مشکل عدم شناسایی دیوایس‌های USBدار پرداختیم و سعی کردیم که هر روش را با زبانی ساده و راحت به شما کاربران دیجی‌کالا مگ توضیح دهیم تا شما بتوانید در صورت بروز مشکلات این چنینی به راحتی آن‌ها را مرتفع سازید و مشکلی از این بابت نداشته باشید. امیدواریم از خواندن این مطلب لذت برده باشید.

منبع: Guiding Tech

نوشته ۸ راهکار برای رفع مشکل عدم شناسایی پورت USB در ویندوز ۱۱ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala