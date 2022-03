بازی‌های سبک مافیا بسیار هیجان‌انگیز، استرس‌زا و در عین حال فوق‌العاده جذاب هستند. به خصوص بازی‌هایی که امکان انجام آن به صورت چند نفره وجود دارد چرا که در این حالت تعداد زیادی از افراد می‌توانند سرگرم شوند. خود مافیا یک بازی چند نفره است که هم به صورت آنلاین و هم به صورت آفلاین می‌توان آن را انجام داد. البته منظور از آفلاین این است که اصلا به تکنولوژی نیازی ندارید. تنها چیزی که می‌خواهید تعداد زیادی بازیکن و چند تکه کاغذ برای اینکه اسم کرکترها را روی آن نوشته و پخش کنید. این بازی به خاطر حساسی و جذابیت بالایی که دارد بسیار بین کاربران محبوبیت پیدا کرده در نتیجه تصمیم گرفته‌ایم به معرفی ۴ بازی دیگر در این سبک بپردازیم که قطعا می‌توانند شما را سرگرم کنند. این ۴ بازی شامل عناوین زیر می‌شوند:

Among US

Spy (بازی ایرانی جاسوس)

Suspects Mystery Mansion

Hide Online – Hunters vs Props

۱. Among US

اولین بازی این لیست، یکی از مهیج‌ترین بازی‌های چند سال اخیر است که تضمین می‌کنیم می‌تواند شما و دوستان و آشنایان‌تان را حسابی درگیر خود کند. این بازی فوق‌العاده اعتیادآور است شاید بدون اینکه متوجه شوید، چندین ساعت شما را مشغول خود کند. توسعه‌دهندگان این بازی هنگام طراحی آن از یک نبوغ ساده اما بسیار نوآورانه استفاده کردند تا بدین ترتیب کاربران را مجذوب محصول خود کنند که این اتفاق هم رخ داد. Among US برای محبوبیت بی‌نظیر خود فقط چند هفته زمان نیاز داشت.

این بازی اگرچه گرافیک بالایی ندارد و جلوه‌های بصری آن بسیار ساده است اما داستان بسیار غنی در بطن خود دارد. داستان این بازی درباره‌ی سفینه‌ای فضایی است که در میان کهکشان‌ها قرار دارد اما خدمه‌ی آن متوجه می‌شوند که این سفینه یک سری مشکلات عجیب دارد. همه‌ی این افراد برای تعمیر سفینه دست به کار می‌شوند غافل از اینکه یکی در میان آن‌ها خائن است. نقش خائن به یکی از افرادی که در حال انجام این بازی است داده می‌شود اما به صورت کلی هیچ یک از کاربران نباید نقش خود را برای شخص دیگری بازگو کنند. هر کس متناسب با نقشی که به او محول می‌شود، باید کارهای مختص به آن را انجام دهد. مثلا اگر از خدمه‌ی اصلی باشید باید سفینه را تعمیر کنید اما اگر شخص خائن یا همان Impostor باشید باید خراب‌کاری به بار بیاورید.

به همین سادگی، Among US به یک بازی هیجان‌انگیزی تبدیل شد که توانست در همان ابتدای عرضه بی‌نظیر عمل کند و کاربران بسیار زیادی پیدا کند. این بازی در مدت زمان کوتاهی بعد از عرضه توانست در پلی‌استور گوگل بیش از ۱۰۰ میلیون بار دانلود داشته باشد که برای هر بازی چنین موفقیتی مشاهده نمی‌شود. از قابلیت‌های این بازی می‌توان به حالت آنلاین و آفلاین اشاره کرد که برای تجربه‌ی حالت آنلاین باید از اپلیکیشن‌های تغییر IP استفاده کنید.

۲. Spy

دومین بازی به سبک مافیا برای موبایل، Spy است که توسط توسعه‌دهندگان مستعد ایرانی طراحی شده و بسیار هیجان‌انگیز و سرگرم‌کننده است. این بازی کاملا سبک مشابهی با مافیا و Among US دارد چون در آن کاربر باید در راستای یافتن شخصیت واقعی افراد تلاش کند. البته یک تفاوت اصلی که Spy (به‌معنای جاسوس) با مافیا دارد این است که کاربران برای اتمام هر دست، اصلا نیاز ندارند زمان زیادی را مشغول بازی باشند. این نکته باعث می‌شود بازی از تب و تاب نیفتد و کاربران به سرعت بتوانند راند جدیدی را آغاز کنند.

در بین بازی‌های دسته‌جمعی، Spy یکی از محبوب‌ترین‌هاست و روز به روز هم به محبوبیت آن اضافه می‌شود. هدف از انجام آن هم یافتن جاسوس است. حال این جاسوس چه کاری انجام می‌دهد؟ در این بازی یک مکان به صورت رندوم انتخاب شده و تمام افراد بازی به جز یک‌نفر در آن به نمایش گذاشته می‌شوند. این یک نفر در واقع همان جاسوسی است که باید حدس بزند مکان کجاست بدون اینکه شناخته شود. اگر بازی به اتمکام رسید جاسوس به شرط اینکه مکان را حدس بزند باید خود را معرفی کند در غیر این صورت اگر شناخته نشود رای‌گیری خواهد شد و هرکس بیشترین رائ را آورد، جاسوس شناخته می‌شود. حال اگر حدس جمع مبنی بر اینکه چه کسی جاسوس است درست باشد، جاسوس می‌بازد و جمع برنده می‌شود و برعکس اگر حدسشان غلط باشد، جاسوس برنده‌ی بازی خواهد بود.

از جمله قابلیت‌های این بازی می‌توان به وجود بیش از ۱۰۰ مکان مختلف برای انجام بازی در آن و امکان اضافه کردن مکان‌های بیشتر، پشتیبانی از زبان انگلیسی و فارسی، توضیح بازی به زبان ساده و پیشنهاد استراتژی‌های برای انجام بهتر آن، امکان بازی با دو جاسوس و … اشاره کرد. لازم به ذکر است بازی ایرانی اسپای فارسی هم برای کاربران iOS در دسترس قرار دارد که سبک مشابهی داشته و در آن بازی هم هدف، یافتن جاسوس است.

۳. Suspects: Mystery Mansion

یکی دیگر از بازی‌های شبیه به مافیا اما در سبک اکشن و رقابتی است که برای پلتفرم موبایل و ویندوز در دسترس قرار دارد. این بازی اگرچه از لحاظ کرکتر، الهام گرفته از بازی دیگر ساخت استودیوی ایرلندی Wildlife Studios یعنی Zoobs است اما سبک متفاوتی داشته و بیشتر شبیه به Among US است. به این صورت که اگر Among US را تجربه کرده باشید، خیلی زود می‌توانید متوجه شوید که تا چه اندازه Suspects از این بازی معروف الگوبرداری کرده است.

در بازی Among US، کاربران در نقش تعمیرکاران یک کشتی فضایی با یکدیگر همکاری می‌کردند که در این بین یکی از افراد خائن و خراب‌کار بود. اما اینطور وانمود می‌شد که هرکسی دارد برای بهبود این سفینه کار می‌کند. دقیقا همین ایده در بازی Suspects هم پیاده شده با این تفاوت که شما اکنون در نقش یک حیوان و در یک خانه‌ی بسیار بزرگ بازی را انجام می‌دهید. یکی از این افراد Imposter یا همان خرابکار است و اگر قرعه‌ی آن به نام کسی افتاد، باید دیگر شخصیت‌ها را از بین ببرد. اگر هم کاربر یک کرکتر معمولی باشد، باید با همکاری دیگران، این Imposter را شناسایی و نابود کنند در حالی که این شخصیت درست مانند سایر شخصیت‌ها بوده و اصلا قابل شناسایی نیست.

این بازی چند نفره و آنلاین است بنابراین برای تجربه‌ی آن نیاز به اینترنت دارید. همچنین این احتمال وجود دارد که کاربران برای ورود به سرورهای بازی نیاز داشته باشند از اپلیکیشن‌های تغییر آی‌پی استفاده کنند. این بازی برای اندروید و iOS در دسترس قرار دارد.

۴. Hide Online – Hunters vs Props

آخرین بازی به سبک مافیا در این لیست درست مثل سه عنوان دیگر، بسیار اعتیادآور بوده و می‌تواند شما را حسابی سرگرم کند. اما سبک آن کاملا متفاوت است. این بازی را هم می‌توان به صورت چندنفره تجربه کرد و ایام نوروز را به بهترین شکل ممکن سپری کرد. کاری که باید در طول این بازی انجام دهید، فرار از دست کسانی است که قصد کشتن شما را دارند.

در این بازی دو دسته وجود دارند که به آن‌ها اشیا و شکارچی گفته می‌شود. اگر در دسته‌ی اشیا قرار گرفتید، باید از دست شکارچیان فرار کنید و اجازه ندهید به‌سادگی شما را از بین ببرند. وقتی هم که شکارچی شدید، به هرچیزی که روبروی‌تان قرار دارد شلیک کنید تا بتوانید بازی را ببرید. اشیا چون شانس کمتری برای زنده‌ماندن دارد، از قدرت‌های خاصی هم برخوردار می‌شود که می‌تواند با استفاده از آن‌ها، مثلا شکارچی را برای چند ثانیه به حیوان تبدیل کند تا فرصت برای فرار داشته باشد.

البته مخفی ماندن زمان هم دارد و اگر این زمان به پایان برسد، اشیا مشخص می‌شوند و شروع به نواختن موسیقی می‌کنند. بدین ترتیب شکارچی به‌راحتی او را یافته و از بین می‌برد. این بازی از نقشه‌های مختلف وجذاب، امکان تبدیل شدن به اشیا مختلف، کرکترها و سلاح‌های گوناگون و بسیاری موارد خوب دیگر بهره می‌برد و طرفداران بسیار زیادی هم دارد.

