اگر از علاقه‌مندان به بازی‌هایی نظیر Call of Duty و PUBG Mobile هستید اما دوست دارید چند بازی دیگر را هم در سبک مشابه تجربه کنید که در کنار گرافیک بالا، بسیار جذاب و مهیج هم باشند، پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را از دست ندهید. چرا که قصد داریم به معرفی ۴ بازی جذاب و سرگرم‌کننده با سبک مشابه بپردازیم که می‌توانند شما را حسابی مجذوب خود کنند. اگرچه برای عده‌ای از کاربران، هیچوقت جایگزینی برای Call of Duty یا PUBG Mobile نخواهد آمد اما برای تنوع هم که شده گاهی اوقات نیاز است سری به بازی‌های دیگر بزنید. بازی‌های یادشده شامل عناوین زیر می‌شوند:

۱.Combat Master

Combat Master Mobile FPS یک بازی اکشن در سبک شوتر اول شخص است که به صورت رایگان برای دانلود در دسترس قرار دارد. این بازی از لحاظ گرافیکی واقعا عالی است و در طراحی آن از جدیدترین متدها و موتورهای گرافیکی استفاده شده تا بدین ترتیب عنوان یادشده فوق‌العاده زیبا، مهیج و سرگرم‌کننده باشد.

اگرچه نام این بازی را در مقایسه با عناوینی چون PUBG یا Call of Duty کمتر شنیده‌ایم اما باعث نمی‌شود از ارزش‌های این بازی کاسته شود. حتی برخی‌ها معتقدند این بازی از لحاظ کیفیت ساخت و حرفه‌ای بودن، در حد و اندازه‌های بازی‌های کنسولی است چرا که در آن به شکل بی‌نظیری به جزئیات گرافیکی، گیم‌پلی و … توجه شده است.

از جمله قابلیت‌های خوب این بازی که آن را از عناوین مشابه متمایز می‌کند می‌توان به گیم‌پلی روان، امکان اجرا روی نرخ فریم بیشتر از ۶۰ هرتز، نداشتن تبلیغات آزاردهنده، امکان تغییر تنظیمات گرافیکی برای فعال‌سازی بالاترین سطح کیفیت، سرورهای بسیار قدرتمند و وجود کاربران متعدد که همیشه بازی را شلوغ نگه می‌دارند، حالت‌های مختلف نظیر Team Deathmatch، تنوع بالای سلاح‌های سرد و گرم، امکانات شخصی‌سازی فراوان، بهینه شده برای گوشی‌های نه چندان قدرتمند و بسیاری موارد خوب دیگر اشاره کرد که بیان همه‌ی آن‌ها واقعا متن بلندبالایی را می‌طلبد.

۲. PUBG New State

PUBG: New State یکی از بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ و همچنین جدیدترین دنباله‌ی بازی PUBG به حساب می‌آید که سبک مشابه بازی Call of Duty دارد و مثل همان نسخه‌ی اولیه توانست نظر مثبت تعداد زیادی از کاربران را به خود جلب کند. این بازی داستان وقایع بعد PUBG Mobile را روایت می‌کند و بنابراین اگر از کاربران نسخه‌ی قبلی باشید، احتمالا فضای کلی بازی برایتان آشنا خواهد بود.

بسیاری از مکانیزم‌های این بازی مشابه همان چیزی است که در نسخه‌ی اولیه شاهد بودیم با این تفاوت که نقشه به شکل محسوسی کوچک‌تر شده و تعداد بازیکنان هم از ۱۰۰ به ۶۴ نفر کاهش پیدا کرده است. از جمله قابلیت‌هایی هم که در نسخه‌ی قبل وجود نداشت اما اکنون شاهد آن هستیم، جاخالی دادن است که برای نبردهای تن‌به‌تن، بسیار کاربردی به نظر می‌رسد.

بهترین قابلیت PUBG: New State به نسبت نسل گذشته، گرافیک بهبود یافته‌ی آن است چون جز این، تقریبا می‌توان گفت در اکثر بخش‌های باقی‌مانده تفاوتی بین دو نسخه وجود ندارد و چیزی حدود ۸۰٪ المان‌ها مشابه همدیگر هستند. یکی از نکات منفی PUBG New State اما بهینه نبودن آن است. به این صورت که برای اجرای بی‌نقص آن باید یک گوشی نسبتا خوب داشته باشید. البته این مشکل موقتی است چون تازه چند ماه از عرضه‌ی این بازی گذشته و قطعا طی ماه‌های آتی وضعیت بهتر خواهد شد.

بنابراین اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های سبک بتل رویال هستید و در این سبک، عناوینی چون PUBG را قبول دارید، قطعا این بازی می‌تواند توجه شما را به خود جلب کرده و ساعت‌ها سرگرم‌تان کند. لازم به ذکر است شما می‌توانید بازی‌هایی نظیر فورتنایت را که از همین سبک برخوردار است دانلود و تجربه کنید.

۳. Lost Light

Lost Light یک بازی اکشن فوق‌العاده مهیج و جذاب به حساب می‌آید که اگر از عاشقان بازی‌های شوتر باشید، قطعا می‌تواند تجربه‌ای تکرار نشدنی را برایتان به ارمغان بیاورد. همانطور که در تعریف از بازی Combat Master و گرافیک شبیه به کنسولی آن گفتیم، در این بازی هم وضعیت مشابه است. به این صورت که توسعه‌دهندگان به لطف موتورهای بازی‌سازی حرفه‌ای و جدید، می‌توانند همان کیفیتی را که در کنسول‌های بازی ارائه می‌شود روی بازی‌های موبایل نیز پیاده کنند.

خوشبختانه Lost Light هم یکی از همین بازی‌هاست که توسعه‌دهندگان آن بیشترین دقت و ظرافت را در طراحی آن بکار بردند تا نتیجه، یک uنوان فوق‌العاده با گرافیک بالا، گیم‌پلی بی‌نظیر و داستانی جذاب و استثنائی باشد. استودیوی بازی‌سازی Netease Games Global که سازنده‌ی بازی‌هایی نظیر The Lord of the Rings: War و Cyber Hunter نیز به حساب می‌آید، این بازی را به عنوان سومین بازی محبوب خود در سبک اکشن عرضه کرده و تاکنون عملکرد بسیار موفقیت‌آمیزی هم در جلب رضایت کاربران داشته است.

در این بازی هدف فقط کشتن و کشتن نیست. بلکه کاربر می‌تواند با بکارگیری استراتژی‌ها مختلف، بسیاری از فعالیت‌ها را بدون اینکه اصلا درگیری بوجود بیاورد پیروز شود. از جمله قابلیت‌های خوب این بازی می‌توان به امکان انجام آن روی گوشی و کامپیوتر، امکان شخصی‌سازی سلاح و کرکترها، وجود سلاح‌های متنوع، گرافیک استثنائی با جزئیات بالا، صداگذاری عالی و منحصر بفرد و بسیاری موارد خوب دیگر اشاره کرد که در کنار هم، Lost Light را به یکی از بهترین بازی‌های شبیه به Call of Duty و PUBG تبدیل کرده است. متأسفانه این بازی فعلا فقط برای اندروید و ویندوز در دسترس قرار دارد.

۴. Garena Free Fire Max

Garena Free Fire Max یا همان فری‌فایر یکی دیگر از بازی‌هایی است که شباهت زیادی با Call of Duty و PUBG دارد. البته منظورمان از شباهت فقط سبک آن است. فری‌فایر کاربران بسیار زیادی خصوصا در بین ایرانی‌ها دارد و توانست بعد از مدت کوتاهی، طرفداران این سبک را عاشق خود کند. سبک بازی کاملا مشابه تمام بازی‌های بتل رویالی است که در حال حاضر در دسترس قرار دارند با این تفاوت که تعداد بازیکنان به ۵۰ نفر می‌رسد.

جریان بازی از این قرار است که شما و ۴۹ بازیکن دیگر از سراسر جهان درون یک جزیره‌ی دورافتاده فرود می‌آیید و با یکدیگر به رقابت می‌پردازید تا زمانی که بالاخره به جز یک نفر، سایر بازیکنان از بازی حذف شوند. اگر با این سبک بازی‌ها آشنایی داشته باشید می‌دانید که میدان نبرد بعد از زمان مشخصی کوچک‌تر می‌شود تا بازیکنان مجبور شوند به سمت مرکز زمین حرکت کنند. گرافیک این بازی عالی است و این اجازه را هم به کاربران می‌دهد که در اسکوادهای ۴ نفره به مبارزه بپردازند.

بازی کاملا رایگان است اما خرید درون برنامه‌ای آن هم بیشتر جنبه‌ی زینتی دارد. با این حال هرچه که نیاز داشته باشید در اختیارتان قرار دارد تا بتوانید یک تجربه‌ی لذت‌بخش از انجام یک بازی بتل رویال مهیج و جذاب داشته باشید.

قطعا بازی‌های دیگری هم می‌توانستند در این لیست حضور داشته باشند اما سعی کردیم تا جایی که امکان دارد تعداد را کمتر کنیم تا شما با بهترین‌های موجود آشنا شده و بین عناوین مختلف سردرگم نشوید.

