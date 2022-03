معرفی بازی موبایل نوروزی؛ بهترین عناوین آفلاین

شاید هر کسی امکان انجام بازی‌های آنلاین را به خاطر عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نداشته باشد. بنابراین نیاز است تا یک کتاب‌خانه از بازی‌های آفلاین را هم در گوشی خود داشته باشد تا بتواند در زمان‌هایی که نیاز به سرگرمی دارد، به سراغ‌شان برود. در این مطلب هم هدف‌مان همین است. معرفی بهترین عناوین آفلاین که می‌توانند با گیم‌پلی جذاب و روند داستانی مهیج، شما را سرگرم کنند. این بازی‌ها عبارت‌اند از:

۱. Ramp Car Jumping

اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های سبک ماشین یا پرش از روی سکو هستید، Ramp Car Jumping ساخت استودیوی بریتانیایی معروف BoomBit Games می‌تواند انتخاب بسیار خوبی باشد. این بازی خط داستانی یا مراحل چالش‌برانگیز خاصی ندارد و صرفا برای گذراندن وقت باید به سراغ آن بروید. مثلا فرض کنید GTA را بدون در نظر گرفتن خط داستانی بخواهید انجام دهید.

در انجام این بازی هیچ رقیبی وجود ندارد که بخواهید با آن مبارزه کنید. در واقع شما تنها رقیب خودتان هستید و باید با شکستن رکوردهای قبلی، با خودتان به رقابت بپردازید. بنابراین ماهیت کلی بازی بسیار ساده اما در عین حال واقعا سرگرم‌کننده و جذاب است و می‌تواند شما را مدت‌ها مشغول خود کند.

آنچه که باید انجام دهید، استفاده از ماشین‌های مختلف از برندها و انواع گوناگون است تا بتوانید رکوردها را ساده‌تر جابه‌جا کنید. برای خرید این ماشین‌ها هم به سکه و پول نیاز دارید که باید آن را از طریق انجام بازی و کسب امتیازات بالا بدست بیاورید. بنابراین باید برای لذت بردن از این عنوان، تا جایی که می‌توانید حرفه‌ای عمل کنید.

مکانیزم این بازی هم اینطور است که باید ماشین خود را از روی سکوهای بسیار بلند، به بالا پرتاب کنید تا یک صحنه‌ی مهیج و دلهره‌آور رقم بخورد. هرچه بتوانید ماشین را به مسافت بالاتری پرتاب کنید، امتیاز بیشتری هم دریافت خواهید کرد. البته فرود سالم و صحیح هم در کسب امتیاز بیشتر بی‌تاثیر نیست.

لازم ذکر است بازی The Ramp هم به عنوان یک بازی آفلاین و بسیار جذاب می‌تواند یک گزینه‌ی جایگزین خوب برای Ramp Car Jumping به حساب بیاید. البته The Ramp تا حدودی واقع‌گرایانه است و شما را با انواع و اقسام حرکات مختلف اسکیت‌برد آشنا می‌کند. بسیاری از بازی‌ها در این سبک گیم‌پلی خوبی ندارند اما The Ramp واقعا از این حیث خوب کار کرده و نظر مثبت خیلی از کاربران را نیز جلب کرده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این بازی را از دست ندهید.

۲. Grimvalor

گریموالور بدون شک یکی از بهترین عناوین آفلاین است که می‌توانید در سبک اکشن و ماجراجویی آن را تجربه کنید و لذت ببرید. اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های سبک شمشیربازی باشید، به احتمال بسیار زیاد با عناوین گسترده‌ای در پلی‌استور یا اپ استور مواجه نخواهید شد اما استودیوی دایرلایت مثل همیشه با ذوق بالایی که در این زمینه دارد، گریموالور را طراحی کرد تا بدین ترتیب شاهد یک شمشیربازی بی‌نظیر برای پلتفرم موبایل باشیم.

این بازی برخلاف دو عنوان معرفی شده در بالا، خط داستانی خاص خود را دارد. این بازی داستان یک سرزمین خیالی با نام والاریس را روایت می‌کند که پادشاه آن ناپدید شده و در سراسر قلمرو هم پر شده از موجودات ترسناک و عجیب و غریب. مردم این سرزمین چشم و امیدشان به شما و هم‌رزم‌های‌تان است تا در کنار یکدیگر، با این موجودات ترسناک جنگیده و آن‌ها را از بین ببرید.

گیم‌پلی بازی بسیار جذاب و دلنشین، کنترل بازی ساده و بدون پیچیدگی، گرافیک آن کاملا رضایت‌بخش و به طور کلی همه چیز در این بازی به بهترین شکل ممکن در کنار یکدیگر قرار گرفته است تا یک تجربه‌ی فراموش نشدنی داشته باشید.

۳. Dead Cells

Dead Cells که در فارسی به سلول‌های مرده ترجمه می‌شود یکی از بازی‌های بسیار جذابی است که در سبک اکشن برای پلتفرم موبایل در دسترس قرار دارد و می‌تواند با المان‌های جذاب خود شما را ساعت‌ها سرگرم کند. این بازی در ابتدا برای کامپیوترهای خانگی در دسترس قرار داشت اما با توجه به استقبال بی‌نظیری که از آن شد، توسعه‌دهندگان تصمیم گرفتند نسخه‌ی مخصوص موبایل را نیز طراحی و عرضه کنند.

نقطه قوت این بازی اما گرافیک خاص و منحصر بفرد، گیم‌پلی جذاب، طراحی بی‌نظیر و مأموریت‌های سخت و چالش‌برانگیز هست که باعث شده جذابیت آن بسیار بالا باشد. اگر در گذشته سری بازی‌های شاهزاده ایرانی را تجربه کرده باشید، در نگاه اول اینطور به نظر می‌رسد که این بازی تا حد زیادی از آن الگوبرداری کرده است، چه در گیم‌پلی و چه در طراحی جلوه‌های بصری. اما با این حال یک داستان مجزا را روایت می‌کند که در آن کاربر در نقش شخصیت اصلی داستان، مأموریت‌های مختلف را انجام می‌دهد.

به صورت خلاصه باید بگوییم شما در این بازی نقش یک کیمیاگر حرفه‌ای را بازی می‌کنید که در ابتدا شکست خورده است. این فرد پیوسته به دنبال حقایقی است که هرکسی تمایل به کشف آن ندارد. به همین خاطر هم هست که در سراسر بازی با چالش‌های سنگین و خطرناکی روبرو می‌شود. او برای کشف رازهای افسانه‌ای باید درون یک جزیره‌ی دورافتاده و خطرناک، با موانعی که روبرویش قرار می‌گیرد مبارزه کند تا در نهایت به رازی که به دنبالش است پی ببرد.

گرافیک بازی دو بعدی و بیشتر در سبک رترو است. گیم‌پلی آن روان و تسلط به آن‌ها هم نیاز به انجام مداوم بازی دارد. خوشبختانه امکان پشتیبانی از کنترلرهای فیزیکی هم وجود دارد که باعث می‌شود کاربر بدون مشکل آن را تجربه کند.

۴. Huntdown

چهارمین بازی لیست بهترین عناوین آفلاین، Huntdown یا به فارسی، شکار نام دارد. درست مثل سه بازی بالا، این عنوان نیز بسیار جذاب و مهیج است که در سبک اکشن و با الهام از بازی‌های اکشن پلتفرمر کلاسیک طراحی و برای گوشی‌های هوشمند عرضه شده است. این بازی شاید گرافیکی شبیه به بازی‌های رترو و پیکسلی داشته باشد اما این موضوع طی چند سال اخیر به عنوان نقطه قوت بازی‌های موبایلی در نظر گرفت می‌شود.

Huntdown هم یکی از همین بازی‌هاست که استودیوی سازنده یعنی Coffee Stain Publishing توانست در آن با بکارگیری هوشمندانه از المان‌های کلاسیک و تلفیق آن‌ها با طراحی مدرن، گیم‌پلی جذاب و داینامیک، گرافیک دو و نیم‌بعدی و فوق‌العاده چشم‌نواز و چالش‌های سخت و درگیرکننده، نه تنها نظر گیمرهای جدید بلکه توجه گیمرهای قدیمی را نیز به خوب جلب کند.

این بازی در ابتدا برای کنسول‌ها و سپس کامپیوترهای شخصی عرضه شد اما به دنبال استقبال خوب کاربران، برای موبایل نیز در دسترس قرار گرفت. این بازی داستان محور است و اتفاقات یک شهر را که به دست گروه‌های شورشی و اغتشاشگر افتاده روایت می‌کند. این افراد فقط خراب‌کاری به بار می آورند و شما هم به عنوان بخشی از گروه تفنگداران که توسط یک سازمان حرفه‌ای استخدام شده، با آن‌ها به مبارزه می‌پردازید.

۵. Space Marshals 3

می‌رسیم به آخرین بازی لیست بهترین عناوین آفلاین یعنی Space Marshals یا همان مارشال‌های فضایی. یک بازی بسیار زیبا و جذاب که کاربران زیادی هم دارد. مارشال‌های فضایی تلفیقی بی‌نظیر از سبک‌های اکشن، تیراندازی و علمی و تخیلی است که می‌تواند سلیقه‌های مختلفی را پوشش دهد. دقیقا به همین خاطر هم هست که کاربران بسیار زیادی دارد.

این بازی که دو نسخه‌ی قبل آن هم بسیار جذاب و سرگرم‌کننده بودند، شما را به ماجراجویی در فضا می‌برد که باید در نقش یک فرد حرفه‌ای، زندانیانی را که فکر فرار به سرشان می‌زند را شکار کنید. البته این‌بار زندانیان فراری در سیاره‌ی شما نیستند و باید برای دستگیری آن‌ها، به سیارات دیگر بروید. همین موضوع به جذابیت بالای این بازی کمک زیادی کرده چرا که کاربر هر لحظه با دنیایی جدید و آیتم‌های متنوع آشنا می‌شود.

توجه داشته باشید از آن‌جایی که باید زندانیان را با موفقیت دستگیر کنید، همیشه درگیری گزینه‌ی هوشمندانه‌ای نیست. بنابراین باید از استراتژی‌های بسیار خوبی برای غلبه بر آن‌ها استفاده کنید. البته شاید تنوع بالای سلاح‌ها و امکانات متعددی که در طول بازی در اختیارتان قرار می‌گیرد باعث شود مخفیانه بازی کردن را فراموش کرده و به دل دشمن بزنید اما پیشنهاد می‌شود خونسردی خود را حفظ کرده و هوشمندانه عمل کنید.

معرفی بازی موبایل نوروزی؛ بازی‌هایی برای جمع‌های دوستانه

معرفی بازی موبایل نوروزی؛ بهترین جایگزین‌های PUBG و Call of Duty

نوشته معرفی بازی موبایل نوروزی؛ بهترین عناوین آفلاین اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala