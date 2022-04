چگونه گوگل پلی استور را روی ویندوز ۱۱ نصب کنیم؟

اول از همه باید به ویژگی‌های مورد نیاز کامپیوتر اشاره کنیم. اگر قبلا مراحل نصب اپ استور آمازون را پشت سر گذاشته‌اید، می‌توانید این بخش را نادیده بگیرید. توجه داشته باشید که برای نصب پلی استور در ویندوز ۱۱، باید اپ استور آمازون هم در سیستم شما نصب شده باشد. برای پیدا کردن این اپ استور هم می‌توانید به مایکروسافت استور سر بزنید.

کامپیوتر برای نصب پلی استور باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

اگر کامپیوتر شما تمام ویژگی‌های لازم برای اجرای ویندوز ۱۱ را در اختیار دارد، در زمینه‌ی اجرای اپلیکیشن‌های اندروید هم با مشکلی روبرو نخواهید شد. همچنین قبل از انجام هر کاری، ابتدا به بخش اپدیت سر بزنید و اگر آپدیت جدیدی ارائه شده، آن را نصب کنید.

در ادامه باید قابلیت hardware virtualization یا مجازی‌سازی سخت‌افزار را فعال کنید. ویندوز ۱۱ اندروید را در یک محیط موسوم به ماشین مجازی اجرا می‌کند و به همین خاطر فعال‌سازی مشخصه‌ی موردنظر اهمیت زیادی دارد. برای بررسی این موضوع، کلیدهای Ctrl+Shift+Esc را بفشارید تا راهی بخش Task Manager شوید و سپس به تب Performance سر بزنید.

اگر این قابلیت فعال نباشد، باید به تنظیمات BIOS سر بزنید و با توجه به اینتل یا AMD بودن پردازنده، اقدامات مختلفی را باید انجام دهید. با توجه به اینکه همین موضوع جزییات زیادی دارد، احتمالا در یک مطلب جداگانه به آن می‌پردازیم ولی اگر خیلی عجله دارید، با کمی جستجو در اینترنت می‌توانید راهکار مناسب با سیستم خود را پیدا کنید.

همچنین بعد از مراجعه به مایکروسافت استور، از استفاده از جدیدترین نسخه‌ی این برنامه اطمینان حاصل کنید. بعد از پشت سر گذاشتن این موارد، حالا باید سر اصل مطلب برویم.

نصب گوگل پلی استور

برای این کار از ابزاری به نام PowerShell Windows Toolbox استفاده می‌کنیم. این ابزار از ویژگی‌های متنوعی بهره می‌برد که نصب گوگل پلی استور را امکان‌پذیر می‌کند. باید خاطرنشان کنیم این ابزار یک اسکریپت را از یک سرور دانلود و سپس اجرا می‌کند. برای کاربرانی که نگران امنیت آن هستند باید بگوییم که این برنامه کاملا متن باز است و در سایت گیت‌هاب هم تقریبا ۹۰۰ ستاره دریافت کرده است. این یعنی کاربران زیادی به کیفیت و امنیت آن اعتماد کرده‌اند. علاوه بر این باید خاطرنشان کنیم طی ماه‌های گذشته، هیچ مشکل مهمی بعد از استفاده از آن گزارش نشده است.

در سیستم مبتنی بر ویندوز ۱۱، به لینک این برنامه در گیتهاب سر بزنید و سپس به بخش How to Use بروید. در پایین قسمت Easy Start Command، کد موردنظر را کپی کنید.

سپس برنامه‌ی Windows PowerShell را به عنوان administrator اجرا کنید. برای این کار، به منوی استارت بروید و سپس عبارت PowerShell را وارد کنید. در سمت راست منو، می‌توانید عبارت Run as Administrator را ببینید که باید بر روی آن کلیک کنید.

آن کدی که از گیت‌هاب کپی کرده‌اید، در Windows PowerShell قرار دهید و سپس ENTER را بزنید. اگر به نظر می‌رسد کامپیوتر شما هنگ کرده، بهتر است چند ثانیه منتظر بمانید.

با این کار، ابزار Windows Toolbox اجرا می‌شود. در این محیط فقط کافی است روی گزینه‌ی Install Google Play Store for Windows 11 کلیک کنید.

در ادامه اگر پلتفرم ماشین مجازی سیستم شما غیرفعال باشد، باید آن را فعال کنید. به همین خاطر به PowerShell سر بزنید و اگر گزینه‌ای پدیدار شده، Yes را بنویسید و سپس کلید enter را فشار دهید.

حالا زیرسیستم ویندوز برای اندروید با یک بسته‌ی جدید جایگزین می‌شود. در این مرحله کلید P را در کیبورد فشار دهید.

اکنون باید یک زیرسیستم جدید برای اندروید دانلود شود. در این مرحله یک لینک پدیدار می‌شود که می‌توانید آن را کپی کنید و سپس آن را در نوار آدرس مرورگر پیست کنید تا فایل ZIP موردنظر دانلود شود.

بعد از دانلود، باید آدرس کامل فایل موردنظر را در PowerShell وارد کنید. برای این کار می‌توانید روی فایل موردنظر کلیک‌راست کنید و سپس گزینه‌ی Copy to Path تا ادرس کامل فایل کپی شود. بعد از کپی کردن ادرس هم به سادگی باید این آدرس را در جای موردنظر در PowerShell پیست کنید.

در ادامه زیرسیستم ویندوز قدیمی حذف می‌شود و زیرسیستم جدید برای اندروید جای آن را می‌گیرد.

بعد از انجام این کارها، تعدادی پاپ‌آپ نمایش داده می‌شود که باید با توجه به پیام‌های نمایش داده شده، به آن‌ها واکنش نشان دهید و کلیدهای موردنظر را بفشارید. بعد از اتمام این فرایند، در منوی استارت با آیکن برنامه‌ی گوگل پلی استور روبرو می‌شوید.

در نهایت می‌توانید در این برنامه وارد اکانت گوگل خود شوید و اپلیکیشن‌های مورد علاقه‌ی خود را نصب کنید.

سرانجام هرکدام از اپلیکیشن‌های نصب شده هم مانند دیگر برنامه‌های معمولی ویندوز ۱۱ در منوی استارت پدیدار می‌شوند. اگر حین نصب گوگل پلی استور به هر دلیلی با مشکلات مختلفی روبرو شدید و نتوانستید این مشکلات را حل کنید، می‌توانید اپلیکیشن‌های موردنظر را به طور مستقیم روی ویندوز ۱۱ نصب کنید.

آموزش نصب فایل APK اپ‌های اندرویدی روی ویندوز ۱۱

