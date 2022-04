همان‌طور که می‌دانید، اصلی‌ترین فاکتور برای موفقیت این است که برای کارهای خود برنامه بچینید و آن‌ها را به طور دقیق اجرا کنید. راه‌های بسیار زیادی برای این کار وجود دارد، که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به تهیه دفترهای پلنر یا نصب اپلیکشن‌های مختلف اشاره کرد. با وجود اپلیکیش‌های برنامه‌ریزی دیگر نیاز به دفتر و خودکار به همراه خود ندارید و بدون نگرانی و به آسانی، هر زمان که گوشی هوشمندتان همراه‌‌تان باشد پلنرتان نیز با شما است. یکی از بهترین اپلیکشن‌ها در این زمینه، To Do List with Reminder است که با رابط کاربری ساده و قابلیت‌های متعدد، بیش از ۱ میلیون کاربر فعال دارد و توانسته است امتیاز ۴.۶ را در گوگل پلی به خود اختصاص دهد.

بعد از نصب اپلیکیشن To Do List with Reminder دیگر نیاز به دردسرهای ثبت‌نام ندارید و مستقیما وارد منوی اصلی آن می‌شوید. در قسمت پایین صفحه که قضایی برای نوشتن دارد (Quick Task)، می‌توانید کارهای روزانه‌ی خود، کارهای فردا و کارهایی که باید انجام شوند را اضافه کنید. هر کدام از این سه بخش، رنگ و جایگاه خاص خودشان را دارند تا شما را به اشتباه نیاندازند. هر کدام از فعالیت‌ها و کارهایی که اضافه می‌کنید یک مربع کوچک در قسمت چپ خود هم دارند. به این معنا که وقتی آن کار مورد نظر را انجام دادید و یا تمام شد، در قسمت مربع تیک انجامش را بزنید و در نتیجه آن گزینه خط می‌خورد.

با لمس کردن روی هر کدام از فعالیت‌ها صفحه‌ای جدید برایتان باز می‌شود که در آن قادر‌‌ خواهید بود رنگ کل باکس مورد نظر را تغییر دهید و برای انجام‌اش یادآور بگذارید که در زمان درست انجامش برای شما یادآوری شود. همچنین یادآورهای این اپلیکیشن نیز انواع مختلفی دارند. به عنوان مثال در بخش (Advanced Reminder)، بسته به زمان انجام کارتان می‌توانید از یک ساعت تا یک ماه قبل از موعد انجام‌ آن، یادآور را تنظیم کنید. همچنین قادر خواهید بود آهنگ مورد نظر و یا مدت زمان زنگ خوردن آن را نیز با توجه به شناختی که از خود دارید تنظیم کنید.

اپلیکیشن To Do List with Reminder فرق زیادی با دیگر اپلیکیشن‌های برنامه‌ریزی ندارد اما قابلیتی که باعث می‌شود آن را یک اپ منحصربفرد از این حیث بدانیم این است که از آلارم درونی بهره می‌برد که به شما اجازه می‌دهد تمام کارهای خود را بدون اینکه از آن‌ها غافل شوید انجام دهید.

در کل To Do List with Reminder بیشتر برای افرادی کاربرد دارد که به دنبال یادآوری فراتر از یادآور پیش‌فرض سیستم عامل خود می‌گردند، اما به اپلیکیشن‌های سنگینی مثل Evernote احتیاج ندارند. شما از چه یادآوری در گوشی استفاده می‌کنید؟ آیا این اپلیکیشن را تجربه کرده‌اید؟ حتما با ما در میان بگذارید.

