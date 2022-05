۵ بازی موبایل برتر به سبک و سیاق Among Us

Among Us در حال حاضر به صورت رایگان در دسترس قرار دارد. داستان بازی از این قرار است که شما در یک سفینه‌ی فضایی به همراه دوستان خود حضور دارید. اما یکی از شما خائن است و قصد دارد سفینه‌ی فضایی را خراب کند. حال کاری که شما باید انجام بدهید این است که او را یافته و مجازات کنید. همین ایده‌ی ساده اما در عین حال ناب و جذاب باعث شده Among Us در بدو ورود بتواند در هر دو سیستم‌عامل اندروید و iOS مخاطبان زیادی داشته باشد.

البته مدت زمان زیادی است که کاربران این بازی را انجام می‌دهند به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که یک سری عناوین دیگر با مکانیزمی متفاوت اما سبکی مشابه را به شما معرفی کنیم تا اگر به هر دلیلی از ایده‌ی Among Us خوشتان آمد اما خود بازی را نپسندیدید، بتوانید آن‌ها را تجربه کنید. البته بازی‌هایی با این سبک، زیاد وجود دارند اما در این مطلب تصمیم گرفتیم از بین آن‌ها گلچین کرده و فقط ۵ مورد از بهترین‌ها را لیست کنیم تا انتخاب بدون دردسرتری را از بین این همه عناوین داشته باشید. این بازی‌ها عبارتند از:

Wolvesville

Town of Salem

Murder Us

Hello Neighbor

Hide Online – Hunters vs Props

۱. Wolvesville

سازنده: Wolvesville GmbH / ناشر: Wolvesville GmbH

سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان

دو تیم مختلف، دو مکانیزم متفاوت اما دو هدف مشابه؛ دروغ و فریب‌کاری برای نابودی حریفان. این فلسفه‌ی بازی Wolvesville است که یا باید بکشید و یا کشته شوید. بنابراین از همان ابتدا که بازی را نصب کنید، درون یک محیط خشن قرار می‌گیرید که باید در آن به دنبال یافتن و نابودی دشمنان خود باشید. بازی حس عجیبی به شما می‌دهد چون در حالی که می‌دانید ممکن است یک گروه دروغ بگوید، گاهی اوقات مجبور هستید به آن‌ها اعتماد کنید.

این بازی سبکی مشابه Among Us دارد، اما در آن، شما می‌توانید در دو تیم قرار بگیرید. یکی از آن‌ها تیم گرگینه‌ها و دیگری هم روستاییان است. شما در هر دو صورت باید تیم دیگر را با بکار بردن استراتژی‌های گوناگون از بین ببرید تا در نهایت خودتان به عنوان تیم برنده، جان سالم به در ببرید. در این بازی تا می‌توانید باید دروغ بگویید و فریب‌کاری کنید چون در غیر این صورت کاری از پیش نخواهید برد.

در نهایت ۱۶ بازیکن به صورت همزمان می‌توانند این بازی را تجربه کنند که باعث می‌شود فرایند بازی خیلی آسان نباشد و چالش‌هایی را به آن اضافه کند. فرآیند بازی هم اینطور است که هر شب، تیم گرگینه یکی از روستاییان را از بین می‌برد و فردای آن روز روستاییان باید رأی‌گیری کنند و ببینند چه بازیکنی باید از زمین خارج شود. کاری که شما باید انجام دهید این است که از توانایی‌های خاصی که دارید در راستای یافتن نقش سایر بازیکنان بهره ببرید چون اصلا از این موضوع اطلاعی ندارید و سایر افراد را هم باید متقاعد کنید با شما همکاری کنند. بنابراین اصلا نمی‌توان بازی را ساده در نظر گرفت. هرچند گرافیک بازی در نگاه نخست شاید به شما چنین حسی را القا کند.

از جمله ویژگی‌های این بازی می‌توان به امکان تجربه‌ی آنلاین، پیوستن به بازیکنان سایر نقاط جهان، امکان ساخت و ویرایش آواتار، شرکت در بازی‌های رنکینگ برای تجربه‌ی رقابتی حساس و نفس‌گیر و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

۲. Town of Salem

سازنده: BlankMediaGames / ناشر: BlankMediaGames

سال انتشار: ۲۰۱۴ / قیمت: رایگان

Town of Salem یک بازی بسیار جالب با کرکترهای مختلف از دسته‌های گوناگون و نقش‌های متنوع است که قبل از شروع بازی، به هر یک از کاربران داده می‌شود. کاربران با دانستن نقش خود، باید تلاش کنند تا هدفی را که دارند به سرانجام برسانند.

در بین این نقش‌ها، قاتل‌های سریالی هم حضور دارند که هدف‌شان کشتن مردم در طول شب است. آن‌ها زمانی که شما هیچ اطلاعی ندارید، یکی از کاربران را به قتل می‌رسانند و تلاش می‌کنند کشته یا دستگیر نشوند. حالا این به هوش شما بستگی دارد که چگونه آن‌ها را شناسایی و دستگیر کنید تا برنده‌ی بازی شوید.

از آن جایی که بازی ۳۳ نقش مختلف دارد، نه خسته‌کننده می‌شود و نه تکراری. اصلا هم کار ساده‌ای نیست که بین این ۳۳ نقش، قاتل سریالی را پیدا کنید. بنابراین همیشه چالش و هیجان وجود دارد تا شما را درگیر خود کند. این بازی در ابتدا در شب آغاز می‌شود. جایی که همه می‌توانند از توانایی خود برای از بین بردن دشمنان استفاده کنند. سپس بقیه باید از توانایی‌های خاص خود در جهت یافتن قاتل استفاده کنند. در فاز روز هم که همه با هم در ساختمان شهر صحبت می‌کنند تا بتوانند سرنخ‌هایی را پیدا کنند.

اگر به دادگاه کشیده شوید، باید از خودتان دفاع کنید تا بتوانید بقیه را متقاعد کنید شخص خوبی هستید. در غیر این صورت حذف خواهید شد. بنابراین تا حد زیادی این بازی به هوش، توانایی متقاعد کردن بقیه و نحوه‌ی صحبت‌کردن‌تان بستگی دارد.

۳. Murder Us

سازنده: Cheshirexx / ناشر: Cheshirexx

سال انتشار: نامشخص / قیمت: رایگان

Murder Us نه تنها از لحاظ نام بلکه از لحاظ مکانیزم بازی و حتی آیکون هم شباهت بسیار زیادی به Among Us دارد. در واقع باید گفت با الگوبرداری مستقیم از این بازی طراحی شده و از ۶ تا ۲۰ بازیکن هم می‌توانند در آن بازی کنند. چهار نقش در Murder Us وجود دارند که شامل خدمه (Crewman)، قاتل (Assassin)، کارآگاه (Detective) و شریک‌جرم (Accomplice) می‌شوند. هر یک از این چهار نقش هم توانایی‌های خاص خود را دارند تا بتوانند با یکدیگر به رقابت بپردازند.

بسته به تعداد بازیکنان و نحوه‌ی انجام آن، این چهار نقش به تعداد مشخصی بین افراد تقسیم می‌شوند. اما توجه داشته باشید به محض آغاز بازی، آشوب و کشمکش آغاز می‌شود و باید با بکارگیری استراتژی‌های مختلف و هوش خود، جان سالم به در ببرید. این بازی هم درون سفینه‌ی فضایی در جریان است اما قاتل به دنبال این است که تمام شما را به قتل برساند.

کار خدمه در این بازی واقعا سخت است چون در درجه‌ی نخست باید از اتهام‌های دروغین فرار کند، به درستی حدس بزند چه کسی قاتل است و در نهایت بقیه را متقاعد کند که درست می‌گوید. اگر فکر می‌کنید می‌توانید از پس این چالش‌ها بر بیایید، معطل نکنید و با کلیک روی لینک زیر و دانلود این بازی، توانایی‌های خود را نشان دهید. این بازی متأسفانه برای iOS در دسترس قرار ندارد.

۴. Hello Neighbor

سازنده: tinyBuild و سایر / ناشر: tinyBuild و سایر

سال انتشار: ۲۰۱۷ / قیمت: امتحان رایگان، ۱۵ دلار

Hello Neighbor یکی از بازی‌های ماجراجویی، استرس‌زا، ترسناک، پرچالش و جذاب است که قطعا از روندش لذت می‌برید. این بازی آنقدر هیجانی است که شاید هر کسی نتواند آن را تا انتها پیش ببرد. سراسر هیجان، سراسر ترس، سراسر دلهره به گونه‌ای که اگر از عاشقان این سبک بازی‌ها باشید، قطعا از تجربه‌ی آن شگفت‌زده خواهید شد.

در همان لحظات ابتدایی بازی، شما پسربچه‌ای هستید که در حال بازی کردن با توپ است و ناگهان صدای جیغی از خانه‌ی همسایه‌تان به گوش می‌رسد. سپس شما با سرک کشیدن در اطراف خانه می‌بینید که مرد همسایه در خانه را روی کسی قفل کرده و کلید را هم درون میز مخفی می‌کند. شما کلید را بر می‌دارید، وارد خانه می‌شوید و ماجراجویی‌تان در زیرزمین ترسناک خانه آغاز می‌شود تا بفهمید چه اسرار وحشتناکی در آن‌جا مخفی شده است. همچنین باید از دست همسایه‌ی خود که به نظر می‌رسد به دنبال کشتن شماست و اسرار مرموزانه‌ای دارد فرار کنید. توجه داشته باشید هوش مصنوعی این همسایه واقعا قدرتمند است و اگر از فکر خود استفاده نکنید، به راحتی شما را به چنگ می‌آورد.

این بازی فوق‌العاده استرس‌زا و هیجان‌انگیز است بنابراین به کسانی توصیه می‌شود که از انجام این سبک عناوین لذت می‌برند. چون شما با دست خالی به خانه‌ی این همسایه‌ی خطرناک و مرموز می‌روید و باید در سکوت، به کشف اسراری که در آن خانه وجود دارد بپردازید. بازی داستان خاصی را دنبال نمی‌کند اما روند جذابی که دارد باعث می‌شود شما همه چیز را فراموش کنید و به فکر بقا باشید.

۵. Hide Online – Hunters vs Props

سازنده: HitRock Games / ناشر: HitRock Games

سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان

به اندازه‌ی کافی برای رسیدن به چیزی که می‌خواهید صبور هستید؟ بنابراین این بازی را از دست ندهید. آخرین بازی در سبک Among Us در این لیست درست مثل چهار عنوان دیگر، بسیار اعتیادآور بوده و می‌تواند شما را حسابی سرگرم کند. این بازی را هم می‌توان به صورت چند نفره انجام داد و لذت برد. بازی بسیار هیجانی دنبال می‌شود چون کاری که باید در طول آن انجام دهید، فرار از دست کسانی است که قصد کشتن شما را دارند، آن هم با سلاح گرم!

در این بازی دو دسته وجود دارند که به آن‌ها اشیا و شکارچی گفته می‌شود. اگر در دسته‌ی اشیا قرار گرفتید، باید از دست شکارچیان فرار کنید و اجازه ندهید به‌سادگی شما را از بین ببرند. وقتی هم که شکارچی شدید، به هرچیزی که روبروی‌تان قرار دارد شلیک کنید تا بتوانید بازی را ببرید. اشیا چون شانس کمتری برای زنده ماندن دارد، از قدرت‌های خاصی هم برخوردار می‌شود که می‌تواند با استفاده از آن‌ها، مثلا شکارچی را برای چند ثانیه به حیوان تبدیل کند تا فرصت برای فرار داشته باشد. بنابراین خیلی مراقب باشید، اگر سرعت عمل کافی در انجام کارها نداشته باشید، در یک آن ممکن است شکار شوید!

البته مخفی ماندن زمان هم دارد و اگر این زمان به پایان برسد، اشیا مشخص می‌شوند و شروع به نواختن موسیقی می‌کنند. بدین ترتیب شکارچی به‌راحتی او را یافته و از بین می‌برد. موضوعی که کار شما را به عنوان یک شکار واقعا سخت می‌کند چون باید صبور باشید و دشمنان خود را از بین ببرید. این بازی از نقشه‌های مختلف و جذاب، امکان تبدیل شدن به اشیا مختلف، کرکترها و سلاح‌های گوناگون و بسیاری موارد خوب دیگر بهره می‌برد و طرفداران بسیار زیادی هم دارد.

اگر شما هم بازی یا بازی‌هایی در سبک Among Us می‌شناسید، لطفاً نام آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

