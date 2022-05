اگر از عاشقان بازی‌های ویدیویی باشید، قطعا می‌دانید که سبکی معروف با نام RPG یا همان (Role Playing Games) وجود دارد که در آن، شما با در اختیار گرفتن کنترل کرکتر، می‌توانید سرنوشت بازی را تعیین کنید. در برخی از بازی‌ها این المان آنقدر گسترده و حرفه‌ای کار شده که چندین پایان‌بندی مختلف بر اساس تصمیماتی که در طول بازی اتخاذ می‌کنید طراحی می‌شود. در برخی از بازی‌ها هم این پایان‌بندی‌ها، تعداد کمتری دارند. اما نوع بازی تغییری نمی‌کند و همچنان این شما هستید که تصمیم می‌گیرید چه تصمیمی بگیرید و چه کاری انجام دهید.

این بازی‌ها واقعاً هیجان‌انگیز، کم‌نظیر و چالش‌برانگیز هستند چرا که بازیکن دیگر مجبور نیست به صورت منفعل به انجام بازی بپردازد، بلکه نقشی کاملا فعال و پویا از همان ابتدا تا انتها بازی می‌کند. دلیل محبوبیت بالای این سبک بازی‌ها این است که کاربر با یک تصمیم می‌تواند کل روند بازی را تغییر دهد (در برخی مواقع)، بنابراین حتی اگر بازی را به پایان برساند، می‌تواند دوباره و با تصمیمات متفاوتی آن را بازی کند، بدون اینکه از روند آن خسته شود. البته این زمانی صدق می‌کند که عنوان یادشده واقعاً حرفه‌ای طراحی شده باشد.

در این مطلب اما قصد داریم به معرفی ۱۵ بازی جذاب موبایل در سبک نقش‌آفرینی بپردازیم که از گرافیک گرفته تا صداگذاری و جریان داستان، شما را غرق دنیای بی‌نظیر خود می‌کنند. این بازی‌ها عبارت‌اند از:

۱. Another Eden

سازنده و ناشر: WFS

سال انتشار: ۲۰۱۷ / قیمت: رایگان

یک بازی زیبا، خلاقانه، کم‌نظیر، با داستانی غنی و اتفاقات هیجان‌انگیز و پر از چالش! این‌ها صفاتی است که می‌توان به بازی شرکت ژاپنی WFS داد؛ عنوانی با نام Another Eden که در زمینه‌ی نقش‌آفرینی و اکشن طراحی شده و داستان زندگی شما را در نقش یک قهرمان روایت می‌کند.

در این بازی شما در نقش یک قهرمان محبوب ظاهر می‌شوید که باید دنیا را از نیروی تاریکی که در حال احاطه‌ی آن است نجات دهید. داستان بازی، گذشته‌ای بسیار دور را روایت می‌کند که در آن، دنیا در حال نابودی به دست اهریمن است. حال شما باید به عنوان شخصی عدالت‌جو و قهرمان، در مقابل این ناگواری‌ها مبارزه کنید مردم تمام دنیا را نجات دهید.

اتفاق هیجان‌انگیزی که در طول داستان این بازی رخ می‌دهد، سفر شما در زمان است. شما به زمانی سفر می‌کنید که هنوز دنیا به دست اهریمن اسیر نشده است تا بتوانید این شانس را داشته باشید قبل از اینکه فاجعه رخ دهد، جلوی آن را بگیرید. همین موضوع سبب می‌شود شما وارد یک چالش بسیار جذاب، ماجراجویی کم‌نظیر و نفس‌گیر و داستانی بسیار گیرا و اعتیادآور شوید. این بازی المان‌های حماسی ژاپنی را هم در خود دارد که اگر با آن آشنا باشید، قطعا از انجام آن لذت خواهید برد.

Another Eden آنقدر خوش‌ساخت است که حتی اگر سن کمی هم داشته باشید، می‌توانید بدون هیچ مشکلی آن را انجام دهید. مکانیک بازی علی‌رغم بهره‌مندی از گرافیک خیره‌کننده و صداگذاری محشر، کاملا ساده و قابل فهم است. بنابراین توصیه می‌شود حتما آن را که به صورت رایگان برای هر دو پلتفرم در دسترس قرار دارد، تجربه کنید.

۲. Doom & Destiny Advanced

سازنده و ناشر: Heartbit Interactive

سال انتشار: ۲۰۱۵ / قیمت: رایگان / ۵ دلار

Doom & Destiny Advanced در عین حال که یک بازی نقش‌آفرینی عالی به حساب می‌آید، المان‌های سرگرم‌کننده و فان هم دارد که به شکل محسوسی در جذاب‌تر شدن روند داستان تأثیر می‌گذارد. شما در این بازی نقش شخصیت‌های قدرتمند ولی بسیار کنجکاو و به عبارتی فضول را ایفا خواهید کرد که باید با دشمنان خود که تاجرهای شیطانی و سالامون‌های آهنین هستند، مبارزه کرده و آن‌ها را از بین ببرید.

دشمنان شما می‌خواهند دنیا را به تصرف خود در بیاورند و اینطور به نظر می‌رسد که کسی جلودار آن‌ها نیست. البته جز یک نفر که آن هم شما هستید. حال فکر می‌کنید توانایی کافی برای شکست دادن آن‌ها را دارید، آن هم در حالی که هیچکس تاکنون نتوانسته در برابر این نیروی عظیم و شیطانی ایستادگی کند؟

بنابراین به میدان نبرد بیایید و توانایی‌های خود را به رخ رقبا بکشید. شما می‌توانید از بین ۱۵ کرکتر قهرمان که در دسترس‌تان قرار دارد، یکی را انتخاب کرده و وارد دنیایی وسیع و پهناور شوید که اگرچه گرافیک ساده‌ای دارد اما جزئیات به شکل خیره‌کننده‌ای در آن رعایت شده است. تعداد دشمنانتان، چندین برابر شماست! پس باید بدانید زور و قدرت حرف اول را نمی‌زند، بلکه هوش و توانایی استراتژیک شماست که تعیین می‌کند چقدر می‌توانید در این بازی پیش بروید.

از جمله قابلیت‌های جذاب این بازی می‌توان به صداگذاری جذاب، گرافیک جالب و منحصر بفرد، وجود بیش از ۵۰۰ مکان مختلف برای اکتشاف و گشت و گذار، بیش از ۳۰ ساعت گیم‌پلی جذاب و گیرا، وجود قهرمان‌هایی با قابلیت‌های مختلف، المان‌های فان و سرگرم‌کننده و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

۳. Eternium: Mage And Minions

سازنده و ناشر: Making Fun

سال انتشار: ۲۰۲۱ / قیمت: رایگان

می‌رسیم به سومین بازی لیست، یعنی Eternium: Mage And Minions؛ یک بازی با گرافیکی خیره‌کننده و صحنه‌هایی فراموش نشدنی که لذت نقش‌آفرینی در دنیای دارک آن را چندین برابر می‌کند. این بازی به صورت رایگان در دسترس قرار دارد و همین موضوع هم از امتیازهای مثبت آن به حساب می‌آید. اما چیزی که باعث جذابیت بالای این بازی شده، لزوما گرافیک عالی یا المان نقش‌آفرینی آن نیست، بلکه روایت داستانی مثال‌زدنی آن است که شما را ساعت‌ها غرق خود می‌کند.

در این بازی شما نقش یک قهرمان را بر عهده دارید و باید با دشمنان مختلف که شامل شیاطین، هیولاهای زشت و بدترکیب، اسکلت‌ها و… می‌شوند، بجنگید و آن‌ها را از بین ببرید. بازی به این صورت پیش می‌رود که هرچه بیشتر مهارت کسب کنید، بیشتر می‌توانید قدرت خود را افزایش دهید و دشمنان قدرتمندتری را شکست دهید.

از جمله قابلیت‌های Eternium: Mage And Minions می‌توان به مبارزه‌هایی کاملا واقع‌گرایانه و فوق‌العاده نفس‌گیر و جذاب، وجود سلاح‌های مختلف با قابلیت ارتقا و شخصی‌سازی، مبارزه در مکان‌های دیدنی و جذاب، گرافیک استثنائی به همراه صداگذاری هیجان‌انگیز، کاملا بهینه و سبک و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. بنابراین اگر از عاشقان بازی‌های نقش‌آفرینی هستید، وقت را تلف نکنید و حتما این بازی را تجربه کنید.

۴. Exiled Kingdoms

سازنده و ناشر: Four Dimension Games

سال انتشار: ۲۰۱۵ / قیمت: رایگان / ۵ دلار

Exiled Kingdoms RPG یک بازی در سبک نقش‌آفرینی و اکشن برای موبایل به حساب می‌آید که شمار طرفداران آن از مرز ۱ میلیون گذشته است. در این بازی محدودیت هیچ تعریفی ندارد؛ شما آزاد هستید که در دنیای بی حد و حصر آن بگردید و به اکتشاف چیزهای جدید بپردازید. اما این کارها اصلا بی‌هدف نیستند!

در این بازی که الهام‌گرفته از بازی‌های فوق‌العاده با کیفیت و محبوب دهه‌های گذشته است، شما در نقش کرکتر اصلی داستان، باید رازهای مختلفی را کشف کنید. برای این منظور هم افراد مختلفی را می‌بینید، با آن‌ها مکالمه می‌کنید، اطلاعات دریافت می‌کنید، پازل و معماهای سخت و چالش‌برانگیز را حل می‌کنید، با هیولاهای مختلفی مبارزه می‌کنید، از تله‌های مرگ‌بار جان سالم به در می‌برید و بسیاری از کارهای دیگر که اگر بخواهیم تک به تک به بررسی تمام آن‌ها بپردازیم، متن بلند بالایی نیاز خواهد بود.

فقط این نکته را بدانید که در این بازی کار برای انجام دادن کم نمی‌آورید و در عین حال، به لطف تنوع و کیفیت بالای آن، کسل هم نمی‌شوید. بنابراین توصیه می‌شود یک‌بار هم که شده به تجربه‌ی این بازی بپردازید تا متوجه شوید چه گیم‌پلی جذاب و اعتیادآوری دارد که نمی‌توان در چند خط، به وصف زیبایی آن پرداخت.

۵. Evoland 1 and 2

سازنده و ناشر: Shiro Games

سال انتشار: ۲۰۱۳-۲۰۱۵ / قیمت: نسخه‌ی اول ۳ دلار، نسخه‌ی دوم ۸٫۵ دلار

آماده‌ی تجربه‌ی بازی‌هایی فوق العاده متنوع و سرگرم‌کننده هستید؟ این دو بازی دقیقا همان چیزی هستند که به دنبالش بوده‌اید. نسخه‌های یک و دو بازی Evoland، دو مورد از خاص‌ترین و بهترین بازی‌های موبایل در سبک‌های مختلف به حساب می‌آیند که از مکانیک‌های گوناگونی نیز استفاده می‌کنند. یعنی در بازی شاهد المان‌های نقش‌آفرینی، پازل، تیراندازی ایزومتریک (از بالا به پایین)، جنگنده‌های قدیمی، کارت‌های بازی و سکوبازی هستیم که جذابیت خاصی به آن می‌بخشند. بنابراین در این دو عنوان شما یک سبک خسته‌کننده و تکراری را شاهد نخواهید بود، بلکه هر لحظه و در هر شرایطی ممکن است توانایی شما در سبک‌های مختلفی در بازی محک بخورد.

نکته جالب اینجاست که با تغییر مکانیک‌های بازی، گرافیک بازی نیز متناسب با آن تغییر می‌کند تا تجربه بهتری را برای کاربر به ارمغان آورد! این بازی‌ها از کنترلر پشتیبانی کرده، هیچ تبلیغات و خرید درون برنامه‌ای هم ندارند. در عوض با یک روایت داستانی غنی، کاربر را مجذوب خود خواهند کرد. در Evoland شما کنترل کرکترهای دوست‌داشتنی را که خودتان می‌توانید نامی برای آن‌ها انتخاب کنید، بر عهده می‌گیرید و به صورت سه بعدی، در تاریخ بازی‌های ویدیویی سفر می‌کنید.

در ابتدا شاید گرافیک ساده و بی‌رنگ و لعاب بازی شما را ناامید کند، اما عجله نکنید! به مرور زمان، رنگ‌ها و جذابیت‌ها خود را به بهترین شکل ممکن برایتان نمایان می‌کنند و بازی جلوه‌ای بی‌نظیر به خود می‌گیرد. این بازی‌ها را می‌توانید با قیمت ۳ و ۸٫۵ دلار تجربه کنید.

۶. Fire Emblem Heroes and Dragalia Lost

سازنده و ناشر: Nintendo

سال انتشار: ۲۰۱۷-۲۰۱۸ / قیمت: رایگان

Fire Emblem Heroes و Dragalia Lost در واقع دو بازی جداگانه هستند که در هر دو، المان نقش‌آفرینی را شاهد هستیم. از آن‌جایی که هر دو بازی را نینتندو طراحی و عرضه کرده، تصمیم گرفتیم در یک بخش به معرفی آن‌ها بپردازیم. با عنوان نخست شروع می‌کنیم، یعنی Fire Emblem Heroes؛ یک بازی نقش‌آفرینی بسیار جذاب که از عرضه‌ی آن برای موبایل بسیار خرسندیم. این بازی فوق‌العاده استراتژی محور است، یعنی اگر تصور کردید می‌توانید به سادگی از مراحل و چالش‌های مختلف آن عبور کنید، سخت در اشتباهید.

این بازی، داستان یک پادشاهی عظیمی را روایت می‌کند که اکنون در حال نابودی است. اما شما به عنوان یک فرمانده نباید اجازه دهید این پادشاهی از بین برود. بنابراین تلاش می‌کنید با جمعی از قهرمانان که خودتان آن‌ها را جمع‌آوری کرده‌اید، برای نجات این سرزمین بجنگید. نکته‌ی جالب و هیجان‌انگیز اینجاست که شما حتی امکان برقراری ارتباط با قهرمانان افسانه‌ای از دنیای آتش را هم خواهید داشت که می‌توانند در نبرد سنگینی که پیش رو دارید، به کمک‌تان بیایند.

در این بازی سلاح‌های مختلف با مکانیزم گوناگون وجود دارند که باید به استفاده از هر کدام از آن‌ها مسلط شوید تا بتوانید دشمنان خود را نابود کنید. قهرمان‌ها هم قدرت‌های مختلفی دارند که تسلط به همه‌ی آن‌ها نیازمند زمان گذاشتن و تجربه‌ی بازی با آن‌هاست. بنابراین تصور نکنید یک شبه می‌توانید همه چیز را به سادگی فرا بگیرید. آنچه که باعث شده این بازی از سایر بازی‌های سبک خود متمایز شود، وجود بیش از ۸۰۰ مرحله‌ی مختلف در آن است که هیچ کدام از آن‌ها شما را دلزده و کسل نمی‌کنند. بنابراین اصلا تجربه‌ی این عنوان جذاب را از دست ندهید.

بازی Dragalia Lost هم یک بازی با المانی مشابه اما دنیایی کوچک‌تر از Fire Emblem Heroes است. در این بازی کرکترها، انسان‌ها و اژدها هستند که در کنار هم، با دشمنان به مبارزه‌ای حماسی و جذاب می‌پردازند. در این بازی شما ۶۰ قهرمان قدرتمند شامل قهرمانان افسانه‌ای در اختیار خواهید داشت که بازی با آن‌ها در محیطی با گرافیک خاص و جذاب، گیم‌پلی روان و اعتیادآور و موسیقی متن محشر و گیرا که توسط هنرمند معروف ژاپنی یعنی DAOKO نواخته می‌شود، یکی از خاطره‌انگیزترین و فراموش‌نشدنی‌ترین تجربه‌ها را برای شما به ارمغان می‌آورد.

۷. Genshin Impact

سازنده و ناشر: miHoYo

سال انتشار: ۲۰۲۰ / قیمت: رایگان

بازی Genshin Impact یکی از پرطرفدارترین و زیباتری بازی‌هایی است که با داستان معرکه‌ای که دارد می‌تواند شما را حسابی سرگرم کند. در این بازی شما در نقش چند خواهر و برادر هستید که از یک دنیای دیگر به زمین فرستاده می‌شوند. البته کسی که این کار را انجام داده یک خدای ناشناس است که در واقع شما را جریمه و از هم جدا کرده و به صورت مجزا به زمین فرستاده است.

داستان بازی هم از همینجا شروع می‌شود. داستانی ماجراجویانه و بسیار اسرارآمیز که در دنیایی بی‌نهایت زیبا، چشم‌نواز رنگارنگ، و در عین حال بسیار خطرناک و پر از چالش‌های سخت و نفس‌گیر جریان دارد. در این مسیر مخاطره‌آمیز هم باید هرآنچه در چنته دارید رو کرده و دشمنان خود را یکی پس از دیگری نابود کنید.

هدف اصلی شما در این بازی این است که کسانی را که از شما جدا شده‌اند پیدا کرده و به همراه یکدیگر، این سفر چالش‌برانگیز را ادامه دهید و دلایل اتفاقاتی که افتاده را کشف کنید و در نهایت راهی برای بازگشت به دنیای خود پیدا کنید. بازی Genshin Impact یک بازی سوم شخص است که اتفاقات آن در جهانی باز جریان دارد. شما این امکان را دارید تا در نقش شخصیت‌های متنوع که هر کدام خصوصیت‌ها و مهارت‌های مخصوص به خود را دارند بازی را انجام دهید و مراحل آن را پشت سر بگذارید.

سلاح های مختلف، آیتم‌های جانبی و امتیازها و جوایز مخفی از جمله مواردی است که می‌تواند شما را در پیشروی در جریان بازی کمک کند. توجه داشته باشید که هربار آیتم یا امتیازی را دریافت می‌کنید، از آن برای شخصی‌سازی قهرمان خود استفاده کنید تا بتوانید در ادامه‌ی بازی و هنگام نبرد با دشمنان سرسخت‌تر، کار راحت‌تری داشته باشید. بازی Genshin Impact گرافیک فوق‌العاده جذاب و جلوه‌های بصری و صوتی کم‌نظیری دارد دارد که می‌تواند شما را ساعت‌ها غرق خود کند. علاوه بر این موارد، گیم‌پلی بازی به خاطر جزئیات بالا و سبک جالب و حرفه‌ای، باعث شده تا Genshin Impact یکی از بهترین عناوین آنلاین برای پلتفرم موبایل باشد.

لازم به ذکر است به خاطر محتوی داستانی غنی و پر از جزئیات و البته خط داستانی طولانی، حجم بازی اندکی زیاد است به گونه‌ای که باید Genshin Impact را یکی از سنگین‌ترین بازی‌های موبایلی در نظر بگیریم که تا به امروز برای این پلتفرم منتشر شده است.

۸. Kemco RPGs

سازنده: Exe-Create / ناشر: Kemco

سال انتشار: متغیر / قیمت: متغیر

مورد هشتم دیگر بازی نیست، بلکه استودیوی بازی‌سازی خوب و معروف با نام Kemco است که عناوین بسیار جذابی هم برای هر دو پلتفرم iOS و اندروید دارد. قبل از اینکه اسکوئر انیکس (شرکت بازی‌سازی معروف)، بازی‌های معروف و کلاسیک خود را برای موبایل پورت کند، Kemco تنها شرکتی بود که می‌شد روی کیفیت بازی‌هایش حساب ویژه‌ای باز کرد و همچنان هم وضعیت تغییر نکرده است.

بازی‌های سبک نقش‌آفرینی این شرکت که برای موبایل در دسترس قرار دارند واقعاً محشر هستند و نمی‌توان حتی از یکی از آن‌ها گذشت. از جمله بازی‌های خوب این استودیو می‌توان بهAlphadia saga ،Machine Knight ،Covenant of Solitude و Symphony of the Origin اشاره کرد که همگی عناوینی جذاب و فوق‌العاده هیجان‌انگیز هستند.

اکثر بازی‌های این استودیو کمتر از ۵ دلار قیمت دارند، بنابراین تجربه‌ی آن‌ها برای بسیاری از گیمرها مقدور است. حتی برخی از بازی‌های این شرکت هم به صورت کاملا رایگان در دسترس قرار دارند که هیچ کدام از آن‌ها بد نیستند. هرچند شاید برخی از آن‌ها را دوست نداشته باشید چون سلیقه‌ها کاملا با یکدیگر متفاوت است. از آن‌جایی که در این بخش با یک بازی خاص سر و کار نداریم، لینک مربوط به بازی‌های این استودیو را در زیر قرار دادیم که می‌توانید با کلیک روی پلتفرم خود، به صفحه‌ی مربوطه هدایت شوید.

۹. Monster Hunter Stories

سازنده: Capcom / ناشر: Nintendo ،Capcom

سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان – ۲۰ دلار

از شکار هیولاهای زشت و بدترکیب لذت می‌برید؟ دوست دارید در محیطی قرار بگیرید که کارتان فقط کشتن هیولا باشد تا بتوانید تمام عصبانیت خود را روی آن‌ها خالی کنید؟ بنابراین Monster Hunter Stories، مناسب‌ترین بازی برای شما خواهد بود. این بازی که استودیوی بازی‌سازی معروف یعنی Capcom پشت آن قرار دارد، قیمت نسبتا بالایی دارد که شاید هر کسی نتواند به تجربه‌ی آن بپردازد، اما با این حال به معرفی آن می‌پردازیم که در صورت تمایل به دریافت آن، بدانید با چه بازی طرف هستید.

فکر نکنید در این بازی کارتان فقط کشتن است. در این صورت که بازی خسته‌کننده می‌شد و دیگر پرداخت ۲۰ دلار برای آن هیچ توجیه منطقی نداشت! اتفاقا این بازی داستان فوق‌العاده جذاب و گیرایی دارد. بازی، داستان سه دوست جوان با نام‌های لیلیا، چوال و هیرو را روایت می‌کند که در جنگلی در حوالی دهکده‌ی رایدرز (Riders)، مشغول گشت و گذار هستند.

هدف این سه دوست این است که با تقلید از یک مراسم باستانی محلی که Rite of Kinship نام دارد، اژدهای درون تخم را بیرون بیاورند. اما همین موضوع سبب شد دردسر بزرگی برای آن‌ها به وجود بیاید. تخم اژدها تبدیل به جوجه‌ی بامزه‌ای می‌شود که این سه نفر نام آن را Ratha می‌نامند و با خود به روستا می‌برند. اما بعد از مدتی، اژدهایی عظیم‌الجثه با نام Black Blight به دهکده حمله کرده و آن‌جا را با خاک یکسان می‌کند.

بعد از مدتی، یک نفر از این سه دوست (هیرو) به Rider تبدیل می‌شود و سفری پرخطر و دور و دراز را برای شکار هیولاها در پیش می‌گیرد. هدف او در واقع کشتن و انتقام گرفتن از Black Blight است که باعث می‌شود داستان، روایتی جذاب‌تر به خود بگیرد. چون به دنبال اژدهایی هستید که دهکده‌ی شما را نابود کرد و عده‌ی زیادی را از بین برد. بنابراین این حس انتقام‌جویی شما را رو به جلو حرکت می‌دهد و باعث می‌شود لحظه‌ای از حرکت نایستید.

او در جریان این ماجراجویی، با دشمنان، هیولاها و حتی دوستان خود از دوران کودکی که در زمان حمله‌ی Black Blight به دهکده فرار کرده بودند هم مواجه می‌شود که این دیدار دوباره، اتفاقات بسیار هیجان‌انگیزی را هم با خود به دنبال دارد. اجازه دهید کشف باقی ماجرا را که جذابیت آن‌ها قابل وصف نیست، به عهده‌ی خودتان بگذاریم.

۱۰. Old School RuneScape

سازنده و ناشر: Jagex

سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان – اشتراک ماهانه ۱۱ دلار و سالانه ۱۰۰ دلار

بازی Old School RuneScape یکی از قدیمی‌ترین عناوینی است که در حال حاضر در سبک چند نفره برای موبایل در دسترس قرار دارد. این بازی در سال ۲۰۰۱ برای کامپیوتر عرضه شد اما چندین سال بعد برای گوشی نیز در دسترس قرار گرفت و توانست ظرف مدت کوتاهی، طرفداران خود را به بیش از ۱ میلیون نفر برساند و به صورت کلی هم بیش از ۲۵۰ میلیون کاربر دارد.

Old School RuneScape را باید یکی از معدود بازی‌های MMORPG تحت شبکه به حساب بیاوریم که توسط خود بازی‌کنانش شکل می‌گیرد. یعنی در واقع محیط اطراف آن توسط کسانی که آن را بازی می‌کنند شکل می‌گیرد و توسعه‌دهندگان نیز مرتبا بر اساس نظر همین بازی‌کنان، قابلیت‌های جدید را در قالب آپدیت‌های نرم‌افزاری ارائه می‌کنند.

از جمله قابلیت‌های این بازی می‌توان به ماجراجویی در یک دنیای بسیار وسیع و در عین حال در حال گسترش، امکان اجرای بازی روی کامپیوتر، تبلت و گوشی با یک حساب کاربری، امکان اضافه شدن قابلیت‌های جدید با رای گیری بازی‌کنان، گرافیک ساده و در عین حال سرگرم‌کننده و بسیاری موارد خوب دیگر اشاره کرد.

۱۱. Postknight

سازنده و ناشر: Kurechii

سال انتشار: ۲۰۱۷ / قیمت: رایگان

بازی بعدی لیست پانزده‌تایی ما، Postknight نام دارد. یک عنوان بسیار جذاب و منحصر به فرد که با کرکترهای دوست‌داشتنی و داستانی جالب، قطعا می‌تواند نظر مثبت شما را جلب کند؛ خصوصا اینکه به صورت رایگان هم در دسترس قرار دارد و کاربران می‌توانند به راحتی و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به آن دسترسی داشته باشند.

اما آنچه که باعث شده این بازی جذابیت منحصر به فردی داشته باشد، داستان آن است. شما در این بازی در نقش یک شوالیه ایفای نقش می‌کنید که در حقیقت یک پست‌چی و وظیفه‌ی آن، نامه رساندن به شهروندان است. این شهروندان از دست اژدهایی خطرناک فرار کرده‌اند و در بیرون شهر زندگی می‌کنند. حالا در بیرون شهر، ماجراجویی‌ها و خطرهای زیادی وجود دارد که پست‌چی قهرمان داستان باید آن‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارد.

بازی اختیار زیادی به شما نمی‌دهد. کرکتر خودش از یک مسیر چپ به راست حرکت می‌کند و اگر دشمنی را هم دید، به صورت خودکار با آن مبارزه می‌کند. کاری که شما باید انجام دهید، افزایش شدت حمله، استفاده از سپر دفاعی و استفاده از معجون افزایش عمر است. در واقع شما نقش یک کمک را بر عهده می‌گیرید و نه خود کرکتر. نکته‌ی مثبت اینجاست که اگر منابع یا سکه‌ای هم بدست بیاورید، اما نتوانید به سلامت به مقصد برسید و در این مسیر کشته شوید، منابع شما محفوظ باقی می‌ماند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به ارتقای سلاح و تجهیزات خود بپردازید.

۱۲. Sorcery 1-4

سازنده و ناشر: Inkle

سال انتشار: از سال ۲۰۱۶ / قیمت: هر قسمت ۵ دلار

عنوان دوازدهم، در واقع یک مجموعه‌ی چهارتایی از یک بازی با نام Sorcery است که هر کدام از آن‌ها هم یکی از بهترین بازی‌ها در سبک خود به حساب می‌آیند. همانطور که از نامش پیداست، این بازی شما را وارد دنیای جادوگری می‌کند؛ بنابراین باید منتظر رخ دادن اتفاقات هیجان‌انگیز باشید.

آنچه که باعث شده این بازی بسیار هیجان‌انگیز باشد و داستان جذابی داشته باشد این است که طراحان آن تلاش کردند آن را به صورت اقتباسی از کتاب‌هایی با همین نام توسعه دهند. در نتیجه Sorcery کاملا غنی از جزئیات و بسیار جذاب و گیرا خواهد بود. این بازی که در یک دنیای غیر واقعی رخ می‌دهد، داستان زندگی شما را به عنوان یک قهرمان محبوب و حماسی روایت می‌کند. این قهرمان ماجراجو برای اینکه بتواند تاج قدرت را که تاج پادشاهان نام دارد تصاحب کند، وارد منطقه‌ای اسرارآمیز و بسیار خطرناک می‌شود که Shamutanti Hills نام دارد.

داستان بازی هم دقیقا از همین‌جا جذاب می‌شود. چرا که بعد از ورود به این منطقه متوجه می‌شوید ساکنین آن، افرادی شرور، قانون‌شکن، هیولاهای خطرناک و درنده‌خو هستند و طبیعتا وقتی شما را ببینند، رحمی نشان نمی‌دهند. اما دشمنان خطرناک تنها چیزی نیستند که باید با آن‌ها مبارزه کنید، بلکه در سراسر این شهر، تله‌های مرگ‌باری کار گذاشته شده که فقط کافی است غفلت کنید تا مانند صدها ماجراجوی دیگر، با تاج قدرت خداحافظی کنید. اگر فکر می‌کنید آنقدر توانایی دارید که بتوانید از سد این چالش‌های سنگین بر بیایید، لینک‌های دانلود درست زیر انگشتان‌تان قرار دارند. روی آن‌ها کلیک کرده و بازی یادشده را نصب کنید تا ماجراجویی هیجان‌انگیز خود را برای رسیدن به تاج قدرت آغاز کنید.

۱۳. عناوین Square Enix

سازنده و ناشر: Square Enix

سال انتشار: متغیر / قیمت: متغیر

مانند استودیوی بازی‌سازی Kemco، اسکوئر انیکس هم یک شرکت توسعه‌دهنده‌ی بازی به حساب می‌آید که عناوین بسیار خوبی هم دارد. این شرکت نه تنها در زمینه‌ی ساخت بازی‌های کامپیوتری بلکه در زمینه‌ی بازی‌های مخصوص موبایل هم فعالیت دارد و عناوین آن هم کاربران زیادی را به خود جذب می‌کنند. طی چند سال اخیر، این استودیو بازی‌های زیادی را برای موبایل عرضه کرده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به Final Fantasy I-VII (فاینال فانتزی ۱ تا ۷) اشاره کرد. دراگون کوعست (Dragon Quest)، Secret of Mana و Adventures of Mana و بسیاری عناوین دیگر هم از جمله بازی‌های بسیار خوبی هستند که این شرکت برای موبایل توسعه داده است.

بازی‌های نقش‌آفرینی این استودیو هم که توانستند نظر تعداد زیادی از گیمرها را به خود جلب کنند شامل مواردی نظیر Final Fantasy Brave Exvius ،NieR Re[in]carnation و Dissidia Final Fantasy Opera Omnia می‌شوند. از جمله بازی‌های نقش‌آفرینی استراتژیک هم می‌توان به عناوینی نظیر Heavenstrike Rivals و Final Fantasy Tactics: War of the Lion اشاره کرد.

یک بازی جذاب دیگر در این سبک می‌تواند «زندگی عجیب است» باشد (Life is Strange). Life is Strange توسط استودیو استودیو Square Enix طراحی شده و برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس قرار دارد. همان‌طور که از اسم این بازی پیداست، روند آن بسیار عجیب و در عین حال سرگرم‌کننده و جذاب است. داستان به این شکل شروع می‌شود که کاراکتر اصلی یعنی مکس در کلاس عکاسی حضور دارد که ناگهان الهامی از یک فانوس دریایی در حال نابودی می‌گیرد. وقتی که از کلاسش خارج می‌شود، ناگهان شاهد قتل یکی از هم‌کلاسی‌های خود که دوست دوران کودکی‌اش هم بود می‌شود. درست در همان لحظه بازی شروع می‌شود.

در روند این بازی متوجه می‌شوید که می‌توانید حتی به گذشته هم سفر کنید تا بتوانید جان دوست عزیز و صمیمی خود را نجات دهید. همین سفر به گذشته چالش‌های بسیار زیادی را سر راه بازیکن قرار می‌دهد که به جذابیت داستان نیز می‌افزاید. به صورت کلی اگر از علاقه‌مندان به بازی های ماجراجویی و فکری هستید حتما Life is Strange را تجربه کنید.

اگر گیمر باشید، قطعا اسکوئر انیکس را می‌شناسید و به ما حق می‌دهید که از اشاره به نام بازی‌های بیشتر آن صرف نظر کنیم چون فهرست عناوین این استودیو بسیار زیاد است و نمی‌توان به تمام آن‌ها اشاره کرد. در نتیحه تصمیم گرفتیم لینک مربوط به صفحه‌ی این استودیو در فروشگاه‌های پلی‌استور و اپ استور را در اختیارتان قرار دهیم تا بدین ترتیب طبق سلیقه‌ی خودتان، هر بازی که دوست داشتید، دانلود و تجربه کنید.

۱۴. Summoners War: Sky Arena

سازنده و ناشر: Com2uS

سال انتشار: ۲۰۱۴ / قیمت: رایگان

اگر به دنبال یک بازی سرگرم‌کننده، اعتیادآور، فان و جالب و در عین حال با المان‌های نقش‌آفرینی هستید، Summoners War یکی از بهترین عناوینی است که می‌توانید تجربه کنید. این بازی بیش از ۵۰ میلیون بازیکن از سراسر جهان دارد و از محبوب‌ترین‌ها در سبک بازی‌های نقش‌آفرینی استراتژیک به حساب می‌آید.

در این بازی کاری که شما باید انجام دهید این است که به دنبال کریستال‌های مانا باشید. کریستال‌های فوق‌العاده با ارزش که در دست افراد شروری قرار دارند. حال باید سراسر جهان به گشت و گذار بپردازید تا بتوانید این افراد و سپس کریستال‌ها را پیدا کنید. در فرایند یافتن این کریستال‌ها شما اصلا کار ساده‌ای نخواهید داشت. بنابراین خود را برای نبردی سخت و چالش‌برانگیز آماده کنید.

همانطور که از نامش پیداست، در Summoners War: Sky Arena نبرد بر سر تصاحب آسمان‌هاست. اما این نبرد اصلا نباید با زور و بدون فکر پیش برود، چرا که دشمنان زرنگ‌تر از این حرف‌ها هستند و به راحتی می‌توانند دست شما را بخوانند. برای اینکه با موفقیت کارتان را پشت سر بگذارید، باید استراتژی‌های خوبی به کار بگیرید، فکر کنید و کیفیت بازی را افزایش دهید. در غیر این صورت حتی در مواجهه با یک ارتش کوچک، شکست می‌خورید.

Summoners War: Sky Arena این آزادی عمل را به شما می‌دهد تا سرزمین خود را ایجاد کرده و آن را شخصی‌سازی کنید. امکان احضار بیش از ۹۰۰ هیولای قدرتمند برای اینکه در نبرد با دشمنان در کنارتان باشد هم وجود دارد که البته موفقیت در بکارگیری از آن‌ها به هوش شما بستگی دارد. گیم‌پلی بازی فوق‌العاده اعتیادآور است چرا که در آن، خودتان سرنوشت سرزمین‌تان را با انتخاب‌ها و تصمیمات‌تان رقم می‌زنید.

گرافیک بازی عالی و منحصر به فرد است، صداگذاری شما را به وجد می‌آورد، کنترل کرکترها سخت و پیچیده نیست، داستان روند جذابی دارد، تنوع کرکترها برای بازی در نقش آن‌ها بسیار زیاد است، امکان بازی با افراد واقعی برایتان وجود دارد و بسیاری موارد دیگر که بیان تک تک آن‌ها از حوصله‌ی متن خارج است. فقط بدانید Summoners War: Sky Arena یکی از بهترین بازی‌هایی است که در سبک نقش‌آفرینی طراحی شده و المان‌هایی از استراتژی و بازی آنلاین را هم در خود دارد.

۱۵. WitchSpring 1-4

سازنده و ناشر: Kiwiwalks

سال انتشار: از سال ۲۰۱۵ / قیمت: از ۲ تا ۵ دلار برای هر قسمت

آخرین بازی این لیست که در سبک نقش‌آفرینی و برای موبایل طراحی شده، WitchSpring نام دارد که البته چهار مجموعه از آن مدنظر ما است، نه یکی از آن‌ها. داستان بازی بسیار جالب دنبال می‌شود. به این صورت که شما ۱۰۰ روز فرصت دارید یک جادوگر حرفه‌ای تربیت کنید. جادوگری که شما تربیت می‌کنید نباید یک جادوگر معمولی باشد، بلکه قدرت آن باید به کل دنیا ثابت شود. بنابراین باید تصمیمات درست و مهمی را در این مسیر بگیرید.

شما در این بازی می‌توانید کارهای خارق‌العاده‌ای انجام دهید و برای چند ساعت هم که شده، خود را از دنیای واقعی اطراف خود که نمی‌توانید تغییر خاصی در آن ایجاد کنید (تغییرات جادویی نظیر آنچه که در بازی‌ها شاهد هستیم)، رها کرده و وارد دنیایی خیالی شوید که در آن می‌توانید در نقش یک جادوگر، توانایی‌های خود را به رخ رقبا بکشید.

البته تربیت جادوگر تنها کاری نیست که باید انجام دهید، بلکه دشمنان مختلفی هم به شما حمله می‌کنند که باید با ترکیب مواد جادویی مختلف، آن‌ها را در کسری از ثانیه نابود کنید. حال کیفیت جادوهای شما چقدر زیاد است و تا چه اندازه می‌تواند به دشمنان صدمه بزند، موضوعی است که خودتان باید تعیین کنید. شما قدرتمندترین جادوگر دنیا هستید و بنابراین این آزادی عمل را دارید تا هرچه می‌خواهید، با یک اشاره ایجاد کنید. پس بروید و ثابت کنید رئیس کیست!

آیا شما هم بازی موبایل در سبک نقش‌آفرینی می‌شناسید که جای آن در لیست ما خالی باشد؟ لطفاً نام آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

