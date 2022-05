با ۶ ابزار برتر و رایگان حل مشکلات ویندوز ۱۰ آشنا شوید

اگرچه اخیراً مایکروسافت ویندوز ۱۱ را با قابلیت‌ها و طراحی جدید به صورت عمومی در اختیار کاربران خود قرار داد، اما بسیاری از کاربران به دلایلی همچنان از سیستم عامل ویندوز ۱۰ روی سیستم خود بهره می‌برند. این سیستم‌عامل بر روی میلیون‌ها کامپیوتر، تبلت و گوشی هوشمند در سراسر جهان نصب شده و یکی از محبوب‌ترین سیستم‌عامل‌ها محسوب می‌شود. ویندوز ۱۰، از زمان انتشارش و برخلاف نسخه‌های قدیمی این سیستم‌عامل دستخوش تغییرات زیادی شده اما به هر حال مانند هر سیستم عامل دیگری بی‌نقص نیست و مشکلاتی را نیز برای کاربرانش به وجود می‌آورد.

۵ روش آسان برای حل مشکل کند شدن ویندوز ۱۰ پس از به‌روزرسانی

۶ ابزار برتری که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت به شما کمک خواهد کرد تا حجم بسیار زیادی از مشکلات ایجاد شده ویندوز ۱۰ را رفع کنید. اما قبل از معرفی این ابزارها باید به نکته‌ی مهمی توجه کنید.

سیستم خود را به‌روزرسانی کنید

قبل از نصب ابزارهای برطرف‌کننده‌ی مشکلات ویندوزتان، لازم است تا به مقوله‌ی به‌روزبودن سیستم‌عاملتان توجه کنید. اگرچه به‌روزرسانی‌ها گاهی می‌توانند مشکلات غیرقابل پیش‌بینی را وارد سیستمتان کنند، اما این موضوع همیشه صدق نمی‌کند و بیشتر اوقات، با آپدیت کردن سیستمتان می‌توانید حجم بسیاری زیادی از مشکلات و باگ‌های آن را رفع کنید. پس همیشه به این موضوع توجه داشته باشید.

کلید‌های Win + I را فشار دهید تا پنل تنظیمات را باز کنید و به مسیر Update & Security > Windows Update بروید. اگر آپدیتی برای دانلود و نصب در این بخش وجود دارد، این کار را انجام دهید و سپس سیستم خود را ری‌استارت کنید. اکنون می‌توانید با خیال راحت ابزارهای برتر حل مشکلات ویندوز را روی سیستم خود نصب کرده و از کارایی آن‌ها لذت ببرید.

۱. ابزار IOBit Driver Booster

ویندوز ۱۰ سعی می‌کند تا مقوله‌ی به‌روزرسانی‌ درایورها را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند، اما توانایی انجام کامل این امر را ندارد و تنها گاهی اوقات برخی به‌روزرسانی‌های ضروری را به کاربران این سیستم‌عامل ارائه می‌دهد. بنابراین لازم است هنگام به وجود آمدن مشکلات سخت‌افزاری، در اولین گام به بررسی به‌روزرسانی درایورهای خود اقدام نمایید.

یکی از بهترین راه‌ها برای بررسی وضعیت درایورهای ویندوز شما استفاده از ابزارهای رایگان به‌روزرسانی درایورهاست که در رابطه با این موضوع نرم‌افزارهای زیادی وجود دارد. اما یکی از بهترین آن‌ها، ابزار IOBit Driver Booster است که کاربران با استفاده از آن می‌توانند به بیش از یک میلیون درایور ویندوز ۱۰ دسترسی پیدا کنند. برای انجام این کار لازم است تا مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا نرم‌افزار IOBit Driver Booster دانلود و نصب کنید. مطمئن شوید که تنها همین ابزار را نصب می‌کنید و از نصب هرگونه نرم‌افزار اضافه‌ی دیگر خودداری کنید. Driver Booster را باز کنید. در صفحه‌ی اول سه تب Outdated ،UpToDate و Action Center قابل مشاهده هستند. همانطور که از نام دو تب اول واضح است، شما می‌توانید از آن‌ها برای بررسی وضعیت و به‌روزرسانی درایورهای سیستم عامل خود بهره ببرید. از قسمت Action Center نیز می‌توانید برای دانلود سایر برنامه‌های IOBIT استفاده کنید. تب Outdated را انتخاب کنید. شما می‌توانید با استفاده از دکمه‌ی قرمزی که در آن جا می‌بینید، درایورهای مد نظر خود را به‌روزرسانی کنید، آن‌ها را به حالت قبلی خود برگردانید، یا آن‌ها را به طور کامل حذف کنید. Driver Booster به طور خودکار درایورها را روی سیستم شما دانلود و نصب می‌کند، اما ممکن است برای پایان مراحل نصب به راه اندازی مجدد سیستم نیاز داشته باشید.

در نهایت باید اشاره کرد که این نرم‌افزار بسیار کاربردی قبل از به‌روزرسانی درایورهای سیستم شما یک نقطه بازیابی برای دسترسی‌های بعدی کاربران ایجاد می‌کند. همچنین گزینه‌هایی برای خاموش کردن یا ری‌استارت کردن خودکار سیستم پس از اتمام به‌روزرسانی درایورها در این نرم‌افزار دیده می‌شود.

اگر به هر دلیلی نتوانستید، نرم‌افزار IOBit Driver Booster را نصب کنید می‌توانید از ابزار جایگزین Snappy Driver Installer بهره ببرید.

Snappy Driver Installer (SDI)، یک نرم‌افزار کاربردی رایگان و متن باز است که با دارای بودن کامل‌ترین و جدیدترین درایورهای سخت‌افزاری به شما این امکان را می‌دهد که به صورت آنلاین درایور مورد نظر خود را دانلود کرده و سپس در صورت نیاز اقدام به نصب آن کنید.

پس از نصب و دانلود این نرم‌افزار به بخش Download Indexes Only رفته تا SDI به سرعت سیستم شما را اسکن کند و ببیند که کدام درایورها نیاز به به‌روزرسانی یا نصب دارند. این نرم‌افزار پس از اسکن سیستم، لیستی از درایورهای جدید را به شما ارائه می‌دهد. شما می‌توانید هر کدام از این درایورهایی که مد نظرتان هست را دانلود و نصب کنید یا با انتخاب «همه‌ی موارد» در منوی سمت چپ، همه‌ی درایورهای پیشنهادی را نصب کنید.

پیشنهاد می‌کنیم حتماً قبل نصب، یک نقطه بازیابی جدید ایجاد کرده و سپس به نصب درایورها بپردازید. فرآیند دانلود و به‌روزرسانی بسته به تعداد درایورها وسرعت اینترنت شما می تواند مدتی طول بکشد. بعد از نصب و اتمام درایورها سیستم خود را ری‌استارت کنید.

۲. ابزار FixWin 10

نرم‌افزار FixWin 10 یکی از بهترین ابزارهای رایگان حل مشکلات ویندوز ۱۰ است که با توجه به portable بودن آن، حجم بسیار کمی دارد. شما می‌توانید از این نرم‌افزار برای حل طیف گسترده‌ای از مشکلات سیستم‌عامل خود بهره ببرید. این نرم‌افزار شش تب جداگانه دارد که شما می‌توانید بسته به نوع مشکل سیستم خود به بخش مد نظر خود مراجعه کنید. برای مثال در بخش file explorer می‌توانید مشکلات مرتبط با file explorer را حل کنید. در بخش Internet & Connectivity، مشکلات مرتبط با اینترنت و شبکه به راحتی حل خواهند شد. هر بخش آن حداقل به شما ۱۰ روش برای حل مشکلات ارائه می‌دهد که شما می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید.

برخی از اقدامات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد سیستم داشته باشد، که شما با کلیک بر روی دکمه‌ی Fix از این موضوع مطلع خواهید شد. ابزار‌های تعمیر این نرم‌افزار علاوه بر تعمیر مشکلات ساده مانند ناتوان بودن در رفرش‌سازی آیکون Recycle Bin پس از هر پاک‌سازی، مشکلات سخت‌تری مانند بازگیری دسترسی دوباره به Registry Editor را نیز به کاربران ارائه می‌دهند. بخش Additional Fixes ترفند‌هایی برای حل مشکلاتی نظیر اعلان Sticky Note و حذف آن به شما ارائه می‌دهد. بخش Troubleshooters نیز شما را به ابزار حل مشکل ویندوز ۱۰ هدایت می‌کند. باید اشاره کرد که گاهی اوقات استفاده از سیستم عیب‌یابی یکپارچه خود ویندوز می‌تواند مانع ایجاد مشکلات بدتر در سیستم شما شود.

۳. ابزار Ultimate Windows Tweaker 4

سارنده‌ی نرم‌افزار Ultimate Windows Tweaker 4 همان سازنده‌ی نرم‌افزار FixWin 10 است که شما با دیدن رابط کاربری ساده‌ی هر دو نرم‌افزار می‌توانید به این موضوع پی ببرید. برخلاف نرم‌افزار FixWin 10 که به بررسی مشکلات ویندوز ۱۰ می پردازد و به شما امکان می دهد آن‌ها را رفع کنید، کاربران با استفاده از این نرم‌افزار به سادگی قادر خواهند بود بیش از ۱۷۰ بهینه‌سازی و تغییر جدید در رابط کاربری کلاسیک و مدرن سیستم عامل ویندوز ۱۰ خود ایجاد کنند.

این افراد می‌توانند با استفاده از برنامه‌ی تنظیمات ویندوز ۱۰، ویرایشگر رجیستری یا ویرایشگر Group Policy تغییرات مد نظر خود را روی این سیستم عامل اعمال کنند. قبل از شروع، گزینه‌ی «Create Restore Point» را در سمت چپ پایین فعال کنید. تغییرات مورد نظر را اعمال کرده و سپس روی گزینه‌ی Apply در بخش پایینی کلیک کنید. لازم به ذکر است که بخش Additional، نرم‌افزار Photo Viewer ویندوز ۷ را به کاربران ارائه می‌دهد که می‌توانید از آن نیز بهره ببرید.

۴. ابزار Windows Repair

نرم‌افزار Windows Repair (All in One) یکی دیگر از ابزارهای رایگان و بسیار کاربردی برای حل مشکلات ویندوز ۱۰ به شمار می‌رود که کاربران می‌توانند از آن برای حل بسیاری از مشکلات ویندوز ۱۰ بهره ببرند. توسعه‌‌دهنده‌ی این نرم‌افزار به شدت پیشنهاد می‌کند که برای تاثیر بیشتر از این ابزار در حالت Safe Mode استفاده کنید. برای ورود آسان‌تر سیستم شما به این حالت، کلیدی به عنوان Reboot to Safe Mode در این نرم‌افزار تعبیه شده است.

کاربران می‌توانند با استفاده از بخش‌های متنوع تعمیرات این نرم‌افزار خطاهای ریجیستری و مجوزهای دسترسی فایل و همچنین مسائل مربوط به اینترنت اکسپلورر, برورزرسانی ویندوز، فایروال ویندوز و بسیاری از موارد دیگر را شناسایی و برطرف نمایند. ابزار Windows Repair همچنین شما را از طریق ایجاد فرآیندهایی در مورد تعمیر سیستمتان راهنمایی می‌کند که این راهنمایی‌ها به طور خودکار برنامه‌های Windows Check Disk (chkdsk) و System File Checker (sfc) را پوشش می‌دهند. نرم‌افزار Windows Repair این قابلیت را نیز دارد که تنظیمات اصلی ویندوز را به حالت اولیه بازگرداند. از دیگر قابلیت‌های کاربردی این نرم‌افزار می‌توان به حذف فایل‌های موقت، تعمیر سیستم فایل‌ها و تعمیر تنظیمات پروکسی اشاره کرد.

اگر راهنمایی ارائه شده، مشکلات سیستم شما را حل نکرد، باید ریسک کرده و بخش Repairs را باز نمایید. در این بخش شش گزینه در اختیار شما قرار دارد. گزینه‌ی Open Repairs پنل تعمیرات را در اختیار شما قرار می‌دهد که روش‌هایی را برای تعمیر سیستمتان انجام خواهد داد. سایر گزینه‌ها نیز وظایف خاصی نظیر حذف بدافزارها، تعمیر فایل‌های خراب و به‌روزرسانی ویندوز را دنبال می‌کنند.

۵. ابزار Windows Repair Toolbox

ویندوز ۱۰ با وجود برخی مشکلاتی از آن گزارش می‌شود، یک سیستم عامل عالی به شمار می‌آید و بسیاری از کاربران از کار با آن راضی هستند. در این میان افرادی نیز هستند که به دلیل نبود ابزارهای تخصصی تعمیرات در مواقع ضروری، همواره گله‌هایی از این سیستم عامل دارند. اما باید بگوییم که نرم‌افزار Windows Repair Toolbox این مشکل را حل کرده است. کاربران با استفاده از ابزار Windows Repair Toolbox، همه‌ی ابزارهای لازم که برای تعمیر سیستمشان ضروری است را دریافت خواهند کرد.

هنگامی که این نرم‌افزار را اجرا می‌کنید، ابزارهای مختلف تعمیر در بخش‌های جداگانه‌ای قرار گرفتند که متناسب با مشکل سیستمان می‌توانید به آن بخش مراجعه کنید. سپس برای استفاده از آن‌ها کافی است ابزار مد نظر خود را از لیست نشان داده شده دانلود کنید. این نرم‌افزار ویژگی‌های کاربردی دیگری نیز دارد.

به عنوان مثال تب حذف بدافزار، بسیاری از روش‌های اسکن کردن و حذف بدافزار را در اختیار شما قرار می‌دهد. این نرم‌افزار همچنین می‌تواند اطلاعاتی جامع از سیستم نظیر نسخه‌ی ویندوز، دمای پردازنده، مقدار حافظه‌ی رم نصب شده را برای شما به نمایش بگذارد تا به اطلاعاتی دقیق از سیستم خود دسترسی داشته باشید. کاربران می‌توانند از گزینه‌ی Run Unattended نیز بهره ببرند که این قابلیت سیستم شما را بدون دانلود کردن ابزار خاصی مورد بررسی و اسکن قرار می‌دهد. در مجموع می‌توان گفت که این نرم‌افزار با دارای بودن قابلیت‌های کاربردی بسیار، می‌تواند انتخاب خوبی برای تعمیر سیستم شما باشد.

همانطور که مایکروسافت هم از آن آگاه است، ویندوز ۱۰ هنوز با مشکل کنترل حریم خصوصی کاربران دست و پنجه نرم می‌کند. کنترل حریم خصوصی ویندوز ۱۰ از زمان انتشار آن در سال ۲۰۱۵ پیشرفت‌های خوبی داشته، اما همچنان مشکلاتی نظیر ردیابی و گرداوری اطلاعات از کاربران مختلف گزارش می‌شود. بعضی از کاربران معتقدند همه‌ی سیستم‌عامل‌ها این حق را دارند که به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کنند و برخی دیگر نیز مخالف این کار هستند. اما ابزار و روش‌هایی نیز برای جلوگیری از دسترسی مایکروسافت و ویندوز به اطلاعات کاربران وجود دارد که نرم‌افزار O&O ShutUp10 یکی از آن‌ها است.

در اینکه دسترسی به اطلاعات کاربران توسط مایکروسافت نقض واقعی حریم خصوصی کاربران است، هیچ شکی نیست. اما آن‌ها به طور پیوسته روی این مقوله تأکید دارد که این اقدام آن‌ها صرفاً جهت نظارت دقیق بر عملکرد سیستم عامل و بهبود تجربه کاربری صورت می‌گیرد. این نرم‌افزار بسیار کاربردی ۹ بخش مختلف دارد و هر کدام از آن‌ها تنظیمات حریم خصوصی مختلفی را به کاربران ارائه می‌دهند که بیشتر آن‌ها در ویندوز ۱۰ به طور مستقیم قابل دسترسی نیستند. ShutUp10 قابلیت‌های ردیابی سیستم را به سادگی زدن یک کلید ساده غیرفعال می‌کند.

نکته‌ی جالب اینجاست که هر گزینه‌ی ارائه شده در این نرم‌افزار، توضیحاتی را به همراه دارد تا کاربران بدانند که چه قابلیتی را غیر‌فعال می‌کنند و با غیرفعالسازی آن ممکن است عمکلرد چه بخش‌هایی از سیستم را مختل کنند. بنابراین همواره پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا توضیحات مربوط به هر گزینه‌ را بخوانید و سپس نسبت به غیرفعال‌سازی آن‌ها اقدام نمایید. همچنین O&O ShutUp10 قابلیت Apply only recommended settings را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

سیستم‌عامل ویندوز ۱۰ اگرچه جدیدترین سیستم‌عامل ارائه شده‌ی مایکروسافت نیست، اما هنوز هم کاربران بسیار زیادی از قابلیت‌های خوب آن بهره می‌برند. به وجود آمدن مشکلات جزء جدایی‌ناپذیر سیستم‌عامل‌ها هستند که این مقوله در مورد ویندوز ۱۰ نیز صدق می‌کند. در این مطلب ما ۶ ابزار رایگان و برتر برای رفع مشکلات ویندوز ۱۰ را به شما معرفی کردیم و کوشیدیم در توضیحات مربوط به هر کدام به قابلیت‌های مثبت و منفی آن‌ها اشاره کنیم تا شما بتوانید با جمع‌بندی این مقاله، بهترین ابزار را برای سیستمان انتخاب کرده و مشکلات آن را به راحتی حل کنید. امیدواریم از خواندن این مطلب لذت برده باشید.

