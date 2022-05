«جورجیو ساردو»، مدیرکل مایکروسافت استور در این‌ باره توضیح می‌دهد: «برای آسان‌تر کردن انتقال یک‌پارچه و سریع‌تر مشتریان به رایانه‌های شخصی جدید خود، به‌زودی قابلیت جدیدی را در کانال Windows Insider آزمایش خواهیم کرد که به مشتریان کمک می‌کند برنامه‌های مد نظر خود را که قبلاً از مایکروسافت استور نصب شده‌اند، به شیوه‌ای اتوماتیک به دستگاه ویندوزی جدیدشان بازیابی کنند. این قابلیت همچنین، به توسعه‌دهندگان نرم‌افزارها کمک خواهد کرد تا مشتریان خود را بدون نیاز به یادآوری برای دانلود مجدد برنامه‌ها راضی نگه دارند.»

بازیابی برنامه‌ها به‌ طور خاص برای مشتریانی که به صورت دوره‌ای رایانه‌های شخصی خود را تغییر می‌دهند یا توسعه‌دهندگانی که مرتباً از ماشین‌های مجازی و دیوایس‌های متعددی استفاده می‌کنند، بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. پیش از این کاربران ویندوز مجبور بوده‌اند برای بهره‌گیری از تجربه‌ای مشابهی این قابلیت و هرچند قدرتمندتر، از برنامه‌های ثالث بازیابی استفاده کنند که خیلی هم مورد اطمینان آن‌ها واقع نشده است.

برای اینکه این قابلیت جدید بتواند نظر مساعد اکثر کاربران ویندوز ۱۱ را بدست آورد و به معنی واقعی کلمه تأثیرگذار باشد، لازم است تا برنامه‌های بیشتری در مایکروسافت استور قرار بگیرد. سرنخ‌هایی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد این استور با اضافه کردن برخی برنامه‌های محبوب نظیر فایرفاکس، زوم، ادوبی Acrobat Reader و OBS Studio به دنبال رسیدن به این مهم است. با این حال اما هنوز هم بسیاری از برنامه‌ها در این استور دیده نمی‌شود و مایکروسافت در تلاش است تا با حذف لیست انتظار برای برنامه‌های win32، این مشکل را برطرف سازد و پای برنامه‌های همه‌ی توسعه‌دهندگان را به استور خود باز کند.

این شرکت سازنده قصد اضافه کردن قابلیت‌های کاربردی را به سیستم‌عامل ویندوز ۱۱ دارد که از جمله‌ی آن می‌توان به توسعه‌ی ویجت برای این سیستم‌عامل اشاره کرد. در حال حاضر تنها ۱۱ ویجت در ویندوز ۱۱ در دسترس قرار دارد که شامل آب و هوا، ورزش، بازی، تصاویر، لیست تماشای فیلم، سرگرمی، ترافیک، To Do (لیست کارهای روزانه)، تقویم Out Look، امنیت خانواده (Family Safety) و tips (نکته‌ها) می‌شوند.

همچنین مایکروسافت به‌زودی رابط کاربری جدید فایل اکسپلورر ویندوز ۱۱ را ارائه می‌کند که این رابط کاربری ویژگی تب‌ها را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. طبق شنیده‌ها، طراحی جدید فایل اکسپلورر ویندوز ۱۱ شامل قابلیت تب‌ها برای جابه‌جایی بین پوشه‌ها در یک پنجره و همچنین قابلیت جابه‌جایی تب‌ها خواهد بود. علاوه بر این قابلیت بسیار کاربردی، مایکروسافت تغییرات دیگری را نیز برای فایل اکسپلورر ویندوز ۱۱ در نظر دارد. در همین راستا، مایکروسافت تغییراتی نظیر پوشه‌های معمولی دسترسی سریع (Quick Access)، اسناد مشاهده شده اخیر و گزینه دلخواه (Favorites) جدید را برای کاربران به ارمغان خواهد آورد. همچنین به‌زودی کاربران می‌توانند از منوی کلیک راست یک فایل، آن را به موارد دلخواه خود اضافه کنند تا در صفحه اصلی فایل اکسپلورر به صورت پین شده ظاهر شود.

