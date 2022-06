۲۰ بازی رایگان برتر برای اندروید و iOS که همین حالا باید تجربه کنید

همه ما می‌دانیم که بازی‌های رایگان اندروید و iOS این روزها دیگر واقعا «رایگان» نیستند، اما اگر اندکی صبوری به خرج دهید، برخی از آن‌ها نزدیک‌ترین چیزی هستند که می‌توانید به یک بازی Free to Play حقیقی بیابید. بازی‌ها زمانی از حالت رایگان خارج می‌شوند که گیمرها عجله می‌کنند، چرا که اکثر دیوارهای پولی را می‌توان با کنار گذاشتن بازی‌ها برای چند ساعت دور زد. آنچه در این مقاله برایتان گرد آورده‌ایم، مجموعه‌ای از بازی‌های اندرویدی است که می‌توانید به راحتی به تجربه آن‌ها بپردازید و درگیر خریدهای درون برنامه‌ای نخواهید شد.

این لیست نقش نوعی تالار مشاهیر را ایفا می‌کند و لزوما به سراغ جدیدترین بازی‌های بازار نرفته‌ایم، بلکه بازی‌هایی را انتخاب کرده‌ایم که در سال‌های اخیر حسابی به دل گیمرها نشسته‌اند. در نتیجه یک سری از بازی‌های جدید شاید در آن قرار نداشته باشند. اما تا جایی که امکان داشت تلاش کردیم به تمام آن‌ها اشاره کنیم.

۲۰ بازی رایگان اندروید و iOS در این لیست عبارت‌اند از:

Alto’s Odyssey و Alto’s Adventure Asphalt 9: Legends Brawl Stars Call of Duty: Mobile Critical Ops EA Sports games Final Fantasy Brave Exvius Genshin Impact Legends of Runeterra Nintendo games Pocket City Pokemon Go PUBG Mobile & PUBG New State Roblox Smash Hit Garena Free Fire: Rampage Modern Combat 5: mobile War Robots Multiplayer Battles Among Us NieR Reincarnation ۱. Alto’s Odyssey و Alto’s Adventure سازنده: Team Alto / ناشر: Noodlecake Studios سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان وقتی به دنبال یک بازی رایگان عالی برای اندروید و iOS در سبک دوندگی بی‌نهایت بگردید، امکان ندارد نام Alto’s Odyssey به چشمتان نخورد. این بازی یکی از جذاب‌ترین بازی‌هایی است که به صورت کاملا رایگان در دسترس قرار دارد و تجربه‌ای لذت‌بخش و هیجان‌انگیز را در محیطی آرام اما پرماجرا برایتان به ارمغان می‌آورد. در این بازی شما نقش شخصیت اصلی را بر عهده دارید و باید روی تپه‌ها اسکی کنید. باید حواستان باشد که به مانع‌ها برخورد نکنید، چون در این صورت می‌بازید. بازی گرافیکی فوق‌العاده جذاب دارد که در همان تجربه‌ی نخست، توجه شما را به خود جلب می‌کند. کاری که شما باید بکنید فقط اسکی کردن و پریدن از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر است. از آن‌جایی که اسکی کردن نیاز شدیدی به تمرکز دارد، بنابراین باید کاملا صبور باشید و صفر تا صد حواس خود را روی پشت سر گذاشتن موانع منعطف کنید. مثل بسیاری از بازی‌ها با سبک مشابه، در این بازی هم یک سری آیتم‌ها در سراسر بازی پخش شده‌اند که اگر می‌خواهید کاراکتر خود را شخصی‌سازی کنید، باید آن‌ها را بدست بیاورید. این بازی اگرچه رایگان است، اما اندکی تبلیغ دارد که تأثیر خاصی روی روند بازی نمی‌گذارد. همچنین خرید درون برنامه‌ای هم اصلا برای این نیست که بتوانید بازی را راحت‌تر تجربه کنید، بلکه فقط مربوط به شخصی‌سازی کاراکتر می‌شود. در نتیجه باید گفت این بازی عملا رایگان است و می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، به تجربه‌ی آن بپردازید. لازم به ذکر است بازی Alto’s Adventure هم تا حد زیادی به این بازی شباهت دارد. در نتیجه اگر از عنوان نخست خوشتان بیاید، به احتمال بسیار زیاد، به مورد دوم هم علاقه‌مند می‌شوید. هر دو بازی توسط استودیوی Noodlecake منتشر شده‌اند، توسعه‌دهنده‌ی آن‌ها Team Alto است و هر دو هم سبک مشابهی دارند. ۲. Asphalt 9: Legends سازنده و ناشر: Gameloft سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان اگر به دنیای ماشین‌ها علاقه‌مند هستید و دوست دارید با لوکس‌ترین و هیجان‌انگیزترین ماشین‌های دنیا به مسابقه با افراد مختلف بپردازید، آسفالت ۹ می‌تواند شما را به وجد بیاورد. اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های مسابقه‌ای باشید، با سری بازی‌های آسفالت قطعا آشنایی دارید. در بین بازی‌های مسابقه‌ای اتومبیل‌رانی که در دسته‌ی بازی چندنفره هم قرار می‌گیرند، آسفالت‌ها همیشه جزو بهترین عناوین بوده‌اند که با گرافیک خارق‌العاده و مکانیزم عالی، هیجان زیادی را برای کاربران به ارمغان می‌آوردند. آسفالت ۹ یک بازی موبایل رایگان است که هم در اندروید و هم iOS در دسترس قرار دارد و دقیقا مسیر موفقیت‌آمیز نسخه‌های دیگر را ادامه داده و با بهره‌مندی از گرافیک بالا، گیم‌پلی مثال‌زدنی و محتوای وسیع نظیر ۸۰۰ رویداد مختلف، رویدادهای ماهانه و هفتگی، حالت آنلاین PvP و… توانست نظر مثبت گیمرهای موبایل را جلب کند. همچنین در این بازی امکان آزاد کردن ۵۰ ماشین و ارتقای آن‌ها نیز وجود دارد. اگرچه شاید سیستم پرداخت درون‌برنامه‌ای بازی آن طور که دوست داریم نباشد اما به طور کلی آسفالت ۹ یکی از بهترین بازی‌های مسابقه‌ای آرکید به حساب می‌آید که می‌توانید آن را تجربه کنید. بازی‌هایی نظیر آسفالت ۸ و آسفالت اکستریم (نسخه‌ای از این بازی با ماشین‌های آف‌رود) هم در بین چند بازی مسابقه‌ای فوق‌العاده و رایگان هستند که می‌توانید آن‌ها را در اندروید و iOS تجربه کنید. ۳. Brawl Stars سازنده: و ناشر: Supercell سال انتشار: ۲۰۱۷ / قیمت: رایگان Brawl Stars یکی از آخرین کارهای استودیوی بسیار خوش‌نام Supercell است. این بازی به صورت رایگان در ژانر «براولر» برای اندروید و iOS ساخته شده و المان‌های سبک «MOBA» را نیز در خود جای داده است. گیمر با چند هم‌تیمی وارد بازی می‌شود، با رقبا کشتی می‌گیرد و در صدد پیروزی برمی‌آید. حالت‌های بازی هم کم نیستند و می‌توان به یک حالت براول سرراست، حالتی که در آن باید به جمع‌آوری کریستال بپردازید و یک حالت دیگر برای به سرقت بردن جواهران حریف اشاره کرد. Supercell پیشتر بازی‌هایی مانند کلش رویال، کلش آو کلنز و بوم بیچ را ساخته است. اگر از بازی‌های «کلش رویال» لذت می‌برید، تمام ساخته‌های دیگر Supercell هم می‌توانند برای ساعاتی طولانی سرگرم‌تان کنند. ۴. Call of Duty: Mobile سازنده: TiMi Studio Group ،Tencent Games / ناشر: Activision سال انتشار: ۲۰۱۹ / قیمت: رایگان Call of Duty: Mobile، یکی از بهترین بازی‌های شوتر در سال ۲۰۲۲ است که کاربران بسیار زیادی هم از سراسر دنیا دارد. اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های Call of Duty باشید، قطعا از انجام این بازی رایگان در گوشی مبتنی بر اندروید و iOS خود لذت خواهید برد. خصوصا اینکه تمام المان‌های بازی به گونه‌ای کاملا استاندارد طراحی شده‌اند و کاربر اصلا احساس خستگی نمی‌کند. البته شاید تجربه‌ی آن روی گوشی در مقایسه با کامپیوتر یا کنسول خیلی جذاب نباشد اما برای کسانی که روی موبایل گیمینگ انجام می‌دهند، قطعا Call of Duty: Mobile یکی از بهترین‌ها خواهد بود. مثل هر کال آو دیوتی دیگری، این نسخه موبایل هم به صورت اول‌شخص دنبال می‌شود و اجازه می‌دهد به رقابت آنلاین با سایرین بپردازید. از طرف دیگر اما شاهد یک حالت بتل رویال ۱۰۰ نفره مشابه به PUBG Mobile و فورتنایت نیز هستیم. تمام این‌ها باعث می‌شود Call of Duty: Mobile هم‌رده با بهترین بازی‌های اول‌شخص بازار مانند Critial Ops باشد و در عین حال شما را از تجربه بتل رویال دریغ نکند. بازی خریدهای درون برنامه‌ای هم دارد، اما همگی به تجهیزات ظاهری مربوط می‌شوند و حتی برخی از همان آیتم‌ها را به عنوان پاداش داخل بازی هم دریافت خواهید کرد. گیم‌پلی واقعا هیجان‌انگیز است و سیستم کنترل بازی هم بسیار روان از آب درآمده. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که همین حالا آن را دانلود نکنید. Call of Duty: Mobile یک بازی شوتر کاملا استاندارد با حالت‌های بازی‌ متنوع نظیر PvP و بتل رویال با ۱۰۰ بازیکن به صورت همزمان است که هیجان بسیار بالایی هم دارد. گرافیک بازی بی‌نظیر است به گونه‌ای که شاید بتوانیم ادعا کنیم بهتر از آن در بازی‌های موبایل سبک شوتر وجود ندارد. توجه داشته باشید که این بازی موبایل رایگان است اما خرید درون برنامه‌ای دارد و به صورت آنلاین قابل اجراست. ۵. Critical Ops سازنده: .Critical Force Ltd / ناشر: .Critical Force Ltd سال انتشار: ۲۰۱۵ / قیمت: رایگان بازی Critical Ops هم یکی دیگر از بازی‌های اکشن تیراندازی در سبک اول شخص است که به صورت رایگان برای پلتفرم موبایل در دسترس قرار دارد. اگرچه تجربه‌ی این بازی روی نمایشگر گوشی شاید سخت باشد اما اگر به آن عادت کنید، می‌فهمید که نمی‌توانید از آن دست بکشید. این بازی کاملا شبیه به بازی محبوب کانتر است. به این صورت که می‌توانید انتخاب کنید یا در دسته‌ی پلیس قرار بگیرید یا تروریست‌ها تا یکی از این کارها را انجام دهید: یا بمب را منفجر کنید، یا بمب را خنثی کنید. این بازی از حالت مولتی پلیر آنلاین هم برخوردار است که به جذابیت آن اضافه می‌کند. Critical Ops به نسبت دوران اولیه‌ی عرضه‌ی خود پیشرفت زیادی هم از لحاظ گرافیکی و هم از لحاظ عملکردی داشته و در حال حاضر در دسته‌ی بهترین‌های شوتر اول شخص قرار می‌گیرد. چرا که هم گرافیک خیره‌کننده‌ای دارد، هم امکانات شخصی‌سازی فراوانی به شما می‌دهد و هم کنترل‌های آن ساده و به دور از پیچیدگی هستند. از لحاظ دریافت آپدیت‌های متعدد هم خیال‌تان راحت باشد، توسعه‌دهندگان مرتب آن را پشتیبانی می‌کنند تا مشکل خاصی وجود نداشته باشد. ۶. بازی‌های EA Sports کمپانی الکترونیک آرتز یا همان EA مدتی طولانی است که بازار بازی‌های ورزشی را به تصاحب کامل خود درآورده است. در واقع این تنها شرکتی است که به صورت سالانه بازی‌هایی با محوریت‌ اکثر ورزش‌های محبوب عرضه می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به Madden NFL Overdrive ،FIFA Soccer ،NBA Live Mobile ،EA Sports UFS و چند عنوان دیگر اشاره کرد. این بازی‌ها المان‌هایی بسیار مشابه یکدیگر دارند. بازیکن می‌تواند تجربه‌ای نزدیک به این ورزش‌ها به دست آورد و همگی به شبیه‌سازی برخی عناصر بازی‌های اصلی پرداخته‌اند. گرافیک تمام این بازی‌ها معمولا قابل قبول است و گیم‌پلی نیز به راحتی کنترل می‌شود. اما باید حواستان باشد که بازی‌های EA Sports انبوهی از المان‌های فریمیوم را در خود جای داده‌اند. همین موضوع باعث می‌شود اعصاب گیمر دائما خرد شود و نتوان بازی‌های EA را به راحتی به هرکسی پیشنهاد کرد. متاسفانه EA تنها شرکتی است که گستره وسیعی از بازی‌های ورزشی را می‌سازد و بنابراین به صورت اتوماتیک بهترین بازی‌های این ژانر را در اختیار دارد. توجه داشته باشید بسیاری از عناوین این شرکت را می‌توانید به صورت رایگان روی موبایل خود بازی کنید. ۷. Final Fantasy Brave Exvius سازنده: Alim Co / ناشر: Square Enix سال انتشار: ۲۰۱۵ / قیمت: رایگان Final Fantasy Brave Exvius احتمالا بهترین بازی رایگان موبایل (یا در واقع فریمیومی) باشد که تاکنون با تم دنیای فاینال فانتزی به بازار آمده است. این بازی انبوهی از المان‌های عناوین اصلی را قرض گرفته و بنابراین می‌توانید منتظر گشت‌وگذار در شهرها و دانجن‌های بزرگ، یافتن گنجینه‌های پنهان و سر در آوردن از داستانی غنی باشید. یادگیری گیم‌پلی بازی به ساده‌ترین شکل ممکن صورت می‌گیرد، اما مهارت یافتن در آن دشوار است و برای شکست دادن برخی از سرسخت‌ترین دشمنان باید حسابی خلاقیت به خرج دهید. افزون بر این‌ها، اگر هر روز اندکی از وقت خود را به تجربه بازی اختصاص دهید، از پاداش‌هایی نظیر ماموریت‌های روزانه و اضافه، کوئست‌های جدید و فعالیت‌هایی برخوردار خواهید شد که بازی را سرزنده و شاداب نگه می‌دارند. این تمام چیزی است که از یک بازی رایگان انتظارش را داریم. ۸. Genshin Impact سازنده و ناشر: miHoYo سال انتشار: ۲۰۲۰ / قیمت: رایگان بازی Genshin Impact یکی از پرطرفدارترین و زیباتری بازی‌هایی است که با داستان معرکه‌ای که دارد می‌تواند شما را حسابی سرگرم کند. در این بازی شما در نقش چند خواهر و برادر هستید که از یک دنیای دیگر به زمین فرستاده می‌شوند. البته کسی که این کار را انجام داده یک خدای ناشناس است که در واقع شما را جریمه و از هم جدا کرده و به صورت مجزا به زمین فرستاده است. داستان بازی هم از همین جا شروع می‌شود. داستانی ماجراجویانه و بسیار اسرارآمیز که در دنیایی بی‌نهایت زیبا، چشم‌نواز رنگارنگ، و در عین حال بسیار خطرناک و پر از چالش‌های سخت و نفس‌گیر جریان دارد. در این مسیر مخاطره‌آمیز هم باید هر آنچه در چنته دارید رو کرده و دشمنان خود را یکی پس از دیگری نابود کنید. هدف اصلی شما در این بازی این است که کسانی را که از شما جدا شده‌اند پیدا کرده و به همراه یکدیگر، این سفر چالش‌برانگیز را ادامه دهید و دلایل اتفاقاتی که افتاده را کشف کنید و در نهایت راهی برای بازگشت به دنیای خود پیدا کنید. بازی Genshin Impact یک بازی سوم شخص است که اتفاقات آن در جهانی باز جریان دارد. شما این امکان را دارید تا در نقش شخصیت‌های متنوع که هر کدام خصوصیت‌ها و مهارت‌های مخصوص به خود را دارند بازی را انجام دهید و مراحل آن را پشت سر بگذارید. سلاح‌های مختلف، آیتم‌های جانبی و امتیازها و جوایز مخفی از جمله چیزهایی است که می‌تواند شما را در پیشروی در جریان بازی کمک کند. توجه داشته باشید که هر بار آیتم یا امتیازی را دریافت می‌کنید، از آن برای شخصی‌سازی قهرمان خود استفاده کنید تا بتوانید در ادامه‌ی بازی و هنگام نبرد با دشمنان سرسخت‌تر، کار راحت‌تری داشته باشید. بازی Genshin Impact گرافیک فوق‌العاده جذاب و جلوه‌های بصری و صوتی کم‌نظیری دارد دارد که می‌تواند شما را ساعت‌ها غرق خود کند. علاوه بر این موارد، گیم‌پلی بازی به خاطر جزئیات بالا و سبک جالب و حرفه‌ای، باعث شده تا Genshin Impact یکی از بهترین عناوین آنلاین برای پلتفرم موبایل باشد. لازم به ذکر است به خاطر محتوی داستانی غنی و پر از جزئیات و البته خط داستانی طولانی، حجم بازی اندکی زیاد است به گونه‌ای که باید Genshin Impact را یکی از سنگین‌ترین بازی‌های موبایلی در نظر بگیریم که تا به امروز برای پلتفرم‌های موبایل منتشر شده است. ۹. Legends of Runeterra سازنده: Riot Games / ناشر: Riot Games ،VNG سال انتشار: ۲۰۲۰ / قیمت: رایگان بازی مهیج Legends of Runeterra، اندکی مشابه به Hearthstone است که در آن عرشه کارتی می‌سازید و در هر نوبت کارت‌های مورد نظر خود را با هم ترکیب کرده و سپس سعی می‌کنید حریف خود را مغلوب کنید. سرنوشت نبرد شما تماما بستگی به انتخاب‌هایی دارد که شما در طول انجام بازی انجام می‌دهید. در این بازی شما ۲۴ کارت قهرمان را از میان کارت‌های مورد نظر خود انتخاب می‌کنید که هر کدام یک از آن‌ها توانایی و قابلیت‌های خاص خودشان را دارند که اگر هوشمندانه انتخاب شوند نتیجه‌ی بازی به سود شما خواهد بود. در این بازی باید سطح تیم خود را بالا برده و قدرت را در دست بگیرید و با یک ترکیب عالی کارتی پیروز میدان نبرد شوید، حتی اگر مجبور باشید که قوانین را زیر پا بگذارید. ۱۰. بازی‌های Nintendo اگر به دنبال بازی‌های رایگان اندرویدی باشید، حتما باید نگاهی به ساخته‌های شرکت ژاپنی نینتندو بیندازید. این کمپانی گستره وسیعی از بازی‌های موبایل را عرضه کرده که همگی روی حس نوستالژی شما دست خواهند گذاشت. برای مثال می‌توان به Dragalia Lost ،Fire Emblems: Heroes ،Mario Kart Tour و Animal Crossing: Pocket Camp اشاره کرد. بعد هم Dr. Mario World را داریم که همان دکتر ماریوی قدیمی و دوست‌داشتنی، اما این بار روی موبایل شما است. تمام این بازی‌ها با نبوغی مثال‌زدنی ساخته شده‌اند و گرافیکی بسیار خوش رنگ‌ولعاب دارند. البته برخی از این بازی‌ها مانند Mario Kart Tour اندکی در ارائه المان‌های فریمیوم زیاده‌روی کرده‌اند، اما تجربه‌ای آنقدر دوست‌داشتنی ارائه می‌کنند که به راحتی می‌توان از نواقص‌شان چشم‌پوشی کرد. ۱۱. Pocket City سازنده و ناشر: Niantic سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان Pocket City نزدیک‌ترین چیزی است که می‌توانید به SimCity روی پلتفرم اندروید بیابید. بازی مثل هر عنوان دیگری که بر شهرسازی تمرکز دارد آغاز می‌شود. شما شروع به ساخت جاده‌ها، مناطق مسکونی، مناطق تجاری و ساختمان‌های مهم می‌کنید. گاهی اوقات یک فاجعه رخ می‌دهد و از طرف دیگر باید حواس‌تان به مکانیک‌های اقتصادی بسیار عمیق نیز باشد. شمار ویژگی‌های نسخه رایگان بازی به اندازه ورژن پولی نیست و باید منتظر مشاهده تبلیغات نیز باشید. اما در اکثر مواقع، ویژگی اضافه صرفا همان «اضافه» هستند و می‌توانید بازی اصلی را بدون نیز به پرداخت یک قران پول نیز تجربه کنید و لذت ببرید. ۱۲. Pokemon Go سازنده: Niantic ،The Pokémon Company ،Nintendo / ناشر: Niantic سال انتشار: ۲۰۱۶ / قیمت: رایگان پوکمون گو محصولی است که با همکاری چندین توسعه‌دهنده طراحی و توسط Niantic منتشر شد. این بازی اگرچه حدودا ۶ سال قبل عرضه شده اما هنوز هم در بین بهترین بازی‌های موبایل چندنفره به حساب می‌آید. در همان ابتدای عرضه، پوکمون گو توانست در آمریکا عنوان محبوب‌ترین بازی را از آن خود کند چرا که کاربران بی‌وقفه مشغول انجام آن بودند. این بازی گیم‌پلی بسیار جذاب و منحصر به فردی دارد و مکانیزم آن مبتنی بر واقعیت افزوده است. به این صورت که از دوربین گوشی، سنسورها و حتی GPS و اینترنت شما استفاده می‌کند تا بتوانید به دنبال پوکمون‌ها بگردید. پوکمون‌ها هم فقط داخل خانه قرار ندارند بلکه شما را مجبور می‌کنند برای یافتن‌شان از جای‌تان بلند شده و حتی از خانه خارج شوید چون پوکمون‌ها در سطح شهر پراکنده شده‌اند. بعد از یافتن پوکمون‌ها، بازی تازه آغاز می‌شود. حال شما باید آن‌ها را آموزش دهید و یک مبارز قدرتمند از آن‌ها بسازید. یعنی در واقع یافتن پوکمون‌ها برای این است که در نهایت آن‌ها را به جان پوکمون‌های دیگر بیاندازید. بنابراین باید مراقب باشید کسی این پوکمون‌ها را از شما نگیرد. ۱۳. PUBG Mobile و PUBG New State سازنده: Lightspeed & Quantum / ناشر: Tencent Games سال انتشار: ۲۰۲۱ / قیمت: رایگان از آن‌جایی که بازی پابجی قبل از عرضه برای اندروید نیز از کاربران زیادی برخوردار بود و محبوبیت شدیدا بالایی در بین کاربران داشت، تعجبی نداشت که انتشار آن روی گوشی‌های هوشمند نیز با استقبال بی‌نظیری از سوی کاربران مواجه شود. به خاطر سبک مبارزه بتل رویال، پابجی به سرعت توانست به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های اندروید (و البته دیگر پلتفرم‌ها) بدل شود که از سیستم کنترل ساده و در عین حال مناسب، گرافیک خیره‌کننده و محیط کاربری جذاب و سرگرم‌کننده بهره می‌برد. مسلما با این بازی و روند آن آشنا هستید اما برای آن دسته از کاربرانی که هنوز به انجام این بازی هیجان انگیز نپرداخته‌اند باید بگوییم در پابجی ۱۰۰ نفر از یک هواپیما به درون یک جزیره‌ای فرود می‌آیند و مبارزه اصلی نیز دقیقا از همین لحظه آغاز می‌شود. جایی که باید با دیگر کاربران مبارزه کنید و یکی پس از دیگری آن‌ها را از بین ببرید تا آخرین فردی باشید که درون میدان باقی می‌ماند. ابتدا که به جزیره فرود می‌آیید هیچ گونه اسلحه‌ای ندارید. اما در سرتاسر جهان بازی اسلحه‌، وسایل نقلیه و لوازمی از این دست وجود دارد که باید برای بقای خود آن‌ها را پیدا کرده و از آن‌ها استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که محیط بازی درون یک دایره بزرگ اتفاق می‌افتد که لحظه به لحظه کوچک‌تر می‌شود و باید تمام تلاش خود را انجام دهید تا درون این دایره بمانید. در غیر این صورت از بازی حذف خواهید شد. در بروزرسانی اخیری که برای پابجی عرضه شده، یک حالت بازی جدید به همراه یک سری آیتم نیز به بازی اضافه شده‌اند که برای دریافت این آیتم‌ها باید مبلغی را نیز پرداخت کنید. پابجی موبایل لایت اما نوع دیگری از این بازی است که در آن، کاربران کمتری در جریان هر مسابقه حضور دارند و گرافیک بازی نیز کمی ساده‌تر است اما جذابیت آن فوق‌العاده بالاست و شما را درگیری یک نبرد فوق‌العاده حساس و هیجان‌انگیز می‌کند. PUBG: New State اما یکی از بهترین بازی‌های شوتر سال ۲۰۲۲ و همچنین جدیدترین دنباله‌ی بازی PUBG به حساب می‌آید که سبک مشابه بازی Call of Duty دارد و مثل همان نسخه‌ی اولیه توانست نظر مثبت تعداد زیادی از کاربران را به خود جلب کند. این بازی داستان وقایع بعد PUBG Mobile را روایت می‌کند و بنابراین اگر از کاربران نسخه‌ی قبلی باشید، احتمالا فضای کلی بازی برایتان آشنا خواهد بود. بسیاری از مکانیزم‌های این بازی مشابه همان چیزی است که در نسخه‌ی اولیه شاهد بودیم با این تفاوت که نقشه به شکل محسوسی کوچک‌تر شده و تعداد بازیکنان هم از ۱۰۰ به ۶۴ نفر کاهش پیدا کرده است. از جمله قابلیت‌هایی هم که در نسخه‌ی قبل وجود نداشت اما اکنون شاهد آن هستیم، جاخالی دادن است که برای نبردهای تن‌به‌تن، بسیار کاربردی به نظر می‌رسد. بهترین قابلیت PUBG: New State به نسبت نسل گذشته، گرافیک بهبود یافته‌ی آن است چون جز این، تقریبا می‌توان گفت در اکثر بخش‌های باقی‌مانده تفاوتی بین دو نسخه وجود ندارد و چیزی حدود ۸۰٪ المان‌ها مشابه همدیگر هستند. یکی از نکات منفی PUBG New State اما بهینه نبودن آن است. به این صورت که برای اجرای بی‌نقص آن باید یک گوشی نسبتا خوب داشته باشید. البته این مشکل موقتی است چون تازه چند ماه از عرضه‌ی این بازی گذشته و قطعا طی ماه‌های آتی وضعیت بهتر خواهد شد. بنابراین اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های سبک بتل رویال هستید و در این سبک، عناوینی چون PUBG را قبول دارید، قطعا این بازی می‌تواند توجه شما را به خود جلب کرده و ساعت‌ها سرگرم‌تان کند. لازم به ذکر است شما می‌توانید بازی‌هایی نظیر فورتنایت را که از همین سبک برخوردار است دانلود و تجربه کنید. ۱۴. Roblox سازنده: Roblox Corporation / ناشر: Roblox Corporation سال انتشار: ۲۰۰۶ / قیمت: رایگان روبلاکس یکی از معدود بازی‌های شبیه به ماینکرفت است با این تفاوت که بی‌شمار محتوا درونش تعبیه شده که می‌توانید با آن‌ها خودتان را به شکلی نامحدود سرگرم کنید. بنابراین به نوعی می‌توان گفت این بازی بسیار بزرگ‌تر از ماینکرفت است و کاربر امکان انجام کارها و فعالیت‌های بیشتری را نیز دارد. روبلاکس پلتفرمی است که کاربران می‌توانند در آن به انجام بازی‌های مختلفی که کاربران دیگر عضو آن طراحی می‌کنند بپردازند. ماجرا از این قرار است که بازیکنان اساسا می‌توانند سناریوهایی بسیار متغیر و جذاب بسازند و سایر بازیکنان قادر به تجربه همان سناریوها هستند. برخی از این بازی‌ها شامل ساخت و ساز و ساخت ابزارآلات مختلف می‌شود. اما برخی دیگر می‌توانند در سبک شوتینگ یا حتی پازل باشند. به صورت کلی تنوع بازی در روبلاکس آنقدر بالاست که می‌تواند ساعت‌ها شما را سرگرم کند بدون اینکه کسل‌کننده باشد. شباهت این بازی به ماینکرفت بیشتر به خاطر آزادی عملی است که کاربران در آن دارند. در غیر این صورت ماهیت دو بازی تا حدودی با یکدیگر فرق می‌کند و سبک آن‌ها متفاوت است. اما وقتی وارد جهان آزاد آن می‌شوید اندکی حس و حال دنیای آشنای ماینکرفت برای‌تان تداعی می‌شود. با استانداردهای موبایل گیمینگ، Roblox ساختاری اندک قدیمی دارد، اما انبوه محتویاتی که روز به روز به آن‌ها اضافه می‌شود باعث شده که هیچ‌کس حاضر به دست کشیدن از تجربه‌اش نباشد. در نهایت باید به این موضوع اشاره کنیم که این بازی کاملا رایگان است. ۱۵. Smash Hit سازنده: و ناشر: Mediocre سال انتشار: ۲۰۱۴ / قیمت: رایگان یکی از زیباترین، جذاب‌ترین، اعتیادآورترین و هیجا‌ن‌انگیزترین عناوین رایگان برای اندروید و iOS که در سبک دوندگی بی‌نهایت می‌توانید تجربه کنید بازی Smash Hit است. اگرچه Mediocre این بازی را در سال ۲۰۱۴ عرضه کرده اما به جرئت می‌توانم بگویم طبق تجربه‌ی شخصی، امکان ندارد با یک بار تجربه، آن را کنار بگذارید چرا که فوق‌العاده اعتیادآور و نفسگیر دنبال می‌شود و اجازه نمی‌دهد از کنار گوشی تکان بخورید. در این بازی دیگر خبری از کاراکتر نیست! شما کنترل توپ‌های فلزی مختلفی را برعهده دارید که باید به وسیله‌ی آن‌ها، شیشه‌های مختلفی را که به عنوان مانع در پیش روی شما قرار دارند بشکنید تا بتوانید راه خود را از اتاقی به اتاق دیگر هموار کنید. چیزی که بیشتر از همه باعث جذابیت این بازی شده، صدای عالی شکستن شیشه‌هاست که حسی کاملا واقعی را به شما القا می‌کند. اما صداگذاری مهیج تمام ماجرا نیست. استودیوی سازنده آنقدر خلاق بوده که برای این بازی، ۱۱ سبک گرافیکی مختلف را طراحی کرده به گونه‌ای که هر اتاق، گرافیک و ظاهر مخصوص به خود را دارد. از جمله قابلیت‌های این بازی می‌توان به وجود بیش از ۵۰ اتاق مختلف، پخش موسیقی جذاب و دلنشین در جریان بازی، امکان ذخیره‌ی بازی بعد از رسیدن به یک سری مراحل خاص (تا بازی از ابتدا شروع نشود)، حجم پایین و…. اشاره کرد.

۱۶. Garena Free Fire Max

سازنده: و ناشر: Garena

سال انتشار: ۲۰۲۱ / قیمت: رایگان

Garena Free Fire Max یا همان فری‌فایر یکی دیگر از بازی‌هایی است که شباهت زیادی با Call of Duty و PUBG دارد. البته منظورمان از شباهت فقط سبک آن است. فری‌فایر کاربران بسیار زیادی خصوصا در بین ایرانی‌ها دارد و توانست بعد از مدت کوتاهی، طرفداران این سبک را عاشق خود کند. سبک بازی کاملا مشابه تمام بازی‌های بتل رویالی است که در حال حاضر در دسترس قرار دارند با این تفاوت که تعداد بازیکنان به ۵۰ نفر می‌رسد.

جریان بازی از این قرار است که شما و ۴۹ بازیکن دیگر از سراسر جهان درون یک جزیره‌ی دورافتاده فرود می‌آیید و با یکدیگر به رقابت می‌پردازید تا زمانی که بالاخره به جز یک نفر، سایر بازیکنان از بازی حذف شوند. اگر با این سبک بازی‌ها آشنایی داشته باشید می‌دانید که میدان نبرد بعد از زمان مشخصی کوچک‌تر می‌شود تا بازیکنان مجبور شوند به سمت مرکز زمین حرکت کنند. گرافیک این بازی عالی است و این اجازه را هم به کاربران می‌دهد که در اسکوادهای ۴ نفره به مبارزه بپردازند.

این بازی که برای اندروید و iOS در دسترس قرار دارد اگرچه رایگان است اما خرید درون برنامه‌ای هم دارد که بیشتر جنبه‌ی زینتی به خود می‌گیرد. با این حال هرچه که نیاز داشته باشید در اختیارتان قرار دارد تا بتوانید یک تجربه‌ی لذت‌بخش از انجام یک بازی بتل رویال مهیج و جذاب داشته باشید.

۱۷. Modern Combat 5: eSports

سازنده: Gameloft / ناشر: Gameloft

سال انتشار: ۲۰۱۴ / قیمت: رایگان

Modern Combat 5: eSports یک بازی قدیمی اما فوق‌العاده مهیج و جذاب است که در سال ۲۰۱۴ عرضه شد اما هنوز هم آپدیت می‌شود و می‌توان آن را در بین محبوب‌ترین بازی‌های سبک شوتر برای اندروید و iOS دسته‌بندی کرد. در ابتدا برای تجربه‌ی این بازی نیاز بود یک‌بار برای همیشه مبلغی را پرداخت کنید اما شرکت سازنده یعنی Gameloft تصمیم گرفت خرید درون‌برنامه‌ای را به آن اضافه کرده و بازی را در عوض رایگان کند. با این کار تعداد کاربران بازی هم افزایش پیدا کرد و هنوز هم استقبال خوبی از آن می‌شود.

این بازی از گرافیک بی‌نظیر، محتوای غنی، حالت‌های مختلف از جمله مولتی‌پلیر آنلاین و بسیاری چیزهای دیگر بهره می‌برد که در بازی آنلاین تضمین می‌کنیم همیشه حداقل یک‌نفر وجود دارد که در حالت آنلاین با شما بازی کند. همچنین حالت داستانی هم برای این بازی در نظر گرفته شده که در آن شش کلاس مختلف برای انتخاب وجود دارد که البته هر کلاس نقاط ضعف و قوت خود را دارد.

Modern Combat Versus را می‌توان جدیدترین بازی در این سبک به حساب آورد اما هنوز برای تبدیل شدن به عنوانی شبیه به ۵ Modern Combat از لحاظ میزان کاربر و محبوبیت، فاصله‌ی زیادی دارد.

۱۸. War Robots Multiplayer Battles

سازنده و ناشر: Pixonic

سال انتشار: ۲۰۱۴ / قیمت: رایگان

یکی از بهترین عناوین رایگان برای اندروید و iOS بازی فوق‌العاده جذاب War Robots Multiplayer Battles است. این بازی بیش از میلیون‌ها بار دانلود شده و در سبک خود، بسیار جذاب و سرگرم‌کننده است. در ابتدا این بازی برای iOS در دسترس قرار داشت و حتی توانست به یکی از بهترین بازی‌های اپ استور تبدیل شود وحالا خوشحالیم این بازی در پلی استور و برای کاربران اندروید هم به صورت رایگان در دسترس قرار دارد.

داستان بازی از این قرار است که شما به عنوان عضوی از یک گروه ۶ نفره رباتی، باید با ربات‌های دیگر به مبارزه بپردازید و این مبارزه اصلا کلیشه‌ای یا خسته‌کننده نیست. بلکه نبردی تمام عیار و فوق‌العاده نفس‌گیر خواهد بود که می‌تواند شما و دوستان‌تان را حسابی سرگرم نگه دارد.

اگر به بازی‌های تیمی علاقه‌مند هستید، War Robots شما را وارد نسل جدیدی از بازی‌های آنلاین و تیمی می‌کند که در آن، هوش شما در نبردهایی که سرنوشت سایر بازیکنان هم به تصمیمات شما بستگی دارد به چالش کشیده خواهد شد. شما نباید بی‌گدار به آب بزنید چون در این صورت تیم‌تان است که بازنده خواهد شد.

سعی کنید تا می‌توانید منابع غارت کنید، لوازم خود را ارتقا دهید، ربات خود را بهبود ببخشید و آن را به قابلیت‌های جدید مجهز کنید و… تا بتوانید با دشمنان خود به مبارزه بپردازید. این بازی فوق‌العاده استراتژی محور است و باید برای برنده شدن، تاکتیک‌های مختلفی را در پیش بگیرید. از جمله قابلیت‌های خوب این بازی می‌توان به وجود بیش از ۳۰ ربات با قدرت‌های خاص و منحصر بفرد، بیش از ۸۰ نوع سلاح مختلف با قابلیت ارتقا، گرافیک کم‌نظیر با جلوه‌های بصری و صوتی دلنشین و جذاب و… اشاره کرد.

۱۹. Among Us

سازنده و ناشر: InnerSloth LLC

سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان

Among Us یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین بازی‌هایی است که تاکنون در سبک جاسوسی طراحی شده است. این بازی به قدری خوب بود که توانست در همان دوران ابتدایی عرضه، به پرطرفدارترین بازی آمریکا تبدیل شود. همین موضوع سبب شد به مرور، بازی‌های زیادی با الهام‌گیری از آن توسعه پیدا کنند. آنچه هم که در این مطلب قصد داریم معرفی کنیم، ۵ بازی شبیه به Among Us هستند که اگر دوست دارید عناوین متفاوت با سبکی مشابه این بازی را تجربه کنید، می‌توانند شما را سرگرم کنند.

Among Us در حال حاضر به صورت رایگان در دسترس قرار دارد. داستان بازی از این قرار است که شما در یک سفینه‌ی فضایی به همراه دوستان خود حضور دارید. اما یکی از شما خائن است و قصد دارد سفینه‌ی فضایی را خراب کند. حال کاری که شما باید انجام بدهید این است که او را یافته و مجازات کنید. همین ایده‌ی ساده اما در عین حال ناب و جذاب باعث شده Among Us در بدو ورود بتواند در هر دو سیستم‌عامل اندروید و iOS مخاطبان زیادی داشته باشد.

توجه داشته باشید این بازی به شدت فکری است و باید کاملا از هوش استراتژیک خود برای غلبه به دشمنان و گول زدن آن‌ها استفاده کنید. این بازی به صورت رایگان برای اندروید و iOS در دسترس قرار دارد که این موضوع به جذابیت بالای آن می‌افزاید. بنابراین توصیه می‌شود حتما آن را تجربه کنید.

۲۰. NieR Reincarnation

سازنده: Applibot / ناشر: Square Enix

سال انتشار: ۲۰۲۱ / قیمت: رایگان

NieR Reincarnation یکی از بهترین بازی‌ها از فرانچایز اکشن و نقش‌آفرینی در ده سال اخیر به حساب می‌آید که استودیوی نام‌آشنای اسکوئر انیکس وظیفه‌ی انتشار آن را برعهده داشته است. NieR Reincarnation را باید در سبک نقش‌آفرینی یک شاهکار تمام عیار دانست که چه از لحاظ گرافیکی، چه جلوه‌های صوتی و چه گیم‌پلی و داستان، یک عنوان غنی و کاملا حیرت‌انگیز به حساب می‌آید، به گونه‌ای که اصلا نمی‌توانید دست از آن بکشید.

داستان این بازی کاملا مینیمالیستی و ساده طراحی شده است. در این داستان شما به عنوان یک دختر، در محیطی با نام Cage قرار می‌گیرد و حافظه‌ی خود را هم از دست داده‌اید. بعد از اینکه بیدار شدید، خود را درون Cage می‌بینید که دنیایی بسیار وسیع و پر از چالش‌ها و ماجراجویی‌های خطرناک و هیجان‌انگیز است. شما باید در این بازی آنقدر پیش بروید که در نهایت بتوانید حقیقت تاریک و تلخ این دنیا را کشف کنید.

این بازی رایگان اما جذاب که برای اندروید و iOS در دسترس قرار دارد، از گیم‌پلی استثنائی برخوردار بوده و سیستم مبارزات آن بسیار خلاقانه طراحی شده است. به گونه‌ای که شاید در بازی‌هایی با سبک مشابه، نتوانید چنین مکانیزم جذابی را مشاهده کنید. بازی آنقدر دشمنان و متنوع و چالش‌های گوناگون را روبروی شما قرار می‌دهد که می‌توانیم قول بدهیم اصلا از روند آن خسته نخواهید شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این بازی موبایل را که به صورت رایگان هم در دسترس قرار دارد همین حالا دانلود و نصب کنید.

اگرچه NieR Reincarnation آخرین بازی رایگان اندروید و iOS در لیست ما به حساب می‌آید اما قطعا تعداد بازی‌های آنلاین خوب برای اندروید و iOS بسیار بیشتر است. اگر بازی رایگان خوبی برای دو سیستم‌عامل اندروید و iOS می‌شناسید لطفا نام آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

