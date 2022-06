روز دوشنبه اینستاگرام اعلام کرد که از امروز، قابلیت کنترل محتوای حساس (Sensitive Content Control) خود را به‌روزرسانی و گسترش می‌دهد تا به کاربرانش اجازه دهد کنترل بیشتری بر میزان محتوای حساسی که در بخش‌های مختلف این پلتفرم نظیر اکسپلور، بخش جست‌وجو، ریلزها و صفحات هشتگ مشاهده می‌کنند، داشته باشند. انتظار می‌رود نسخه به‌روزرسانی‌شده ویژگی کنترل محتوای حساس در هفته‌های آینده در دسترس همه‌ی کاربران اینستاگرام قرار بگیرد.

اسکرین‌شات‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این قابلیت به‌روزرسانی شده تنها محتوای حساب‌های کاربری که دنبال نمی‌کنید را به شما نشان نمی‌دهد و این قضیه در مورد حساب‌های کاربری که دنبال می‌کنید، صدق نمی‌کند. اینستاگرام گفته است که محتوای حساس می‌تواند شامل پیام‌های خشونت آمیز فیزیکی و همچنین محتواهایی باشد که مواردی مانند دخانیات یا استفاده غیرمجاز از برخی از دارو‌ها و همچنین استفاده از اسلحه را تبلیغ می‌کند.

این قابلیت به‌روزشده همچنین سه گزینه‌ی کنترل بیشتر (More)، استاندارد (Standard) و کمتر (Less) را به کاربران ارائه می‌دهد. گزینه‌ی More محدودیت محتوای کمتری دارد و بنابراین احتمالاً محتوای حساس بیشتری را خواهید دید. گزینه‌ی Standard گزینه میانی است که تنها به برخی از محتوای حساس اجازه نمایش می‌دهد. و گزینه‌ی Less دارای محدودیت‌های محتوایی بیشتری است و این به این معنی است که احتمالاً محتوای حساس کمتری را خواهید دید. باید خاطر نشان کنیم که کاربران زیر ۱۸ سال نمی‌توانند گزینه‌ی More را فعال کنند.

کاربران می‌توانند به تنظیمات این قابلیت از طریق مسیر زیر دسترسی داشته باشند:

آیکون پروفایل > منو > بخش تنظیمات یا Setting > بخش Account > بخش Sensitive Content Control

در سالی که گذشت، اینستاگرام پلتفرم خود را با ارائه‌ی قابلیت‌های جدید و کاربردی به یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های جهان مبدل کرد. مدیران این شرکت دوست دارند تا این روند رو به جلوی خود را حفظ کرده و با انتشار قابلیت‌های بیشتر به تعداد کاربران خود اضافه کنند. در همین راستا، اینستاگرام قابلیت جدیدی را برای کاربرانش عرضه کرده که به طور خودکار زیرنویس را به ویدیو‌ها اضافه می‌کند. این قابلیت جدید در حال حاضر تنها برای برخی زبان‌ها فعال شده ولی اینستاگرام وعده داده که به‌زودی زبان‌های بیشتری را به این قابلیت اضافه خواهد کرد.

این قابلیت از فناوری هوش مصنوعی بهره می‌برد، بنابراین در ابتدا ممکن است زیرنویس‌ها کامل نباشد ولی به مرور و با یادگیری هوش مصنوعی، کیفیت آن‌ها بهتر خواهد شد و زبان‌های بیشتری به آن اضافه می‌شود.اضافه شدن زیرنویس خودکار برای کاربرانی که از مشکلات شنوایی رنج می‌برند بسیار مفید است. همچنین پیش از این تولیدکنندگان محتوا مجبور بودند به صورت دستی زیرنویس به محتوای ویدیویی خود اضافه کنند که اکنون با این ویژگی بسیار خوب، فرآیند کار آن‌ها ساده‌تر خواهد شد.

در جدیدترین گزارشات به این نکته اشاره شده که این پلتفرم متعلق به متا به‌زودی قابلیت جمع‌آوری کمک مالی را به بخش ریلز اپلیکیشنش اضافه خواهد کرد. کاربران بیش از ۳۰ کشور در سراسر جهان می‌توانند با قرار دادن لینک مخصوص به بیش از ۱.۵ میلیون موسسه‌ی خیریه در دنیا کمک مالی کنند. اینستاگرام اعلام کرد که تاکنون بیش از ۴ میلیون نفر از طریق اینستاگرام و فیسبوک بیش از ۱۵۰ میلیون دلار برای محافظت از محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی کمک مالی کرده‌اند.

سامانه‌ی هشدار امبر (Amber Alerts)، قابلیت جدید دیگری از اینستاگرام است که به‌زودی در اختیار کاربران برخی از کشورها قرار می‌گیرد. این هشدار که از سال ۱۹۹۶ در ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد، در کانال‌های رادیویی، شبکه‌های تلویزیونی و سایر رسانه‌ها پخش می‌شود تا به پیدا شدن کودکان گمشده کمک کند. در همین راستا، اینستاگرام قصد دارد تا هشدار آمبر را وارد فید اصلی خود کند. در حال حاضر قابلیت مذکور برای کاربران آمریکایی فعال شده و اینستاگرام اعلام کرده که طی دو هفته آینده کاربران ۲۵ کشور دیگر جهان نیز می‌توانند از هشدار امبر استفاده کنند. این اقدام در واقع نشان می‌دهد که چگونه اپلیکیشن‌هایی مانند اینستاگرام به زیرساخت‌های ارتباطی اساسی در دنیای مدرن امروزی تبدیل شده‌اند.

