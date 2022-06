مطمئنا این تجربه را داشته‌اید که بخواهید در اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مثل واتساپ، آنلاین باشید ولی نخواهید پاسخ پیام شخصی را بدهید. اپلیکیشن Unseen no last seen برنامه‌ای بسیار کاربردی‌ است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون اینکه دوستان و یا آشنایان‌تان بفهمند، پیام‌هایشان را بخوانید و همچنین آخرین بازدید خود را در اپلیکیشن‌های مربوطه مخفی نگه دارید. البته بسیاری از پیام‌رسان‌ها این قابلیت را در تنظیمات خود دارند ولی هنوز هم هستند اپلیکیشن‌هایی که چنین اجازه را به کاربران نمی‌دهند. بنابراین وجود اپلیکیشنی که به صورت اختصاصی با این هدف طراحی شده باشد واقعا عالی است.

اپلیکیشن Unseen no last seen با ساز و کار ساده و جذاب خود بیش از ۱۰ میلیون کاربر دارد و توانسته است امتیاز خوب ۴.۳ را در گوگل پلی کسب کند. اپلیکیشن یاد شده از امکانات بسیار زیادی بهره می‌برد و قابلیت‌های مثبت فراوانی دارد که یکی از آن‌ها این است که شما به صورت روح و کاملا نامرئی می‌توانید پیام‌ها را مشاهده کنید. Unseen – No Last Seen خوشبختانه از رنج وسیعی از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان نظیر واتساپ، مسنجر، اینستاگرام، لاین و… پشتیبانی می‌کند تا بدین ترتیب هیچ نگرانی از این بابت هم وجود نداشته باشد.

شاید برایتان سوال شده باشد که آیا این قابلیت فقط برای پیام‌های متنی است؟ در پاسخ باید بگوییم، خیر! امکان مشاهده‌ی فایل ویدیویی و صوتی هم بدون اینکه شخص ارسال‌کننده متوجه چیزی شود، در این برنامه وجود دارد. همان‌طور که می‌دانید، در بسیاری از برنامه‌های پیام‌رسان بعد از اینکه پیام مورد نظر خود را ارسال کردید یک تیک و یا دو تیک کم رنگ در کنار آن ظاهر می‌شود و هنگامی که مخاطب پیام را مشاهده کند پیام‌تان دو تیک رنگی می‌خورد. این اپلیکیشن باعث می‌شود مادامی که از طریق آن پیام‌ها را می‌خوانید، دو تیک هیچوقت رنگی نشود.

بعد از نصب اپلیکیشن Unseen no last seen و انتخاب پیام‌رسان‌های مد نظر خود، وارد منوی اصلی برنامه می‌شوید که در این بخش تمامی پیام‌هایی که از دیگران دریافت کرده‌اید به نمایش در می‌آید. همچنین دایره‌ای سبز رنگ با لوگوی اپلیکیشن روی نمایشگر گوشی پدیدار می‌شود و شما با لمس کردن آن می‌توانید پیام‌های جدید و پاسخ داده نشده را به صورت نامرئی مشاهده کنید و آن‌ها را بخوانید. این یعنی اگر بعد از اینکه اپلیکیشن را نصب کردید، پیامی دریافت کنید، دیگر نیازی نیست که وارد اپلیکیشن پیام‌رسان مورد نظر شوید؛ به جای آن تنها با لمس گزینه‌ی سبز رنگی که روی صفحه برای‌تان به نمایش در می‌آید، می‌توانید آن‌ها را بخوانید.

در استفاده‌ی کوتاهی که از اپلیکیشن Unseen no last seen داشته‌ام به نقطه ضعف خاص و یا باگ آزاردهنده‌ای برنخورده‌ام اما باید بگویم که متاسفانه اپلیکیشن یاد شده برای سیستم عامل iOS در دسترس قرار ندارد.

