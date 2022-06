اینترنت اکسپلورر بعد از ۲۷ سال رسما بازنشسته شد

نمی‌توانیم بگوییم این خبر، خبر بدی محسوب می‌شود چرا که یکی از بهترین اپ‌های قدیمی ویندوز دارد بازنشسته می‌شود؛ اما قطعا خداحافظی با مرورگر کند و اعصاب‌خردکنی که ۲۷ سال در بین ما بود کار سخت و ناراحت‌کننده‌ای است.

اکنون ۲۷ سال از نخستین‌باری که اینترنت اکسپلورر برای ویندوز عرضه شد می‌گذرد. شرکت آمریکایی در تاریخ ۲۴ آگوست ۱۹۹۵ (۲ شهریور ۱۳۷۴)، این مرورگر را برای سیستم‌عامل خود در دسترس قرار داد و از آن زمان تاکنون هر وقت هر نسخه از ویندوز را نصب می‌کردیم، این مرورگر هم در آن حضور داشت. اما اکنون دیگر خبری از آن نخواهد بود چرا که مایکروسافت می‌خواهد امروز آن را برای همیشه غیرفعال و مرورگر مبتنی بر کروم مایکروسافت اج را جایگزین آن کند. نکته‌ی مثبت داستان اینجاست که اینترنت اکسپلورر اصلا مرورگر محبوبی در نزد کاربران نبوده اما از آن طرف مایکروسافت اج واقعا توانسته پیشرفت چشمگیری داشته باشد و به یکی از گزینه‌های نخست کاربران تبدیل شود.

البته این مرورگر به طور کلی از صفحه‌ی تاریخ محو نخواهد شد و کاربران همچنان از طریق حالت اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer Mode) در مرورگر اج می‌توانند به آن دسترسی داشته باشد. این حالت تا سال ۲۰۲۹ پشتیبانی می‌شود اما ویندوز ۸٫۱ و ۷ تا ژانویه‌ی ۲۰۲۳ می‌توانند از آن بهره ببرند.

برای فعال‌سازی این قابلیت در اج کافی است edge://settings/defaultbrowser را در قسمت آدرس مرورگر وارد کنید و روی اینتر کلیک کنید. روی عبارت «llow sites to be reloaded in Internet Explorer» کلیک کرده و آن را فعال کنید. مرورگر را ریستارت کنید تا تغییرات اعمال شود.

لازم به ذکر است بسیاری از سازمان‌ها همچنان از اینترنت اکسپلورر استفاده می‌کنند، حتی اگر مایکروسافت پشتیبانی از آن را متوقف کند. آمار و ارقام نشان می‌دهد ۴۷٪ از ۹ میلیون کاربران ویندوز ۱۰ در بین ۳۳ هزار سازمان مختلف در حال استفاده از اکسپلورر هستند. این در حالی است که ۷۹٪ از کاربران حتی از آخرین نسخه‌ی ویندوز ۱۰ هم استفاده نمی‌کنند، چه برسد به ویندوز ۱۱. بنابراین به نظر می‌رسد حتی اگر مایکروسافت هم با مرورگر خود خداحافظی کند، پاک شدن کامل آن از صفحه‌ی تاریخ، طول خواهد کشید.

