واتساپ طی چند سال اخیر، قابلیت‌های بسیار زیادی دریافت کرده و خوشبختانه این روند با سرعتی چندین برابر چند سال قبل، ادامه هم دارد. یعنی همچنان شاهد اضافه شدن قابلیت‌های خوب به این پیام‌رسان محبوب هستیم. اگرچه بسیاری از قابلیت‌هایی که به واتساپ اضافه می‌شوند، در یک سری از پیام‌رسان‌های معروف از مدت‌ها قبل وجود داشته‌اند اما با این حال انتظار تغییرات زیادی را هم از این اپلیکیشن نداشتیم که البته اکنون داریم.

سال گذشته، واتساپ تلاش کرد امکان پنهان کردن تصویر پروفایل، آخرین بازدید و همچنین اطلاعات بخش «درباره‌ = About» از یک سری افراد خاص را به اپلیکیشن خود اضافه کند. این قابلیت در آن زمان برای افراد محدودی در دسترس قرار داشت چون در حالت بتا بود، اما واتساپ اخیرا اعلام کرده کاربران سراسر جهان از پلتفرم‌های اندروید و iOS اکنون می‌توانند آن را دریافت کنند.

تاکنون در بخش مربوط به این تنظیمات، شما فقط سه گزینه را مشاهده می‌کردید که شامل همه، مخاطبین من و هیچ‌کس می‌شد (Everyone ،My contacts ،Nobody)؛ اما حالا یک گزینه‌ی «My contacts except» هم به آن‌ها اضافه شده به این معنا که «مخاطبین من به جز…». بدین ترتیب کاربر می‌تواند اطلاعات خود را اعم از تصویر پروفایل، آخرین بازدید و اطلاعات فردی را از یک سری مخاطبین خاص خود هم پنهان کند.

اما به خاطر داشته باشید اگر شما آخرین بازدید خود را از شخصی پنهان کنید، وضعیت او هم برایتان به نمایش در نمی‌آید. مشابه اتفاقی که در پیام رسان‌های دیگر هم رخ می‌دهد. هرچند در گروه، حتی اگر این قابلیت را غیرفعال کنید هم وضعیت کاربر را به شما نشان نمی‌دهد.

از آن‌جایی که این قابلیت اکنون در دسترس قرار دارد، کاربران می‌توانند در بخش تنظیمات، حساب کاربری، حریم خصوصی، آن را فعال کنند. (Settings > Account > Privacy). علاوه بر این تغییرات مربوط به حریم خصوصی، یک سری قابلیت‌های جذاب دیگر هم اخیرا اضافه شده که اشاره به آن‌ها خالی از لطف نیست. واتساپ اکنون به کاربران اجازه می‌دهد در تماس‌های گروهی، یک سری افراد خاص را «بی‌صدا» کنند، در حالی که امکان ارسال پیام به یک سری افراد خاص را هم دارند. همچنین هنگامی که یک شخص به تماس گروهی ملحق می‌شود، یک بنر با اعلام این موضوع به نمایش در می‌آید تا شما را از ورود یک شخص جدید به تماس مطلع کند.

قابلیت‌های خوب یکی پس از دیگری دارد به واتساپ اضافه می‌شود و این روزها خبرهای زیادی هم در رابطه با این موضوع منتشر می‌شود. امیدواریم این روند همینطور ادامه‌دار باشد چرا که در حال حاضر واتساپ تنها پیام‌رسانی است که عده‌ی زیادی از کاربران از آن به عنوان پیام‌رسان نخست خود استفاده می‌کنند.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala