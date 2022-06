چگونه در اینستاگرام استوری دیگر کاربران را به اشتراک بگذاریم؟

برخی افراد بر این باورند که این کار در اینستاگرام غیرممکن است و از انجام آن صرف‌نظر می‌کنند. با این حال هدف ما در این مقاله جالب از دیجی‌کالا مگ آموزش قدم به قدم اشتراک‌گذاری استوری افراد مختلف در اینستاگرام است. پس اگر شما هم به شبکه‌های اجتماعی علاقه زیادی دارید و از اینستاگرام استفاده می‌کنید، این مطلب مختص شماست. بدون هیچ حرف اضافی به سراغ این آموزش کاربردی می‌رویم.

در ابتدا باید به یک مورد مهم اشاره کنم. زمانی که یک فرد شما را در یک استوری تگ نکرده باشد، شما نمی‌توانید آن استوری را در صفحه خود پست و یا استوری کنید. با این حال مثل همیشه به سراغ بهترین راه‌حل‌های ممکن در این زمینه می‌رویم. در ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه یک فرد را در استوری خود تگ کنید.

چگونه افراد مختلف را در استوری خود تگ کنیم؟

اگر می خواهید فردی را در استوری اینستاگرام خود تگ کنید، باید چندین مرحله را به ترتیب طی کنید. همچنین دقت داشته باشید که اگر می‌خواهید یک شخص را در استوری خود تگ کنید، آن فرد باید شما را دنبال کند و یا به عبارتی شما را فالو کرده باشد. مراحل تگ کردن افراد مختلف در استوری اینستاگرام عبارتند از:

مرحله اول: برنامه اینستاگرام را در تلفن همراه خود (اندروید یا iOS) باز کنید.

مرحله دوم: صفحه نمایش خود را به سمت چپ بکشید تا وارد بخش دوربین شوید.

مرحله سوم: یک عکس بگیرید یا از گالری خود یک مورد را انتخاب و بارگذاری کنید.

مرحله چهارم: اکنون در هر نقطه از استوری که دوست دارید ضربه بزنید.

مرحله پنجم: در این وضعیت چندین گزینه روی صفحه برای شما ظاهر می‌شوند. شما باید گزینه Mention را انتخاب کنید.

مرحله ششم: آیدی دوستی که می‌خواهید در استوری خود تگ کنید را جستجو و پیدا کنید.

مرحله هفتم: در این مرحله روی عکس فرد مورد نظر ضربه بزنید تا انتخاب آن فرد تکمیل شود.

مرحله هشتم: حال باید مطمئن شوید که گزینه “Let people you mention add this to their story” روشن است. این گزینه در تصویر زیر قابل مشاهده می‌باشد. همچنین در ادامه این مقاله آموزش دقیق روشن و خاموش کردن این گزینه را نیز برای شما قرار داده‌ایم. پس نگران هیچ چیزی نباشید.

مرحله نهم: در نهایت نیز گزینه Done را فشار دهید.

پس متوجه شده‌اید که اگر می‌خواهید استوری افراد دیگر را در صفحه شخصی خود دوباره استوری کنید، آن فرد باید شما را در استوری مورد نظر تگ کرده باشد.

چگونه استوری افراد دیگر را در صفحه خود مجددا استوری کنیم؟

وقتی شخصی شما را در استوری خود تگ می‌کند، یک اعلان (notification) به عنوان یک پیام مستقیم در دایرکت اینستاگرام برای شما ارسال می‌شود. به این ترتیب شما می‌توانید از آن پیام مستقیم برای اشتراک‌گذاری آن استوری در صفحه شخصی خود استفاده کنید.

مرحله اول: در ابتدا روی اعلانی که دریافت کرده‌اید، ضربه بزنید. شما پیامی را مشاهده می‌کنید تا آگاه شوید که روی استوری یک فرد دیگر تگ شده‌اید.

مرحله دوم: دکمه «Add to your story» را در زیر همان بخش فشار دهید تا اینستاگرام شما را برای استوری کردن مجدد آن استوری در صفحه شخصی خود آماده کند.

مرحله سوم: حال مانند زمانی که می‌خواهید یک عکس را استوری کنید، باقی مراحل را طی کنید. به همین سادگی!

چگونه گزینه STORY SHARING را فعال کنیم؟

در بخش بالا متوجه شده‌ایم که باید گزینه STORY SHARING را فعال کنیم تا افراد تگ شده در استوری ما بتوانند آن استوری را به صورت مجدد در صفحه شخصی خود قرار دهند. این گزینه در اکثر مواقع به صورت خودکار فعال نیست و نیاز است که شما به صورت دستی و تنها یک بار و برای همیشه آن را فعال کنید تا در تمام استوری‌های خود از آن استفاده کنید. روشن و یا خاموش کردن این گزینه اصلا کار سختی نیست و تنها نیاز است که چندین مرحله را در آن به ترتیب طی کنید. این مراحل عبارتند از:

مرحله اول: پروفایل اینستاگرام خود را در گوشی موبایل باز کنید و روی منو در گوشه سمت راست بالا ضربه بزنید. شما می‌توانید برای درک بهتر هر مرحله، از تصاویر موجود در مطلب نیز استفاده کنید.

مرحله دوم: از منویی که در پایین ظاهر می‌شود، تنظیمات یا همان Settings را انتخاب کنید.

مرحله سوم: حال به بخش Privacy بروید.

مرحله چهارم: در این مرحله گزینه Story را انتخاب نمایید.

مرحله پنجم: به پایین اسکرول کنید تا به بخش Sharing برسید. حال کلیدهای «Allow sharing to Story» و «Allow sharing to messages» را همانند تصویر زیر فعال کنید.

گزینه دوم به کاربران این امکان را می‌دهد تا استوری‌های شما را از طریق پیام‌های دایرکت با سایر افراد در اینستاگرام به اشتراک بگذارند.

چگونه استوری شخصی را که در آن تگ نشده‌اید، مجددا استوری کنید؟

آیا می‌خواهید یک استوری تصادفی که در آن تگ نشده‌اید را مجددا استوری کنید و روش دقیق آن را نمی‌دانید؟

ما برای این خواسته شما یک راه‌حل مناسب سراغ داریم که مناسب تمام شرایط نیست. این راه‌حل تنها مختص تصاویر است و در مورد ویدیوها کاربردی ندارد. شما می‌توانید به راحتی از استوری فرد مورد نظر خود اسکرین‌شات بگیرید. جالب است بدانید که اینستاگرام هنگام گرفتن اسکرین‌شات از استوری افراد، به آن‌ها موردی را اطلاع‌رسانی نمی‌کند!

تنها موردی که آن کاربر می‌تواند متوجه شود این است که شما استوری او را مشاهده کرده‌اید. در حالی که همه این موراد بسیار خوب هستند، باید دقت کنید که از محتوای افراد دیگر سوء استفاده نکنید و همچنین بهتر است که از آن فرد برای استفاده از استوری اجازه بگیرید. در نهایت نیز پس از گرفتن اسکرین‌شات می‌توانید قسمت‌های اضافی را محو و یا ویرایش کنید.

تنها تفاوت این کار با موارد قبل در این است که دیگر فرد مورد نظر با کلیک روی استوری شما نمی‌تواند وارد صفحه سازنده اصلی استوری شود و در صفحه شخصی شما در اینستاگرام باقی می‌ماند.

چگونه یک استوری را برای اشخاص دیگر ارسال کنیم؟

یکی از راه‌های اشتراک‌گذاری استوری‌هایی که در اینستاگرام دوست دارید، استفاده از بخش دایرکت است. انجام این کار مانند مواردی قبلی نیست و باید مراحل دیگری را برای انجام آن طی کنید. این مراحل بسیار آسان هستند و اکثر افراد مراحل آن را می‌دانند؛ اما ما تمام مراحل اشتراک‌گذاری استوری‌ها در دایرکت را به شما آموزش می‌دهیم.

یکی از نکات مهمی که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما تنها می‌توانید استوری اکانت‌های Public و عمومی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ارسال استوری پیج‌های قفل یا private برای شما امکان‌پذیر نیست. تنها استثنا در این حالت این است که دوست شما نیز آن پیج Private را فالو کرده باشد. برای اشتراک‌گذاری استوری افراد مختلف از طریق دایرکت باید تمامی مراحل زیر را به ترتیب طی کنید. این مراحل عبارتند از:

مرحله اول: یک استوری را در اینستاگرام باز کنید.

مرحله دوم: روی فلش اشتراک‌گذاری (Paper plane) در گوشه سمت چپ پایین ضربه بزنید.

مرحله سوم: افرادی که می‌خواهید استوری را با آن‌ها به اشتراک بگذارید، انتخاب کنید. سپس دکمه ارسال (Send) را فشار دهید.

به همین سادگی شخص یا اشخاص مورد نظر شما آن استوری را در دایرکت خود دریافت می‌کنند و می‌توانند آن را به راحتی مشاهده کنند.

نحوه ارسال استوری در خارج از اینستاگرام

در برخی موارد ما می‌خواهیم که یک استوری را در شبکه‌های اجتماعی دیگر (غیر از اینستاگرام) با افراد مختلف به اشتراک بگذاریم. برای مثال شما دوست دارید که یک استوری از اینستاگرام را در یک گروه در واتساپ ارسال کنید. برای انجام این کار باید چندین مرحله را طی کنید. این مراحل عبارتند از:

مرحله اول: در ابتدا یک استوری را در اینستاگرام باز کنید.

مرحله دوم: روی نماد سه نقطه در گوشه سمت راست بالا ضربه بزنید.

مرحله سوم: گزینه “Share to” را از منویی که در پایین ظاهر می‌شود، انتخاب کنید.

مرحله چهارم: برنامه اجتماعی (برای مثال واتساپ یا تلگرام یا توییتر) که می‌خواهید استوری را در آن ارسال کنید، انتخاب کنید.

باز هم دقت داشته باشید که استوری مورد نظر از یک اکانت عمومی یا public باشد تا افراد مورد نظر شما بتوانند آن را مشاهده کنند. اگر آن استوری از یک اکانت خصوصی باشد، هیچ شخصی نمی‌تواند استوری را مشاهده کند. از طرف دیگر شما می‌توانید یک اسکرین‌شات از استوری بگیرید و آن را در قالب یک تصویر برای دوست خود ارسال کنید. به همین سادگی!

جمع‌بندی

شما همیشه و به راحتی می‌توانید با اشتراک‌گذاری استوری افراد مختلف در اینستاگرام، با دوستان و عزیزان خود در ارتباط باشید. استوری‌ها بخش بزرگی از اینستاگرام هستند و بنابراین باید تمام ترفندهای موجود را بدانید تا بتوانید از آن‌ها نهایت استفاده را ببرید. پس همین حالا به اینستاگرام خود بروید و تمامی ترفند‌های این مقاله را امتحان کنید و موارد مورد نیاز خود را یاد بگیرید تا بتوانید در مواقع لزوم از آن‌ها استفاده کنید.

آیا سؤال دیگری در مورد نحوه اشتراک‌گذاری استوری افراد مختلف در اینستاگرام در ذهن شما باقی مانده است؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما و دیگر کاربران دیجی‌کالا مگ در میان بگذارید.

