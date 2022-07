همین ابتدا باید بگوییم که بیشتر کامپیوترهای جدید به جای BIOS از UEFI استفاده می‌کنند که امکانات بیشتری ارائه می‌دهد. اما از آنجایی که همچنان بسیاری از کاربران از آن به عنوان BIOS یاد می‌کنند، ما هم در این مطلب برای هر دو از اصطلاح BIOS استفاده می‌کنیم.

ورود به BIOS کامپیوتر با فشردن کلید

یکی از راحت‌ترین راه‌ها برای ورود به BIOS، فشردن یکی از کلید‌ها هنگام بوت شدن سیستم است. زمانی که سیستم را روشن می‌کنید، معمولا یک لوگو نمایش داده می‌شود که در بخشی از این صفحه کلید مربوط به ورود بخش BIOS هم قرار دارد. در بیشتر کامپیوترها این کلید F2 است اما اگر جواب نداد، باید با استفاده از برند لپ‌تاپ یا مادربرد (برای سیستم‌های دسکتاپ) و جستجو در اینترنت، این کلید را پیدا کنید. اگر به هر دلیلی این روش موفقیت‌آمیز نبود، می‌توانید از دو روش بعدی استفاده کنید.

ورود به BIOS از طریق بخش تنظیمات

در ویندوز ۱۱ از طریق بخش Settings یا همان تنظیمات می‌توانید به راحتی راهی بخش BIOS شوید. برای این کار ابتدا کلید‌های Windows+i را بفشارید و سپس راهی بخش system شوید.

در این قسمت روی گزینه‌ی Recovery کلیک کنید.

در نهایت در قسمت Advanced Startup روی Restart Now کلیک کنید.

سپس با پیام We’ll Restart Your Device So Save Your Work روبرو می‌شوید که باید روی گزینه‌ی Restart Now کلیک کنید تا سیستم ریستارت شود.

در نهایت صفحه‌ی Choose an Option به نمایش در می‌آید. در این بخش راهی Troubleshoot > Advanced Options > UEFI Firmware Settings شوید و بر روی گزینه‌ی Restart کلیک کنید. با این کار راهی بخش تنظیمات BIOS می‌شوید.

ورود به BIOS کامپیوتر با استفاده از Command Prompt

از دیگر راهکارهای ورود به این بخش می‌توانیم به استفاده از Command Prompt یا PowerShell اشاره کنیم. اول از همه در منوی استارت عبارت Command Prompt را تایپ کنید و روی گزینه‌ی به نمایش درآمده کلیک کنید.

در این محیط باید فرمان زیر را تایپ و سپس Enter را بزنید.

shutdown /r /o /f /t 00

در صفحه‌ی Choose an Option باید راهی Troubleshoot > Advanced Options > UEFI Firmware Settings شوید و در نهایت بر گزینه‌ی restart کلیک کنید.

با این ۱۵ ترفند سرعت گوشی اندرویدی خود را افزایش دهید

منبع: How to Geek

نوشته چگونه وارد BIOS کامپیوتر شویم؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala