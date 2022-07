گلکسی M11 اندروید ۱۲ را دریافت کرد

سامسونگ یکی از معدود شرکت‌های اندرویدی به حساب می‌آید که امسال تصمیم گرفت زودتر از انتظار، گوشی‌های خود را به اندروید جدید به‌روزرسانی کند. سرعت انتشار آپدیت پایدار اندروید ۱۲ برای گوشی‌های این شرکت آنقدر زیاد بود که حتی گوگل هم نتوانست تا این اندازه زود، گوشی‌های خود را به سیستم‌عاملی که خودش آن را طراحی کرده و نیاز به اعمال تغییرات خاصی روی آن ندارد (برخلاف سامسونگ که باید اندروید ۱۲ را مطابق One UI شخصی‌سازی می‌کرد) مجهز کند.

تمام گوشی‌های بالارده‌ی شرکت و تقریبا می‌توانیم بگوییم تمام میان‌رده‌های قدرتمند این شرکت اکنون اندروید ۱۲ را روی خود دارند، اما تعدادی گوشی اقتصادی هم مانده‌اند که باید آن را دریافت کنند. این در حالی است که برخی از شرکت‌ها هنوز گوشی‌های بالارده‌ی خود را هم به سیستم‌عامل جدید آپدیت نکرده‌اند.

اما خوشبختانه روند انتشار آپدیت اندروید ۱۲ برای گوشی‌های اقتصادی از مدت‌ها پیش آغاز شده و به‌تازگی هم شاهد عرضه‌ی آن برای گلکسی M11 بودیم. یک گوشی اقتصادی با قیمت بسیار پایین که توانسته مورد پسند بسیاری از کاربران قرار بگیرد.

این گوشی فعلا در کشور ویتنام موفق به دریافت اندروید ۱۲ شده که آپدیت رابط کاربری One UI 4.1 را نیز با خود به همراه دارد. همچنین بسته‌ی امنیتی ژوئن ۲۰۲۲ هم همراه با این آپدیت در دسترس قرار می‌گیرد تا بدین ترتیب کاربران از جدیدترین پچ امنیتی هم برخوردار شوند. شماره مدل این آپدیت هم M115FXXU3CVF6 است که بیش از ۱ گیگابایت حجم دارد.

One UI 4.1 طبیعتا نقطه عطف این آپدیت به حساب می‌آید چرا که One UI 3.1 بیشتر از یک سال قبل برای M11 عرضه شد و طبیعتا کاربران با دریافت رابط جدید، حس تازه و بسیار جذابی را از کار با گوشی دریافت خواهند کرد. One UI 4.1 از رابط کاربری گرفته تا شخصی‌سازی تم صفحه و… را بهبود بخشیده و قطعا کاربران با دریافت آن شگفت‌زده خواهند شد.

البته گلکسی M11 چون یک گوشی اقتصادی است، طبیعتا یک سری امکانات و قابلیت‌های جذاب برای آن حذف خواهد شد چون آن قابلیت‌ها برای گوشی‌های بالارده در نظر گرفته می‌شوند. اما متأسفانه چون لیستی از تغییرات این گوشی نداریم، نمی‌دانیم دقیقا به چه قابلیت‌هایی مجهز خواهد شد.

با این حال برای مشاهده‌ی لیست تغییرات گلکسی M11 بعد از دریافت اندروید ۱۲ نیاز نداریم مدت زمان زیادی منتظر بمانیم چون خیلی زود تمام کاربران قادر خواهند بود آن را دریافت کنند. اگر هنوز اعلانی را مبنی بر وجود آپدیت جدید دریافت نکرده‌اید، می‌توانید سری به بخش تنظیمات زده و در بخش به‌روزرسانی نرم‌افزار (Software update) و سپس دانلود و نصب (Download and install)، چک کنید ببینید آیا آپدیت برای شما منتشر شده یا خیر. اگر بود که آن را نصب کنید، در غیر این صورت، منتظر بمانید تا برای منطقه‌ی شما عرضه شود.

خبر بد برای کاربران گلکسی M11 این است که این محصول آخرین آپدیت عمده‌ی خود را دریافت کرده و دیگر قرار نیست آپدیت شود. هرچند برای یک محصولی اقتصادی، دریافت دو نسخه‌ی آپدیت اندروید هم بسیار عالی است.

اندروید ۱۲ پردردسرترین و پرباگ‌ترین آپدیت اندروید طی چند سال اخیر بوده است

چگونه پالت رنگی گوشی‌های سامسونگ را تغییر دهیم؟

