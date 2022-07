ساده‌ترین راه برای ایجاد یک میان‌بر سایت با مرورگر کروم، فایرفاکس یا اج، استفاده از روش Drag and Drop یا همان کشیدن و رها کردن ماوس است. این روش در بسیاری از توزیع‌های لینوکس هم جواب می‌دهد.

ایجاد میان‌برهای سایت‌ها با Drag and Drop

اول از همه سایت موردنظر خود را در مرورگر کروم، فایرفاکس یا اج باز کنید. بعد از باز شدن ویندوز، پنجره‌ی مرورگر را کوچک کنید که برای این کار می‌توانید از آیکن میانی در سمت راست بخش فوقانی استفاده کنید. البته اگر مرورگر تمام فضای دسکتاپ را پوشش نداده، انجام این کار لازم نیست. با این کار در کنار مرورگر می‌توانید بخشی از فضای دسکتاپ را هم مشاهده کنید.

حالا در نوار آدرس، آیکن قفل را با ماوس بگیرید و سپس آن‌ را در محیط دسکتاپ رها کنید.

با این کار حالا به میان‌بر سایت موردنظر خود دسترسی دارید و با دو بار کلیک بر آن، راهی سایت می‌شوید. برای این میان‌بر می‌توانید هر نامی که دوست دارید انتخاب کنید و اگر هم کاربر کامپیوترهای مک هستید، با استفاده از مرورگر سافاری می‌توانید چنین کاری را انجام دهید.

استفاده از بخش میان‌برهای ویندوز

برای این روش، در محیط دسکتاپ ویندوز راست کلیک کنید و سپس در بخش New گزینه‌ی Shortcut را انتخاب کنید.

در صفحه‌ای که باز می‌شود، در بخش Type the Location of the Item باید آدرس کامل سایتی که می‌خواهید میان‌بر آن ایجاد شود، وارد کنید. به عنوان مثال اگر می‌خواهید میان‌بری برای دیجی‌کالا مگ ایجاد کنید، باید در این قسمت آدرس زیر را بنویسید:

https://www.digikala.com/mag

سپس باید بر دکمه‌ی Next کلیک کنید.

در صفحه‌ی بعدی در قسمت Type a Name For This Shortcut باید یک نام برای میان‌بر مشخص کنید و در نهایت بر روی دکمه‌ی Finish کلیک کنید.

به همین سادگی یک میان‌بر برای دسترسی به سایت موردنظر ایجاد می‌شود.

ایجاد میان‌بر سایت با استفاده از گوگل‌ کروم

در کنار دو روش قبلی، مرورگر گوگل کروم برای ایجاد میان‌برهای سایت‌ها از یک روش جداگانه هم پشتیبانی می‌کند. برای استفاده از این روش ابتدا باید در مرورگر کروم سایت مورد علاقه‌ی خود را باز کنید. سپس در سمت راست بخش فوقانی بر روی آیکن سه‌نقطه کلیک کنید و در قسمت More Tools گزینه‌ی Create Shortcut را انتخاب کنید.

در این قسمت باید یک نام برای میان‌بر مشخص کنید و در نهایت روی دکمه‌ی Create کلیک کنید.

با این کار در دسکتاپ با میان‌بر سایت موردنظر روبرو می‌شوید که با دو بار کلیک بر روی آن، از طریق مرورگر کروم راهی آن سایت می‌شوید.

