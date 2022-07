چگونه ویندوز ۱۱ را ریست فکتوری کنیم؟ (بازگشت به وضعیت روز اول)

برای انجام این فرایند، ابتدا راهی بخش Settings ویندوز ۱۱ شوید. برای این کار می‌توانید کلید‌های Windows+i را بفشارید. در این بخش در پنل سمت چپ روی گزینه‌ی System کلیک کنید.

چگونگی انجام ریست فکتوری ویندوز ۱۱

سپس در صفحه‌ی System روی گزینه‌ی Recovery کلیک کنید.

در ادامه در کنار گزینه‌ی Reset this PC، دکمه‌ی Reset PC را کلیک کنید.

با این کار پنجره‌ی Reset this PC پدیدار می‌شود که از بین دو گزینه باید دست به انتخاب بزنید:

Keep My Files: با انتخاب این گزینه، صرفا برنامه‌ها و تنظیمات حذف می‌شوند ولی فایل‌های شخصی باقی می‌مانند.

با انتخاب این گزینه، صرفا برنامه‌ها و تنظیمات حذف می‌شوند ولی فایل‌های شخصی باقی می‌مانند. Remove Everything: با انتخاب این گزینه هم در کنار حذف برنامه‌ها و تنظیمات، فایل‌های شخصی هم پاک می‌شوند. مثلا اگر می‌خواهید لپ‌تاپ خود را به فروش برسانید، باید حتما این گزینه را انتخاب کنید.

در مرحله‌ی بعد با صفحه‌ی How Would You Like to Reinstall Windows روبرو می‌شوید. با توجه به وضعیت اینترنت ایران، بهتر است گزینه‌ی دوم یعنی Local Reinstall را انتخاب کنید که بدون استفاده از اینترنت، فرایند نصب مجدد فایل‌های سیستمی صورت می‌گیرد.

با تمام شدن این فرایند، می‌توانید از سیستم خود مانند روز اول استفاده کنید و احتمالا مشکلات نرم‌افزاری که با آن‌ها دست و پنجه نرم‌ می‌کردید، برطرف شده است. فقط برای نصب برنامه‌ها و تغییر تنظیمات توجه بیشتری نشان دهید تا بار دیگر با مشکل روبرو نشوید.

