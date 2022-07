۵ بازی موبایل برتر استراتژیک در سبک Civilization برای اندروید و iOS

Civilization VI نخستین بار در سال ۲۰۱۶ برای کامپیوترهای شخصی در دسترس قرار گرفت. اکنون ۶ سال از رونمایی و عرضه‌ی این بازی می‌گذرد و هیچوقت ندیدیم از میزان محبوبیت این بازی استثنائی کاسته شود. اتفاقا برای پلتفرم‌های بیشتری هم عرضه شد و به محبوبیت خود ادامه داد و همچنان هم در بین کاربران به عنوان یک بازی استراتژیک عالی از آن یاد می‌شود.

در Civilization VI، تمدن‌های مختلفی از جمله آمریکا، هندوستان، اسپارتان، فرانسه، ایران، چین، هند و… را به همراه فرمان‌رواهای بزرگ نظیر گاندی، مهاتما، اسکندر، کوروش کبیر، چنگیز خان، چین شی هوانگ و… شاهد هستیم که هر یک از آن‌ها متناسب با تاریخ، نقاط ضعف و قدرت خاص خود را دارند. شما به عنوان بازیکن باید یک تمدن را انتخاب کرده و آن را در مقابل تمدن‌های دیگر رهبری کنید. این رهبری هم اصلا کار ساده‌ای نیست چون شما نیاز دارید در تمامی زمینه‌ها از جمله دیپلماسی، علم، مذهب و نظامی، هوش خوبی داشته باشید و از سایر رقبا زودتر به پیشرفت برسید.

با همین توضیحات اولیه، اگر عاشق بازی‌های استراتژیک باشید، قطعا مشتاق شده‌اید این بازی را تجربه کنید که اگر این اتفاق تاکنون رخ نداده حتما پیشنهاد می‌کنیم آن را تجربه کنید چون به هیچ عنوان پشیمان نخواهید که شد، قطعا یکی از جذاب‌ترین لحظات را در دنیای بازی‌های ویدیویی خواهید داشت. اگر هم این بازی را پیش از این تجربه کرده‌اید و دلتان یک چیز نو و جدید می‌خواهد، این مطلب را از دست ندهید چون قرار است به معرفی ۵ بازی جایگزین Civilization برای اندروید و iOS بپردازیم. قبل از اینکه به معرفی این بازی‌ها بپردازیم، باید بگوییم شما می‌توانید Civilization VI را از طریق لینک‌های زیر برای اندروید و iOS دانلود کنید (هرچند محبوبیت نسخه‌ی PC آن بسیار بالاتر از نسخه‌ی موبایلی است).

پنج بازی استراتژیک جایگزین Civilization برای اندروید و iOS که قصد داریم در این مطلب به معرفی آن‌ها بپردازیم عبارت‌اند از:

Forge of Empires: Build a City Townsmen Tribal Wars 2 World of Empires 2 The Battle of Polytopia

۱. Forge of Empires: Build a City

سازنده و ناشر: InnoGames

سال انتشار: ۲۰۱۲ / قیمت: رایگان / خرید درون برنامه‌ای

یکی از بهترین بازی‌های استراتژیک شبیه به Civilization که خوشبختانه هم برای اندروید و هم iOS در دسترس قرار دارد و امتیاز بالایی هم در هر دو فروشگاه کسب کرده، Forge of Empires نام دارد. این بازی استراتژیک محبوب با یک سبک خاص و بسیار منحصربفرد طراحی شده است و می‌تواند شما را ساعت‌ها در طول روز سرگرم نگه دارد.

در این بازی شما کنترل یک شهر زیبا اما نه چندان قدرتمند را بر عهده می‌گیرید اما در نهایت باید آن را تبدیل به یک سرزمین بسیار قدرتمند کنید. اگر هوش استراتژیک شما بالا باشد، می‌توانید از موانع زیادی که در مسیر شما قرار می‌گیرد به سلامت گذشته و کشور خود را به یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا تبدیل کنید. برای اینکه بتوانید این اتفاق بزرگ را رقم بزنید، باید به فناوری‌های پیچیده و جدید دست پیدا کنید چون در غیر این صورت کارتان بسیار سخت خواهد شد و احتمالا هم شکست خواهید خورد. این بازی قابلیت‌های زیادی دارد که از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آغاز بازی از عصر حجر تا اعصار پیشرفته و مدرن

امکان ایجاد شهری منحصربفرد و گسترش آن شهر و رهبری آن

امکان استفاده از منابع مختلف برای ساخت ابزارآلات متنوع

امکان دستیابی به فناوری‌های جدید و پیشرفته برای ایجاد بنا و سلاح‌های پیشرفته

امکان داد و ستد با کشورهای همسایه

امکان کشف سرزمین‌های مختلف و در اختیار گرفتن کنترل آن‌ها و گسترش کشور خود

امکان تصاحب کشورهای همسایه یا از طریق مذاکره و یا از طریق جنگ

طراحی گرافیکی عالی

و…

توجه داشته باشید این بازی آنلاین است و برای انجام آن به اینترنت نیاز خواهید داشت.

۲. Townsmen

سازنده و ناشر: HandyGames

سال انتشار: ۲۰۱۲ / قیمت: رایگان / خرید درون برنامه‌ای

Townsmen که در بین گیمرهای ایرانی به عنوان «شهرنشینان» هم شناخته می‌شود، یک بازی استراتژیک جذاب ساخت استودیو HandyGames است که هم برای اندروید و هم iOS در دسترس قرار دارد. در این بازی که سبک استراتژیک را با شبیه‌سازی ادغام کرده، شما در ابتدا کنترل یک دهکده‌ی بسیار کوچک و بی‌نظم و ضعیف را در اختیار می‌گیرید اما باید به مرور زمان و با استخراج منابع گوناگون، آن را رونق دهید.

بنابراین وظیفه‌ای که بر عهده‌ی شماست بسیار خطیر و زمان‌بر خواهد بود چون دهکده‌ی شما در ابتدا بسیار کوچک و ضعیف است و نیاز دارد زمان زیادی بگذارید تا بتوانید شکوه و قدرت را به آن بیاورید. مثل تمام بازی‌های استراتژیک دیگر، در این بازی هم شما باید هوش بالایی داشته باشید تا بتوانید از منابع خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید، از مردم مالیات گرفته و با پول مالیات، شهر را رونق ببخشید، بازار بسازید تا شهروندان‌تان بتوانند داد و ستد کنند و از این راه وضعیت شهر هم بهبود پیدا کند، باغ سرسبز و زیبایی بسازید و بسیاری کارهای دیگر که شاید هر کسی حوصله و ذهنیت انجام آن را نداشته باشد. این بازی قابلیت‌های زیادی دارد که از جمله مهم‌ترین و جذاب‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گیم‌پلی ساده و قابل فهم

امکان ایجاد شهر در دوران قرون وسطی

امکان سرگرم‌کردن مردم شهر با ایجاد سرگرمی‌های مختلف

بهره‌مندی از ساختمان‌های مختلف با کاربردهای گوناگون

امکان انجام انواع و اقسام کارهای مختلف و چالش‌برانگیز

و…

۳. Tribal Wars 2

سازنده و ناشر: InnoGames

سال انتشار: ۲۰۱۴ / قیمت: رایگان / خرید درون برنامه‌ای

Tribal Wars 2 به عنوان سومین بازی این لیست، مثل دو عنوان دیگر، یک بازی استراتژیک بسیار محبوب در هر دو فروشگاه بزرگ پلی استور و اپ استور به حساب می‌آید و استودیوی بزرگ و مشهور InnoGames هم آن را توسعه داده است. این بازی که به صورت آنلاین در دسترس قرار دارد، مثل عنوان قبلی، شما را در رهبری روستای کوچک و ضعیفی قرار می‌دهد که باید به مرور زمان به آن رونق ببخشید.

کاری که شما باید انجام دهید این است که یک ارتش قدرتمند بسازید، به روستای سایر بازیکنان حمله و آن‌ها را تصاحب کنید تا بتوانید قلمرو خود را گسترش دهید، اموال سایر روستاها را غارت کنید و بسیاری از کارهای دیگر که باعث می‌شود سرزمین شما پهناور و بسیار قدرتمند شود. از جمله قابلیت‌های این بازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گیم‌پلی عالی و اعتیادآور

امکان ساخت ساختمان‌های مختلف

امکان ایجاد اتحاد با سایر روستاها و شکست دشمنان قدرتمندتر

ساده و قابل فهم

و…

۴. World of Empires 2

سازنده و ناشر: Bruno Fargnoli

سال انتشار: ۲۰۱۸ / قیمت: رایگان / خرید درون برنامه‌ای

بازی Tribal Wars 2 یک بازی جدید و فوق‌العاده جذاب در سبک استراتژیک است که خوشبختانه هم برای اندروید و هم iOS در دسترس قرار دارد و در نتیجه کاربران بی‌شمار هر دو پلتفرم می‌توانند آن را تجربه کنند. در این بازی که به صورت آنلاین هم در دسترس قرار دارد، شما می‌بایست یک امپراتوری قدرتمند تشکیل داده و به روستاها و کشورهای اطراف حمله کنید تا بتوانید آن‌ها را تصاحب و به قلمرو خود اضافه کنید.

در بازی Tribal Wars 2 شما این امکان را خواهید داشت که ارتش خود را بسازید و با دستیابی به فناوری‌های مختلف، این ارتش را قدرتمندتر کنید تا بتوانید به‌راحتی دشمنان خود را شکست دهید. از جمله مواردی که باعث شده این بازی بسیار جذاب باشد این است که می‌توانید با دوستان خود به صورت گروهی یک اتحاد قدرتمند تشکیل داده و بر دشمن یورش ببرید. Tribal Wars 2 قابلیت‌های خوبی دارد که از جمله جذاب‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان ایجاد ساختمان‌های مختلف

امکان نبرد در سرزمین‌های گوناگون

امکان برنامه‌ریزی برای حمله

امکان تسخیر روستاهای قدرتمندتر با ایجاد چندین اتحاد

امکان بازی به صورت گروهی

و…

۵. The Battle of Polytopia

سازنده و ناشر: Midjiwan AB

سال انتشار: ۲۰۲۰ / قیمت: رایگان / خرید درون برنامه‌ای

و اما می‌رسیم به آخرین بازی یعنی The Battle of Polytopia در سبک استراتژیک که آن هم خوشبختانه برای اندروید و iOS در دسترس قرار دارد و بسیار اعتیادآور، جذاب و هیجان‌انگیز است. اگرچه شاید گرافیک بازی در نگاه نخست به دلتان نشیند اما بدون شک پس از یک بار بازی کردن قطعا نظرتان جلب می‌شود و از روند انجام آن لذت بسیاری خواهید برد. بازی جذاب The Battle of Polytopia گرافیک چهارخانه‌ای بی نظیری دارد و حس و حال نوستالژی جالبی را به کاربر القا می‌کند.

روند بازی هم به این گونه‌ است که شما با قبایل دیگر به مبارزه می‌پردازید و باید هم آن‌ها را شکست دهید. مبارزات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به هیچ عنوان از یکنواختی آن خسته نمی‌شوید چرا که هر مبارزه به صورت کاملا اتفاقی رخ می‌دهد و این یعنی شما اصلا برنامه‌ای برای آن ندارید. برای انجام بازی The Battle of Polytopia، حتما نیاز نیست که از علاقه‌مندان به بازی‌های استراتژیک باشید، چراکه The Battle of Polytopia آنقدر جذاب و دلنشین است که شما را حتما شیفته‌ی خود می‌کند.

اگر شما هم به بازی‌های استراتژیک شبیه به Civilization علاقه دارید و بازی‌های بیشتری جز این ۵ عنوان را می‌شناسید، لطفاً نام آن‌ها را با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

