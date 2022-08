در گذشته امکان مشاهده‌ی نام‌‌های کاربری یک اکانت و تاریخ خاصی که این تغییرات صورت گرفته، وجود داشت. اما حالا دیگر چنین قابلیتی وجود ندارد و صرفا می‌توانید ببینید که یک کاربر چند مرتبه نام کاربری خود را تغییر داده است.

آیا امکان مشاهده‌ی نام‌های کاربری‌ قبلی اکانت‌ها وجود دارد؟

برای اینکه از تعداد تغییرات خبردار شوید، ابتدا باید راهی پروفایل کاربر موردنظر شوید و روی آیکن سه‌نقطه در سمت راست بخش فوقانی ضربه بزنید. در گام بعدی باید گزینه‌ی About This Account را انتخاب کنید. سپس در صفحه‌ی باز شده باید روی Former Usernames ضربه بزنید تا از تعداد تغییرات خبردار شوید.

یکی از ضعف‌های این قابلیت این است که برای تمام اکانت‌ها چنین مشخصه‌ای ارائه نشده و مثلا به نظر می‌رسد برای اکانت‌های خصوصی نمی‌توانید چنین کاری را انجام دهید. همچنین اینستاگرام فقط تغییراتی که اخیرا صورت گرفته را نمایش می‌دهد. به همین خاطر اگر کاربر موردنظر مدت‌ها قبل نام کاربری خود را تغییر داده، احتمالا با پیام عدم تغییر در این زمینه روبرو می‌شوید.

گفتنی است گاهی اوقات افراد و کسب‌و‌کارها یک یا دو بار نام کاربری خود را تغییر می‌دهند و چنین چیزی اصلا عجیب نیست. اما اگر یک پیج فروشگاهی به طور مرتب نام خود را تغییر می‌دهد، این موضوع مشکوک است و باید آن را مورد بررسی بیشتری قرار دهید.

با توجه به اینکه در ایران هزاران پیج فروشگاهی اینستاگرام در حال فعالیت هستند، برخی از آن‌ها برای کلاه‌برداری راهی این پلتفرم شده‌اند. بنابراین قبل از اینکه پولی واریز کنید، تا حد ممکن از کلاهبردار نبودن پیج موردنظر اطمینان حاصل کنید زیرا در غیر این صورت پول زیادی را از دست می‌دهید.

