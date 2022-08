حالت فوکوس

حالت فوکوس موجود در آیفون عملا همان حالت Do Not Disturb ولی با قابلیت‌های بیشتر و بهتر است. گفتنی است اندروید هم از قابلیت موسوم به Focus Mode بهره می‌برد ولی کارکرد کاملا متفاوتی دارد. در iOS کاربران می‌توانند Do Not Disturb را برای شرایط مختلفی مانند محل کار، ورزش، مطالعه و دیگر موارد شخصی‌سازی کنند و امیدواریم این امکانات زیاد به اندروید هم راه پیدا کند.

اتوماسیون میان‌برها

iOS 12 با یک قابلیت جدید به نام Shortcuts معرفی شد که اتوماسیون و خودکارسازی مشخصه‌های مختلف را امکان‌پذیر می‌کند. اگرچه در اندروید چندین اپلیکیشن برای انجام اینگونه کارها ارائه شده، ولی وقتی که یک سیستم‌عامل به طور پیش‌فرض قابلیتی را ارائه می‌دهد، مورد استقبال بیشتری از طرف کاربران قرار می‌گیرد.

فیس آی‌دی

این قابلیت مبتنی بر سخت‌افزار است اما در هر صورت گوشی‌های اندرویدی می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. اپل در سال ۲۰۱۷ از فیس آی‌دی رونمایی کرد و در بین گوشی‌های اندرویدی هنوز یک مشخصه در حد و اندازه‌های آن ظاهر نشده است. اگرچه بسیاری از گوشی‌های اندرویدی از قابلیت تشخیص چهره پشتیبانی می‌کنند، اما هیچکدام از آن‌ها ثبات و امنیت فیس آی‌دی را ارائه نمی‌کنند. البته بسیاری از کاربران همچنان استفاده از حسگر اثر انگشت را ترجیح می‌دهند و به همین خاطر سازندگان گوشی‌های اندرویدی علاقه‌ای به توسعه‌ی این مشخصه نشان نمی‌دهند.

جداسازی نوتیفیکیشن‌ها و تنظیمات سریع

مدیریت نوتیفیکیشن‌ها در iOS چندان ایده‌آل نیست اما یکی از نکات مثبت رویکرد اپل، جداسازی نوتیفیکیشن سنتر و کنترل سنتر است. برای دسترسی به نوتیفیکیشن سنتر باید از سمت چپ بخش فوقانی به سمت پایین سوایپ کنید و برای دستیابی به کنترل سنتر باید این کار را از سمت راست بخش فوقانی انجام دهید. به همین خاطر در iOS برخلاف اندروید به منظور مشاهده‌ی نوتیفیکیشن‌ها لازم نیست دو بار سوایپ کنید.

تکان دادن گوشی برای Undo کردن

هنگام تایپ کردن با گوشی، بروز اشتباه چیز عجیب و نادری نیست و برخلاف کامپیوتر که در این شرایط می‌توانید کلید‌های Ctrl+Z را بفشارید، برای گوشی چنین گزینه‌ای وجود ندارد. اما در iOS در این شرایط می‌توانید آیفون را تکان دهید تا Undo فعال شود. این یعنی به زبان ساده اگر به سرعت مشغول تایپ کردن هستید و می‌خواهید یک غلط را هرچه سریع‌تر برطرف کنید، کافی است آیفون را تکان دهید و در پاپ‌آپ نمایش داده شده، گزینه‌ی Undo را انتخاب کنید.

جستجوی اسپات‌لایت

یکی از مفید‌ترین ویژگی‌های آیفون، بخش اسپات‌لایت است که برای جستجو امکانات زیادی ارائه می‌دهد. این ابزار صرفا در بین نام اپلیکیشن‌ها و فهرست مخاطبین جستجو نمی‌کند بلکه می‌تواند در بین پیام‌ها، عکس‌ها، یادداشت‌ها و حتی اینترنت دست به جستجو بزند. این ویژگی مفید iOS در اندروید وجود ندارد و اگرچه برخی شرکت‌ها در این زمینه عملکرد بهتری ارائه می‌کنند، اما هیچکدام از آن‌ها به پای اسپات‌لایت نمی‌رسند.

آیا اندروید تمام این ویژگی‌های iOS را دریافت خواهد کرد؟ اگرچه هر دو پلتفرم تفاوت‌های کلیدی با هم دارند، اما استفاده از برخی از این مشخصه‌ها جذابیت اندروید را بیشتر خواهد کرد.

کدام ویژگی‌های iOS 16 از اندروید کپی‌برداری شده‌اند؟

