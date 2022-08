چگونه آواتار اینستاگرام بسازیم؟

در حال حاضر برای ایجاد آواتار اینستاگرام باید صرفا از اپلیکیشن استفاده کنید و هنوز قابلیت ایجاد و ویرایش آواتار برای نسخه‌ی وب اینستاگرام ارائه نشده است.

خلق آواتار در اینستاگرام

ابتدا راهی پروفایل خود شوید و سپس روی آیکن منو که به شکل سه خط افقی است، ضربه بزنید. در گام بعدی Settings و سپس Account را انتخاب کنید. در نهایت باید روی گزینه‌ی Avatar ضربه بزنید.

اگر اینستاگرام و فیسبوک خود را به هم وصل کرده‌اید، در صورت وجود داشتن آواتار فیسبوک در این مرحله با دو گزینه روبرو شوید. با انتخاب گزینه‌ی اول، همان آواتار فیسبوک برای اینستاگرام شما مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما با انتخاب گزینه‌ی دوم می‌توانید روند خلق آواتار را آغاز کنید. باید خاطرنشان کنیم با توجه به وضعیت اینترنت ایران، اگر به هر دلیلی در این مرحله با مشکلی روبرو شدید، بهتر است ابتدا IP خود را تغییر دهید و سپس دوباره تلاش کنید.

در اولین مرحله باید رنگ پوست خود را مشخص کنید.

شخصی‌سازی آواتار

یکی از قابلیت‌های جالب این مشخصه‌ی اینستاگرام این است که می‌توانید دوربین سلفی را فعال کنید تا ایجاد آواتار موردنظر با دقت بیشتری امکان‌پذیر شود. برای این کار کافی است روی آیکن قرار گرفته زیر گزینه‌ی Done ضربه بزنید.

پایین بخش پیش‌نمایش آواتار، می‌توانید گزینه‌های متعددی را برای شخصی‌سازی مشاهده کنید که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

مدل و رنگ مو

اولین گزینه‌ی شخصی‌سازی مربوط به مدل مو و بعد از آن رنگ مو است. با این دو گزینه می‌توانید تکلیف موی آواتار خود را روشن کنید.

شکل کلی صورت

در گام بعدی نوبت به شکل کلی صورت می‌رسد. در این مرحله احتمالا به دوربین سلفی نیاز پیدا می‌کنید تا دقیق‌ترین شکل صورت انتخاب شود. اگر در صورت خود خال یا کک‌مک دارید، باید گزینه‌ی Face Markings را انتخاب کنید. گزینه‌ی Face Lines هم مربوط به چین چروک و دیگر خطوط موجود در صورت است.

شکل، رنگ و آرایش چشم

در زمینه‌ی شکل و شمایل چشم به گزینه‌های بسیار زیادی دسترسی دارید. با انتخاب Eye Color هم می‌توانید رنگ چشم را مشخص کنید. همچنین افرادی که به ارایش چشم علاقه دارند، با انتخاب گزینه‌ی Eye Makeup می‌توانند خط چشم هم اضافه کنند.

ابرو

حالا نوبت به مشخص کردن شکل و شمایل ابرو است که در مرحله‌ی بعدی می‌توانید رنگ ابرو را هم مشخص کنید. آواتار اینستاگرام زنان هندی را هم فراموش نکرده و این افراد می‌توانند نقطه‌ی قرمز رنگ قرار گرفته در وسط پیشانی را هم انتخاب کنند.

عینک

اگر از عینک طبی استفاده می‌کنید، در بخش Eyewear ابتدا مدل عینک را مشخص کنید و سپس در بخش Eyewear Color می‌توانید رنگ آن را هم تعیین کنید.

بینی و پیرسینگ

در زمینه‌ی بینی گزینه‌های متعددی ارائه شده و بنابراین می‌توانید شکل بینی خود را در بین این گزینه‌ها پیدا کنید. همچنین اگر به پیرسینگ بینی علاقه دارید، در این بخش تعدادی گزینه ارائه شده است.

لب

بعد از مشخص کردن لب، می‌توانید رنگ آن را هم تعیین کنید.

موی صورت

آیا ریش یا سیبیل دارید؟ خوشبختانه به راحتی قادر به پیدا کردن مدل ریش و سیبیل خود هستید و حتی می‌توانید رنگ آن را هم تغییر دهید.

بدن، لباس و کلاه

اینستاگرام به تمام بدن‌های مختلف توجه نشان داده و سپس باید بین لباس‌های مختلف دست به انتخاب بزنید. در نهایت می‌توانید برای آواتار اینستاگرام خود کلاه یا حتی مدل‌های مختلف روسری انتخاب کنید.

گوشواره و دستگاه شنوایی

در کنار گوشواره، اگر از سمعک استفاده می‌کنید در آواتار موردنظر می‌توانید شکل و رنگ این سمعک را مشخص کنید.

ذخیره‌سازی آواتار

بعد از اتمام فرایند شخصی‌سازی، باید روی گزینه‌ی Done و سپس Save changes ضربه بزنید. در نهایت باید گزینه‌ی Next را انتخاب کنید.

اشتراک‌گذاری آواتار اینستاگرام

بعد از ایجاد آواتار اینستاگرام، می‌توانید آن را از طریق راه‌های مختلف به اشتراک بگذارید.

افزودن به عنوان استیکر در دایرکت

در رابطه با امکانات مختلف بخش دایرکت باید بگوییم که برای کاربران ایرانی در کل بخشی از قابلیت‌های دایرکت به درستی جواب نمی‌دهد. به همین خاطر اگر در دایرکت موفق به استفاده از آواتار خود نشدید، بهتر است با VPN این کار را تکرار کنید. اگر باز هم موفق نشدید، باید دست به دامن روش‌های اعلام شده از طرف دیگر کاربران ایرانی شوید.

در هر صورت برای این کار، در بخش دایرکت روی آیکن استیکر ضربه بزنید و سپس گزینه‌ی Avatar را انتخاب کنید. با این کار می‌توانید از بین حالت‌های مختلف آواتار خود دست به انتخاب بزنید.

افزودن به عنوان استیکر در استوری‌ها

برای این کار، ابتدا بخش استوری را باز کنید و سپس راهی منوی مربوط به استیکرها شوید. در این بخش می‌توانید آیکن مربوط به آواتار خود را مشاهده کنید. در نهایت بعد از انتخاب حالت موردنظر، استیکر را بگیرید و در بخشی از استوری رها کنید.

ویرایش و حذف آواتار

در نهایت از طریق دو روش می‌توانید آواتار خود را ویرایش کنید. روش اول همان مراحل مربوط به ایجاد آواتار است. روش دوم هم باید در بخش پروفایل روی Edit Profile و سپس Edit avatar ضربه بزنید. به همین راحتی می‌توانید تغییرات موردنظر را بر آواتار فعلی اعمال کنید.

اگر هم به هر دلیلی می‌خواهید از دست آواتار خود خلاص شوید، در بخش مربوط به آن کافی است روی آیکن سطل زباله ضربه بزنید و گزینه‌ی delete را انتخاب کنید.

همه چیز درباره شدو بن اینستاگرام؛ چگونه مشکل را برطرف کنیم؟

منبع: online-tech-tips

نوشته چگونه آواتار اینستاگرام بسازیم؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala