اندروید ۱۳ به‌تازگی برای کاربران گوشی‌های پیکسل عرضه شده است و قابلیت‌های جدیدی را هم با خود به همراه دارد. البته اندروید چون یک سیستم‌عامل به بلوغ رسیده محسوب می‌شود، کاربران نباید انتظار داشته باشند هر سال، ارتقای نرم‌افزاری زیادی را بین نسخه‌های مختلف آن شاهد باشند. اندروید ۱۳ هم دقیقا یکی از همین آپدیت‌هاست.

این نسخه از سیستم‌عامل گوگل در مقایسه با اندروید ۱۲، آپدیت‌های هیجان‌انگیزی با خود به همراه ندارد. خصوصا برای کسانی که از گوشی‌های سامسونگ استفاده می‌کنند چرا که این شرکت کره‌ای با رابط کاربری قدرتمند خود یعنی One UI، بسیاری از قابلیت‌های خوب را قبل از گوگل و اندروید جدید به گوشی‌هایش اضافه می‌کند. با این حال یک سری قابلیت جذاب در آن وجود دارد که باید به آن‌ها اشاره کنیم چرا که در میان ارتقاهای محدود اما پر سر و صدا گم شده‌اند و کمتر به آن‌ها توجه شده است. (برای دیدن تصاویر با اندازه‌ی اصلی، روی آن‌ها کلیک کنید)

۱۳ قابلیت خوب اندروید ۱۳ که به آن‌ها کمتر توجه شده است

۱. میان‌بر چراغ قوه

Quick Tap یک قابلیت بسیار جذاب و کاربردی است که همراه با اندروید ۱۲ معرفی شد و به کاربران این اجازه را می‌داد تا با دو بار ضربه زدن روی پنل پشتی گوشی، یک سری کارهای خاص را انجام دهند. بنابراین از لحاظ فنی، در اندروید ۱۳ یک قابلیت جدید به حساب نمی‌آید اما گوگل یک گزینه‌ی جذاب را به لیست کارهایی که می‌شود با Quick Tap انجام داد اضافه کرده است و آن هم چیزی نیست جز چراغ قوه!

اکنون کافی است وارد تنظیمات گوشی پیکسل خود شده و در بخش System (سیستم) و سپس Gestures (ژست‌ها)، روی گزینه‌ی Quick Tap to start actions ضربه بزنید. در انتهای لیست، می‌بینید که گزینه‌ی Toggle Flashlight هم دیده می‌شود که با فعال کردن آن، از این پس می‌توانید با ضربه زدن روی پنل پشتی گوشی خود، چراغ قوه را فعال کنید.

توجه داشته باشید این قابلیتی است که یک شرکت سازنده‌ی گوشی اندرویدی باید در گوشی‌هایش قرار دهد. چون ضربه زدن روی پنل پشتی و ارسال یک فرمان، چیزی نیست که فقط نرم‌افزار بتواند آن را کنترل کند. فعلا که این قابلیت در بین برخی از شرکت‌های اندرویدی جا نیفتاده است اما یک سری از پیکسل‌ها از آن بهره می‌برند.

اسکن کد QR از طریق منوی تنظیمات سریع

برای اسکن کد QR روی یک گوشی اندرویدی روش‌های زیادی وجود دارد. از اپلیکیشن گوگل لنز گرفته تا اپلیکیشن‌هایت شخص ثالث فراوانی که در این زمینه می‌توانند به کاربران کمک کنند. یک سری از شرکت‌ها نظیر شیائومی هم ابزار انجام این کار را به صورت پیش‌فرض درون گوشی‌های خود قرار می‌دهند.

اگرچه گوگل لنز به عنوان یک روش محلی و درون سیستمی، کاربر را از نصب اپ‌های شخص ثالث بی‌نیاز می‌کند اما هربار که بخواهید کدی را اسکن کنید باید یک سری مرحله را طی کنید. گوگل در اندروید ۱۳ قابلیتی را تحت عنوان Scan QR Code به پنل تنظیمات سریع اضافه کرده تا بدین ترتیب خیلی راحت و بدون دردسر بتوانید کدهای QR را اسکن کنید. برای اینکه بتوانید کد QR را اسکن کنید، کافی است فقط روی آن در تنظیمات سری ضربه بزنید. بدون اینکه اصلا نیازی به باز کردن دوربین یا اپ دیگری باشد، به‌راحتی اطلاعات کد برایتان به نمایش در می‌آید.

کنترل لوازم خانه‌ی هوشمند بدون نیاز به باز کردن قفل گوشی

از آن‌جایی که این روزها لوازم خانگی روز به روز به مدل‌های هوشمند تبدیل می‌شوند، شرکت‌ها هم با علم بر اهمیت و جایگاه آن‌ها در زندگی مردم، قابلیت‌های مربوط به آن‌ها را به گوشی‌های خود اضافه می‌کنند. گوگل هم با اندروید ۱۳ در این راستا یک قدم مثبت برداشته و به کاربران این اجازه می‌دهد تا بدون اینکه اصلا نیازی به باز کردن قفل گوشی باشد، یک سری از لوازم خانه را کنترل کنند.

البته امکان دسترسی سریع به کنترل لوازم هوشمند در اندروید ۱۲ هم وجود دارد و کاربران می‌توانند از طریق گزینه‌ی Device controls در گوشی‌های پیکسل و چیزی مثل این در گوشی‌های اندرویدی دیگر، در همان منوی تنظیمات سریع کار خود را انجام دهند، اما این امکان را زمانی خواهند داشت که قفل گوشی باز باشد. در غیر این صورت حتی روشن کردن چراغ خانه هم ممکن نخواهد بود.

خوشبختانه در اندروید ۱۳ این محدودیت برداشته شده است. برای فعال کردن این قابلیت کافی است وارد تنظیمات شده و در بخش نمایشگر (Display) و صفحه‌ی قفل (Lock Screen)، گزینه‌ی Control from locked device را فعال کنید. حالا دیگر می‌توانید بدون نیاز به باز کردن قفل گوشی، تمام لوازم خانگی متصل به گوشی را کنترل کنید.

اندازه‌ی کوچک‌تر ساعت در صفحه‌ی قفل

نمایشگر همیشه روشن همیشه یک بخش مهم و حائز اهمیت برای گوشی‌های اندرویدی بوده و هست ولی با این حال گوگل فقط بار با ارتقا از اندروید ۱۱ به ۱۲ بود که تا حد زیادی این بخش را دستخوش تغییراتی جدی کرد. اضافه شدن فونت‌ها و آیکن‌های بزرگ‌تر به این صفحه عالی بود اما این کار باعث شد صفحه‌ی قفل هم تحت تأثیر قرار بگیرد. طبیعتا هر کسی دوست ندارد اندازه‌ی فونت‌ها در صفحه‌ی قفل گوشی‌اش بزرگ به نمایش گذاشته شود. البته برخی‌ها به آن عادت کرده‌اند ولی در اندروید ۱۳، دیگر مجبور نیستند به چنین چیزی عادت کنند.

در اندروید ۱۳، یک قابلیت جدید وجود دارد که به شما کمک می‌کند ابعاد ساعت را در صفحه‌ی قفل کوچک‌تر کنید. برای انجام این کار کافی است وارد تنظیمات شده و در بخش نمایشگر (Display) و سپس صفحه‌ی قفل (Lock Screen)، روی گزینه‌ی Double-line clock کلیک کنید. فعال کردن این گزینه باعث می‌شود ساعت به صورت دوخطی به نمایش در بیاید و کوچک‌تر از هر زمان دیگری باشد.

ویرایش سریع اسناد یا متن با قابلیت کپی و پیست بهبود یافته

کپی و پیست کردن یک قابلیت اساسی و ضروری هر سیستم‌عاملی به حساب می‌آید که در طول روز بارها و بارها از آن استفاده می‌کنیم. این قابلیت چون چیز عجیب و غریبی ندارد، سال‌هاست که تغییری نداشته و طبق روال معمول فقط کافی است متن یا اسنادی را کپی کرده و جایی پیست کنید.

اما در اندروید ۱۳، گوگل یک قابلیت جالب به آن اضافه کرده که وقتی چیزی را کپی می‌کنید، یک منو در گوشه‌ی سمت چپ ظاهر می‌شود که با کلیک روی آن، به صفحه‌ای مجزا که در آن متن کپی شده قرار دارد هدایت می‌شوید. حالا می‌توانید در این صفحه، روی متن هر تغییر دیگری را که می‌خواهید اعمال و آن را ذخیره و استفاده کنید.

بستن ساده‌تر اپلیکیشن‌ها به لطف بخش Active apps در منوی تنظیمات سریع

بسیاری از گوشی‌های قدرتمند اندرویدی این روزها با میزان رم بالایی راهی بازار می‌شوند. در برخی از مواقع در گوشی‌های غیر گیمینگ حتی شاهد استفاده از ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم هم هستیم. هرچه میزان رم در محصولی بیشتر باشد، برنامه‌های بیشتری را هم می‌توان به صورت همزمان اجرا کرد. افزایش سخت‌افزاری میزان رم باعث می‌شود تجربه‌ی مولتی تسکینگ در یک گوشی بسیار لذت‌بخش‌تر باشد.

اما در رابطه با اپلیکیشن‌هایی که هر روز در پس‌زمینه در حال اجرا هستند چطور؟ بسیاری از اپ‌ها نظیر اپ‌های تغییر دهنده‌ی آی‌پی باید تمام روز در حال اجرا باشند اما هر اپلیکیشنی نباید چنین وضعیتی داشته باشد. حالا اندروید ۱۳ قابلیتی را تحت عنوان Active Apps به منوی تنظیمات سریع اضافه کرده که به شما در این زمینه کمک می‌کند.

فقط کافی است منوی تنظیمات سریع را باز کنید و روی گزینه‌ای که عدد روی آن نوشته شده ضربه بزنید. این عدد در واقع نشان دهنده‌ی اپ‌هایی است که در حال حاضر در سیستم در حال اجرا هستند. شما می‌توانید این اپ‌ها را در لیستی که به نمایش در می‌آید مشاهده کرده و آن‌هایی را که نیاز ندارید ببندید. توجه داشته باشید برخی از اپ‌ها برای اینکه به درستی کار کنند باید در حال اجرا باشند. بنابراین دقت کنید فقط اپ‌هایی را ببندید که نیازی به آن‌ها ندارید.

تغییر نوع و اندازه‌ی فونت در یک صفحه

شاید همیشه با این قابلیت سر و کار نداشته باشید اما اندروید ۱۳ امکانی را فراهم کرده که حتی تعامل کم شما با آن هم بسیار بهتر از قبل خواهد بود. در اندروید ۱۳ شما این اجازه را خواهید داشت که در یک صفحه، اندازه و نوع فونت را تغییر دهید. پیش از این کاربر می‌توانست هر دوی این کارها را انجام دهد اما باید به صفحه‌ای مجزا برای هر یک از آن‌ها می‌رفت.

اکنون امکان تغییر اندازه، پررنگ کردن نوشته‌ها و تغییر کنتراست آن‌ها، همچی در یک صفحه صورت می‌گیرند. برای یافتن این صفحه هم کافی است وارد تنظیمات شده و در بخش نمایشگر (Display) و Display size and text، تغییرات دلخواه خود را روی فونت اعمال کنید.

امکان فراخواندن دستیار صوتی با نگه داشتن کلید هوم

ژست‌های ناوبری که گوگل برای نخستین بار با اندروید ۱۰ رونمایی کرد، یک قابلیت تعیین‌کننده بود که باعث شد تجربه‌ی کاربری در گوشی‌های اندروید دگرگون شود. این قابلیت کمک کرد کار کردن با گوشی‌هایی که نمایشگر بزرگ دارند، راحت‌تر باشد. این قابلیت معمولا با هر بار عرضه‌ی نسخه‌ی جدید اندروید بروز می‌شود اما این بدان معنا نیست که همه از آن راضی هستند.

گوگل همچنان برای آن دسته از کاربرانی که از ژست‌های ناوبری ناراضی هستند، سه کلید لمسی قدیمی را در دسترس قرار داده است. اگر از دستیار صوتی گوگل استفاده می‌کنید، خبر خوبی که برایتان داریم این است که گوگل این اجازه را در اندروید ۱۳ فراهم کرده تا با نگه داشتن کلید پاور بتوانید این دستیار صوتی را فرا بخوانید. قابلیتی که در گذشته وجود داشت اما مدت‌هاست دیده نمی‌شود.

این قابلیت شاید کوچک و برای خیلی‌ها کم اهمیت باشد اما آن دسته از کاربرانی که به استفاده از سه کلید لمسی عادت دارند و از طرفی از دستیار صوتی هم زیاد استفاده می‌کنند، می‌توانند از آن به‌خوبی بهره ببرند.

قابلیت Audio description در بخش تنظیمات دسترسی

اندروید قابلیت‌های دسترسی فراوانی دارد تا بدین ترتیب کاربران آن با هر نقص جسمانی که دارند بتوانند بهترین استفاده را از این سیستم‌عامل ببرند. از بزرگ‌نمایی اندازه‌ی متون گرفته تا تبدیل گفتار به متن در لحظه، از جمله امکاناتی است که در این بخش در دسترس قرار دارد.

با عرضه‌ی یک نسخه‌ی جدید از اندروید، گوگل معمولا یک سری قابلیت به این بخش اضافه می‌کند یا نمونه‌های موجود را بهبود می‌بخشد. در اندروید ۱۳، این قابلیت جدید Audio description نام دارد. قابلیتی که به کاربر کمک می‌کند بشنود چه اتفاقی در سیستم در حال رخ دادن است.

برای یافتن تنظیمات مربوط به این قابلیت کافی است به تنظیمات رفته و در بخش دسترسی (Accessibility)، روی Audio description کلیک کنید. با فعال کردن این گزینه، سیستم گفتار سراسری فعال می‌شود و در نتیجه می‌توانید از یک راهنمای صوتی بهره ببرید.

فعال سازی حالت تیره در حالت Bedtime

حالت شب سراسری قابلیتی است که نخستین بار در اندروید ۱۰ به اندروید اضافه شد. این قابلیت همانطور که از نامش پیداست، ترم گوشی را از روشن به تیره تغییر می‌دهد تا هم در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود و هم اینکه در زمان خاموشی برق، چشم کاربر آسیب نبیند.

در نسخه‌های بعدی اندروید، گوگل قابلیت بدتایم یا همان زمان خواب را هم اضافه کرد که به کاربر اجازه می‌داد یک سری از کارها را که معمولا افراد مختلف قبل خواب انجام می‌دهند، روی گوشی تنظیم کند، مثل بی‌صدا کردن اعلانات.

اما مشکل اینجا بود که نمی‌شد در حال بد‌تایم، تم تیره را روی گوشی فعال کرد. حالا با اندروید ۱۳، این محدودید دیگر وجود ندارد و می‌توانید زمانی همزمان با هم از هر دوی آن‌ها استفاده کنید. برای پیدا کردن این قابلیت جدید کافی است وارد تنظیمات شده و در بخش نمایشگر (Display)، تم تیره (Dark Theme)، زمان‌بندی (Schedule) و در نهایت Turn on at bedtime، این قابلیت را فعال کنید. از این زمان به بعد، حالت تیره‌ی گوشی همزمان با بدتایم فعال می‌شود.

امکان کنترل شدت لرزش زنگ آلارم و رسانه

بسیاری از شما این را تجربه کرده‌اید که برای بیدار شدن در صبح روز بعد یا هر ساعتی از شبانه روز، ساعت کوک کنید. این تبدیل شده به بخشی جدانشدنی از زندگی کاربران و نقش بسیار مهمی هم ایفا می‌کند. اما یک مشکل همچنان برطرف نشده است. شما نمی‌توانید در نسخه‌ی استوک اندروید، شدت لرزش زنگ آلارم را کنترل کنید.

بسته به کیفیت موتورهای لرزشی که دستگاه شما دارد، این صدا می‌تواند بلند و آزاردهنده و یا حتی کوتاه باشد. هرچه که هست، شما کنترلی روی آن ندارید. اما در اندروید ۱۳ داستان فرق کرده است. اکنون شما می‌توانید شدت لرزش را تغییر دهید تا با آرامش بیشتری از خواب برخیزید.

با ورود به بخش تنظیمات، صدا و لرزش (Sound & Vibration)، ویبره (Vibration & haptics) و ویبره آلارم (Alarm vibration)، شدت آن را با اسلایدری که در این صفحه قرار گرفته کم یا زیاد کنید. در همین صفحه امکان کاهش یا افزایش شدت ویبره در پخش محتوای رسانه‌ای هم وجود دارد.

نمایش آیکن مربوط به حالت ویبره

یکی از قابلیت‌هایی که اندروید ۱۲ از آن بهره می‌برد این بود که وقتی گوشی را روی حالت ویبره قرار می‌دادید، آیکن مربوط به آن به نمایش در نمی‌آمد و پنهان می‌ماند. برخی از کاربران این قابلیت را دوست داشتند در حالی که بسیاری از آن‌ها می‌خواستند بدانند که گوشی روی این حالت قرار دارد. در اندروید ۱۳، شما می‌توانید انتخاب کنید که آیا این آیکن برایتان به نمایش در بیاید یا خیر.

برای یافتن این قابلیت کافی است وارد تنظیمات شده و در بخش صدا و ویبره (Sound & Vibration)، روی گزینه‌ی «همیشه آیکن را در حالت ویبره نمایش بده» (Always show icon when in vibrate mode) کلیک کنید. با فعال کردن این گزینه، آیکن مربوط به حالت ویبره همیشه در نوار وضعیت گوشی شما به نمایش در خواهد آمد.

محدود کردن سراسری پهنای باند

این قابلیت که بیشتر برای توسعه‌دهندگان مناسب است تا افراد عادی، به شما کمک می‌کند پهنای باند اینترنت را در سراسر گوشی محدود کنید. بنابراین شاید برخی از کاربران معمولی هم بتوانند از آن بهره ببرند. این قابلیت تاکنون به صورت سراسری در دسترس نبوده که خوشبختانه حالا اینطور است.

این قابلیت زمانی برای شما کاربردی خواهد بود که مثلا سرعت اینترنت شما ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه است. شما می‌توانید این میزان را محدود کنید به ۵۰ مگابیت و حالا تمام اپ‌ها و سرویس‌های گوشی شما با همین سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه، به اینترنت متصل می‌شوند. اگر بسته‌ی اینترنتی مخدودی دارید، می‌توانید از این طریق روی استفاده‌ی خود مدیریت داشته باشید تا بسته‌ی شما به سرعت تمام نشود.

برای یافتنن این تنظیمات هم کافی است وارد تنظیمات اصلی گوشی شده و در بخش سیستم (System)، و گزینه‌های توسعه‌دهنده (Developer options)، روی گزینه‌ی محدود کردن نرخ دانلود شبکه (Network download rate limit) کلیک کنید. یک صفحه‌ی جدید باز می‌شود که می‌توانید در آن، از ۱۲۸ کیلوبایت تا ۱۵ مگابیت بر ثانیه، یکی را انتخاب کنید.

توجه!

توجه داشته باشید این قابلیت‌ها که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم در نسخه‌ی خام اندروید ۱۳ در دسترس قرار دارند. یعنی تاکنون برای گوشی‌های پیکسل در دسترس قرار نداشته‌اند ولی اکنون کاربران این گوشی‌ها می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند. همچنین یک سری از این قابلیت‌ها شاید به لطف رابط کاربری گوشی شیائومی، سامسونگ، هواوی، وان‌پلاس و… شما، هم اکنون در دسترس قرار داشته باشد. توجه داشته باشید به طور کلی، قابلیت‌های اضافه شده به اندروید ۱۳ هم از این ۱۳ مورد بسیار بیشتر هستند که امیدواریم همه‌ی آن‌ها به گوشی‌های اندرویدی اضافه شوند.

