معرفی ۱۰ بازی جدید برتر برای اندروید و iOS

پلی استور و اپ استور هر ماه با اضافه شده بازی‌های جدید و جذاب به‌روزرسانی می‌شوند تا بدین ترتیب کاربران به عناوینی جذاب در سبک‌های مختلف دسترسی داشته باشند و بتوانند از این طریق اوقات فراغت خود را به بهترین شکل ممکن سپری کنند. ما به صورت هفتگی سعی می‌کنیم بهترین بازی‌های اندروید و iOS را در سبک‌های مختلف به شما معرفی کنیم اما در این مطلب، به سبک خاصی نپرداخته‌ایم. فقط قصد داریم ۱۰ بازی جدید برتر را برای اندروید و iOS به شما معرفی کنیم.

۱. Alice Fiction

سازنده و ناشر: WonderPlanet

قیمت: رایگان

بازی Alice Fiction یک عنوان جدید با تم انیمه‌ای و در سبک نقش‌آفرینی است که تا حدودی با المان match-three هم ترکیب شده تا بدین ترتیب شما را وارد فضایی بسیار جذاب، منحصر بفرد و خاص کند. این بازی جدید هم برای اندروید در دسترس قرار دارد و هم iOS و توانسته امتیاز بالایی را هم در هر دو فروشگاه به خود اختصاص دهد.

بازی داستان بسیار هیجان‌انگیزی را روایت می‌کند که شما را ساعت‌ها مشغول خود می‌کند. شما به عنوان قهرمان اصلی داستان وارد دنیای متاورس آلیس می‌شوید اما یک مشکل مرموز رخ می‌دهد و در طول این فرایند هم شما تمام خاطرات گذشته‌ی خود را از دست می‌دهید. در همین حین دختر کوچکی را می‌بینید که ادعا می‌کند خواهر کوچک‌تر شماست اما شما از این بابت هیچ نمی‌دانید. حال باید سفر کنید، با دشمنان مختلف روبرو شوید و موانع را از سر راه بردارید تا بتوانید به پاسخ پرسش‌های زیاد خود از جمله حقایق پشت متاورس آلیس دست پیدا کنید.

گرافیک بازی بسیار بالاست، موسیقی پس‌زمینه به گونه‌ای دلنشین و گوشنواز نواخته می‌شود که باعث می‌شود مبارزات شما در سراسر بازی با هیجان بسیار بالایی همراه شود.

در این بازی شما اشکال مختلف را با یکدیگر ادغام می‌کنید تا بتوانید آسیب شدیدی را به دشمنان خود وارد کرده و آن‌ها را شکست دهید. اگر به دنبال یک بازی خاص و جذاب با روایت داستانی عالی هستید، پیشنهاد می‌شود Alice Fiction را حتما تجربه کنید.

۲. Among Gods

سازنده و ناشر: Century Games Publishing

قیمت: رایگان

قبل از اینکه به معرفی این بازی بپردازیم باید بگوییم آن را با عنوان Injustice: Gods Among Us اشتباه نگیرید. این بازی Among Gods نام دارد که یک عنوان جدید برای اندروید و iOS به حساب می‌آید. این بازی هم مثل عنوان بالا در سبک نقش‌آفرینی است و مکانیک گاچا را در خود دارد.

در این بازی شما رهبری یک تیم را بر عهده می‌گیرید و آن‌ها را با انجام مراحل مختلف آپدیت می‌کنید تا بتوانید به شکل بهتری با دشمنان مختلف روبرو شده و آن‌ها را از پیش رو بردارید. همچنین به ۱۰۰ نوع کرکتر مختلف دسترسی خواهید داشت و می‌توانید در حالت‌هایی نظیر PvP با دشمنان خود به مبارزه بپردازید.

آنچه که باعث شده این بازی بسیار هیجان‌انگیز و جذاب باشد، داستان و تنوع قهرمانان آن است. شما در این بازی به عنوان قهرمان و ناجی انسان‌ها ظاهر می‌شوید چرا که خدای روشنایی قدرت خود را از دست داده و خدای تاریکی قدرت را به دست گرفته است. حال تاریکی دنیا را فرا گرفته و سعی می‌کند قهرمانان را هم با حقه‌های شیطانی فریب دهد. دنیا در حال نابودی است و شما باید تلاش کنید تا این اتفاق رخ ندهد.

۳. Kinja Run

سازنده و ناشر: HABBY PTE. LTD

قیمت: رایگان

بازی Kinja Run یکی دیگر از بازی‌های جدید برای اندروید و iOS است که در آن شما در نقش یک گربه ظاهر شده و باید با جمع‌آوری سکه‌ها و نابود کردن دشمنان، امتیاز خود را افزایش دهید. این بازی در سبک دوندگی بی‌نهایت است. همان سبکی که بازی‌های مشهور و معروفی چون Subway Surfers و Temple Run از آن بهره می‌برند.

در این بازی شما داستان خاصی را شاهد نخواهید بود. فقط باید از موانع عبور کنید، سکه‌ها را جمع‌آوری کنید و امتیاز خود را افزایش دهید. البته برای افزایش جذابیت بازی، مکانیک مبارزه‌ای جذابی هم در نظر گرفته شده که به لطف آن شما می‌توانید با استفاده از ابزار مختلف به دشمنان خود شلیک کرده و آن‌ها را از پا در بیاورید.

اگر به دنبال یک بازی بدون روایت داستانی خاص اما گیم‌پلی و مکانیک‌های جذاب هستید، پیشنهاد می‌شود Kinja Run را حتما تجربه کنید.

۴. Octopath Travelers: CotC

سازنده و ناشر: Square Enix

قیمت: رایگان

Octopath Traveler: CotC یک بازی رایگان و جدید برای اندروید و iOS است که به لطف بهره‌مندی از روایت داستانی جذاب با عناصر سبک Gacha، گرافیک پیکسلی قدیمی و شخصیت‌ها و صداپردازی کاملا ژاپنی که حس و حالی حماسی به داستان می‌دهد، قطعا می‌تواند نظر مثبت شما را به خود جلب کند.

این بازی هم در سبک نقش‌آفرینی است و بدون نیاز به اینترنت می‌توانید آن را تجربه کنید. در ابتدای بازی شما شخصیت خود را از بین چند نفر با توانایی‌های مختلف انتخاب می‌کنید و پس از گذراندن مراحل آموزشی، باید از بین ۳ داستان اصلی یکی را انتخاب کنید که شامل ثروت، قدرت و شهرت می‌شود. البته در نهایت می‌توانید هر سه داستان را هم تجربه کنید.

در این بازی شما با دشمنانی روبرو می‌شوید که هر یک از آن‌ها توانایی‌های خاص خود را دارند و باید با استفاده از سلاح‌ها و تکنیک‌های خاصی از پا درشان بیاورید. این یعنی برای اینکه در این بازی بتوانید عملکرد موفقی داشته باشید، شناخت دشمنان و نقاط ضعف آن‌ها بسیار اهمیت دارد.

اگر به دنبال یک تجربه‌ی متفاوت و جذاب از استودیویی خلاق و نام‌آشنا یعنی اسکوئر انیکس هستید، پیشنهاد می‌شود Octopath Traveler: CotC را در لیست بازی‌هایی که حتما باید تجربه کنید قرار دهید.

۵. TerraGenesis: Landfall

سازنده و ناشر: Tilting Point

قیمت: رایگان

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که ترکیب یک بازی شبیه‌ساز شهرسازی آن هم در فضا چقدر می‌تواند جذاب و نوآورانه باشد؟ TerraGenesis: Landfall محصولی است که با ترکیب این دو ایده به وجود آمده و به عنوان یک بازی جدید و بسیار جذاب می‌تواند نظر مثبت شما را به خود جلب کند.

در این بازی شما می‌توانید شهری را در فضا بسازید و با اضافه کردن امکانات خاص به آن، مسیر را برای رقم خوردن آینده‌ای متفاوت برای دنیای بشریت هموار کنید. کاری که شما باید انجام دهید این است که شهر خود را با افزودن منابع مختلف، زیرساخت‌ها، ساخت و ساز و… گسترش دهید تا هم شهروندان‌تان خوشحال باشند و در امنیت زندگی کنند و هم خودتان از قدرت خالق بودن لذت ببرید.

۶. That’s a Cow

سازنده و ناشر: Crescent Moon Games

قیمت: رایگان / ۳ دلار

That’s a Cow یک بازی جدید بسیار جذاب و محبوب برای اندروید و iOS است که توانسته امتیاز بسیار بالای ۴٫۵ و ۴٫۸ را از فروشگاه پلی استور و اپ استور کسب کند و این برای یک بازی که حتی یک سال هم از عرضه‌ی آن نمی‌گذرد واقعا عالی است.

اما چه چیزی باعث شده تا این بازی به ظاهر کارتونی تا این اندازه نزد کاربران محبوبیت پیدا کند؟ توسعه‌دهندگان That’s a Cow تلاش کرده‌اند این بازی تا جایی که امکان دارد سرگرم‌کننده باشد. در نتیجه المان‌های تخریب‌پذیری و جذاب زیادی را به آن اضافه کرده‌اند و شما هم در آن در نقش یک گاو پرنده ظاهر می‌شوید.

این گاو با یک جت که از شیر به عنوان سوخت استفاده می‌کند به پرواز در می‌آید و شما هم باید آن را در مسیر سختی که پیش رویش قرار می‌گیرد هدایت کنید تا از موانع عبور کند و بتواند دشمنان خود را شکست دهد. That’s a Cow به عنوان یک بازی سرگرم‌کننده می‌تواند در مواقعی که دلتان داستان خاصی نمی‌خواهد، ساعت‌ها شما را مجذوب خود کند.

۷. Total War: Medieval II

سازنده و ناشر: Creative Assembly

قیمت: ۱۵ دلار



Total War: Medieval II جدیدترین بازی از سری محبوب و مشهور Total War به حساب می‌آید که یک بازی استراتژیک جذاب است. در این بازی شما ارتش خود را انتخاب کرده و آن‌ها را تقویت می‌کنید تا بتوانید با دشمنان خود به مبارزه بپردازید و آن‌ها را از پیش رو بردارید.

داستان این بازی در دوران قرون وسطی جریان دارد که از نام آن هم کاملا می‌شود متوجه این موضوع شد. تصور نکنید با در اختیار داشتن ارتشی قدرتمند می‌توانید لزوما در این بازی پیروز شوید. به عنوان رهبر یک سرزمین، شما هم باید از شم استراتژیک خوبی برخوردار باشید و هم اینکه سیاست و درایت کافی را داشته باشید تا بتوانید تصمیم بگیرید چه زمانی باید به چه سرزمینی یورش ببرید یا حتی با آن‌ها تجارت کنید تا به سرزمین خود رونق ببخشید و از لحاظ اقتصادی به یک قطب بزرگ در جهان تبدیل شوید.

از لحاظ هوش استراتژیک، این بازی شما را به شدت به چالش می‌کشد و این دقیقا همان چیزی است که به جذابیت آن می‌افزاید. البته برای تجربه‌ی این بازی جدید که هم برای اندروید و هم iOS در دسترس قرار دارد باید چیزی در حدود ۱۵ دلار بپردازید که با پرداخت این مبلغ دیگر خرید درون‌برنامه‌ای و… در کار نخواهد بود.

۸. Tower of Fantasy

سازنده و ناشر: Hotta Studio

قیمت: رایگان

بازی جدید برج فانتزی (Tower of Fantasy) در سبک نقش آفرینی آنلاین گسترده بوده که برای گوشی‌های اندروید و iOS به صورت رایگان عرضه شده است. محیط بازی برج فانتزی به شکل آخرالزمانی و علمی تخیلی است. مانند اکثر عناوین این سبک زمین نابود شده و انسان‌ها به سیاره‌ای دیگر مهاجرت کرده‌اند. نام این سیاره آیدا (Aida) است. بازیکنان وارد این دنیای بسیار گسترده شده و باید تلاش کنند تا دشمنان خود را از بین ببرند. از طرفی مبارزات هم بسیار سریع و دقیق طراحی شده تا شما از آن‌ها لذت ببرید.

به دلیل اینکه برج فانتزی در سبک نقش آفرینی آنلاین گسترده است، دنیای بازی با بازیکنان دیگر مشترک است. به همین دلیل شما می‌توانید با افراد دیگر ارتباط داشته و با دوستانتان از این بازی لذت ببرید. نکته اصلی اینجاست که برج فانتزی از عناصر انیمه‌ای هم استفاده می‌کند. به همین دلیل شما با یک محیط جالب روبرو هستید. دنیای برج فانتزی بسیار دقیق طراحی شده و جزئیات بسیار زیادی دارد.

گشت و گذار در این بازی بسیار لذت بخش است، از صحنه‌های اکشن زیادی بهره می‌برد، تنوع سلاح‌ها نیز در آن بسیار زیاد است، امکان شخصی‌سازی کرکترها در اختیار شما قرار می‌گیرد و بسیاری موارد خوب دیگر که دست به دست هم داده‌اند تا به طور کلی بازی برج فانتزی به یکی از بهترین عناوین نقش آفرینی آنلاین گسترده روی موبایل تبدیل شود.

۹. UFO99

سازنده و ناشر: Noice2D Game Studio

قیمت: رایگان

UFO99 یک بازی جدید و جذاب در سبک آرکید به حساب می‌آید که متأسفانه فقط برای اندروید در دسترس قرار دارد. در این بازی هم درست مثل بازی That’s a Cow شما به پرواز در می‌آیید و باید در همین حال با دشمنان خود مبارزه کنید.

در UFO99 همانطور که از نامش پیداست، تعداد زیادی UFO (بشقاب پرنده) وجود دارد که می‌توانید با انجام بازی بازی آن‌ها را آزاد کنید. همچنین کرکتر شما که قابلیت شخصی‌سازی شدن را هم دارد در طول بازی یک سری قدرت‌های خاص و خارق‌العاده دریافت می‌کند که با کمک آن‌ها می‌تواند بهتر از پس دشمنان و غول‌های مختلف بر بیاید.

بازی مراحل مختلفی دارد که هر کدام از آن‌ها بسیار کوتاه هستند. این یعنی اگر زمان استراحت بین کار شما بسیار کوتاه است می‌توانید آن را تجربه کرده و لذت ببرید. همچنین بازی به خاطر مکانیزمی نه چندان خشن و گیم‌پلی کارتونی بامزه، برای بازی با افراد خانواده و حتی کودکان هم مناسب است چرا که از حالت چند نفره‌ی محلی هم پشتیبانی می‌کند.

۱۰. Wolf Game: The Wild Kingdom

سازنده و ناشر: Special Gamez

قیمت: رایگان

اگر اهل فیلم و سریال باشید، احتمالا عناوینی را دیده‌اید که در آن یک کودک در خانواده‌ی حیوانات، به خصوص گرگ‌ها بزرگ می‌شود. حال استودیوی Special Gamez تصمیم گرفته با بازی جذاب Wolf Game: The Wild Kingdom، شما را وارد این دنیای جذاب کند. با این تفاوت که شما به عنوان یک انسان در گله‌ی گرگ‌ها حضور ندارید، بلکه از بیرون آن‌ها را هدایت می‌کنید.

وظیفه‌ی شما این است که به گرگ‌ها در تلاش برای زنده ماندن، کاوش، شکار، انتقام و… کمک کنید چرا که شما آلفای دسته‌ی خود هستید و وظیفه‌ی رهبری آن‌ها را در مسیر سخت و دشواری که روبرویشان است بر عهده دارید.

به عنوان یک رهبر مقتدر، باید بتوانید گرگ‌های قدرتمند را به دسته‌ی خود بیاورید تا بتوانید با کمک آن‌ها، راحت‌تر به هدفی که می‌خواهید دست پیدا کنید. اما گاهی اوقات وظیفه‌ی شما فقط مبارزه نیست. شما در طول بازی متحدانی دارید که اگر به آن‌ها حمله شود، باید گرگ‌های خود را برای کمک به آن‌ها بفرستید.

این یعنی در بازی Wolf Game: The Wild Kingdom، شما باید کاملا هشیار و سیاست‌مدار باشید تا در عین حال که گله‌ی بزرگی برای خود می‌سازید، اتحاد خود را با گله‌های بزرگ دیگر هم حفظ کنید. این بازی که در سبک استراتژیک است، به طور رایگان برای کاربران اندروید و iOS در دسترس قرار دارد.

آیا تجربه‌ی انجام این بازی های جدید را روی دستگاه اندروید یا iOS خود داشته‌اید؟

