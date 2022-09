افشاگر معروف اطلاعات و قابلیت‌های واتساپ یعنی «WABetaInfo» اعلام کرده که برخی کاربران بتای این پیام‌رسان گزینه‌های حفظ حریم خصوصی مرتبط با وضعیت آنلاین بودن را پس از به‌روزرسانی نسخه ۲.۲۲.۲۰.۹ واتساپ در سیستم‌عامل اندروید دریافت کرده‌اند. این ویژگی که در ماه جولای برای کاربران بتای واتساپ iOS عرضه شده، این بار در اختیار برخی کاربران اندرویدی نسخه‌ی بتای این پیام‌رسان قرار گرفته است.

در جدیدترین نسخه بتای واتساپ، قابلیت جدید این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید افرادی که می‌توانند آخرین بازدید شما را ببینند و همچنین بررسی کنند که چه زمانی شما آنلاین هستید، را محدود کنید. این دسته از کاربران از طریق مسیر WhatsApp Settings > Account > Privacy > Last seen and online می‌توانند به این قابلیت دسترسی پیدا کنند. بعد از مراجعه به این قسمت، شما با ۴ گزینه برای افرادی که می‌توانند وضعیت آخرین بازدید شما را ببینند، روبرو می‌شوید که این ۴ گزینه عبارتند از: همه افراد (Everyone)، مخاطبین من (my contacts)، مخاطبین من (به جز برخی افرادی که من انتخاب می‌کنم) (my contacts (except selected ones)) و در نهایت هیچ‌کس (nobody)

برای تنظیم افرادی که می‌توانند وضعیت آنلاین بودن شما را ببینند، دو گزینه‌ی همه افراد (Everyone) و اعمال تنظیمات مانند بخش وضعیت آخرین بازدید (Same as last seen) وجود دارد که شما می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. طبعیتاً اضافه شدن این قابلیت که وضعیت آنلاین بودن شما از چشم دیگر کاربران مخفی می‌کند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد. اما واتساپ در توضیحات این قابلیت آورده که پنهان کردن وضعیت آنلاین بودن و آخرین بازدید خود به این معنی است که شما نیز نمی‌توانید وضعیت آنلاین بودن و آخرین بازدید سایر کاربران را مشاهده کنید.

WABetaInfo می‌گوید که این ویژگی جدید به صورت مرحله‌ای در اختیار کاربران نسخه‌ی بتای واتساپ قرار می‌گیرد و هنوز به طور دقیق مشخص نیست که چه زمانی عموم کاربران می‌توانند از این قابلیت بسیار کاربردی بهره ببرند. جدیدترین خبرها در مورد قابلیت‌های جدید واتساپ حاکی از آن است که این پلتفرم قابلیت پیش‌نمایش پیشرفته لینک‌ها در استاتوس را آزمایش می‌کند. در حال حاضر اگر بخواهید لینکی را در بخش استاتوس واتساپ با سایر کاربران به اشتراک بگذارید، تنها متن و آدرس آن به دیگران نشان داده می‌شود. پیش‌نمایش پیشرفته لینک‌ها به کاربرانی که از استاتوس شما بازدید می‌کنند، اطلاعاتی در مورد محتوای آن لینک نشان خواهد داد.

آن طور که به نظر می‌رسد این پیام‌رسان ویژگی جدید دیگری را بررسی می‌کند که کاربران به وسیله‌ی آن می‌توانند از طریق چند گوشی یا تبلت به یک حساب کاربری دسترسی داشته باشند و با سایر کاربران چت کنند. در همین راستا، کاربران باید کد QR روی صفحه را با گوشی یا تبلت ثانویه‌ی خود اسکن کنند یا کد آن را وارد نمایند تا به‌ عنوان دیوایس دوم به یک حساب کاربری به صورت هم‌زمان متصل شوند.

