این حالت به زبان ساده به شما اجازه می‌دهد که برای مدتی از دست نوتیفیکشن‌ها و تماس‌ها خلاص شوید. به عنوان مثال اگر مشغول استراحت هستید یا می‌خواهید بدون حواس‌پرتی با کسی صحبت کنید، این قابلیت مثمر ثمر واقع می‌شود. در ضمن امکان زمان‌بندی این حالت هم وجود دارد تا هر روز در زمان‌های تعیین‌شده به طور خودکار فعال شود. برای حالت Do Not Disturb اندروید می‌توانید برخی از نوتیفیکشن‌ها و تماس‌ها را در بخش استثنا قرار دهید تا جلوی این موارد در تمام شرایط گرفته نشود. در هر صورت این حالت «مزاحم نشوید» همانطور که از نامش پیداست، دقیقا همین کار را انجام می‌دهد.

حالت Do Not Disturb چیست؟

چگونه از حالت Do Not Disturb اندروید استفاده کنیم؟

برای شروع کار، باید در بخش تنظیمات گوشی اندرویدی خود راهی قسمت Sound شوید و با کمی اسکرول می‌توانید بخش Do Not Disturb را پیدا کنید. اگر هم در رابط کاربری گوشی شما Do Not Disturb در این بخش قرار ندارد، بهتر است از بخش جستجو نام آن را وارد کنید.

در این قسمت با گزینه‌های زیادی برای شخصی‌سازی آن روبرو هستید تا دقیقا مطابق با نیازهای خود آن را تغییر دهید. به صورت پیش‌فرض، Do Not Disturb اندروید تقریبا تمام نوتیفیکیشن‌ها به جز آلارم‌ها و تماس از طرف مخاطبین مورد علاقه‌ی شما را مسدود می‌کند. بنابراین اگر مشکلی با این تنظیمات پیش‌فرض ندارید، فقط کافی است این مشخصه را فعال کنید.

فعال‌سازی زمان‌بندی

همانطور که گفتیم، برای حالت Do Not Disturb اندروید می‌توانید به راحتی زمان‌بندی را فعال کنید. در این زمینه برخی گوشی‌ها حالت‌های آماده‌ای را ارائه می‌کنند. به عنوان مثال حالت Sleeping همانطور که از نامش پیداست، برای جلوگیری از ارائه‌ی نوتیفیکیشن‌ها هنگام خوابیدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین می‌توانیم به حالت Driving یا همان رانندگی هم اشاره کنیم. اما روی هم رفته به راحتی می‌توانید این قابلیت را شخصی‌سازی کنید تا در زمان‌های موردنظر شما، Do Not Disturb فعال شود.

شخصی‌سازی محدودیت‌ها

در زمینه‌ی شخصی‌سازی Do Not Disturb بین گوشی‌های مختلف تفاوت‌های زیادی وجود دارد. بنابراین ممکن است گوشی شما در این زمینه امکانات خاصی را ارائه نکند. برای تغییر محدودیت‌های مربوط به نوتیفیکیشن‌ها، باید روی گزینه‌ی Restrict Notifications یا Notifications ضربه بزنید. در این بخش می‌توانید انتخاب کنید که صرفا نوتیفیکیشن‌ها بی‌صدا شوند یا اینکه از نظر بصری هم با آن‌ها روبرو نشوید. در کنار این موضوع، باید به امکانات شخصی‌سازی گسترده‌تر هم اشاره کنیم.

در قسمت See All Exceptions می‌توانید نحوه‌ی برخورد با نوتیفیکیشن‌های مربوط به تماس‌ها، پیامک‌ها و دیگر موارد این‌چنینی را به طور گسترده تنظیم کنید. به عنوان مثال می‌توانید مشخص کنید به غیر از افراد خاص، زنگ تماس دیگر افراد به صدا در بیاید.

افزودن گزینه‌ی Do Not Disturb به منوی تنظیمات سریع

طبیعتا اگر این مشخصه برای شما اهمیت زیادی دارد، دوست دارید به راحتی و بدون دردسر آن را فعال و غیرفعال کنید. برای این کار کافی است به سمت پایین سوایپ کنید تا منوی تنظیمات سریع پدیدار شود. سپس با ضربه بر آیکن مداد، می‌توانید گزینه‌ی مربوط به Do Not Disturb را به بخش اصلی بکشانید.

دو اپلیکیشن مفید برای Do Not Disturb

اگر فکر می‌کنید تنظیمات Do Not Disturb در سیستم‌عامل اندروید پیچیده هستند، می‌توانید از برخی اپلیکیشن‌های ارائه شده برای این مشخصه هم بهره ببرید. در این زمینه اپلیکیشن‌های متعددی وجود دارد ولی در ادامه به دو اپ Auto Do Not Disturb و Gaming Mode می‌پردازیم.

Auto Do Not Disturb

این اپ طراحی بسیار ساده‌ای دارد ولی وظیفه‌ی اصلی خود را به خوبی انجام می‌دهد. به طور کلی برای شخصی‌سازی حالت Do Not Disturb اندروید با این اپ می‌توانید به راحتی چنین کاری را انجام دهید. همچنین باید به امکان ایجاد پروفایل‌های مختلف اشاره کنیم که برای هرکدام قادر به مشخص کردن اولویت هستید. بنابراین پروفایل‌های دارای اولویت بیشتر، پروفایل‌های دارای اهمیت کمتر را پوشش می‌دهند. استفاده از این اپ رایگان است ولی می‌توانید نسخه‌ی پولی آن را هم خریداری کنید.

Gaming Mode

همانطور که از نام این اپ پیداست، در وهله‌ی اول گیمرها را هدف گرفته است. بنابراین با استفاده از این اپ بدون نیاز به مراجعه به تنظیمات گوشی، می‌توانید جلوی نمایش انواع نوتیفیکیشن‌ها را هنگام اجرای بازی‌ها بگیرید. این اپ هم رایگان است ولی با پرداخت پول به امکانات بیشتری دسترسی پیدا می‌کنید.

۵ ترفند ساده برای مدیریت‌ نوتیفیکیشن‌ها در اندروید

منبع: Make Use Of

نوشته چگونه حالت Do Not Disturb اندروید را فعال و شخصی‌سازی کنیم؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala