طراحی رابط کاربری One UI سامسونگ نیاز به تغییر دارد

اگرچه برای برخی کاربران ثابت ماندن طراحی رابط کاربری گوشی اهمیت زیادی ندارد، ولی واقعیت این است که بخش بزرگی از کاربران همواره به دنبال بهره‌گیری از ویژگی‌های ظاهری جدید هستند. اگرچه رابط کاربری One UI امکانات جذابی دارد و در زمینه‌ی شخصی‌سازی هم قابلیت‌های زیادی به ارمغان می‌آورد، اما در کل طراحی آن به شدت خسته‌کننده و تکراری شده است. به همین خاطر رابط کاربری گوشی‌های جدید سامسونگ عملا تفاوت زیادی با گوشی‌های ۴ سال پیش این شرکت ندارد. بنابراین دیگر زمان آن رسیده که سامسونگ به فکر تغییرات ظاهری گسترده برای این رابط کاربری باشد.

در تصاویر بالا، می‌توانید طراحی نسخه‌ی ۱ تا ۴ رابط کاربری One UI سامسونگ را مشاهده کنید. همانطور که می‌بینید به غیر از تصویر پس‌زمینه، عملا هیچ تغییری عملی نشده است.

حالا ممکن است پیش خود بگویید که در هوم اسکرین قرار نیست تغییرات خاصی اتفاق بیفتد. اما حتی در بخش‌هایی مانند پنل نوتیفیکیشن‌ها، منوی تنظیمات سریع، app drawer و تنظیمات سیستم‌عامل هم شاهد هیچ تغییر مهمی نیستیم. این یعنی سامسونگ از سال ۲۰۱۸ عملا توجه چندانی به طراحی این رابط کاربری نشان نداده است.

در این میان فقط برخی تغییرات جزئی عملی شده است. به عنوان مثال همراه با One UI 4 ویجت‌های جدید هماهنگ با زبان طراحی Material You ارائه شد ولی تغییرات گسترده‌ی اندروید ۱۲ به این رابط کاربری راه پیدا نکرد. حالا بعد از رونمایی نسخه‌ی پنجم One UI، باید بگوییم که متاسفانه این نسخه هم با تغییرات زیادی روبرو نشده است. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اصلا تغییر ظاهر One UI برای سامسونگ اهمیت دارد؟

اهمیت زیاد ثبات برای سامسونگ

درک اینکه چرا سامسونگ نمی‌خواهد One UI را تغییر دهد، اصلا دشوار نیست. این شرکت هر ساله‌ها ده‌ها گوشی در رده‌ی قیمتی ۱۰۰ تا حدود ۲۰۰۰ دلار راهی بازار می‌کند که تمام این گوشی‌ها از One UI بهره می‌برند. به نظر می‌رسد ثبات تجربه کاربری بین این گوشی‌ها، برای استراتژی برند سامسونگ اهمیت زیادی دارد.

از سوی دیگر، سامسونگ در زمینه‌ی ارائه‌ی آپدیت نرم‌افزاری برای گوشی‌های خود بهترین شرکت در اکوسیستم اندروید محسوب می‌شود. گوشی‌های مهم سامسونگ ۴ نسخه‌ی اندروید را دریافت می‌کنند و به مدت ۵ سال از آپدیت‌های امنیتی بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که خود گوگل هم چنین خدماتی را ارائه نمی‌دهد. بنابراین ممکن است در صورت تغییرات ظاهری گسترده، کار سامسونگ برای ارائه‌ی آپدیت‌های بلندمدت بسیار سخت‌تر شود.

در نهایت باید به موضوع بازگشت سرمایه هم اشاره کنیم. احتمالا سامسونگ در این زمینه تحقیقات گسترده‌ای انجام داده و در نهایت به این نتیجه رسیده که تکراری بودن ظاهر این رابط کاربری، برای بیشتر کاربران اهمیت زیادی ندارد. در همین زمینه می‌توانیم به iOS اشاره کنیم که تا سال‌ها ظاهر یکسانی داشت و کاربران آیفون هیچ مشکلی با این موضوع نداشتند.

سخن آخر

دلیل سامسونگ برای عدم تغییر One UI هرچه که باشد، واقعیت این است که بعد از سال‌ها ارائه‌ی ظاهر تکراری، دیگر وقت آن رسیده که سامسونگ ظاهر این رابط کاربری را تا حدی تغییر دهد. در حال حاضر اندروید خام طراحی مدرن‌تری نسبت به رابط کاربری سامسونگ دارد و رابط کاربری گوشی‌های سامسونگ یادآور گذشته هستند. با توجه به اینکه One UI 5 هم از ظاهر تکراری استفاده می‌کند، امیدواریم حداقل نسخه‌ی ششم این رابط کاربری با ظاهر جدیدی معرفی شود. باید ببینیم آیا سامسونگ بالاخره این تغییرات را عملی می‌کند یا نه.

منبع: Android Authority

